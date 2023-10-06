Гиперзвуковую ракету HACM показали летчикам ВВС США

Летчики ВВС США осматривают новую ракету
В США продолжаются работы по перспективному проекту авиационной гиперзвуковой ракеты HACM. К настоящему времени выполнена часть проектных работ и готовятся или проводятся иные мероприятия. Так, на днях с новой разработкой познакомили личный состав военно-воздушных сил. Летчикам, которым предстоит использовать будущую ракету, показали макет такого изделия и рассказали о его особенностях и возможностях.
Ознакомительный показ
29 сентября пресс-служба 412-го испытательного авиакрыла ВВС США, базирующегося на аэродроме Эдвардс (шт. Калифорния) сообщила о проведении накануне важного мероприятия. Личный состав военно-воздушных сил получил возможность ознакомиться с перспективными разработками в области гиперзвукового авиационного вооружения.
На демонстрацию актуальных разработок пригласили представителей нескольких подразделений и частей ВВС из состава Командования глобальных ударов и Боевого авиационного командования. Эти летчики входят в экипажи бомбардировщиков B-1B, B-2A и B-52H, а также истребителей-бомбардировщиков F-15E.
Участники мероприятия прослушали лекцию о текущем состоянии дел в области гиперзвукового оружия, обсудили эту тему, а также осмотрели макетные либо опытные образцы таких изделий. К официальному сообщению прилагалось несколько интересных фото. Так, на паре снимков летчики знакомились с ракетой AGM-183 ARRW под крылом самолета-носителя.
Другие две фотографии представляют особый интерес. На них участники показа знакомятся с ранее неизвестным образцом гиперзвукового оружия. Тип этого изделия официально не назван, а его маркировка в кадр не попала. Тем не менее, характерные детали экстерьера позволяют связать это изделие с одним из актуальных проектов, разрабатываемых по заказу Пентагона и ВВС.
На одном из снимков в кадр попала только секция корпуса, хотя и достаточно крупная. На фото видно, что изделие имеет выгнутые поверхности и четкую боковую грань. Также просматривается некий головной обтекатель. Второе фото показывает центральную часть изделия – узел соединение двух ступеней. Корпус с боковыми гранями имеет хвостовые стабилизаторы и соединен с цилиндрическим корпусом первой ступени.
Видны характерные элементы конструкции
По всей видимости, летчикам показали макет ракеты из перспективной программы HACM. Ранее организации-участники этого проекта публиковали свои концепты такого оружия, и нынешнее полноразмерное изделие вполне похоже на некоторые из них. Возможно, этот вопрос прояснят в ближайшее время. Если элементы облика новой ракеты уже допускаются к публикации, то могут раскрыть и иную информацию.
Приоритетный проект
Программа разработки «гиперзвуковой ударной крылатой ракеты» Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) упоминается в открытых материалах и официальных сообщениях с 2020 г. Предполагается, что в основе этого проекта лежали наработки по нескольким научно-исследовательским работам последнего времени. В 2021-22 гг. провели необходимые предварительные мероприятия, выделили финансирование и запустили конкурсную разработку.
В конкурсе приняли участие все основные предприятия американской военной промышленности, причем крупным корпорациям пришлось объединять усилия ввиду сложности поставленных задач. Победителя конкурсной части HACM объявили в сентябре 2022 г. Более удачным посчитали проект от компании Raytheon. Теперь ей предстоит завершить проект, причем двигательную установку будут делать совместно с Northrop Grumman. Контракт на проектные работы оценили в 985 млн долл.
За несколько месяцев до подписания контракта по HACM был опубликован проект военного бюджета на следующий 2023 ф.г. В этом документе были раскрыты общие планы Пентагона в контексте гиперзвукового вооружения ВВС. Оказалось, что ведомство планирует свернуть программу разработки аэробаллистической ракеты ARRW ввиду отсутствия заметных результатов. Основная часть высвобожденных денег при этом пойдет на крылатую ракету HACM.
Бюджет с такими особенностями был одобрен, а позже появились новые подробности. Так, в марте 2023 г. министерство ВВС сообщило, что оставшиеся прототипы ARRW пройдут испытания, но приоритетным станет проект HACM. При этом отметили, что изделие HACM уже проходит некие испытания. При этом о проведении тестовых полетов или иных мероприятий до того не сообщалось.
Облик экспериментального аппарата HAWK от Raytheon
Согласно последним сообщениям, программа HACM успешно продвигается вперед, и теперь заказчик и исполнители проекта готовы знакомить с ним личный состав ВВС. Летчикам тактической и стратегической авиации показали макет изделия HACM и рассказали об этой разработке.
Планы на будущее
В прошлом году сообщалось, что разработка полноценного проекта HACM займет еще несколько лет. Летные испытания ракеты ожидаются не ранее 2024-25 гг. Доводка конструкции, отработка взаимодействия со всеми предполагаемыми носителями, наладка производства и т.д. займут еще несколько лет. Поставки серийных ракет в войска планируют начать только в 2027 г. Затем некоторое время уйдет на формирование достаточных складских запасов.
Ракета HACM предназначается сразу для нескольких самолетов-носителей, причем ее получит как дальняя, так и тактическая авиация. Самым легким носителем гиперзвукового изделия станет модернизированный истребитель F-15E/EX. По всей видимости, он сможет нести несколько ракет. Кроме того, HACM войдет в боекомплект стратегических бомбардировщиков B-1B и B-52H. Любопытно, что на недавнем мероприятии на базе Эдвардс присутствовали экипажи самолетов B-2A. Это может указывать на планы по оснащению таких бомбардировщиков новыми ракетами.
Подобные планы по развертыванию гиперзвуковых крылатых ракет представляют определенный интерес и показывают, какие результаты хотят получить ВВС США. Так, истребители F-15E(X) позволят держать на дежурстве большее число изделий HACM и более гибко применять их. В случае с B-1B, как упоминалось в официальных сообщениях ранее, речь идет о продлении сроков службы этих бомбардировщиков с сохранением и улучшением боевых возможностей. Вероятно, такой же подход имеет место и с «невидимками» B-2A.
Технические особенности
Облик перспективного изделия HACM и его тактико-технические характеристики пока не раскрывались. В то же время, компания Raytheon в недавнем прошлом публиковала разные концепты, часть которых может соответствовать реальному проекту. Кроме того, можно сделать очевидные предположения об основных параметрах ракеты.
Размеры и масса пока не уточнялись. При этом следует учесть, что ракета предназначается в т.ч. для самолета F-15E. Его максимальная грузоподъемность не превышает 10,4 т и он, по некоторым данным и предположениям, сможет нести сразу несколько HACM. Стратегические бомбардировщики, в зависимости от модели и варианта загрузки будут поднимать в воздух 20 таких ракет. Все это позволяет представить максимально возможную массу новой ракеты.
Возможный внешний вид боевой ступени ракеты HACM
Судя по частично показанному макету, ракета HACM является двухступенчатой. Она включает разгонную ступень в цилиндрическом корпусе со стабилизаторами / рулями. Для набора требуемой скорости и высоты должен использоваться твердотопливный двигатель. После его выработки ступень сбрасывается.
Боевая ступень для HACM должна являться самостоятельным летательным аппаратом. Он имеет характерную форму с верхней и нижними поверхностями разной кривизны, соединенными четкой боковой гранью. Предполагается, что проект HACM основывается на наработках программы HAWK. Если это так, то ракета получит гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
Изделие HACM позиционируется как гиперзвуковое. Это означает, что в полете оно будет развивать скорость не менее 5-6 М. Им планируют вооружать стратегические ракетоносцы, что может указывать на дальность полета в сотни или тысячи километров.
Вызывает вопросы способ наведения. Подобно другим крылатым ракетам, HACM может использовать спутниковую и инерциальную навигацию. Нельзя исключать возможность использования полноценной головки самонаведения, которая значительно улучшит показатели точности. Боевое оснащение неизвестно. Вероятно, будет использоваться конвенциональный боезаряд, а могущество ракеты в целом повысят за счет кинетической энергии.
Неясные перспективы
В связи с неудачей проекта ARRW, изменился приоритет программы HACM. Теперь именно эту ракету рассматривают в качестве основного перспективного гиперзвукового оружия для ВВС США. Изделие HACM пока находится на стадии разработки, но уже сообщается о первых испытаниях, вероятно, отдельных агрегатов. Кроме того, с ним знакомят летчиков строевых частей.
Пентагон проявляет оптимизм в отношении проекта HACM и ожидает, что он будет успешно завершен в установленные сроки. Возможно, в основе этих оценок и ожиданий лежит какая-либо информация о текущем ходе проекта, не подлежащая публикации. Однако нельзя исключать, что это лишь пожелания и надежды, появлению которых поспособствовали недостаток времени и фактическое отсутствие альтернативных разработок.