От Франции потребовали предусмотренного ООН возмещения ущерба своим колониям

Представители стран, в прошлом являвшихся колониями Франции, потребовали от Парижа немедленного начала переговоров, на которых будут обсуждаться меры, направленные на деколонизацию в соответствии с резолюциями, принятыми Генассамблеей ООН в 2013, 2019, 2020 и 2022 годах.Представители антиколониальных движений Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартиники, Французской Гвианы и Гваделупы по итогам прошедшей в Нью-Йорке конференции "Деколонизация: Тихая революция" обратились с настоятельным призывом ко всему мировому сообществу, а также к международным организациям поддержать их усилия, направленные на обеспечение уважения основных прав народов на свободу, а также возмещение ущерба и развитие народов бывших колоний стран Запада.Участники конференции также потребовали включения пострадавших от колонизации Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы в список стран ООН, в отношении которых необходимо провести меры по деколонизации. В частности, в заявлении подчеркивается, что французские власти должны немедленно начать переговоры по деколонизации.Представители находившихся под колониальным гнетом стран выразили поддержку решению альянса Канакского социалистического фронта национального освобождения, согласно которому предполагается принять комплекс мер, направленных на продолжение предусмотренной Нумейским соглашением деколонизации.