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От Франции потребовали предусмотренного ООН возмещения ущерба своим колониям

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От Франции потребовали предусмотренного ООН возмещения ущерба своим колониям

Представители стран, в прошлом являвшихся колониями Франции, потребовали от Парижа немедленного начала переговоров, на которых будут обсуждаться меры, направленные на деколонизацию в соответствии с резолюциями, принятыми Генассамблеей ООН в 2013, 2019, 2020 и 2022 годах.


Представители антиколониальных движений Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартиники, Французской Гвианы и Гваделупы по итогам прошедшей в Нью-Йорке конференции "Деколонизация: Тихая революция" обратились с настоятельным призывом ко всему мировому сообществу, а также к международным организациям поддержать их усилия, направленные на обеспечение уважения основных прав народов на свободу, а также возмещение ущерба и развитие народов бывших колоний стран Запада.

Участники конференции также потребовали включения пострадавших от колонизации Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы в список стран ООН, в отношении которых необходимо провести меры по деколонизации. В частности, в заявлении подчеркивается, что французские власти должны немедленно начать переговоры по деколонизации.

Представители находившихся под колониальным гнетом стран выразили поддержку решению альянса Канакского социалистического фронта национального освобождения, согласно которому предполагается принять комплекс мер, направленных на продолжение предусмотренной Нумейским соглашением деколонизации.
Использованы фотографии:
архивное фото
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37 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:20
    +3
    От Франции потребовали предусмотренного ООН возмещения ущерба своим колониям

    Ишь негры чего удумали! На белых господ наезжать!!!
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:34
      +1
      Ишь негры чего удумали! На белых господ наезжать!!!

      Эх, "лягушатники" скоро вас из всех ваших бывших колоний, будет признавать только колония лягушек, которых вы разводите для лягушачьих лапок, да и то навряд ли... fellow
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 18:26
        +2
        Цитата: Lev_Russia
        будет признавать только колония лягушек

        А улитки? Улитки как же???!!!
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 17:45
      +4
      Это только начало! Скоро негры начнут мочить своих прежних хозяев, есть примеры ЮАР и Зимбабве!
      1. Aken
        Aken Сегодня, 21:01
        0
        В ЮАР не мочат. Там поняли, что только с белым человеком можно вести бизнес.
        В Зимбабве белым колонистам предлагают компенсацию утерянного имущества. Лишь бы они вернулись в страну.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 17:48
      +1
      Мартиника , Гваделупа,Гвиана(заморская территория) получают деньги из бюджета Франции, их жители имеют гражданство Евросоюза. .Получат независимость-лишатся и этого.
      Кто то из "заклятых друзей" .КОНКРЕТНО топит Францию.
      Соседняя нищая Гаити молчит...почему то. Или потому что янкесы их "спонсируют".?
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: antiaircrafter
      Ишь негры чего удумали! На белых господ наезжать!!!

      Ну так пора уже, хватит жить западу, за счет Африки.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:23
    +3
    возмещение ущерба и развитие народов бывших колоний стран Запада
    Столько веков жить грабежом и вдруг что-то вернуть или возместить?
    Если Европа выплатит материальную компенсацию ВСЕМ своим бывшим колониям, то они даже не поменяются местами. Европа вернётся в каменный век.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:28
      -20
      Цитата: Zoldat_A
      Столько веков жить грабежом и вдруг что-то вернуть или возместить?
      Если Европа выплатит материальную компенсацию ВСЕМ своим бывшим колониям, то они даже не поменяются местами. Европа вернётся в каменный век.

      Ну да. Только Европа этим баловалась. Интересно , а вот Великий Халифат сам собой возник? Или например Империя Ацтеков родилась путем мирного включения в нее десятков городов-государств? Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?
      1. Labrador
        Labrador Сегодня, 17:38
        +13
        В списке куда-то пропал Израиль! Где же он? Только что был и пропал... Ах даа, вот же он! Вдруг откуда не возьмись появился на карте менее века назад и отжимает земли у палестинцев. laughing
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:05
          -11
          Цитата: Labrador
          В списке куда-то пропал Израиль! Где же он? Только что был и пропал... Ах даа, вот же он! Вдруг откуда не возьмись появился на карте менее века назад и отжимает земли у палестинцев. laughing

          Палестинцев? Не знаю таких. Да и арабы до 1964 года не слышали. А у арабов заселевших Эрец-Исраэль таки отжимаем.
      2. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 17:45
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Великий Халифат сам собой возник?

        Он член ООН? belay
        Не знал
        Написано же
        Цитата: автор
        в соответствии с резолюциями, принятыми Генассамблеей ООН в 2013, 2019, 2020 и 2022 годах

        recourse
        Цитата: Арон Заави
        Или например Империя Ацтеков родилась

        А есть претензии тех, кто в ацтеков вошел? Или ООН опять же членство?
        Цитата: Арон Заави
        Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?

        Есть жалующиеся?
        И таки да: можно ли выставить Израилю и благословенному еврейскому народу счет за пользование землицей российской ( или «коренных народов»):
        20 августа 1930 года ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района».

        Постановлением ВЦИК от 7 мая 1934 года указанный национальный район получил статус Автономной Еврейской национальной области. 18 декабря 1934 г.

        ?
        И скока?
        ( можно даже не от этих русских, а от «коренных» народов)
      3. Новик225
        Новик225 Сегодня, 17:45
        +7
        ....Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?....
        а разницу между колонизацией и присоединением не понимаете? Или просто делаете вид, что не понимаете? Тогда объясню: колонизация - эксплуатация, высасывание ресурсов, зачастую бесплатно. Присоединение - включение в свой состав, со всеми правами, которыми обладают и центральные, "старые", регионы.
        Прибалты вон тоже все время присоединение и колонизацию путают..
      4. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:50
        +7
        Цитата: Арон Заави
        Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?

        Арон! Я Вас всегда считал за думающего человека, а потому давайте не будем сравнивать кислое с зелёным.

        Да. Казань, например, вовсе не горела желанием войти в состав Российской империи. Взята с бою. В этом сходство, например, с тем, как инглизы очутились в Индии.
        А вот историю дальнейших взаимоотношений Москвы и Казани с той же Британией и Индией будем сравнивать?

        Везде, где появлялись русские "колонизаторы", местное население начинало жить лучше - вся территория России и бывшего СССР тому подтверждение..
        Везде, где появлялись колонизаторы европейские, коренное население было ограблено, унижено и, часто, просто истреблено - вон, индейцы Северной Америки знают...
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 17:57
          +6
          Да Казань, например, вовсе не горела желанием войти в состав Российской империи. Взята с бою.

          Вопрос спорный. В армии Грозного при взятии Казани татар чуть не четверть была, под командованием Шах-Али. Да и среди казанцев прорусской оппозиции хватало. А в самой Казани - на тот момент сидел на троне крымчак, тоже не особо мирным путём на него попавший. К тому же - после присоединения что-то не припомню особо крупных восстаний или волнений против русского царя. Как-то это не очень вяжется с понятием захвата-то..
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 19:07
            +2
            hi!
            Цитата: paul3390
            В армии Грозного при взятии Казани татар чуть не четверть была, под командованием Шах-Али. Да и среди казанцев прорусской оппозиции хватало.
            Да понятно, что всё это очень условно. Понятие "государство" в наше время и "страна" ("царство", "ханство", "княжество") во времена Ивана Грозного - это, мягко говоря, разные вещи.
            Потому, если упрощённо говорить, и "договорились" (lol), что было так, как написано в учебнике. Для краткости. А кому интересно - всегда может дополнительно покопаться в теме.

            И это относится не только ко взятию Казани. Я несколько лет назад по самую макушку влез в тему Александра Невского. По учебникам, как мне казалось, знал вопрос неплохо. А получилось - неделю читал, а потом две недели ходил с выпученными от изумления глазами.
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 20:45
              +1
              потом две недели ходил с выпученными от изумления глазами.

              Это точно. Вот например - во всех учебниках написано что Ливонскую войну Россия типа проиграла. И только недавно с удивлением узнал, оказывается современники искренне считали что вообще-то она её таки выиграла..
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 21:15
                0
                Цитата: paul3390
                Вот например - во всех учебниках написано что Ливонскую войну Россия типа проиграла. И только недавно с удивлением узнал, оказывается современники искренне считали что вообще-то она её таки выиграла..

                Я очень удивился, когда уже в зрелом возрасте узнал, что, оказывается, во Франции Бородино считают своей победой. Несколько дней в голове не укладывалось - как в одной битве могут победить обе стороны? А всё потому, что моё понимание Бородинского сражения формировалось но школьному учебнику истории и одноимённому стихотворению М.Ю.Лермонтова.
                Влез в тему, почитал умные книги. Теперь моё мнение не "два победителя", а "две не проигравших стороны" - каждый добился от Бородинского сражения своих ништяков.

                Хитрая, всё-таки, штука история, когда начинаешь с ней знакомиться не по школьному учебнику и не по кино.
      5. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:56
        +6
        Цитата: Арон Заави
        Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?

        Аарон, вот не надо:))) Во-первых, очень многие присоединенные Россией народы ну очень просились к этому присоединению. Те же татары, что крымские, что казанские, что прочие. Сами постоянно к нам в гости с огнем и мечом приходили, русских в неволю забирали. Вот что-то не помню, чтобы негры из французских колоний чем-то подобным развлекались. Это раз. А второе - входящие в состав России народы получали ровно те же права, что были у титульной нации. В каком году аборигены колоний получили равные права с коренными французами?:)))))
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 18:17
          +4
          что-то не помню, чтобы негры из французских колоний чем-то подобным развлекались.

          Негры - нет, а вот Алжир с Тунисом ураганили во всю. Тамошние пираты лет 300 всё Средиземное море кошмарили. Даже Исландию - и ту обобрать умудрились. Достали всех страшно - это и послужило основной причиной их разгрома с последующим захватом.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 21:06
            0
            За что европейцам большое спасибо.
          2. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 21:16
            0
            Цитата: paul3390
            Негры - нет, а вот Алжир с Тунисом ураганили во всю.

            С этим не спорю:)
      6. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:44
        0
        Цитата: Арон Заави
        Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?

        Очень Россия интересовалась, иль может назовете, кого взяла Россия военной силой, аль может они сами просились в состав России, к примеру Армения, Грузия и далее по списку ?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 21:06
          0
          СВО против Казанских людоловов. Иван Грозный силой отменил в Казанском ханстве рабство.
      7. Aken
        Aken Сегодня, 21:04
        0
        Ацтекская империя - это большая и очень интересная история. Это уникальнейшее образование.
        Россия - империя 20-го типа. И это тоже большая и интересная история.
        В рамках поста на ВО не рассказать. Даже пытаться не буду.
        И в любом случае эти империи отличаются от классических - первого типа. Настолько отличаются, что их надо не сравнивать, а противопоставлять.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:27
    +1
    От Франции потребовали предусмотренного ООН возмещения ущерба своим колониям
    recourse Конечно вопрос в тренде задуманного нагло-саксами развала и уничтожения Европы. Но задумано, что деньги из Европы должны течь в США, а не ....., впрочем те страны Африки кто признает главенство США, вполне могут рассчитывать получить крошки с барского стола. Правда без гарантий. request
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:42
      -1
      Эх, опередили Вы меня! Совершенно верно!
  4. Комментарий был удален.
  5. snyp3r
    snyp3r Сегодня, 17:35
    +2
    Как в том анекдоте - чувствую ересь, доказать не могу
    Чувствуется рука мастера в русле работы музыкантов в Африке. Если мы сможем всколыхнуть бывшие колонии на примере Нигера и откровенно слабой нынешней Франции, то это будет головная боль похлеще Ближнего Востока для уважаемых партнеров
    А все предпосылки имеются - когда дети Африканского континента и их потомки чувствуют запах денег, то становятся вполне себе собранными и целеустремленными. Надо бы попросить Израиль провести мастеркласс не тему "Репарации за холокост. Методы, технологии, результаты" и даль только запасаться попкорном
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 20:15
      0
      откровенно слабой нынешней Франции
      Ой Шломо, да шоб у тебя так стоял, как у него болтается tongue .
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 17:37
    +2
    Британию пора раскулачить. Полмира ограбила. Индия, Египет ... итд

    Где -то у неё затерялись и средства царского семейства России.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Бывший солдат
      Где -то у неё затерялись и средства царского семейства России.

      Если копнуть, то очень много от России и царского семейства денег у Британии, да и не только денег.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 20:24
      0
      Цитата: Бывший солдат
      Британию пора раскулачить. Полмира ограбила. Индия, Египет ... итд

      Где -то у неё затерялись и средства царского семейства России.

      Увы, Горбачев и тут всё "урегулировал", отказался от претензий на 5 тонн ювелирки Романовых, собираемой 300 лет. И от 500 тонн золота, отправленного Николаем вторым для закупки английского вооружения (так и не полученного). Все это пошло в зачет каких-то долгов СССР Британии по принципу "всё на всё".
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:37
    +1
    Канакский фронт . Нумейская чего то там ... больше на прикол похоже . Да и не хотят вышеперечисленные заморские территории Франции деколонизироваться , хотя маргиналов конечно и там хватает
  8. костя1
    костя1 Сегодня, 19:02
    0
    И всего то-я то думал-бабло потребовали?-и чего нет-не догадались?
  9. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 20:32
    +1
    Цитата: knn54
    Мартиника , Гваделупа,Гвиана(заморская территория) получают деньги из бюджета Франции, их жители имеют гражданство Евросоюза. .Получат независимость-лишатся и этого.
    Кто то из "заклятых друзей" .КОНКРЕТНО топит Францию.
    Соседняя нищая Гаити молчит...почему то. Или потому что янкесы их "спонсируют".?


    Мартиника, на самом деле это не совсем колония, а заморский департамент Франции. Мартиника — это очередной остров в Карибском море...
  10. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 20:53
    0
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Цитата: Арон Заави
    Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?

    Аарон, вот не надо:))) ... В каком году аборигены колоний получили равные права с коренными французами?:)))))

    Да недавно началось, после того как они Каддафи убили, аборигены даже больше прав сейчас имеют во всей ЕС и Франции
  11. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 21:10
    -1
    Цитата: carpenter
    Цитата: Арон Заави
    Или может Россия не присоединяла к себе земли и народы, не очень интересуясь их мнением?

    Очень Россия интересовалась, иль может назовете, кого взяла Россия военной силой, аль может они сами просились в состав России, к примеру Армения, Грузия и далее по списку ?

    Какую промышленность в этих республиках создали и что осталось после распада СССР? В Киргизии где то в 2010 году друзья были, так к им прибежали, что нибудь получить маленький мальчик с ещё меньшой сестричкой, она ничего из одежды на себе не имела. Колонизаторы ЕС и сша как были так и остались, дадут главарю племени денежку а народ нищий. Только повреждённый разум может такое о России сказать. Расскажи, какая промышленность у прибалтов осталось и где теперь ихняя молодежь обитает?