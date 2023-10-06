Своё зерно – всё на продажу

Зачем Россия продолжает биться за свободный экспорт своего зерна? Вы думаете, что это странный вопрос. Мы же экспортируем зерно потому, что у нас большие успехи в аграрном секторе.
И вот мы вырвались в мировые лидеры по экспорту зерна. Неслучайно наш президент Владимир Путин на переговорах в Сочи сказал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану:
«У России в этом году хороший урожай. 130 миллионов тонн зерна. 60 миллионов тонн может пойти на экспорт».
Действительно, последние годы сбор зерновых регулярно превышает 120 млн тонн в год. А внутреннее потребление только около 70 млн тонн. Вот избыток зерна и направляется на экспорт.
На долю России приходится 22 % мирового рынка пшеницы. Хорошо?
Хорошо, да не очень. Почему Россия продает зерно, а например, не муку. Мука-то стоит дороже.
Купить зерно, продать муку
Купить зерно из России, а продавать уже турецкие муку и макароны – не правда ли, привлекательный бизнес. Блестящий пример получения прибыли из зерна самым простым способом показывает Турция.
В сезон 2022/2023 гг. Турция ввезла из РФ 7,2 млн тонн пшеницы и стала крупнейшим покупателем нашего зерна. Еще эта же страна получала зерно с Украины по «зерновой сделке». В Турции зерно перерабатывали на мукомольных предприятиях.
И вот результат: страна заняла первое место в мире по экспорту муки, а также стала первой страной в мире по экспорту макаронных изделий, обогнав Италию. Турция, перерабатывая российское зерно, создала десятки тысяч рабочих мест и получала ежегодно прибыль размером в сотни миллионов долларов США.
Понятно, почему турки так хотят возобновить «зерновую сделку» или просто стать «зерновым хабом по вывозу зерна из России». Обращу внимание на то, что отечественная мукомольная промышленность загружена всего на 50–60 %. При этом мы умеем производить макаронные изделия хорошего качества.
Так вот, увеличение экспорта муки и изделий из неё создало бы новые рабочие места и позволило бы экспортировать продукты с повышенной добавленной стоимостью. Интересно, в Минсельхозе России кто-то об этом думает? Или министру и всем министерским чиновникам и так хорошо и сытно?
Немного истории
Интересно, что Россия активно экспортировала зерно и в царское время. В XIX веке хлебные биржи в Санкт-Петербурге, Москве, Рыбинске, Воронеже стали частью мировой зерновой биржи.
Имена крупнейших хлеботорговцев были известны не только в стране, но и за рубежом. Вместе с тем в зерновой торговле было много проблем, указывают историки. Так, была нехватка специализированных вагонов и складских помещений на станциях, что в годы больших урожаев приводило к крупным потерям.
Малое количество элеваторов (первый элеватор был построен в 1888 году в Ельце) во многом объясняло то, что Россия вывозила именно зерно, а не муку, как США или Аргентина. И получается, что с позапрошлого века у нас ничего не изменилось, и мы продолжаем вывозить именно зерно?
Что ещё можно получить из зерна?
Зерно при его глубокой переработке может обеспечить развитие таких отраслей промышленности, как пищевая, фармацевтическая, микробиологическая, и способно завалить нашу страну витаминами, антибиотиками, топливным этанолом…
Дело в том, что сегодня в России потребности в ферментах покрываются собственным производством только на 10 %. Из незаменимых аминокислот производится только лизин, и то наш лизин покрывает только 70 % потребностей.
Как это ни странно, но в России отсутствует даже производство топливного этанола – самой безопасной и эффективной оксодобавки к бензину, которая снижает вредные выбросы и повышает октановое число конечного продукта.
Если переработка зерна в муку может повысить внутренний спрос на зерно на 3–5 млн тонн в год, то организация производства топливного этанола, только для внутреннего использования, по мнению экспертов, повысит внутренний спрос минимум на 12 млн тонн.
Какое зерно остаётся в России?
Основную долю экспортируемого зерна в последние годы составляет пшеница 3-го класса (26 % в 2016 году и 12 % в 2017 году) и пшеница 4-го класса (73 % в 2016 году и 84 % в 2017 году). Именно такого класса пшеницу в России в основном и выращивают. И практически всю мы и экспортируем. А что же остается «дорогим россиянам»?
Не так давно Российский зерновой союз объяснил, чем вызвано использование пшеницы, предназначенной на корм скоту, при выпечке хлеба.
«Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница (5-го класса) привлекается для производства хлеба: берут улучшители, какой-то объем пшеницы 4-го класса, домешивают что подешевле и за счет улучшителей получают помольную партию»,
– заявил журналистам президент Зернового союза Аркадий Злочевский.
Речь, как видим, идёт о зерне, которое прежде отправляли на корм скоту. Но время-то идёт. И с улучшителями нынче напряжёнка. Санкции, как говорится. И наши учёные придумали, как отказаться от импортных улучшителей… Вот свежая новость:
«Ученые Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) разработали первую в России технологию получения цельносмолотой муки из пророщенных пшеницы, овса, ячменя низкого класса»…
Изобретение позволяет хлебопёкам полностью отказаться от импортных улучшителей муки, минимизировать потери в сельском хозяйстве», – сообщила ТАСС профессор, старший научный сотрудник кафедры «Пищевые и биотехнологии» Наталья Науменко.
Отказ от импортных улучшителей муки подается как главное достижение: обойдемся без химии.
Стоит ли напоминать, что мука высшего и первого сортов в улучшителях не нуждается. А вот «фуражным» сортам без улучшителей не обойтись. Но, как видим, уже и обходимся.
Очень ли полезна мука 5-го класса и фуражное зерно? Может, тогда лучше хлеб вообще печь из крапивы? Ведь в ней так много витаминов!
Может, выгоднее выращивать мясо, а не продавать зерно, чтобы покупать мясо?
Себе в убыток
Но вернёмся к фуражному зерну.
Почему нынче оно у нас не используется по прямому назначению? Так потому, что поголовье КРС, на корм которому оно шло, резко сократилось по сравнению с 1990 годом. Смотрите циферки: поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу апреля 2023 года составило 7,7 млн голов.
Это на 0,6 % или 48 тыс. голов меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Ещё в 1990 году в России было 57 млн голов.
Снизилось поголовье коров, упало и производство молока. Смотрите сами: «за первые три месяца 2023 года производство молока снизилось на 1,9 % по сравнению с I кварталом 2022 года, составив 1,4 млн тонн», – сообщили в ведомстве.
В 1990 году РСФСР произвела 55,7 млн тонн молока, что составляло 9,3 % мирового производства. А кто-то удивляется, что молоко нынче у нас ненастоящее, с добавками пальмового масла, как, впрочем, и сливочное масло, сливки и сметана. Пальмовое же масло полезнее натуральных продуктов?
Сравним теперь цены на пшеницу, которую мы продаем, и мясо, которое мы покупаем. Итак, пшеница урожая 2023 года торгуется по цене около 15 тыс. рублей за тонну.
А вот мясо стоит в разы дороже. Например, объем ввоза мяса в Россию из-за рубежа в денежном выражении по итогам 2021 составил 893 млн долларов. Как говорится, почувствуйте разницу. Как видим, зерно – это сырьё для производства мяса.
Продавать сырьё, чтобы покупать производное от него, экономически невыгодно. Это азы экономики. Но наши чиновники хвалятся экспортом зерна. А про импорт мяса и молока скромно умалчивают. А про то, что Россия – один из лидеров по экспорту пальмового масла, вообще не упоминают.
Что нового по сделке?
«Подвижек в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, Турция и ООН находятся в координации», – сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
«Украинская часть зерновой сделки заработает только после того, как выполнят условия российской стороны», – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Российская сторона неоднократно заявляла, например, что по условиям сделки необходимо дать доступ Россельхозбанку к системе SWIFT, но пока этого не произошло.
Особо отмечу, что «Телеграм»-канал «Образ будущего» сообщил, что в день ударов по Севастополю Лавров и Гуттериш согласовали в Нью-Йорке вывоз двух миллионов тонн украинского зерна по коридору Украина – Румыния – Болгария. Что взамен получила Россия – неизвестно.