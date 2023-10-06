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Своё зерно – всё на продажу

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Своё зерно – всё на продажу

Зачем Россия продолжает биться за свободный экспорт своего зерна? Вы думаете, что это странный вопрос. Мы же экспортируем зерно потому, что у нас большие успехи в аграрном секторе.


И вот мы вырвались в мировые лидеры по экспорту зерна. Неслучайно наш президент Владимир Путин на переговорах в Сочи сказал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану:

«У России в этом году хороший урожай. 130 миллионов тонн зерна. 60 миллионов тонн может пойти на экспорт».


Действительно, последние годы сбор зерновых регулярно превышает 120 млн тонн в год. А внутреннее потребление только около 70 млн тонн. Вот избыток зерна и направляется на экспорт.

На долю России приходится 22 % мирового рынка пшеницы. Хорошо?

Хорошо, да не очень. Почему Россия продает зерно, а например, не муку. Мука-то стоит дороже.

Купить зерно, продать муку


Купить зерно из России, а продавать уже турецкие муку и макароны – не правда ли, привлекательный бизнес. Блестящий пример получения прибыли из зерна самым простым способом показывает Турция.

В сезон 2022/2023 гг. Турция ввезла из РФ 7,2 млн тонн пшеницы и стала крупнейшим покупателем нашего зерна. Еще эта же страна получала зерно с Украины по «зерновой сделке». В Турции зерно перерабатывали на мукомольных предприятиях.

И вот результат: страна заняла первое место в мире по экспорту муки, а также стала первой страной в мире по экспорту макаронных изделий, обогнав Италию. Турция, перерабатывая российское зерно, создала десятки тысяч рабочих мест и получала ежегодно прибыль размером в сотни миллионов долларов США.

Понятно, почему турки так хотят возобновить «зерновую сделку» или просто стать «зерновым хабом по вывозу зерна из России». Обращу внимание на то, что отечественная мукомольная промышленность загружена всего на 50–60 %. При этом мы умеем производить макаронные изделия хорошего качества.

Так вот, увеличение экспорта муки и изделий из неё создало бы новые рабочие места и позволило бы экспортировать продукты с повышенной добавленной стоимостью. Интересно, в Минсельхозе России кто-то об этом думает? Или министру и всем министерским чиновникам и так хорошо и сытно?

Немного истории


Интересно, что Россия активно экспортировала зерно и в царское время. В XIX веке хлебные биржи в Санкт-Петербурге, Москве, Рыбинске, Воронеже стали частью мировой зерновой биржи.

Имена крупнейших хлеботорговцев были известны не только в стране, но и за рубежом. Вместе с тем в зерновой торговле было много проблем, указывают историки. Так, была нехватка специализированных вагонов и складских помещений на станциях, что в годы больших урожаев приводило к крупным потерям.

Малое количество элеваторов (первый элеватор был построен в 1888 году в Ельце) во многом объясняло то, что Россия вывозила именно зерно, а не муку, как США или Аргентина. И получается, что с позапрошлого века у нас ничего не изменилось, и мы продолжаем вывозить именно зерно?

Что ещё можно получить из зерна?


Зерно при его глубокой переработке может обеспечить развитие таких отраслей промышленности, как пищевая, фармацевтическая, микробиологическая, и способно завалить нашу страну витаминами, антибиотиками, топливным этанолом…

Дело в том, что сегодня в России потребности в ферментах покрываются собственным производством только на 10 %. Из незаменимых аминокислот производится только лизин, и то наш лизин покрывает только 70 % потребностей.

Как это ни странно, но в России отсутствует даже производство топливного этанола – самой безопасной и эффективной оксодобавки к бензину, которая снижает вредные выбросы и повышает октановое число конечного продукта.

Если переработка зерна в муку может повысить внутренний спрос на зерно на 3–5 млн тонн в год, то организация производства топливного этанола, только для внутреннего использования, по мнению экспертов, повысит внутренний спрос минимум на 12 млн тонн.

Какое зерно остаётся в России?


Основную долю экспортируемого зерна в последние годы составляет пшеница 3-го класса (26 % в 2016 году и 12 % в 2017 году) и пшеница 4-го класса (73 % в 2016 году и 84 % в 2017 году). Именно такого класса пшеницу в России в основном и выращивают. И практически всю мы и экспортируем. А что же остается «дорогим россиянам»?

Не так давно Российский зерновой союз объяснил, чем вызвано использование пшеницы, предназначенной на корм скоту, при выпечке хлеба.

«Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница (5-го класса) привлекается для производства хлеба: берут улучшители, какой-то объем пшеницы 4-го класса, домешивают что подешевле и за счет улучшителей получают помольную партию»,

– заявил журналистам президент Зернового союза Аркадий Злочевский.

Речь, как видим, идёт о зерне, которое прежде отправляли на корм скоту. Но время-то идёт. И с улучшителями нынче напряжёнка. Санкции, как говорится. И наши учёные придумали, как отказаться от импортных улучшителей… Вот свежая новость:

«Ученые Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) разработали первую в России технологию получения цельносмолотой муки из пророщенных пшеницы, овса, ячменя низкого класса»…

Изобретение позволяет хлебопёкам полностью отказаться от импортных улучшителей муки, минимизировать потери в сельском хозяйстве», – сообщила ТАСС профессор, старший научный сотрудник кафедры «Пищевые и биотехнологии» Наталья Науменко.

Отказ от импортных улучшителей муки подается как главное достижение: обойдемся без химии.

Стоит ли напоминать, что мука высшего и первого сортов в улучшителях не нуждается. А вот «фуражным» сортам без улучшителей не обойтись. Но, как видим, уже и обходимся.

Очень ли полезна мука 5-го класса и фуражное зерно? Может, тогда лучше хлеб вообще печь из крапивы? Ведь в ней так много витаминов!


Может, выгоднее выращивать мясо, а не продавать зерно, чтобы покупать мясо?

Себе в убыток


Но вернёмся к фуражному зерну.

Почему нынче оно у нас не используется по прямому назначению? Так потому, что поголовье КРС, на корм которому оно шло, резко сократилось по сравнению с 1990 годом. Смотрите циферки: поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу апреля 2023 года составило 7,7 млн голов.

Это на 0,6 % или 48 тыс. голов меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Ещё в 1990 году в России было 57 млн голов.

Снизилось поголовье коров, упало и производство молока. Смотрите сами: «за первые три месяца 2023 года производство молока снизилось на 1,9 % по сравнению с I кварталом 2022 года, составив 1,4 млн тонн», – сообщили в ведомстве.

В 1990 году РСФСР произвела 55,7 млн тонн молока, что составляло 9,3 % мирового производства. А кто-то удивляется, что молоко нынче у нас ненастоящее, с добавками пальмового масла, как, впрочем, и сливочное масло, сливки и сметана. Пальмовое же масло полезнее натуральных продуктов?

Сравним теперь цены на пшеницу, которую мы продаем, и мясо, которое мы покупаем. Итак, пшеница урожая 2023 года торгуется по цене около 15 тыс. рублей за тонну.

А вот мясо стоит в разы дороже. Например, объем ввоза мяса в Россию из-за рубежа в денежном выражении по итогам 2021 составил 893 млн долларов. Как говорится, почувствуйте разницу. Как видим, зерно – это сырьё для производства мяса.

Продавать сырьё, чтобы покупать производное от него, экономически невыгодно. Это азы экономики. Но наши чиновники хвалятся экспортом зерна. А про импорт мяса и молока скромно умалчивают. А про то, что Россия – один из лидеров по экспорту пальмового масла, вообще не упоминают.

Что нового по сделке?


«Подвижек в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, Турция и ООН находятся в координации», – сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

«Украинская часть зерновой сделки заработает только после того, как выполнят условия российской стороны», – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Российская сторона неоднократно заявляла, например, что по условиям сделки необходимо дать доступ Россельхозбанку к системе SWIFT, но пока этого не произошло.

Особо отмечу, что «Телеграм»-канал «Образ будущего» сообщил, что в день ударов по Севастополю Лавров и Гуттериш согласовали в Нью-Йорке вывоз двух миллионов тонн украинского зерна по коридору Украина – Румыния – Болгария. Что взамен получила Россия – неизвестно.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:55
    +2
    Почему Россия продает зерно, а например, не муку.
    Также нефть, а не бензин, кругляк, а не пиломатериал, рыбу сырец, а не продукцию....
    мы умеем производить макаронные изделия хорошего качества.
    Делали...В Шебекино ! Поэтому его и разбомбили.
    Продавать сырьё, чтобы покупать производное от него, экономически невыгодно.
    У нас жеж рынок ! am
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:55
    +2
    Нашу страну сделали источником сырья для зарубежных покупателей, нефть, газ, алмазы, различные природные полуфабрикаты,зерно все идет за рубеж без переработки в России...это путь в никуда...с этим что то надо делать...с такой гирей на шее мы далеко не уедем.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:18
    +5
    Автор,ну что Вы,то что описали называется "международная кооперация",страна всё не может сама производить,даже детей laughing laughing
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    -1
    Купить зерно, продать муку
    Т.н. "заграница" очень хорошо научилась пользоваться с выгодой для себя просчетами в российской экономике и непонятной тупостью некоторых чиновников занимающих высокие посты. Кто-то учиться на ошибках других, а кто-то не желает учиться даже на своих. Вот поэтому иногда возникает мысль, а что это - или просто глупость и непрофессионализм, или намеренное вредительство (действия, направленные на подрыв любой отрасли советской экономики (промышленности, сельского хозяйства, торговли, денежной системы и т. п.)?
  5. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:44
    +2
    Какое то передергивание, а не статья. А как же недавний скандал с Египтом и другими, куда поставлялось наше зерно? Тогда и говорили что им поставляют фуражное зерно.
    Большинство экспертов утверждает, что наша страна производит и продает зерно в основном 4-го класса, то есть фуражное либо продовольственное низкого качества, а для внутреннего потребления вынуждена докупать немного зерна твердых сортов. Однако известно, что мы экспортируем зерно высокого качества в южные страны Европы, например, поставляем пшеницу твердых сортов в Италию для производства макарон. Наши экспортные пошлины на зерно устроены таким образом, что торговать зерном низкого качества гораздо выгоднее, нежели дорогим. Можно предположить, что пшеница твердых сортов в России выращивается вполне нормально, только экспортируется она под видом фуражной. А импорт зерна объясняется проблемами логистики – часто мы докупаем зерно для Сибири в Казахстане только потому, что так гораздо дешевле, нежели перевозить его из европейской части России. Кстати, когда в Казахстане случается неурожай, мы отгружаем туда зерно из Сибири. Таким же образом при СССР докупали зерно из США для Дальнего Востока – так было гораздо проще, чем возить его по железной дороге через полстраны. Ну и внутренняя потребность в зерне, конечно, была существенно выше. Сегодня, благодаря тарифной политике РЖД, проблема перевозки зерна особенно актуальна. Аграрии Сибири, например, из-за этого практически полностью отрезаны от экспорта. Доставка зерна из центральных областей европейской части России до порта в Новороссийске может занимать более 40% экспортной стоимости товара.
    Получается не совсем так как в статье. Тогда для чего статья, хайп? Ну как бы вброс: "коров нет, молока нет, жрать нечего". По продовольствию мы больше экспортируем, чем импортируем, автору для справки https://agromics.ru/novosti/rynok-myasa/. Поголовье растет вообще то, причем во всех отраслях. Не всё так плохо как некоторым хочется.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 07:58
      0
      Ну как бы вброс: "коров нет, молока нет, жрать нечего"
       Я в детстве,просыпался от того,что мимо дома стадо коров гнали.Коров,у нас тогда держали все,за редким исключением.Сейчас,коров никто не держит,только один пенсионер.Понимаете,не выгодно,корма на зиму,пасти не где.Этот пенсионер,корма не заготавливает,зимой пасёт,потеплело.Резать,говорит не хочу,дорога как память и не одиноко. hi
  6. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 06:59
    +3
    Очередной опус... С цифрами многолетней давности.
    Авттр вообще в курсе, что например в этом году по Черноземью вообще 5 класс дефицит? Ну мало его уродилось, в основном тройка и четверка, ааттр в курсе по каким показателям определяется класс зерна?
    Мукомольное производство в России есть, кстати на современном производстве очень мало людей-автоматика. А муку экспортируем, не столько, сколько Турция, но тем не менее, свои потребности щакрываем и по муке и по макаронам.
  7. Голландец Михель
    Голландец Михель Сегодня, 07:25
    +2
    Россия вывозила именно зерно, а не муку

    В отличие от муки, зерно можно хранить гораздо дольше
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:40
    0
    Анна Козырева статью надо писать по точнее ,начнём с цен - то что вы указали по зерну это закупка зерна зерновыми экспортными терминалами и самую высокую цену как всегда даёт Новороссийск. Как Вот цены на сегодня.

    Далее идут цены уже в $ ,по чем продают зерно на экспорт и ниже пошлина рублях на вывоз зерна,которая идёт в бюджет.Если все эти цифры сложить ,то получается что экспортёры не слишком зарабатывают- зарабатывает жёстко только государство.Сын Нарышкина ,все хотелки зерновых алигархов ломает через колено.И с мукой вы не правы.Госкдарство в этом году решила отказаться от зерновых интервенций- причина ,это силовое принуждение через рубль как развитию переработки зерна в России.Честно говоря ,надо иногда читать вам профильные сайты.Если хаять ,положение дел в сельском хозяйстве так с фактами.Подскажу наше горе- низкие закупочные цены ,в средней России- да и то у кого нет зернохранилищ.
  9. Михаил Дадеко
    Михаил Дадеко Сегодня, 07:47
    +2
    Продавая сырую нефть,члены ОПЕК+ кормят и дают работу чужим НПЗ, запретить торговлю нефтью пусть сами перерабатывают,не чего кормить других! laughing
  10. СВД68
    СВД68 Сегодня, 07:52
    +1
    Не всё так просто.
    Было такое умное руководство в социалистической Польше. Оно решило: купим на Западе современные технологии, организуем свое производство и будем продавать на Запад свою современную продукцию, но уже за валюту. Сказано - сделано. Взяли на Западе кредиты, купили во Франции технологии, организовали свое производство и... А вот продажи не пошли. Не стали покупать на Западе польские товары. И пришлось СССР помогать Польше гасить кредиты, покупая польские товары (помните польские телефоны и косметику?) , а взамен давая валюту, получаемую за нефть и газ.
    Потом пришел Горбачев. И у нас заговорили, что надо продавать на Запад не сырье, а продукты передела. Набрали кредитов на Западе... А продавать опять смогли только сырье.
  11. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:03
    0
    А про то, что Россия – один из лидеров по экспорту пальмового масла, вообще не упоминают.
     Молочную продукцию,надо же из чего-то делать?Не из молока же?
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:08
    0
    Сравним теперь цены на пшеницу, которую мы продаем, и мясо, которое мы покупаем. Итак, пшеница урожая 2023 года торгуется по цене около 15 тыс. рублей за тонну.

    А вот мясо стоит в разы дороже. Например, объем ввоза мяса в Россию из-за рубежа в денежном выражении по итогам 2021 составил 893 млн долларов. Как говорится, почувствуйте разницу. Как видим, зерно – это сырьё для производства мяса.
    А про то, что Россия – один из лидеров по экспорту пальмового масла, вообще не упоминают.

    А однофамильного автору Министра иностранных дел в СМИ иногда называли "мистер Да".
    250 долларов за тонну пшеницы сейчас - это не 15, а ближе к 25 тыс руб за тонну.
    А сколько мяса на 893 млн долларов ввезли в Россию в 2021 году читатели пусть сами ищут.
    И чиновники, вот редиски, никогда не говорили, что у нас рекордный экспорт пальмового масла.

    Спасибо автору! На фоне этого мнения "внешних воздействий не обнаружено вообще нормально воспринимается"