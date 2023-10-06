Своё зерно – всё на продажу

«У России в этом году хороший урожай. 130 миллионов тонн зерна. 60 миллионов тонн может пойти на экспорт».

Купить зерно, продать муку

Немного истории

Что ещё можно получить из зерна?

Какое зерно остаётся в России?

«Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница (5-го класса) привлекается для производства хлеба: берут улучшители, какой-то объем пшеницы 4-го класса, домешивают что подешевле и за счет улучшителей получают помольную партию»,

«Ученые Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) разработали первую в России технологию получения цельносмолотой муки из пророщенных пшеницы, овса, ячменя низкого класса»…

Себе в убыток

Что нового по сделке?