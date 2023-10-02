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Американское издание: США требуют от Украины скорейшего и полного перехода на стандарты НАТО

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Американское издание: США требуют от Украины скорейшего и полного перехода на стандарты НАТО

Вооруженные силы Украины должны полностью перейти на стандарты НАТО, несмотря на то, что альянс не готов принять Киев в свои ряды. Такое требование Украине выдвигает администрация Байдена. Об этом сообщает Politico.


По данным американского издания, ссылающегося на некий правительственный документ, рожденный в недрах Белого Дома, администрация Байдена желает, чтобы украинская армия приняла стандарты НАТО, да не частично, а полностью. Согласно требованиям американцев, украинское Минобороны должно сформировать "корпусы профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров" по принципам стандартам доктрины НАТО, а также перевести весь документооборот на терминологию альянса, формат и содержание документов должны соответствовать стандартам. И не забывать про обучение военнослужащих английскому языку, так как он является официальным языком общения в НАТО.

Хотя военный альянс НАТО не близок к разрешению Украине вступить, американская стратегия часто говорит о желании заставить украинских военных принять стандарты НАТО

- говорится в документе.

Все это необходимо, чтобы у Украины уже не было никакого пути назад, т.е. она должна выбрать прозападных путь и уже с него не сворачивать ни при каких обстоятельствах. Если официально, то Украина должна развивать "особые связи с Вашингтоном", в том числе продвижением английского языка, начиная со школ и дошкольных учреждений. Это необходимо, как подчеркивается, для "дальнейшей интеграции" украинцев в западное общество.

Американская стратегия должна гарантировать, что Украина не только сохранит ориентацию на Запад, но и будет развивать особые отношения с США

- пишет издание.

В принципе в этом документе ничего такого уж сверх нового нет, Киев и так разрабатывает совместно с НАТО специальную программу, которая должна позволить Украине приблизиться к вступлению в альянс. Не вступить, а приблизить к вступлению. Думается, что этой морковкой Запад еще долго будет манить киевский режим.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:46
    +2
    Тут есть прямая выгода Вашингтону.Обеспечить своих специалистов работой,а соответственно и зарплатой.Обучая туземцев.Ну,а про корпорации и говорить нечего
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:51
      -1
      Укры, а оно вам надо - стандарты НАТО...??? Вас все равно в НАТО не возьмут, а вот как затычку будут использовать повсюду, где льётся кровь...
      Украина,
      Для НАТО ты как полигон -
      Ты поставляешь ему «МЯСО»-
      Меняет жизнь на «зброю» он –
      Ты для него лишь биомасса!!!
      А за тебя, да умирать?!!
      А НАТО это как-то надо?
      Да на тебя ему насрать!!!
      Как не поймёшь ты - это ж НАТО!!!
      Нет государства, денег нет,
      Всегда с протянутой рукой...
      Неужто, ты, все тридцать лет
      Мечтала о судьбе такой?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:55
      +1
      "За ваши баксы-ЛЮБОЙ каприз".
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:11
        +2
        wassat Да,даже могут штаны одеть ширинкой назад...Баксы они такие...
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:23
      +3
      Куда их только не принимали… И везде- в пролёте.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:52
        +1
        Цитата: Андрей Николаевич
        Куда их только не принимали… И везде- в пролёте.

        А все потому, что "не подходит корове черкесское седло"! )))
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:48
    0
    Что разминирование леопердами не по станларту ната внизапно ... иди кто-то занятия по практике прогуливал? lol
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:52
    +2
    Все это необходимо, чтобы у Украины уже не было никакого пути назад, т.е. она должна выбрать прозападных путь и уже с него не сворачивать ни при каких обстоятельствах.

    Это не оставляет РФ никакого иного варианта, кроме как полное уничтожение ВФУ.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:54
    +3
    Вооруженные силы Украины должны полностью перейти на стандарты НАТО —

    ***




    ***
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:00
    +3
    Думается, что этой морковкой Запад еще долго будет манить киевский режим.-Эта морковка на палочке и привязана к голове осла, который хочет её съесть.
  6. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 18:05
    +1
    Морковка для украинцев уже размером с турнепс, и предназначение то же : корм скоту.
  7. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 18:35
    +3
    Украина постепенно становится всё независимее и независимее... От самой себя.
    1. костя1
      костя1 Сегодня, 18:53
      +2
      Скорее-независимие от здравого смысла
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:48
    +3
    Ну не лезут мне эти ботинки натовского образца в размере ХL на мою лапу 43 -го....
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:24
      +1
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Ну не лезут мне эти ботинки натовского образца в размере ХL на мою лапу 43 -го....

      Если бы у НАТО стандартом была победа, то, возможно, стандарты НАТО были бы и привлекательны. Да только у них стандартом стали Афганистан, Ирак и Ливия.

      А английский язык, документооборот, система организации подразделений и штатное расписание -
      Я не понял - вам "шашечки" или ехать?
  9. костя1
    костя1 Сегодня, 18:51
    +1
    Интересно бы узнать-и что у наты за "стандарты"?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:33
      +1
      Интересно бы узнать-и что у наты за "стандарты"?
      Как минимум, рабы должны понимать язык хозяина.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:53
    +1
    а также перевести весь документооборот на терминологию альянса
    иначе к Азовскому морю никак не выйти laughing
  11. ANB
    ANB Сегодня, 20:43
    0
    Чтобы вся Украина говорила на английском и быстро перешла на стандарт НАТО, Зеленскому надо оставить от нее одну деревню, заселив сотрудниками своего офиса.
    Совет совершенно бесплатный.