Хотя военный альянс НАТО не близок к разрешению Украине вступить, американская стратегия часто говорит о желании заставить украинских военных принять стандарты НАТО

Американская стратегия должна гарантировать, что Украина не только сохранит ориентацию на Запад, но и будет развивать особые отношения с США

Вооруженные силы Украины должны полностью перейти на стандарты НАТО, несмотря на то, что альянс не готов принять Киев в свои ряды. Такое требование Украине выдвигает администрация Байдена. Об этом сообщает Politico.По данным американского издания, ссылающегося на некий правительственный документ, рожденный в недрах Белого Дома, администрация Байдена желает, чтобы украинская армия приняла стандарты НАТО, да не частично, а полностью. Согласно требованиям американцев, украинское Минобороны должно сформировать "корпусы профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров" по принципам стандартам доктрины НАТО, а также перевести весь документооборот на терминологию альянса, формат и содержание документов должны соответствовать стандартам. И не забывать про обучение военнослужащих английскому языку, так как он является официальным языком общения в НАТО.- говорится в документе.Все это необходимо, чтобы у Украины уже не было никакого пути назад, т.е. она должна выбрать прозападных путь и уже с него не сворачивать ни при каких обстоятельствах. Если официально, то Украина должна развивать "особые связи с Вашингтоном", в том числе продвижением английского языка, начиная со школ и дошкольных учреждений. Это необходимо, как подчеркивается, для "дальнейшей интеграции" украинцев в западное общество.- пишет издание.В принципе в этом документе ничего такого уж сверх нового нет, Киев и так разрабатывает совместно с НАТО специальную программу, которая должна позволить Украине приблизиться к вступлению в альянс. Не вступить, а приблизить к вступлению. Думается, что этой морковкой Запад еще долго будет манить киевский режим.