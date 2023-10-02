Главы МИД стран ЕС на саммите в Киеве не сумели согласовать выделение военной помощи Украине на следующий год

Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет

Евросоюз не смог согласовать выделение Украине 5 млрд. евро в виде военной помощи на следующий год, встреча глав МИД ЕС, проходившая в Киеве, завершилась впустую. Об этом заявил Жозеп Боррель.Глава европейской дипломатии выступил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД 27 стран Евросоюза, где заявил, что по вопросу выделения Киеву военной помощи в следующем году на сумму 5 млрд. евро, соглашение не достигнуто. В то же время Боррель решил подсластить пилюлю для Зеленского заявив, что до конца года время еще есть, так что все еще впереди.- заявил европейский дипломат.Однако, кое-что Боррель все же от украинцев утаил. Все дело в том, что обещанные 5 млрд. евро Киев получит формально, они уйдут на инвестиции в оборонную промышленность Европы, потому что необходимо производить вооружения для Украины, на подготовку в странах ЕС украинских военнослужащих, а также на борьбу с "российской дезинформацией". Так что засунуть свои шаловливые ручки в этот кошелек Зеленский не сможет.Напомним, что сегодня в Киеве прошел неформальный саммит глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждались две основные темы: помощь Украине и усиление давления на Россию. Зеленскому снова показали морковку, пообещав принять Украину в ЕС в "ближайшем будущем". Но, как подчеркнул Боррель, для этого киевскому режиму необходимо "потрудиться". Про победу над Россией он тоже не забыл напомнить. Проигравшая Украина Европе не нужна.