Военное обозрение
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Главы МИД стран ЕС на саммите в Киеве не сумели согласовать выделение военной помощи Украине на следующий год

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Главы МИД стран ЕС на саммите в Киеве не сумели согласовать выделение военной помощи Украине на следующий год

Евросоюз не смог согласовать выделение Украине 5 млрд. евро в виде военной помощи на следующий год, встреча глав МИД ЕС, проходившая в Киеве, завершилась впустую. Об этом заявил Жозеп Боррель.


Глава европейской дипломатии выступил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД 27 стран Евросоюза, где заявил, что по вопросу выделения Киеву военной помощи в следующем году на сумму 5 млрд. евро, соглашение не достигнуто. В то же время Боррель решил подсластить пилюлю для Зеленского заявив, что до конца года время еще есть, так что все еще впереди.

Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет

- заявил европейский дипломат.

Однако, кое-что Боррель все же от украинцев утаил. Все дело в том, что обещанные 5 млрд. евро Киев получит формально, они уйдут на инвестиции в оборонную промышленность Европы, потому что необходимо производить вооружения для Украины, на подготовку в странах ЕС украинских военнослужащих, а также на борьбу с "российской дезинформацией". Так что засунуть свои шаловливые ручки в этот кошелек Зеленский не сможет.

Напомним, что сегодня в Киеве прошел неформальный саммит глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждались две основные темы: помощь Украине и усиление давления на Россию. Зеленскому снова показали морковку, пообещав принять Украину в ЕС в "ближайшем будущем". Но, как подчеркнул Боррель, для этого киевскому режиму необходимо "потрудиться". Про победу над Россией он тоже не забыл напомнить. Проигравшая Украина Европе не нужна.
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:10
    +4
    Так и помощь от амерзцев касается в большей степени производителям вооружения в США.Безусловно,что то попадает и на стол избранным в Киеве.Вот интересно,как у них с зарплатами бюджетников?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 18:28
      +4
      "У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы стали разбегаться"... (Свадьба в Малиновке).
      1. Миллер
        Миллер Сегодня, 18:47
        +5
        Резников оказался самым умным, первым "свалил".
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 18:57
          +1
          Уже никого не возмущает факт что враги спокойно болтаются в Киеве.
          1. Oleg Fedechkin
            Oleg Fedechkin Сегодня, 19:03
            +4
            В 1917-22 много кто в Одессе был и где они сейчас??
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:11
    +7
    Зеленскому снова показали морковку, пообещав принять Украину в ЕС в "ближайшем будущем" —

    ***


    ***
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:21
      +4
      Странно..А я то думал,что граждане в ЕС тащат чемодан без ручки.С надписью "Украина".Нет,и какалы погибают за эту морковку,бесспорно
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 18:47
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Странно..А я то думал,что граждане в ЕС тащат чемодан без ручки.С надписью "Украина".Нет,и какалы погибают за эту морковку,бесспорно

        укртг=
        #сплетни
        Пошли сплетни, что западные лоббисты Зеленского, требуют понизить возраст для обязательной мобилизации с 25 до 19-20 лет.
        Это даст минимум 500 тысяч солдат, так как эта возрастная группа не выезжает из Украины, по причине того, что они ещё не попадают под обязательную мобилизацию.
        Ещё 30 мая все знали в кулуарах, что 25 - это не предел и будут снижать до 21-19 лет, так как дефицит живой силы.
        Стоит понять одно. Западу победа Украины не нужна. Им нужно больше смертей украинцев, чтобы сделать сильней исторический разрыв Украины и России, и потом, это использовать в своих целях в геополитических играх. Украина всего лишь расходный материал в руках корпораций.
      2. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin Сегодня, 19:06
        +2
        Они этот чемодан не тащат, они его не знают куда деть!!
        1. al3x
          al3x Сегодня, 19:42
          0
          Цитата: Oleg Fedechkin
          Они этот чемодан не тащат, они его не знают куда деть!!

          Для нас Украина это точно такой же чемодан без ручки. Нести тяжело, но и бросить жалко (уже принципиально невозможно).
    2. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 18:37
      +3
      Все как в сказке - по усам текло,а в рот не попало! В Европе любят сказки.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:13
    +8
    Чертов каталонский негодяй, он старый бандит, сепаратист, предатель короля и самозванец.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:16
    +3
    Отсутствие результа это тоже результат.Номально так деньги европейских налогоплательщиков прокатали.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:17
    +4
    Бедные чубатые…Они это не переживут. Снова кастрюли на головы начнут кричать « Европеяку- на гиляку»))
  6. Fisher
    Fisher Сегодня, 18:26
    +5
    И почему на этот саммит ничего не прилетело? Хороший же момент. Глядишь и шастать перестали бы
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:58
      +3
      Цитата: Fisher
      И почему на этот саммит ничего не прилетело? Хороший же момент. Глядишь и шастать перестали бы

      Ну, да. И была бы картина Репина "Не ждали". Или немая сцена из концовки "Ревизора" )))
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:29
        +1
        Цитата: Егоза
        Или немая сцена из концовки "Ревизора"

        Играли, играли и приплыли ( Картина Репина "Приплыли" ).
  7. костя1
    костя1 Сегодня, 18:48
    +3
    Могли бы и рассказать-кто из евроколхоза был за и кто-против?]
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:27
      +1
      Цитата: костя1
      Могли бы и рассказать-кто из евроколхоза был за и кто-против?

      Не уж то Евросоюз, позволит такое, все тихую, но мы и так догадываемся кто против. А тех кто за, мы знаем в лицо.
  8. Фактор
    Фактор Сегодня, 18:51
    +4
    Что такое "помощь" Европы и США?
    Открывается кредитная линия в банках ЕС и США. Деньги идут на финансирования ВПК и поставщикам вооружения на территории кредиторов, а уКраине потом выплачивать долг и проценты за кредит.
    Кабала и рабство для каклов, гешефт европейским и американским банкирам.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:13
    +2
    Да, как же они достали ломаться! Вот уж любят показать муки равноправия! Типа, у них есть выбор. Выбор действительно есть- одобрить немедленно, или на следующий день.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:25
    +1
    Так что засунуть свои шаловливые ручки в этот кошелек Зеленский не сможет.

    Но туда засунет свои "шаловливые ручёнки" Боррель и евро чиновники.
  11. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:42
    -1
    Поганый договорняк, спонсоры войны спокойно катаются по русской земле.