Боевой самолет f-22 Raptor, созданный американской компанией Lockheed Martin впервые поднялся воздух 26 лет назад – 7 сентября 1997 года. Несмотря на столь солидный возраст, он все еще продолжает совершенствоваться.Об этом пишет в своей статье старший редактор издания 19FortyFive Питер Сучиу.Многие эксперты до сих пор считают данный истребитель лучшим в мире боевым самолетом. Он был спроектирован так, чтобы сочетать в себе скрытность, скорость, маневренность и ситуационную осведомленность. И хотя его основное предназначение – это завоевание господства в воздухе, он вполне подходит также на роль штурмовика класса «воздух – земля». И вот, спустя два с половиной десятилетия эксплуатации он становится еще лучше, так как планируется модернизация РЛС стелс-истребителя F-22 Raptor.Британская компания BAE System объявила, что заключила с Lockheed Martin пятилетний контракт на поддержку усовершенствованной цифровой системы радиоэлектронной борьбы AN/ALR-94 для истребителя F-22 Raptor. В соответствии с соглашением, специалисты компании займутся ремонтом и модернизацией систем РЭБ, логистикой поставщиков, обслуживанием испытательного оборудования, а также предоставлением запчастей и инженерную поддержку модернизированных F-22 EW.Высокопроизводительная система AN/ALR-94, разработанная BAE System способна защитить Raptor с помощью встроенного радиолокационного предупреждения, поддержки наведения и других функций, обеспечивая повышенную осведомленность о ситуации и самозащиту. Система помогает пилотам идентифицировать, отслеживать потенциальные угрозы и быстро реагировать на них.