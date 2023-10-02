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Планируется модернизация РЛС стелс-истребителя F-22 Raptor

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Планируется модернизация РЛС стелс-истребителя F-22 Raptor

Боевой самолет f-22 Raptor, созданный американской компанией Lockheed Martin впервые поднялся воздух 26 лет назад – 7 сентября 1997 года. Несмотря на столь солидный возраст, он все еще продолжает совершенствоваться.


Об этом пишет в своей статье старший редактор издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Многие эксперты до сих пор считают данный истребитель лучшим в мире боевым самолетом. Он был спроектирован так, чтобы сочетать в себе скрытность, скорость, маневренность и ситуационную осведомленность. И хотя его основное предназначение – это завоевание господства в воздухе, он вполне подходит также на роль штурмовика класса «воздух – земля». И вот, спустя два с половиной десятилетия эксплуатации он становится еще лучше, так как планируется модернизация РЛС стелс-истребителя F-22 Raptor.


Британская компания BAE System объявила, что заключила с Lockheed Martin пятилетний контракт на поддержку усовершенствованной цифровой системы радиоэлектронной борьбы AN/ALR-94 для истребителя F-22 Raptor. В соответствии с соглашением, специалисты компании займутся ремонтом и модернизацией систем РЭБ, логистикой поставщиков, обслуживанием испытательного оборудования, а также предоставлением запчастей и инженерную поддержку модернизированных F-22 EW.

Высокопроизводительная система AN/ALR-94, разработанная BAE System способна защитить Raptor с помощью встроенного радиолокационного предупреждения, поддержки наведения и других функций, обеспечивая повышенную осведомленность о ситуации и самозащиту. Система помогает пилотам идентифицировать, отслеживать потенциальные угрозы и быстро реагировать на них.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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24 комментария
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  1. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:26
    +3
    Один из результатов анализа нашей СВО .
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 19:28
      -2
      А опыт СВО показал, что наземные радары на порядок умнее и мощнее самолетных, а уж про активные ГСН авиационных ракет, я вообще молчу, они просто бесполезны.
      Пусть модернизируют свой радар, пусть тратят деньги, нам главное не копировать их
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 20:31
        0
        "что наземные радары на порядок умнее и мощнее самолетных"///
        ----
        И в 10 раз крупнее. Поэтому их вышибают противолокационными
        ракетами большой дальности. И комплекс ПВО отдыхает.
        1. ism_ek
          ism_ek Сегодня, 20:43
          -1
          Цитата: voyaka uh
          И в 10 раз крупнее. Поэтому их вышибают противолокационными
          ракетами большой дальности. И комплекс ПВО отдыхает.

          Приведите хоть один пример удачного применения Харпа или X-31П.
          Зато фотографий этих ракет, которые упали в чистом поле - полно.
          А про крупнее... Одна единица современного ЗРК по размерам сопоставима с самолетом, если не меньше его
      2. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 21:01
        -1
        Цитата: ism_ek
        А опыт СВО показал, что наземные радары на порядок умнее и мощнее самолетных

        belay
        Ну не знаю как «умнее», но мощнее вряд ли
        30Н6: 40 кВт vs Н035: 5-20 кВт
        Всякие папиросы /пингвины: 7-15 кВт.
        Порядками тут явно не пахнет.
        Площадь антенного полотна: да. Даже на порядки.
        Только ла в 3д движется и с приличной скоростью. А ЗРК на месте.
        Ни один самолет ( если не считать того украинского бедолагу) не уничтожен бала, а зрк, уничтоженных бала: очень много.

        Цитата: ism_ek
        уж про активные ГСН авиационных ракет, я вообще молчу,

        Иногда лучше молчать… да
        Цитата: ism_ek
        Пусть модернизируют свой радар,

        Это не радар и не рос
        Цитата: автор
        Планируется модернизация РЛС стелс-истребителя F-22 Raptor

        Автор просто «плавает»
    2. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 20:41
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Один из результатов анализа нашей СВО

      Они, что от МО РФ данные для анализа получили?
      Данных «поветрянных сил» анализировать нет смысла.
      Там старьё
  2. жарофф
    жарофф Сегодня, 18:37
    +3
    С учётом опыта СВО,боевых действий авиации в условиях работы мощной ПВО,говорить о F-22,не имеющего опыта применения в условиях,хотя бы аналогичных условиям СВО,как о лучшем в мире боевом самолёте,на мой взгляд, немного опрометчиво
  3. костя1
    костя1 Сегодня, 18:46
    -2
    А стелс-самолет и РЛС-не являются глупой комбинацией?
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:10
      +1
      Цитата: костя1
      стелс-самолет и РЛС-не являются глупой комбинацией

      Дело в том, что у янки на F-22 БРЛС выполняет роль пассивной-активной и РЭБ станции. Она у них -- с АФАР. И поэтому в архитектуре планера ничего не поменяется, а функции приумножатся. Можно только позавидовать амам, (Ах, какая женщина! Мне б такую...(с)) -- как в той песТне .... crying
      1. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 21:14
        0
        Цитата: Удав КАА
        Дело в том, что у янки на F-22 БРЛС выполняет роль пассивной-активной и РЭБ станции

        Нет . AN/APG-77 только роль приемного полотна выполняет ( только определеннвх частот), а его компьютер занимается обработкой
        А это: Radar warning receiver (RWR) of F-22, AN/ALR-94
        Claimed Range Max: 926 km

        Блоки и широкополосные антены системы раскиданы по всему планеру.
        Типа как у F-18

        Остальные ключевые характеристики сигнала, за исключением угла досягаемости, анализируются с помощью сигналов, собранных от 3 до 4 широкополосных антенн и 1 низкодиапазонных антенны, установленной на крыле и вертикальном хвосте.

        Архитектура поменяется
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:46
    -1
    Их собирались списывать, а теперь решили модернизировать)) нет предела совершенству распила бюджета)))
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 19:21
      -2
      Их собирались списывать, а теперь решили модернизировать)) нет предела совершенству распила бюджета)))
      Перефразируя бородатый анекдот:
      - Списать его!
      - Так его же можно модернизировать.
      - Хорошо. Но потом списать.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:51
    -1
    Основная проблема Ф-22 Раптор в том что он не был в бою с равным противником. Но роль свою в сдерживании врагов Америки он сыграл не воюя. Генерал Харчевский говорил что мы всегда отрабатываем тактику боёв с любыми самолётами вероятного противника и вероятных друзей. soldier
  6. УАТ
    УАТ Сегодня, 19:09
    -1
    Боевой самолет f-22 Raptor ... впервые поднялся воздух 26 лет назад... Несмотря на столь солидный возраст, он все еще продолжает совершенствоваться

    Автор вполне понятным образом сообщает читателю, что, надо-бы списать, но американцы продолжают совершенствовать. Интересная точка зрения для автора, пишущего на авиационную тематику, не подозревая о возрасте мирового авиапарка в целом, о возрасте, например, стратегов и т.п.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 19:37
      -4
      Двигатели стратегов не только выпускают, но даже новые для них делают.
      А производство двигателей для Ф-22 давно закрыто. И наши Медведи так загоняли Ф-22, что запас двигателей, созданный заранее на весь срок их службы, стал исчерпываться намного быстрее, чем было запланировано. hi
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 20:40
        0
        В пресс-релизе американской компании Pratt & Whitney от 17 января 2013 года сообщается, что Военно-воздушным силам США был передан последний (507-й) двигатель F119-PW-100 для истребителя F-22 Raptor. Со слов Беннета Кросуэлла (президента подразделения военных двигателей Pratt & Whitney), компания в ближайшие 30-40 лет будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом силовых установок, которые уже были поставлены.
  7. osp
    osp Сегодня, 19:22
    +1
    Цитата: жарофф
    С учётом опыта СВО,боевых действий авиации в условиях работы мощной ПВО,говорить о F-22,не имеющего опыта применения в условиях,хотя бы аналогичных условиям СВО,как о лучшем в мире боевом самолёте,на мой взгляд, немного опрометчиво

    И что с того опыта ?
    Какое у США и НАТО количество боевых самолетов только 5-го поколения ?
    Больше тысячи машин!
    А какое количество крылатых ракет и ракет-приманок типа MALD ?
    А какое количество палубных самолетов и тактических типа "Ударного Орла" ?
    А какое количество самолетов ДРЛО и РТР ?

    Даже небольшим количеством от этого они разнесут ПВО такой страны как Украина буквально за день-другой.
    Просто численно разнесут.
  8. osp
    osp Сегодня, 19:29
    +2
    Цитата: Солдатов В.
    Основная проблема Ф-22 Раптор в том что он не был в бою с равным противником. Но роль свою в сдерживании врагов Америки он сыграл не воюя. Генерал Харчевский говорил что мы всегда отрабатываем тактику боёв с любыми самолётами вероятного противника и вероятных друзей. soldier

    А какой у него равный противник и в каком количестве он есть на более чем полторы сотни этих истребителей?
    Электроника и бортовые ЭВМ этого истребителя превосходит любой наш самолет 4-го поколения.
    Там один радар с функциями пассивной радиотехнической разведки чего стоит.
    Он может скрытно обнаруживать радиоконтрастные цели и атаковать их скрытно.
    Используя пассивный режим AIM-120 на источник радиоизлучения.
  9. Rus2012
    Rus2012 Сегодня, 19:44
    -4
    Цитата: костя1
    А стелс-самолет и РЛС-не являются глупой комбинацией?

    Су-57 создан с опцией в том числе конформного РЛС, когда весь планер является пассивным приемником излучений чужих источников :)

    Соответственно Фу-22 и рядом не стоит...
    Да и его бортовая ЦВМ по процессору проигрывает Плейстейшену ;)
    https://topwar.ru/39382-bortovye-kompyutery-f-22-sovershenno-ustareli-general-vvs-ssha.html
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 21:55
      0
      Цитата: Rus2012
      Су-57 создан с опцией в том числе конформного РЛС, когда весь планер является пассивным приемником излучений чужих источников :)

      H036L не конфорная рос, и не рос по сути


      конф. антенные решетки это


      у Су-57 ничего особо по планету не разнесено ( нечего)
      Цитата: Rus2012
      Да и его бортовая ЦВМ по процессору проигрывает Плейстейшену

      В этой статье ссылка на подозрительный сайт ( и автора )
      https://gizmodo.com/the-only-thing-keeping-the-f-35-lightning-relevant-is-t-1515758033
      Написана полная ерунда
      1. До Lot 5 шли Intel i960MX, потом все на и Power PC G3, как и к Rafal
      F-35 имеет 2 с общими слотами PowerPC G4
      Typhoon был на Motorola 68020
      Сомневаюсь что на самолетах ВВС РФ что-то лучше..
      3. RAD750 был выпущен для покупки в 2001 году. Марсианская научная лаборатория (Curiosity), Mars Reconnaissance Orbiter и космические аппараты Mars 2020 (Perseverance) имеют на борту RAD750
      100-200 MHz
      recourse
      PowerPC 750 использовался во многих компьютерах Apple, включая оригинальный iMac.
      Ни одна Плейстейшн до марса не доведет ни один ка.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:51
    0
    Авиация ограничена в применении там, где присутствует/действует полноценная система ПВО...
    Тем более, когда противники обладают комплексной системой ПВО, включающие в себя все необходимые компаненты.
  11. osp
    osp Сегодня, 19:56
    -1
    Цитата: Rus2012
    Цитата: костя1
    А стелс-самолет и РЛС-не являются глупой комбинацией?

    Су-57 создан с опцией в том числе конформного РЛС, когда весь планер является пассивным приемником излучений чужих источников :)

    Соответственно Фу-22 и рядом не стоит...
    Да и его бортовая ЦВМ по процессору проигрывает Плейстейшену ;)
    https://topwar.ru/39382-bortovye-kompyutery-f-22-sovershenno-ustareli-general-vvs-ssha.html

    Пассивным приемником чужих источников ?
    Не... Там "Пастель" стоит для этого в своей модификации.
    Еще кстати советская разработка. Но модификации все новые и новые ее есть под конкретную машину.

    Электроника и БЦВМ там превосходит любой российский самолет 4-го поколения.
  12. osp
    osp Сегодня, 19:59
    0
    Цитата: rocket757
    Авиация ограничена в применении там, где присутствует/действует полноценная система ПВО...
    Тем более, когда противники обладают комплексной системой ПВО, включающие в себя все необходимые компаненты.

    Это далеко не так.
    Когда у России примерно 250-300 современных самолетов тактической авиации на всю страну то да, переломать украинскую ПВО они не смогли не численно ни качественно.
    Мало их.
    Нету нужных средств таких как мишень MALD.
    И специализированных самолетов почти нет.

    А когда самолетов тысячи , тысячи крылатых ракет , много специализированных самолетов, то ПВО такой страны как Украина они вынесут за день-другой.
    И качеством и количеством.
    И опытом трех войн - Югославии , Ирака , Ливии.
  13. ASM
    ASM Сегодня, 20:06
    -1
    Это не динозавр совершенствуется, а пытаются в него впихнуть то, что появилось недавно. Часть, мне кажется, впихнут, а невпихуемое не впихнут.