Наиболее напряженная ситуация для украинских войск по-прежнему наблюдается на Купянском направлении. Это следует как из сводок Минобороны РФ и российских военных корреспондентов, так и из сообщений самих украинских военных.Сегодня из ТОС (тяжелых огнеметных систем) и артиллерийских орудий было нанесено огневое поражение личному составу и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 107-й бригады территориальной обороны. Кроме того, сообщается об ударах из ОТРК «Искандер» по ряду объектов военного назначения на территории Харьковской области.В Донбассе сегодня российская артиллерия нанесла огневое поражение украинским формированиям в районе Константиновки на Артемовском направлении. Здесь из артиллерийских систем были обстреляны позиции 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, противник понес потери в личном составе и военной технике.Украинские формирования продолжают попытки атак на Артемовском направлении. Здесь по-прежнему основные боестолкновения разворачиваются на линии Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка. Но если Андреевка и Клещеевка находятся в «серой зоне», то Курдюмовка контролируется российскими войсками, ситуация к концу дня, 2 октября, не изменилась.Военные эксперты прогнозируют, что до начала осенней непогоды украинские формирования обязательно попытаются активизировать попытки наступательных действий на Запорожском и Южно-Донецком направлении. Вероятно, будут усилены атаки на Времьевском выступе, на левый берег Днепра в Херсонской области.По некоторой информации, противник накапливает силы и ресурсы на ряде направлений, проводит ротацию. Сейчас украинская артиллерия стала работать с меньшей интенсивностью, что связано со стремлением командования ВСУ сэкономить побольше боеприпасов для последующей наступательной деятельности.