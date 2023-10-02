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Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение бригадам ВСУ в районе Константиновки на Артемовском направлении

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Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение бригадам ВСУ в районе Константиновки на Артемовском направлении

Наиболее напряженная ситуация для украинских войск по-прежнему наблюдается на Купянском направлении. Это следует как из сводок Минобороны РФ и российских военных корреспондентов, так и из сообщений самих украинских военных.


Сегодня из ТОС (тяжелых огнеметных систем) и артиллерийских орудий было нанесено огневое поражение личному составу и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 107-й бригады территориальной обороны. Кроме того, сообщается об ударах из ОТРК «Искандер» по ряду объектов военного назначения на территории Харьковской области.

В Донбассе сегодня российская артиллерия нанесла огневое поражение украинским формированиям в районе Константиновки на Артемовском направлении. Здесь из артиллерийских систем были обстреляны позиции 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, противник понес потери в личном составе и военной технике.


Украинские формирования продолжают попытки атак на Артемовском направлении. Здесь по-прежнему основные боестолкновения разворачиваются на линии Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка. Но если Андреевка и Клещеевка находятся в «серой зоне», то Курдюмовка контролируется российскими войсками, ситуация к концу дня, 2 октября, не изменилась.

Военные эксперты прогнозируют, что до начала осенней непогоды украинские формирования обязательно попытаются активизировать попытки наступательных действий на Запорожском и Южно-Донецком направлении. Вероятно, будут усилены атаки на Времьевском выступе, на левый берег Днепра в Херсонской области.

По некоторой информации, противник накапливает силы и ресурсы на ряде направлений, проводит ротацию. Сейчас украинская артиллерия стала работать с меньшей интенсивностью, что связано со стремлением командования ВСУ сэкономить побольше боеприпасов для последующей наступательной деятельности.
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2 комментария
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  1. Тополь
    Тополь Сегодня, 19:15
    0
    По некоторой информации, противник накапливает силы и ресурсы на ряде направлений, проводит ротацию.

    Ну если есть информация, значит надо утюжить места этих скоплений. Нашей разведке нужно максимально активизироваться.
    А вообще, эта война показала, что роль разведки одна из главнейших и важнейших.
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:37
    0
    Насколько знаю, термин "огневое поражение" используется, если речь идёт об атаке или её подготовке. Но автор ведёт речь об атаках противника....
    И чо, долго это будет продолжаться? Как это понимать ?