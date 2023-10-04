И куда ты катишься, Россия?

Фото Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Чего такого сказал Федоров, но главное – чего не сказал?

Фото Владимир Трефилов / РИА Новости

Почему? Да все просто: проделана изрядная работа

Наши законы

«Патриоты России»

Недавно вышло видео где сын главы Чеченской республики Адам Кадыров применяет особые меры воздействия к задержанному по обвинению в сожжении Корана. Это вызвало волну недовольства в патриотической среде, а некоторые провокаторы даже заговорили о третей чеченской войне.



Я считаю, что Никита Журавлев — предатель. Предатель, который за 3 копейки продал свою Родину, сотрудничал с украинскими спецслужбами и пытался раскачать ситуацию в исламских регионах нашей страны. А с предателями поступают по законам военного времени, так что, как сказал Адам Делимханов: «сын Кадырова поступил гуманно, оставив поджигателя Корана в живых».

Стоит также заметить, что он его толком то и не бил, дал пару пощечин, что более чем гуманно. А другим предателям это будет уроком, и перед тем как сжигать релейные шкафы на железной дороге, или завозить беспилотники на территорию России, десять раз подумает, хочет ли он оказаться в СИЗО Грозного.

А то, что Адам Кадыров поступил правильно, показывает сегодняшняя встреча Президента с главой Чеченской республики по итогам которой в Москве появится новая мечеть.

Сегодня, нам как никогда нужно сплотится, и не рассусоливать либеральные сопли, на счет того, что с предателями надо поступать “по закону”, о том что, передача преступника по распоряжению Рамзана Ахматовича в Чечню противоречит законам РФ, и тем более поддерживать заявления на счет гипотетических ситуаций, «А чтобы было если бы мусульманин сжег библию». Все эти рассуждения вносят в раскол в наши ряды, и заставляют забывать, что наш настоящий враг находится на Украине, в Вашингтоне и Лондоне. В военное время есть только один закон, закон военного времени.

Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то возможно батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя.

Был взломан сайт Всероссийского общественного движения «Патриоты России». Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции. (ТГ-канал Г. Семигина).

Официально заявляю, что пресс-служба движения, как и я сам, к сообщениям, размещенным 30 сентября 2023 года, отношения не имеем.

Оправдания

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