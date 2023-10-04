И куда ты катишься, Россия?

Фото Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Действительно, а что сегодня в российских головах? Особенно в тех, которые действительно Россия, а не «золотая тройка» Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга? Я бы сказал, что происходят не совсем понятные процессы, и понять и осознать их пытаются многие.
Буквально на днях с интересной фразой выступил глава нашего ВЦИОМа, центрального органа исследования общественного мнения россиян. Сложно сказать, насколько вообще эффективна работа этого института, но уж если до Федорова дошло, что все как-то не так, то дело еще более интереснее, чем кажется.
Чего такого сказал Федоров, но главное – чего не сказал?
Фото Владимир Трефилов / РИА Новости
Сказал он следующее: 20 миллионов россиян «ушли в себя» на фоне происходящего в стране. То есть, грубо говоря, абстрагируются от общего течения жизни и стараются убедить себя в том, что ничего такого не происходит.
В основном эти 20 миллионов проживают в указанных выше городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. То есть, по мнению главы ВЦИОМа (а его мнение подкрепляется постоянными опросами населения), люди «уходят в себя».
Это можно перевести как «становится наплевать на происходящее».
В кои-то веки соглашусь с представителем государства, потому что сам время от времени провожу такие опросы. Здесь, в личке «ВО», в городе, теперь еще и соцсеть одну подключил. Да, конечно, с работой ВЦИОМ не сравнить, тут максимум сотня человек, но это тоже срез общества. И да, действительно, наблюдаю такое, некий такой налет равнодушия. И главным образом, он выражается в вопросе «Ну как там... ?».
Здесь вопрос даже не в том, кому верить в сводках, кому нет. Совершенно не в том, в Телеграмме полно информации самого разного характера, с видео, с комментариями и так далее.
Не хотят. Проще спросить, получить (если повезет) короткую выжимку и на этом все.
И это наблюдается не только в столице, этого полно и у нас. Даже у нас, у тех, кто близко к местам событий. Не в упрек тем, кто живет в Екатеринбурге, Тюмени и Томске. Там тихо. У нас – не очень. А что творится в Белгородской и Брянской областях – об этом не показывают уже по ТВ почти ничего, но прилетать от этого меньше не стало. Местные новости ничуть не отличаются от сводок в плане того, что и куда на этот раз прилетело.
И всем, в общем-то, все равно. Привыкли за полтора года, ничего не попишешь. А что делать, если конца-края СВО не видно, хоть в стереотрубу смотри? Вот и не смотрят. Начнут, если очередной этап мобилизации объявят.
Тут еще один момент интересный Федоров выдал. И с ним тоже сложно частично не согласиться. Нет у нас единой России. Я не о партии, если что, я о стране. По Федорову у нас есть «Россия воюющая», «Россия уехавшая», «Россия столичная» и «Россия глубинная». Модель от исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой. «Минченко консалтинг» - это вообще очень продвинутая контора в плане изучения и прогнозирования взаимодействий между разными аудиториями.
Правда, насчет «России уехавшей» - ну вот это перебор. Это не Россия, это отдельно свалившие из России элементы. Кто-то из них уже даже не вернется, кто-то потом потихоньку переползет. Да, полтора миллиона сбежавших – это много, но не Россия. Это люди, которые живут исключительно для себя и по большому счету жить так они будут всю свою жизнь. Не важно где, в Турции или в Грузии. Будут с российским паспортом коптить чужие небеса, пока получится. Пресмыкаться за продление виз, искать работу, но это их выбор. Они не за Россию, они за себя. Почти как наши спортсмены на Олимпийских играх прошлых лет. Под белым флагом, без гимна и атрибутики. Люди ниоткуда.
«Россия воюющая» - тут тоже все понятно. Это часть «России глубинной». Все эти рассказы, что из Москвы и Питера мобилизовали наравне с остальными городами – это сказочка почище, чем о не ворующих чиновниках от строительства. Ну а «Россия глубинная» - это, собственно, и есть настоящая Россия.
Ах, да, «Россию столичную» забыл упомянуть. По мнению Федорова это «бенефициары прежней сытой жизни». Хотя для некоторых (типа сенатора Нарусовой, которая вообще без проблем катается по заграницам в недружественные страны и ничего такого в этом не видит) и не такая уж она и «прежняя». Все у них просто прекрасно, бизнес идет, море в Испаниях и Франциях по-прежнему теплое, а вина сладкие.
Ну а наш так обзываемый «средний класс» столичных буржуа – да, он есть. И для него важен исключительно один вопрос, который, уверен, многими уже решен. Это вопрос повестки из военкомата. Вопрос, который касается лично их опять же в плане собственной безопасности. И пока он не встает ребром, этим людям тоже не очень есть дело до происходящего на «новообретенных территориях». Им до этих процессов если и есть дело, то исключительно в плане зарабатывания на этом денег. А если работа не связана – то и нечего тут размышлять.
Это, кстати, очень хорошо проявляется в тех же соцсетях. Есть люди, которым вообще ровно, что происходит на Украине, а есть те, у которых горит. Понятно, что у вторых больше связь с событиями по самым разным причинам.
Но в основном в умах равнодушие. Даже здесь, не так далеко от линии, как ее не называй, а она все равно будет линией фронта, на которой каждый день гибнут наши.
Почему? Да все просто: проделана изрядная работа
Давайте на календарь посмотрим:
2014 год. Крымнаш, Новороссия, общий подъем, единение даже с чиновниками, про рейтинги молчим. Вместе с триколорами митинговыми к небесам рвались.
В 2018 году начался спад, вызванный так называемой «пенсионной реформой». Очень неплохо так все упало у всех, кроме совсем закоренелых оптимистов и тех, кого это не касалось.
2019 год. Мировой кризис докатился и до России, началось и у нас. Рухнула рождаемость, зато мы увидели доллар по 85 рублей.
2020 год. Нам устроили пандемию. Россия узнала цену своему здравоохранению и выяснила уровень здравомыслия и компетенции управленцев в регионах. И продолжалось это до 1 июля 2022 года, когда пандемию отменили. Но тогда началось другое испытание.
2022 год. СВО. И все, этих трех букв более чем достаточно, ничего не надо объяснять.
И вот в 2023 году, сам переживший реформу Павлова, «Павлов день», когда население нашей страны впервые ограбили нагло и не скрывая, 1998 год, когда вообще небо на землю рухнуло в финансовом плане, ну и все остальное по списку, замечаю, что да, начинаем черстветь. Абсолютно спокойно, просто под гнетом череды этих экспериментов, уж не знаю, зачем устроенных.
Спокойствие это сродни отуплению, такому, когда не спал толком пару-тройку ночей и мир вокруг тебя «звенеть» начинает. Кто знает, тот понимает. Видимо, уже нервы начинают привыкать ко всему, вот только нельзя сказать, что это хорошо.
И голосовать народ начинает… своеобразно. Кто ногами, убегая как можно дальше, причем, некоторые даже не собираются возвращаться. А кто-то, простите, органами размножения. Я вот в доказательство просто табличку от Росстата дам, на ней все прекрасно показано и даже прогноз дан.
Понятно, что если Росстат это вычислил, то и доложил, куда надо. И там, очевидно, задумались, потому что вдруг (а у нас все так, как с прорвавшейся плотины обычно) начались чуть ли не призывы от всех уровней власти: рожать!
Особенно весело это смотрелось в изложении депутатов Госдумы, которые у нас в самом таком фертильном возрасте находятся: от 60 до 80. Но, надо сказать, оформлено все довольно красиво, хочется даже поверить, что дело это нужное.
Да, вот так как-то, объединяясь, сплачиваясь (вокруг президента, естественно), рожая, побеждая - так будет восстановлена сила России, ну и все такое в соответствии с программой.
Верите? Вот и я не очень.
Наши законы
У нас тут недавно обсуждали нашумевшее дело некоего Никиты Журавеля. Глупейшая история в исполнении молодого дурака, но внезапно повернувшаяся и выставившая в самом неприглядном виде, как это ни странно, русских.
Вот совсем не стану обсуждать и давать оценку действиям Кадыровых, они оба были в своем праве. Здесь вопрос скорее к следствию, а значит, к Бастрыкину относительно правильного понимания статей 32 и 35 УПК РФ. То есть, по сути, Кадырову-старшему могли отказать в переводе Журавеля абсолютно законно. И тогда Кадыровым просто пришлось бы прокатиться до Волгограда, чтобы устроить мордобой там. Но Рамзану Ахматовичу не отказали, а потому теперь все происходит в Чеченской республике.
Ну понятно, что теперь вряд ли кто-то еще в России рискнет сжечь Коран, даже за деньги. И это хорошо, потому что сжигать Коран, Библию, Тору и так далее – это провокационный бред. За который, кстати, предусмотрено наказание в соответствии со статьей Закона, а не по понятиям Адама Кадырова.
Удивило другое. Удивила реакция в Интернете на это дело. Я был просто поражен, сколько людей с вроде бы русскими именами и фамилиями писали вещи, от которых волосы вставали дыбом:
- Все правильно, Адам Кадыров прав! Не надо было сжигать Коран, это священная книга для мусульман!
- Так и надо, зато больше никто не осмелится! У нас не Европа!
- Поступок Адама не одобряю, но понимаю.
- Нормальная профилактика преступлений в наше время!
Я на наших страницах хотел вступить в перепалку в одной из статей, посвященных делу Журавеля, но вот как-то сдержался. Хотел только порекомендовать ознакомиться с уровнем преступности в странах со смертной казнью и драконовскими законами. Китай, Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея – там законодательство намного суровее нашего, но и преступников более чем. Зашкаливает, я бы сказал.
Что здесь не так? Да то, что это наш, русский малолетний дурак, который сделал глупость. И за нее он обязан ответить по НАШИМ законам, а не по хотелкам отдельно взятого малолетнего мажора, неподсудного именно поэтому, который решил помахать руками и ногами. Папа позволил…
Маленький пример того, как государство просто «сдало» своего гражданина вопреки своим же законам. А граждане государства это оправдали и одобрили. И вот в этом я вижу проблему. Причем, общегосударственную.
Мы стали способны предать кого угодно и что угодно. И это спокойненько оправдать.
Журавель – это что-то новое? О нет. Это старое. Все тридцать лет истории этой России мы только и занимались тем, что просто шикарно оправдывали. Все, что происходило в стране и со страной. Пенсионную реформу, изменение Конституции, отношение к русским по всему миру, налоги, неприкосновенность наших чиновников и так далее. Все и без меня все знают.
Не стану приводить много примеров, но один очень хочется. Есть такое политическое движение, «Патриоты России». Возглавляет его довольно странный человек, Геннадий Семигин. Почему странный – увидим чуть позже.
«Патриоты России»
И есть у нас партия «Патриоты России». Была, точнее. Создал ее Семигин в 2005 году и назвал «независимой партией ответственной оппозиции». А в 2021 году партия «Патриоты России» объединились в новую партию с партиями «Справедливая Россия» и «За правду». В принципе, все понятно.
А в июле 2021 года Семигин учредил всероссийское общественное движение «ПАТРИОТЫ РОССИИ», стал его лидером, председателем Центрального совета. Ну и депутатом Госдумы заодно.
Почему я так подробно расписываю, чуть ли не рекламу делаю? А потому, что раз это «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (все как в источнике, все буквы заглавные) то и стоит посмотреть, какого толка патриотизм проповедуется.
29 сентября Семигин (в тексте, как видите, подписанном «патриотами России» стоит «Я») от лица своего движения выдал заявление, которое просто нельзя не рассмотреть построчно. На мой взгляд, оно просто великолепно демонстрирует все, о чем было написано выше. Ссылка на текст была в конце статьи, скрин прилагаю, так как текст, естественно, удалили 2 октября.
Орфография сохранена намеренно.
Недавно вышло видео где сын главы Чеченской республики Адам Кадыров применяет особые меры воздействия к задержанному по обвинению в сожжении Корана. Это вызвало волну недовольства в патриотической среде, а некоторые провокаторы даже заговорили о третей чеченской войне.
Я считаю, что Никита Журавлев — предатель. Предатель, который за 3 копейки продал свою Родину, сотрудничал с украинскими спецслужбами и пытался раскачать ситуацию в исламских регионах нашей страны. А с предателями поступают по законам военного времени, так что, как сказал Адам Делимханов: «сын Кадырова поступил гуманно, оставив поджигателя Корана в живых».
Я считаю, что Никита Журавлев — предатель. Предатель, который за 3 копейки продал свою Родину, сотрудничал с украинскими спецслужбами и пытался раскачать ситуацию в исламских регионах нашей страны. А с предателями поступают по законам военного времени, так что, как сказал Адам Делимханов: «сын Кадырова поступил гуманно, оставив поджигателя Корана в живых».
Интересно так, а откуда это у нас в стране «законы военного времени»? Мы что-то упустили? Насколько мне известно, в стране никакого «военного времени» нет, военное положение не введено, откуда тогда это? На основании чего?
Кроме того, предатель Журавель, или нет, это решает не Семигин, или кто там писал этот текст. Не так важно, в принципе, кто писал, написано от имени движения, где Семигин первое лицо, он и должен отвечать. Но решать это будет суд.
Стоит также заметить, что он его толком то и не бил, дал пару пощечин, что более чем гуманно. А другим предателям это будет уроком, и перед тем как сжигать релейные шкафы на железной дороге, или завозить беспилотники на территорию России, десять раз подумает, хочет ли он оказаться в СИЗО Грозного.
То есть, всех поджигателей релейных шкафов будут свозить в Грозный? «Патриоты России» договорились? И там Адам Кадыров, не щадя своего здоровья, будет трудиться на благо перевоспитания? Ну я ему заранее сочувствую, потому что ситуация со шкафами действительно напряженная. Горят. Так что мысль здравая, кстати.
А то, что Адам Кадыров поступил правильно, показывает сегодняшняя встреча Президента с главой Чеченской республики по итогам которой в Москве появится новая мечеть.
Вот это обсуждать даже не буду, это бред.
Сегодня, нам как никогда нужно сплотится, и не рассусоливать либеральные сопли, на счет того, что с предателями надо поступать “по закону”, о том что, передача преступника по распоряжению Рамзана Ахматовича в Чечню противоречит законам РФ, и тем более поддерживать заявления на счет гипотетических ситуаций, «А чтобы было если бы мусульманин сжег библию». Все эти рассуждения вносят в раскол в наши ряды, и заставляют забывать, что наш настоящий враг находится на Украине, в Вашингтоне и Лондоне. В военное время есть только один закон, закон военного времени.
Ну да, очень знакомо, правда? «Не раскачивать лодку», не смотреть на нарушение законов, Кадыровы нам не враги, пусть творят, что хотят. В общем, псевдопатриотическое рассусоливание, прямо по тексту заявления. Главное – сплотиться и вообще не думать ни о чем. И все опять же оправдывается «военным временем».
Но шедевр в самом конце. Специально выделю жирно, чтобы дошло до всех.
Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то возможно батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя.
То есть, господин Семигин, депутат Государственной Думы трех созывов, занимающий должность (ВНИМАНИЕ!!!) Председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам национальностей, сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», прямым текстом на сайте своего общественно-политического движения говорит о том, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» выполняют в СВО роль заградотрядов.
То есть, героические бойцы чеченского народа пинками загоняют трусов из российской армии воевать. Вообще после этих слов любой, кто чувствует себя русским вправе написать заявление в Генеральную прокуратуру России по статье о дискредитации российской армии. И бойцов полка «Ахмат». Одних явно дискредитировали, про вторых написали явное вранье, то бишь, фейк.
Вот такие у нас сегодня патриоты. Вот такие у нас депутаты. Вот так у нас как-то все в стране.
И самое главное – это висело на сайте у Семигина 4 дня. И никто никуда не дернулся. И только когда известный российский блогер Сергей Колясников (Зергулио) написал в Генпрокуратуру, Семигин тут же активизировался. Пост был удален, начались опровержения, крики о взломе и все такое прочее.
Был взломан сайт Всероссийского общественного движения «Патриоты России». Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции. (ТГ-канал Г. Семигина).
Ложь, знаете ли. Ресурс не был обрушен, 2 октября спокойно можно было зайти и сделать скрин. Что я и сделал.
Официально заявляю, что пресс-служба движения, как и я сам, к сообщениям, размещенным 30 сентября 2023 года, отношения не имеем.
Ну да, только заявление было размещено 29 сентября. А так все красиво. Четверо суток никто не имел отношения к тому, что на «патриотическом» сайте было размещено вот такое. Что-то не сильно верится в украинские спецслужбы, овчинка выделки не стоит, на мой взгляд.
Вот такие у нас патриоты порой бывают.
Но у господина Семигина вообще бардак страшный в патриотических заявлениях. Чтобы не быть голословным, вот еще один перл от главного патриота России.
Вас ничего не смущает? Вот и меня смущает отсутствие в списке Херсонской области, зато наличие Харьковской в первом абзаце. Это тоже, наверное, происки врагов? Да нет, конечно. Просто спустя рукава работают. В патриотическом вещании главное не продуманность фраз, а громкость и количество восклицательных знаков.
На самом деле ничего особенно страшного не произошло. Написал какой-то стажер-партиец высокодуховное обращение 29 числа, кто надо – тот увидел, особенно в Чечне, засчитали. Через четыре дня оказалось, что это работа врага. Случается… Но из таких вот кирпичиков складывается стена, за которой понемногу оказывается вся страна. Стена отчуждения и неприятия. И в этом весьма немалая заслуга наших «патриотов».
Вы никогда не задумывались, уважаемые читающие, о том, насколько у нас все некрасиво смотрится? Особенно в плане вот этих призывов «сомкнуть ряды и сплотиться вокруг»? И оказаться в некоей такой резервации, изолированные от всего мира. Ведь получается, по мнению таких вот патриотов, что весь мир нам враждебен. И это действительно похоже на правду. У нас остался 1 (ОДИН) союзник, это Белоруссия. Все. Остальные либо враги, либо просто на нас шикарно зарабатывают, как Иран, Индия, Китай. А Китай еще и санкции умудряется поддерживать, перекрывая поток беспилотников в страну. Но газ и нефть берут с удовольствием.
Индия вообще увеличила экспорт бензинов на 142% от прошлого года. Сделанных из российской нефти. Бизнес…
Оправдания
Пытаясь посмотреть со стороны, можно увидеть, как патриотически мы становимся врагами всему миру. Но это только половина беды. Мы, русские, спокойно стали сдавать своих и прекрасно научились это оправдывать. Что значит «сдавать своих» - пусть каждый для себя пример найдет сам. Лично для меня примером стала эвакуация жителей Херсонской области, которых там просто бросили. И ведь потом пришлось читать, как пророссийские жители, которые не смогли уехать, потому что просто не знали, что Россия, которая пришла навсегда, уходит в течении суток. И они оказались сами в этом виноваты. Надо было каждый день этим пенсионерам ходить к администрации и проверять, тут Россия или как.
Я хотел бы, чтобы Россия туда вернулась. Вот только людей этих там уже не будет. К сожалению. Это были прекрасные люди.
Мы научились оправдывать все. Модернизацию ельцинской Конституции, написанной в США, пенсионную «реформу», рост ЖКХ и цен на топливо, брошенных русских в Казахстане и Узбекистане (А чего они? Бросили бы все и приехали. Через год гражданами станут), миграционную политику, когда части России типа Котельников становятся частями Таджикистана со всеми выходящими, воровство в армии, когда волонтеры скупают на «авито» военные приборы и возвращают их в руки бойцов, все.
Ну а если кто-то не сможет чего-то объяснить в правильном ключе – есть Юра Подоляка, который все расставит по местам. Главное – сплотиться и не раскачивать лодку.
Вот только что будет в конце, немного не понятно. Но думаю, в свое время правильные патриоты нам объяснят.
И скажите мне, сколько людей в мире захочет поддерживать таких вот, как мы? Ну с каждым днем все меньше и меньше. Действительно, не НАТО идет на восток, а Восток без оглядки бросается в объятия НАТО. И вот уже Сербия голосует в ООН за антироссийские резолюции, Болгария вслед за другими запрещает въезд российским машинам, практически закрывая Европейскую дверь. Я умышленно не говорю о республиках бывшего СССР, мы там всем по жизни должны и все в таком ключе. Исключения действительно Белоруссия и Азербайджан, да и то, последний только потому, что Турция пока еще с нами сотрудничает. Выгодно им.
Остальные бывшие видят в нас исключительно слабаков, с которыми можно и нужно не считаться. Даже те же азербайджанцы, которые спокойно расстреляли наших миротворцев, увидевших лишнее, знали – ничего им за это не будет.
Оправдания – это удел слабых. Оправдали рухнувшую «Луной-25» космическую программу, оправдали убитую культуру, образование, медицину...
В этом и кроется все бессилие – власти молчат, им и не нужно ничего говорить, а в массах сами придумают для себя все, что нужно. И работают подоляки и их приспешники. Отрабатывают содержание.
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Я знаю, есть и у нас люди, которые в первых строках своих комментариев скажут, что вот, все как всегда: все пропало, автор в своем репертуаре. Я был бы рад ошибаться, но увы, общая картина довольно безрадостная. Впрочем, это, как говорится, понимание ситуации - дело каждого отдельно взятого человека. Лично мне очень неприятно понимание того, что для нас создают этакую резервацию, где мы с вами будем обитать в полной или почти полной изоляции. Но самое печальное, что мы сами загоняем себя в эту резервацию, оправдывая все, что угодно, бросая своих, предавая своих, забывая своих.
Возможно, Федоров даже не совсем точно оценил цифры, и количество людей, которые абстрагируются от этого мира ради себя, даже больше, чем насчитали его специалисты. Но это точно не лучше, перспективы в этом нет для нас никакой.