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Австралия подготовила первую партию антидроновых модулей SLINGER для Украины

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Австралия подготовила первую партию антидроновых модулей SLINGER для Украины

Австралия готовится передать Украине первую партию боевых модулей SLINGER, предназначенных для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом сообщает австралийская пресса.


Компания Electro Optic Systems подготовила для Киева первую партию антидроновых модулей, в которую вошли десять систем. Однако получить их Киев сможет еще не скоро, по предварительным данным, поступят они ближе к концу года.

Ранее сообщалось, что Австралия поставит Украине 160 боевых моделей SLINGER, предназначенных для борьбы с дронами. 110 модулей заказало Минобороны Украины, еще 50 частная компания "Практика", планирующая установить их на производимые ей бронемашины "Козак". Для военных модули установят на бронетранспортеры М113, после чего будут использовать их не только для охоты на беспилотники, но и на вертолеты, а также для поражения наземных целей.

Данный модуль вооружен автоматической пушкой Hughes M230LF калибра 30 мм и пулеметом калибра 7.62 мм FN MAG. Пушка стабилизирована для ведения огня на ходу, модуль имеет тепловизор и прибор ночного видения. В сочетании с оптико-электронной системой и радаром, комплекс демонстрирует высокую точность против малоразмерных воздушных целей. Согласно заявлению разработчиков, небольшие квадрокоптеры уничтожается на дальности на дальности 1 км, при этом дальность обнаружения целей оптико-электронной системой составляет 12 км с использованием дневного канала, и 13,7 с использованием ночного канала.

В компании заявляют, что боевой модуль SLINGER создан с учетом опыта боевых действий, ведущихся на Украине. Комплекс весит около 400 кг, что позволяет устанавливать его на любую бронетехнику или гражданские пикапы.
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19 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:30
    +2
    Сегодня мировой ВПК отрабатывает на этой войне массу наработок.
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:36
      +3
      Мы тоже.........................................................................................
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 19:59
        -2
        Что-то хреново, вот хрень летает и на передовой жизнь портит людям


        А засечь и понять, что это за хрень мы не можем, а они распознают ложные цели.
        Надо что-то с этим делать
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 20:17
          -2
          Цитата: 75Сергей
          Что-то хреново, вот хрень летает и на передовой жизнь портит людям


          А засечь и понять, что это за хрень мы не можем, а они распознают ложные цели.
          Надо что-то с этим делать

          До уровня ВСУ нам ещё расти и расти
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 21:32
      +1
      РФ в плане серийных машин даже ближе всех. Есть серийный Панцирь.....с Оптикой/радаром, пушкой/дешевой ракетой без ГСН.....и все это серийно и на серийном КАМАЗе......но проблема Гераней висит над всеми....МИР их тоже увидел и доступ к ним , оказалось, имеют и бедные страны тоже.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:39
    +1
    Рекламные возможности" Стропальщика" в условиях полигона впечатляют,посмотрим как на практике он покажут себя зимой - в снежный заряд например.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:46
      +1
      Предположим, разные погодные явления мешают всем, но по разному.
      Испытания в поле покажут, что лучше, а что есть ненужный хлам.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 21:02
        +2
        А ещё можно предположить, что пушечная установка и её носитель будут хорошо видны в тепловизор. Будут загодя обнаружены, особенно в ночное время, разведывательным беспилотником и подвергнутся нападению в виде артналета ещё до открытия огня.
        Пушечная установка с электроприводом на пикапе будет требовать постоянно включенного двигателя.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 19:50
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Рекламные возможности" Стропальщика" в условиях полигона впечатляют,посмотрим как на практике он покажут себя зимой - в снежный заряд например.

      Наверное так же посредственно как и БПЛА в подобную погоду.
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:03
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Рекламные возможности" Стропальщика" в условиях полигона впечатляют,посмотрим как на практике он покажут себя зимой - в снежный заряд например.

      Снарядов с дистанционным подрывом для этой пушки, как я понимаю нету? Тогда зачем заявлять противодроновость?
      Что-нибудь самозарядное 45мм с вязанной картечью против дронов явно было бы лучше.
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:43
    +1
    Кажется сомнительной эффективность модуля калибра 7,62 мм против бронированных боевых вертолетов. Такой модуль безусловно опасен для вертолета, неясно насколько, ведь вертолет может заметить и ответить.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 20:16
      +2
      Прошу прощения, не заметил, что модуль ещё и с 30-мм пушкой. Как-то даже в голову не пришло, что пушку можно поставить на пикап. Ведь для этого нужны весьма совершенные противооткатные устройства.
      Для примера, усилие отдачи пушки 2А42 составляет 40-50 кН, то есть, рвёт стальной трос D 8мм как тузик грелку.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 19:47
    0
    Новьё , сучётом опыта войны на украине ... оперативны австралийцы . Если у модуля ещё и б/п с дистанционным подрывом , то штука неплохая . Нам бы тоже таких модулей - лёгких под пикап , с современной системой наведения не помешало побольше хороших и разных . Ракет на всякую мелоочь не напасешься и антидроном не всегда можно приложиться .
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:49
    0
    А как там невероятные маленькие ПВО на основе американских нурсов? Давно про них говорили, даже вроде поставляли, а на практике что-то не видать
  6. ASM
    ASM Сегодня, 20:01
    +1
    Да за деньги все, даже австралийцы, из кожи вон вылезут. Только плати - поставим все, что угодно. Только вот годится ли этот зоопарк для реальной войны? Мне кажется, что это больше похоже на детский конструктор - авось что куда подойдет.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 20:27
      0
      "Только вот годится ли этот зоопарк для реальной войны?"///
      ----
      Это как-раз и проверяется в реальных условиях.
      По результатам будут доработки систем или замена на другие.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:11
    0
    Нашёл хвост по пушке,производство США ,устанавливается на вертолётах - год начала производства 1986 год.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 20:45
      +1
      Всё-таки это пушка не слишком высокой баллистики, наверняка значительная часть энергии идет на компенсацию отката. Если поставить отечественную 30-мм пушку 2А42 на пикап, его не только будет болтать вместе с пушкой, но как бы дело до опрокидывания не дошло при стрельбе очередями.
      Там ещё и буковки LF могут означать нечто огненно-пониженное (low fire?).
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 20:35
    -1
    Вот и первый серьезный аппарат, если наши будут тормозить и не запустят на базе БРДМ и модуля с ГШ-23-2, ПКТМ, 2х ПЗРК и хорошего радара, тепловизора и биус, а у нас много их много на складах, нужен только хороший модуль со стабилизацией, то реально мы не сможем работать против Беспилотников врага, скоро они в них запихнут ИИ и наша РЭБ уйдёт в прошлое am