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Американский канал: победа партии Роберта Фицо в Словакии может привести к распаду всей проукраинской коалиции

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Американский канал: победа партии Роберта Фицо в Словакии может привести к распаду всей проукраинской коалиции

Президент Словакии Зузана Чапутова после победы на парламентских выборах партии SMER Роберта Фицо передала победителю полномочия на формирование коалиции. Теперь у Фицо есть две недели, чтобы коалиция, которая в итоге и создаст новое правительство, в Словакии была сформирована. По словам Чапутовой, если этого не произойдёт, то полномочия по формированию коалиции будут переданы лидерам партии, занявшей второе место (а это партия, которая составляет основу текущей словацкой либеральной коалиции).


Тем временем, на Западе обсуждают победу Роберта Фицо, высказывающегося против продолжения оказания военной помощи Украине.

Американский канал CNN вышел с материалом, в котором говорится, что Украину могут ожидать сложные времени в связи с победой партии Фицо в Словакии и даже распад всей проукраинской коалиции. Обозреватель Дэйв Эндельман пишет, что Словакия не просто граничит с Украиной, а является одной из важнейших стран с точки зрения поставок военной техники и оружия Киеву.

Из материала:

Словакия имеет замечательную развитую промышленность по производству боеприпасов. Она уже успела в значительной мере послужить интересам Украины. Кроме того, Словакия вывела значительное количество техники, которая находилась на вооружении её армии. Она даже сняла в вооружения и передала Украине систему ПВО, которая прикрывала столицу – Братиславу.

Эндельман говорит о том, что ситуация для Украины может сложиться так, что и другие европейские страны могут начать задумываться о том, а какой для них смысл продолжать военные поставки Украине.

Мало того, победа партии Фицо в Словакии даёт возможность, как заявляют на CNN, «антиукраинским силам» увеличить своё представительство в Европарламенте.

Американский обозреватель:

На фоне проявляющихся противоречий между Варшавой и Киевом всё это не добавляет Украине энтузиазма. А ещё есть рост популярность в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии», у которой уровень поддержки уже около 21%. Смесь таких партий для Украины становится очень токсичной.

В конце концов, автор призывает конгресс США активизировать работу, чтобы проукраинская коалиция «окончательно не рассыпалась».
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22 комментария
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:27
    +4
    ЕС и США сделают всё, чтобы не дать Фицо сформировать коалиционное правительство.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:29
      +3
      Цитата: Ulan.1812
      ЕС и США сделают всё, чтобы не дать Фицо сформировать коалиционное правительство.

      100%. Думаю что консультации с лидерами партий велись еще до выборов.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:36
        0
        Цитата: Арон Заави
        Думаю что консультации с лидерами партий велись еще до выборов.

        Самые "чуткие" уже собрались и побежали, пока не поздно. )))
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 19:38
        +2
        Всё это ни о чём не говорит. Перед выборами одно, а после другое.
        На примере Зеленского - пел одно на выборах, а после полностью наоборот и ведь как просчитали эти выборы где главное люди выбирали другое лишь бы не Порошенко, а другое - это и есть то, что нужно было.
        Поэтому рано о чём-то в Словакии говорить - время всё расставит на свои места и даже Сербия в под давлением запада иногда с нами не по товарищески разговаривает.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 21:33
        0
        Цитата: Арон Заави
        Думаю что консультации с лидерами партий велись еще до выборов.

        Лучше промолчим и так всю знаем.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:31
    +2
    Зачем то нашего посла в словацкий МИД вызвали,а завтра мы ихнего в Москве вызовем может быть..Да их президентша высказалась - выборы были демократические.Что это за колосс такой ЕС ,если вытянуть из него Словакию ,то ему по прогнозам из США ,грозит инвалидность ,с многими переломами и возможно открытыми .А кому сейчас легко?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 19:40
      +3
      У нас на глазах воссоздается дружественная России Австро-Венгрия 2.0. wink
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:47
        -1
        Цитата: Alex777
        У нас на глазах воссоздается дружественная России Австро-Венгрия 2.0. wink

        Особенно дружественная в ходе Крымской и ПМ войн.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:54
          +2
          Арон ,а вы вообще помолчите, вашего государства тогда вообще не было ,и воевала ваша нация с обоих сторон и каждая сторона вашей нации была права и воевала за своего государя, премьер министра, президента и генерального секретаря ..Вот люблю я вас за это ,ваше молодое государство, что вы не очень помните где вы были,на какой стороне ,когда вам это не выгодно.. drinks
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 20:08
            -2
            Цитата: tralflot1832
            Арон ,а вы вообще помолчите, вашего государства тогда вообще не было ,и воевала ваша нация с обоих сторон и каждая сторона вашей нации была права и воевала за своего государя, премьер министра, президента и генерального секретаря ..Вот люблю я вас за это ,ваше молодое государство, что вы не очень помните где вы были,на какой стороне ,когда вам это не выгодно.. drinks

            Вы представляете, а 250 лет назад не было США, Канады ,стран ЛА и большинства Африканских стран. И что? А теперь они есть.
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:04
        +1
        Да уж, прослеживается довольно необычная обратная зависимость. Те, кому крепко досталось в Первую и Вторую Мировые оказываются более дружественными, чем те, кому досталось меньше, вроде Польши, Чехии и Трибалтики.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 19:38
    0
    Американский обозреватель
    Смесь таких партий для Украины становится очень токсичной.
    То есть вся европа для украины токсичная. А не на оборот. Вот все у них через задницу.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:42
    0
    Американский канал: победа партии Роберта Фицо в Словакии может привести к распаду всей проукраинской коалиции
    . С чего б это вдруг? Типа, позавидуют и разбегу ся из под брюссельской опеки?
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 20:12
      0
      Сдается мне это имеется в виду какая-то "внутрисловацкая" коалиция.
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:48
    +1
    Словакия не сталкивается с притеснениями своих соплеменников на Украине, в отличие от венгров. Поэтому и ждать столь же последовательной политики не приходится. Выводы в статье несколько преувеличены, так же и учитывая небольшие размеры и влияние Словакии.
  6. ASM
    ASM Сегодня, 19:54
    +1
    Да ни к чему это не приведет. Той Словакии 5 млн. человек и размером раза в 2 меньше Лен.обл. Я бывал в Нитре, Кошице и Братиславе - типичные поселки городского типа по нашим меркам. Дунай там выглядит, как бурая жижа, даже хуже, чем Фонтанка в Ленинграде. И кто будет на этих выращивателей репки (рапса) обращать внимание? У них скупили все вплоть до собственных государственных Сми.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 20:12
      0
      Абсолютно согласен. Даже если Словакия выпадет из "клуба друзей Украины" ( что пока вовсе не факт), её роль там слишком мала.
  7. Matsur
    Matsur Сегодня, 19:59
    +2
    Я бы губу не раскатывал. Исходи из худшего варианта. Готовься к худшему. Если будет еще хуже, значит плохо готовился, если лучше - будет гораздо легче.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 20:20
    +1
    Теперь Фицо за две недели просто обязан сформировать новое коалиционное правительство Словакии.

    А прозападенка Чапутова, все это время, будет делать все для того, чтобы полномочия по формированию правительства были переданы партии, занявшей второе место на выборах.
  9. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 20:35
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Alex777
    У нас на глазах воссоздается дружественная России Австро-Венгрия 2.0. wink

    Особенно дружественная в ходе Крымской и ПМ войн.

    Кто прошлое помянет, тому глаз вон...
    Арон-позови-андрея, на два стулья нельзя сесть... Но тебе это пока удается.
  10. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 21:02
    0
    Победа? Фицо набрал 23%. Это больше , чем его противники по отдельности , но гораздо меньше ,чем они в сумме. И конечно же , они настолько нежно любят Брюссель и Вашингтон , что забудут свои "разногласия" , чтобы сформировать свое правительство. А Фицо со своей "победой" будет сидеть в парламенте, как в свое время Зюганов со своими 35%-25% в Думе , глядя , как эта Дума штампует либеральные реформы. Конечно , надежда, что Фицо найдет недостающие голоса, умирает последней, но в странах запада есть 400 относительно честных методов борьбы с такими победителями request .
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 22:04
    0
    Сохраняем осторожный оптимизм в связи с победой Фицо.