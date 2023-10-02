Словакия имеет замечательную развитую промышленность по производству боеприпасов. Она уже успела в значительной мере послужить интересам Украины. Кроме того, Словакия вывела значительное количество техники, которая находилась на вооружении её армии. Она даже сняла в вооружения и передала Украине систему ПВО, которая прикрывала столицу – Братиславу.

На фоне проявляющихся противоречий между Варшавой и Киевом всё это не добавляет Украине энтузиазма. А ещё есть рост популярность в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии», у которой уровень поддержки уже около 21%. Смесь таких партий для Украины становится очень токсичной.