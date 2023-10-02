Американский канал: победа партии Роберта Фицо в Словакии может привести к распаду всей проукраинской коалиции

Президент Словакии Зузана Чапутова после победы на парламентских выборах партии SMER Роберта Фицо передала победителю полномочия на формирование коалиции. Теперь у Фицо есть две недели, чтобы коалиция, которая в итоге и создаст новое правительство, в Словакии была сформирована. По словам Чапутовой, если этого не произойдёт, то полномочия по формированию коалиции будут переданы лидерам партии, занявшей второе место (а это партия, которая составляет основу текущей словацкой либеральной коалиции).
Тем временем, на Западе обсуждают победу Роберта Фицо, высказывающегося против продолжения оказания военной помощи Украине.
Американский канал CNN вышел с материалом, в котором говорится, что Украину могут ожидать сложные времени в связи с победой партии Фицо в Словакии и даже распад всей проукраинской коалиции. Обозреватель Дэйв Эндельман пишет, что Словакия не просто граничит с Украиной, а является одной из важнейших стран с точки зрения поставок военной техники и оружия Киеву.
Из материала:
Словакия имеет замечательную развитую промышленность по производству боеприпасов. Она уже успела в значительной мере послужить интересам Украины. Кроме того, Словакия вывела значительное количество техники, которая находилась на вооружении её армии. Она даже сняла в вооружения и передала Украине систему ПВО, которая прикрывала столицу – Братиславу.
Эндельман говорит о том, что ситуация для Украины может сложиться так, что и другие европейские страны могут начать задумываться о том, а какой для них смысл продолжать военные поставки Украине.
Мало того, победа партии Фицо в Словакии даёт возможность, как заявляют на CNN, «антиукраинским силам» увеличить своё представительство в Европарламенте.
Американский обозреватель:
На фоне проявляющихся противоречий между Варшавой и Киевом всё это не добавляет Украине энтузиазма. А ещё есть рост популярность в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии», у которой уровень поддержки уже около 21%. Смесь таких партий для Украины становится очень токсичной.
В конце концов, автор призывает конгресс США активизировать работу, чтобы проукраинская коалиция «окончательно не рассыпалась».