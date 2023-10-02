ВСУ обстреляли из танков пограничный пункт пропуска в Курской области

Боевики киевского режима обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) "Крупец" на границе с Курской областью.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в течение трех часов украинской армией было выпущено по российскому пограничному пункту пропуска минимум 20 снарядов. В результате обстрелов автомобильный пункт пропуска получил повреждения. Какие-либо объекты военной инфраструктуры в близлежащих к АПП "Крупец" районах отсутствуют. Таким образом, украинские боевики обстреляли из танков заведомо гражданский объект.
Ранее сообщалось, что руководство Брянской области ввело режим ЧС вследствие танковых обстрелов со стороны Украины. Этому предшествовали два обстрела территории приграничного региона в течение одних суток. Под обстрел попало село Случовск, а также пограничный пункт автомобильного пропуска "Погар".
Сложная оперативная обстановка продолжает оставаться также и в Белгородской области, по территории которой ВСУ ежедневно наносят от 90 до 130 артиллерийских и дроновых ударов. Так, в приграничном Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино, где зафиксировано 5 прилетов, в результате которых пострадали трое местных жителей.
В городе повреждены несколько торговых объектов, административное здание, предприятие и несколько транспортных средств. Кроме того, украинские боевики обстреляли из артиллерийских систем населенные пункты Новая Таволжанка, Муром и Середа. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.