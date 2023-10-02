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ВСУ обстреляли из танков пограничный пункт пропуска в Курской области

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ВСУ обстреляли из танков пограничный пункт пропуска в Курской области

Боевики киевского режима обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) "Крупец" на границе с Курской областью.


Как сообщает Telegram-канал Mash, в течение трех часов украинской армией было выпущено по российскому пограничному пункту пропуска минимум 20 снарядов. В результате обстрелов автомобильный пункт пропуска получил повреждения. Какие-либо объекты военной инфраструктуры в близлежащих к АПП "Крупец" районах отсутствуют. Таким образом, украинские боевики обстреляли из танков заведомо гражданский объект.

Ранее сообщалось, что руководство Брянской области ввело режим ЧС вследствие танковых обстрелов со стороны Украины. Этому предшествовали два обстрела территории приграничного региона в течение одних суток. Под обстрел попало село Случовск, а также пограничный пункт автомобильного пропуска "Погар".

Сложная оперативная обстановка продолжает оставаться также и в Белгородской области, по территории которой ВСУ ежедневно наносят от 90 до 130 артиллерийских и дроновых ударов. Так, в приграничном Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино, где зафиксировано 5 прилетов, в результате которых пострадали трое местных жителей.

В городе повреждены несколько торговых объектов, административное здание, предприятие и несколько транспортных средств. Кроме того, украинские боевики обстреляли из артиллерийских систем населенные пункты Новая Таволжанка, Муром и Середа. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
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16 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 20:21
    +14
    в течение трех часов украинской армией было выпущено по российскому пограничному пункту пропуска минимум 20 снарядов

    А наши военные все это время что делали?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:36
      +3
      Цитата: Normann
      в течение трех часов украинской армией было выпущено по российскому пограничному пункту пропуска минимум 20 снарядов

      А наши военные все это время что делали?

      Давайте лучше о погоде или о шахматах поговорим... crying
      Настолько уже этот вопрос стал привычным. К сожалению.

      Я понимаю, Советский Союз был и тоталитарным, и бесчеловечным, и ещё бог знает каким - наверное, именно поэтому мы такого не прощали и наказывали. Жёстко, без жалости наказывали.
      В спину стрелять и без того будут, никто к негодяям спиной поворачиваться не собирался. Так хоть в лицо борзеть не будут и тридцать раз подумают, прежде чем что-то подобное сделать.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:40
      -1
      Скажу в защиту пограничников и частей прикрытия.Танк то этот не стоял на месте,или танки..По поводу авиации.Да ее у нас не так много как у натовцев.Не было под рукой свободных бортов...Нет возможности отвечать молниеносно.Даже через часы.Привет парадным,от лампас и ниже..
      1. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 21:07
        +5
        Так то "птичка" с гранатой от РПГ бы справилась.
        А это крайне подъемная цена. Настолько что чуть ли не каждому погранцу можно выдать.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 20:27
    +8
    Вот как так - танк долбит по КПП ТРИ часа! , а вертушка с приветом для него не прилетает ? Непонятно . Ладно , жахнул пару раз и ищи его свищи ... , нет - ТРИ ДОЛБАНЫХ ЧАСА ! велика ты Россия и раздолбайства в тебе неперемерить ....
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 20:38
      +2
      "...ТРИ ДОЛБАНЫХ ЧАСА!..." Во второй половине Мая прошлого года, число точно не помню, протоукры, справого берега Днепра , обстреливали ЗАЭС не менее ШЕСТИ часов. Из двух орудий с одного места. С нашей стороны -- полная тишина.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:39
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Вот как так - танк долбит по КПП ТРИ часа! , а вертушка с приветом для него не прилетает ? Непонятно . Ладно , жахнул пару раз и ищи его свищи ... , нет - ТРИ ДОЛБАНЫХ ЧАСА ! велика ты Россия и раздолбайства в тебе неперемерить ....

      Вполне вероятно, что вертушку то как раз и ждали.
      Ну, а так- да. Могли бы пресловутым "скальпелем" расщедрится для уничтожения танка.
      1. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 21:57
        0
        Вообще то положение на границе с Харьковской, Сумской, Белгородской областей у меня вызывает вопросы? Что так? Почему? Провокации идут ... войск и с той и с другой стороны судя по всему мало. Похоже на какую то договорённость. Кто-нибудь знает в чем дело?
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 20:34
    +3
    Три часа.... Какое дно мы там ещё не пробили?
  4. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 20:40
    +3
    Как сообщает Telegram-канал Mash, в течение трех часов украинской армией было выпущено по российскому пограничному пункту пропуска минимум 20 снарядов.
    ...Таким образом, украинские боевики обстреляли из танков заведомо гражданский объект.
    Ну, допустим это не совсем гражданский объект, а вот почему 3 часа безнаказанно, это интересно...
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 21:01
    +1
    Триллион рублей месячная зарплата наших воинов на сво, может как нибудь пора работать, или я чего-то не понимаю, когда в 90-х мы служили, был момент нам есть было нечего, когда Чечня пошла стали платить побольше, но потом опять до плинтуса опустили, был момент я не ел пару дней, вот так нам офицерам платили блин.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:29
      0
      Цитата: air wolf
      был момент я не ел пару дней, вот так нам офицерам платили блин.

      Зря Вы про те времена вспоминаете, негатив был по всей бывшей стране.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:26
    0
    ВСУ обстреляли из танков пограничный пункт пропуска в Курской области

    А почему в обратную сторону, не прилетела мощная ответка ?
    Доколе сопли жевать.
  7. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 21:46
    0
    Значит вдоль Российской границы танки ездят, и их никто не видит.
    НЕВИДИМКА ОДНАКО.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 21:47
    0
    Похоже, техничесеая разведка в тех краях совсем отсутствует, и А-50 не летает, и Ту-214 не летает. И боевые там, наверное, не платят. Там нет СВО. А для кого там пропускной пункт? Там что, приграничная торговля есть? Или беженцы к нам идут?? Да там укрепрайон во всю границу должен быть.
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 21:53
    0
    Еще работает?
    тут каждый день новости об превращении Украины в лунный пейзаж.
    "получил повреждения" както не котируются. Люди не пострадали - уже хорошо.