Польский оборонный концерн PGZ отчитался о передаче Украине первого отремонтированного танка Leopard 2A4

В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной

Украинская армия получила первый отремонтированный танк Leopard 2, получивший повреждения в ходе контрнаступления. Ремонт осуществлялся в Польше, о чем сообщила пресс-служба польского государственного оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).В Польше с гордостью отчитались о передаче Киеву первого отремонтированного танка Leopard 2A4, подбитого, вероятно, в самом начале контрнаступления ВСУ, когда украинцы массово применили немецкие танки, пытаясь с ходу прорвать российскую оборону. В сообщении концерна PGZ говорится, что поляки передали Киеву "первые танки", но их количество не уточняется, а на фото изображен всего один танк.- говорится в сообщении.Ранее Польша и Германия заявили о планах по созданию специального сервисного центра по ремонту переданных Украине немецких танков Leopard 2 на польской территории. В качестве хаба поляки предложили завод "Бумар-Лабенды" в Гливицах. Позднее Берлин и Варшава разругались на этой теме, после чего решили создать каждый свой центр. Теперь в Польше обслуживают украинские Leopard 2A4, а в Германии - Leopard 2A5 и 2A6. Польский центр открылся в июле, тогда же и началось восстановление украинских танков.Напомним, что Украина не имеет возможности восстанавливать боевую технику на собственных мощностях, поскольку они разрушены российской армией, поэтому всю бронетехнику приходится переправлять в соседние страны, что занимает довольно много времени. В то же время на территории Украины действуют специальные ремонтные бригады, подготовленные концерном Rheinmetall.