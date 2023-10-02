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Польский оборонный концерн PGZ отчитался о передаче Украине первого отремонтированного танка Leopard 2A4

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Польский оборонный концерн PGZ отчитался о передаче Украине первого отремонтированного танка Leopard 2A4

Украинская армия получила первый отремонтированный танк Leopard 2, получивший повреждения в ходе контрнаступления. Ремонт осуществлялся в Польше, о чем сообщила пресс-служба польского государственного оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).


В Польше с гордостью отчитались о передаче Киеву первого отремонтированного танка Leopard 2A4, подбитого, вероятно, в самом начале контрнаступления ВСУ, когда украинцы массово применили немецкие танки, пытаясь с ходу прорвать российскую оборону. В сообщении концерна PGZ говорится, что поляки передали Киеву "первые танки", но их количество не уточняется, а на фото изображен всего один танк.

В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной

- говорится в сообщении.

Ранее Польша и Германия заявили о планах по созданию специального сервисного центра по ремонту переданных Украине немецких танков Leopard 2 на польской территории. В качестве хаба поляки предложили завод "Бумар-Лабенды" в Гливицах. Позднее Берлин и Варшава разругались на этой теме, после чего решили создать каждый свой центр. Теперь в Польше обслуживают украинские Leopard 2A4, а в Германии - Leopard 2A5 и 2A6. Польский центр открылся в июле, тогда же и началось восстановление украинских танков.

Напомним, что Украина не имеет возможности восстанавливать боевую технику на собственных мощностях, поскольку они разрушены российской армией, поэтому всю бронетехнику приходится переправлять в соседние страны, что занимает довольно много времени. В то же время на территории Украины действуют специальные ремонтные бригады, подготовленные концерном Rheinmetall.
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14 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 20:13
    +1
    Значит будут добивать дронами теперь...шаг скорее пиаровский со стороны ФРГ, причём с очень плохими для них последствиями в будущем.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:14
    0
    Поэтому наши начали добивать западную технику до состояния металлолома.После огневого воздействия на броню - это уже не броня.Когда экипажи западных танков драпают ,они почему-то не закрывают люки.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:18
    0
    Паны постарались, для быдла. Найдут « счастливых» селюков- и на удобрение. У поляков, « братьев» нет.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 20:23
    +3
    Всего было 10 танков Лео-2, отправленных на ремонт
    из Украины в Польшу и Германию.
    5 ,поврежденных легко, отремонтировали на территории Украины.
    2 танка списаны.
    Еще один был подбит недавно.
    Всего сейчас воюют примерно 50 танков Лео-2.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:26
      +2
      Я вот тоже не понимаю щенячьего восторга многих.Эта техника создавалась для войны с нами.И она отнюдь не картонная
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:45
      0
      Леопарды и челенджеры больше прячутся чем воюют,выполняются указания запада ,поменьше потерь в прямом эфире.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 21:06
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Леопарды и челенджеры больше прячутся чем воюют,выполняются указания запада ,поменьше потерь в прямом эфире.

        Леопардов и Челленджеров просто очень мало. Т-64 (ещё украинские до СВО) и Т-72 (со всей Европы и не только) гораздо больше, поэтому их больше и видно на ЛБС.
    3. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 22:02
      0
      Немецкие источники, которые я проверяю, официально заявили, что из 60 штук «Леопардов», переданных Украине, фенхель потерял безвозвратно только 5 штук. 15 были повреждены, из них 12 отправлены на ремонт, а 3 отремонтированы своими силами на Украине. А отремонтированные только начали возвращаться с ремонта.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 20:28
    -2
    В Польше с гордостью отчитались о передаче Киеву первого отремонтированного танка Leopard 2A4
    Чтобы поляки, да без "гордости" - так не бывает... lol

    Но это так, к слову. Я о другом.
    Не хвастался бы я на их месте. Наступит момент, когда они начнут выяснять, кто из них дальше от Украины, обязательно наступит. И как в 1945-м выясняли, кто был главный негодяй, кто "всего лишь исполнял приказы", кого "заставили", так и сейчас придёт время, когда они в драку выяснять будут, кого из них жёстче Америка заставила. А сами они как бы всегда против были, просто этого не было заметно.

    Вот об этих временах я бы на месте поляков подумал.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 20:41
    -1
    Цитата: Fisherman
    Значит будут добивать дронами теперь...шаг скорее пиаровский со стороны ФРГ, причём с очень плохими для них последствиями в будущем.

    Так никто ж не сказал , где и как он повредился ... может мы этого даже не видели ... каток слетел ... ходовка вылетела ещё что)
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 21:18
      0
      После польского ремонта далеко не уедешь
  7. alystan
    alystan Сегодня, 21:14
    +1
    Если это один из первых поврежденных Леопардов, то с начала июня у поляков на его ремонт ушло почти четыре месяца. Это же просто замечательно.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 21:57
      0
      Этот текст только выдумка автора, нашел источник и ничего нет о том, что это Леопарды, которые были повреждены в начале наступления. Он пишет, что некоторые из них отправились туда в сентябре, т.е. недавно, а у одного не было башни и ремонт занял больше времени, потому что пришлось устанавливать новую башню, вероятно, полученную из Германии.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:53
    0
    Мозги отскребли, кровь замыли , дыры залатали новый экипаж посадили и в бой! Круговорот бандеровцев на фронте. Вывод- добивать надо так, что бы восстанавливать было нечего.