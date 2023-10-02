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Кандидат в премьеры Словакии: В украинской армии есть фашисты, это полк «Азов»

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Кандидат в премьеры Словакии: В украинской армии есть фашисты, это полк «Азов»

Один из главарей "Азова" * С.Паламарь ("Калина")



Лидер победившей на выборах в Словакии партии Роберт Фицо вновь высказался по поводу украинского вооруженного конфликта. По словам человека, который пытается сформировать коалицию в новом словацком парламенте, он не понимает, зачем и как вообще помогать Украине, если в составе её армии есть откровенные фашистские формирования.

Фицо:

В составе украинских вооруженных сил есть полк "Азов" (*запрещённое в России террористическое формирование - прим. ВО). Этот "Азов" - фашисты. Даже их символика об этом говорит.

По словам экс-премьера Словакии, он не может свыкнуться с мыслью о том, что перед этими украинскими фашистами в отдельных странах расстилают красную ковровую дорожку.

Фицо назвал это надругательством над памятью антифашистов, поднявших Словацкое восстание во время Второй мировой войны.

Претендующий на пост премьера Словакии политик отметил, что фактом наличия фашистов в украинской армии нельзя пренебрегать.

Напомним: ранее в США журналисты заявили, что победа Фицо на выборах может разрушить всю проукраинскую коалицию.
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12 комментариев
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  1. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 20:34
    +12
    Так президент Украины тоже фашист. Кто еще может стоя аплодировать бывшему эссэсовцу? Зеля-то точно знал кто это такой.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:46
      +3
      Любой, кто помогает фашистам - сам фашист.
      А англосаксы вообще по жизни фашисты. Именно они изобрели конц-лагеря во время англо-бурской войны, Гитлер лишь отравляющий газ туда добавил, в остальном вся "технология" отработана англосаксами.
      Нынешние преступления - тайные тюрьмы, где держат без суда и следствия, тайные биолаборатории. Да за одно убийство десятков детей в Сирии ради "красивого" сюжета о применении химического оружия весь английский остров утопить следует.
      И за помощь украм тоже нельзя прощать ...
      Только ведь в Кремле простят, уже простили - даже обвинения в фашизме не делают
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:11
        0
        В этом году в военном госпитале США в Германии врачи сделали тревожное открытие, когда осматривали раненого украинского солдата. Его инфекция оказалась устойчивой почти ко всем доступным антибиотикам. Этот эпизод, подробно описанный в статье, опубликованной в прошлом месяце Центрами по контролю заболеваний США, что является последним свидетельством того, что последствия войны для здоровья распространились далеко за пределы Украины.

        Из какой лаборатории мог взяться этот?!... так что демократические-фашисты, то же фашисты.
  2. Cypa
    Cypa Сегодня, 20:35
    +9
    Фицо назвал все своими именами. "Азов" - махровые нацисты
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:10
      +2
      Кроме « Азова» на Украине больше половины населения- фашисты. Просто в силу своей недоразвитости, они этого, не понимают.
  3. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 20:42
    +1
    Интересно, в восточноевропейском отделе цру сейчас 24 часа в сутки работают или 25?!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:47
    +3
    Фицо довольно опытный политик третий раз премьерствует.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:48
    +3
    Забавно. А кто такие Правый Сектор?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:50
    +4
    Фицо: В составе украинских вооруженных сил есть полк "Азов" (*запрещённое в России террористическое формирование - прим. ВО). Этот "Азов" - фашисты. Даже их символика об этом говорит.

    Если бы только "Азов" фашисты, там таких отморозков пруд пруди - "Айдар", "Кракен" и т.д. Национализм возведён в ранг национальной идеи укрорейха.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 21:00
    +1
    Говорит вещи правильные, но следует подождать реальных действий, согласно сделанным заявлениям. На 180° его амеры вполне могут провернуть.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:34
    0
    Фицо пока играет для нас непонятнятную игру.Он принимает страну с 7% дефицитом бюджета,а уходил он после подставного политического убийства журналиста вроде с 3 % дефицитом .Запад ему не простил визиты в Москву в пору его премьерства и смелые его речи,не без экономической выгоды от России.Вторым Орбаном ему ещё предстоит стать.Кто знает что там у словаков с реакторами от Росатома - на Вестингауз перешли?
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:42
    0
    Всегда с симпатией относился к словакам. Пять лет жизни, в семидесятых прошли в военном гарнизоне в г. Рожнява. В пионеры меня принимали на Дукле. Это- огромный комплекс посвященный боям на. Дукленском перевале. Сильное впечатление. Пацаном был. В 2016 съездил туда уже с сыном и внуком. Память словаки хранят крепко. Во всяком случае - простые люди. Понимаю, что все равно их сломают без нашей помощи. А, помощи от нас, не предвидится (самим бы кто помог).Жаль.