Один из главарей "Азова" * С.Паламарь ("Калина")
Лидер победившей на выборах в Словакии партии Роберт Фицо вновь высказался по поводу украинского вооруженного конфликта. По словам человека, который пытается сформировать коалицию в новом словацком парламенте, он не понимает, зачем и как вообще помогать Украине, если в составе её армии есть откровенные фашистские формирования.
Фицо:
В составе украинских вооруженных сил есть полк "Азов" (*запрещённое в России террористическое формирование - прим. ВО). Этот "Азов" - фашисты. Даже их символика об этом говорит.
По словам экс-премьера Словакии, он не может свыкнуться с мыслью о том, что перед этими украинскими фашистами в отдельных странах расстилают красную ковровую дорожку.
Фицо назвал это надругательством над памятью антифашистов, поднявших Словацкое восстание во время Второй мировой войны.
Претендующий на пост премьера Словакии политик отметил, что фактом наличия фашистов в украинской армии нельзя пренебрегать.
Напомним: ранее в США журналисты заявили, что победа Фицо на выборах может разрушить всю проукраинскую коалицию.