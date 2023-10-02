Один из главарей "Азова" * С.Паламарь ("Калина")

В составе украинских вооруженных сил есть полк "Азов" (*запрещённое в России террористическое формирование - прим. ВО). Этот "Азов" - фашисты. Даже их символика об этом говорит.

Лидер победившей на выборах в Словакии партии Роберт Фицо вновь высказался по поводу украинского вооруженного конфликта. По словам человека, который пытается сформировать коалицию в новом словацком парламенте, он не понимает, зачем и как вообще помогать Украине, если в составе её армии есть откровенные фашистские формирования.Фицо:По словам экс-премьера Словакии, он не может свыкнуться с мыслью о том, что перед этими украинскими фашистами в отдельных странах расстилают красную ковровую дорожку.Фицо назвал это надругательством над памятью антифашистов, поднявших Словацкое восстание во время Второй мировой войны.Претендующий на пост премьера Словакии политик отметил, что фактом наличия фашистов в украинской армии нельзя пренебрегать.Напомним: ранее в США журналисты заявили, что победа Фицо на выборах может разрушить всю проукраинскую коалицию.