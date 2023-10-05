Война за умы: библиотека методов ЦИПСО

Инструментарий врага



Кабинетные бойцы ЦИПСО рано или поздно окажутся на фронте

Устрашение и информационные диверсии



Заявления об очередных «перемогах» штампуются на Украине каждый день

«Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то возможно, батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя».

«Был взломан сайт Всероссийского общественного движения «Патриоты России». Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции».