Война за умы: библиотека методов ЦИПСО

Инструментарий врага
Первый и достаточно подробный разбор методических приемов вражеской ЦИПСО опубликован под руководством Даниила Безносова, заместителя информации ДНР. Труд именуется «Методы информационно-психологического влияния, применяемые украинскими подразделениями информационно-психологических операций против участников СВО, их родственников и других граждан». Автор по роду службы с 2014 года активно работает с националисткой пропагандой и успел накопить солидный опыт. И методичка оказалась солидной – в другой ситуации Даниилу следовало бы сесть за написание кандидатской диссертации.
Самое важное, что следует понять – никогда до февраля 2022 года уровень и масштабность информационной атаки в ходе боевых действий не были столь высококлассными. Король военной пропаганды XX века Геббельс нервно курит в стороне. И это справедливо только потому, что в руках Йозефа из рупоров были только газеты, радио, трибуна, да еженедельный видеожурнал Die Deutsche Wochenschau.
У киевского режима ассортимент гораздо шире. Прежде всего, ключевым преимуществом вражеской пропаганды является прямой диалог с российскими солдатами и гражданами. Спецоперация не обрела характер тотального противостояния, и средства коммуникации как были до февраля 2022 года, так и остались. Хорошо это или плохо, рассудит время, но в 1941–1945 годах у советского гражданина не было возможности читать Völkischer Beobachter в качественном переводе. А сейчас, пожалуйста – начиная от самых людоедских выпадов нацистов и закачивания выверенной западной пропагандой.
Добавляют колорита внутренние «самородки», которые под прикрытием ложного патриотизма, старательно зарабатывают себе несколько лет колонии. К сожалению, подобные личности только сейчас начали привлекать за дискредитацию армии. Но дело сейчас не в них, а в способах работы вражеской ЦИПСО и аффилированных с ней структур.
Чем же пытаются давить вражеские специалисты на фронте информационной войны?
Кабинетные бойцы ЦИПСО рано или поздно окажутся на фронте
Как справедливо отметил Даниил Безносов в своем справочнике, в первую очередь враг пытается визуально шокировать читателя. К сожалению, технических возможностей для этого у противника достаточно. Видео и фото трупов, противопоставление высшему военно-политическому руководству России, грандиозное преувеличение масштабов и последствий потерь личного состава и техники.
Достаточно вспомнить хакерскую атаку на сайт «Военного обозрения» в конце прошлого года, чтобы понять, насколько нехитро и прямолинейно действуют украинцы. Больше трупов и угроз. Отдельно стоит упомянуть про фейковые новости о потерях в российском высшем командном составе. Из последнего – фантазии киевского режима о гибели командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. После резонансного ракетного удара по штабу флота в Севастополе.
К слову, сам удар несет исключительно пропагандисткою функцию – в здании с самого начала спецоперации военного руководства даже низшего звена не могло быть в принципе. Но для украинских зрителей оказалось достаточным видео ракетного удара и последующих заверений в гибели главкома флота.
Правда, Виктор Соколов позже самим фактом присутствия на совещании развеял все слухи. Для украинской фабрики фейков это не оказалось тотальным провалом – отдышались и снова пошли. Такое ощущение, что пропагандистам можно молоть любую, самую несусветную чушь – внутренние и внешние потребители простят все.
Совершенно естественно выглядят телефонные террористические атаки на социальные объекты России – школы, университеты, больницы и прочие учреждения. Банальностью уже стали анонимные угрозы подрыва, однако они несли хотя бы какой-то смысл в начальный период атак. Сейчас на провокации реагируют соответствующим образом, не вызывая ненужного ажиотажа. Главное, что на том конце провода зачастую не могут отследить эффективность звонка о «заложенной бомбе». И это лишь одна из адаптаций к новой действительности.
Устрашение и информационные диверсии
Ключевой целью работы вражеской пропаганды является дестабилизация внутренней ситуации в России. В настоящее время только кровавая гражданская война может помешать нашей стране добиться победы на Украине. Это отлично понимают в Киеве и тратят немалые ресурсы на попытки расшатать общество. Отсюда и многочисленные свидетельства о наличии «украинского подполья», и искусственное раскручивание неких добровольческих корпусов, действующих на территории России, и публичное распространение публичных данных военнопленных.
Работа с пленными вообще является отличительной чертой конфликта. Под руководством ЦИПСО существуют целые тематические каналы, направленные на демонстрацию российских бойцов в плену. Прикрываясь якобы благой целью обмена, украинцы пытаются деморализовать бойцов Российской Армии и родственников.
Не чужда националистам и конспирология. Излюбленным приемом стала демонстрация якобы готовившегося государственного переворота в России. Дескать, это сотрудники спецслужб организовали убийство Дугиной и Татарского, покушение на Прилепина. Ну и вишенкой на торте выглядит заявление Буданова о судьбе Пригожина, который, оказывается, может быть жив. ВСУ и СБУ крайне редко берут на себя ответственность за теракты в России. Наивная тактика еще имела хотя бы минимальный эффект в прошлом году.
Расчеловечивание противника – еще одна ключевая черта украинской пропаганды. Это не ноу-хау киевского режима. Еще японские палачи пытались договориться с остатками собственной человечности, именуя жертв экспериментов «бревнами». На Украине примерно то же самое. Только для расчеловечивания Российских солдат приходится сооружать масштабные фейковые постановки. На слово мало кто верит – нужны зримые свидетельства.
Лучше всего, чтобы можно было даже потрогать или дорогих гостей с Запада привести. Те самые «пыточные» комнаты в Буче, Ирпени, Херсоне, «трупы», разбросные по дорогам, и фейковые братские могилы. Здесь же в ход идет «язык ненависти» – теперь все мы для врага «ватники», «колорады», «личинки колорадов», «самки колорадов», «русня», «орки», «гоблины», «обезьяны», «недочеловеки» и прочие. Причем неважно, воевал ли человек на Украине, либо вообще никакого отношения к спецоперации не имеет. Россиянин для националистов теперь надолго стигматизирован как раз стараниями украинской пропаганды.
Помощь Запада сквозит во всех информационных операциях киевского режима. Богатое портфолио «Белых касок», накопленное в Сирии, на Украине пришлось как нельзя кстати. На обывателей с проблемным критическим мышлением театральные постановки действительно могут оказать шокирующее воздействие. С исчерпанием ресурса фейков националисты неизбежно скатятся до самого дна, испробованного в Сирии – например, постановочного умерщвления детей мифическим химическим оружием. Впрочем, государственная машина Зеленского может пойти и на сознательное умерщвление для большего медийного эффекта.
В попытках посеять панику в рядах военнослужащих Российской Армии вражеская пропаганда демонстрирует постановочные обращения к народу и власти. Сценарий один – нас забыли, мы погибаем, либо вообще все подразделением переходим на сторону врага. Легко и просто фейки клепаются на видео, где наши бойцы выступают в балаклавах. Поздравляли инкогнито родных женщин с 8 марта, а бандеровцы перезалили видео с экстремистским текстом. По губам не прочитаешь фейк. Но и открытые лица не гарантируют 100-процентной защиты – технологии deepfake позволяют создать на экране любой узнаваемый образ с самыми дикими комментариями. Пока эта технология несколько переоценена в спецоперации, но прогресс не стоит на месте.
Заявления об очередных «перемогах» штампуются на Украине каждый день
Самое тревожное, когда внутренние игроки входят в резонанс с противником и транслируют очень схожие вещи. Например, в Киеве как с писаной торбой носятся с идеей, что в Российской Армии никак не обойтись без заградотрядов. Дескать, именно поэтому и не может ВСУ прорвать «линию Суровикина» – позади обороняющихся стоят злые пулеметчики. Это еще можно снисходительно простить противнику, но вот выпад депутата Госдумы, председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина – нельзя.
С 29 сентября на сайте Всероссийского общественного движения «Патриоты России» висел необычный текст депутата. В частности, он написал:
«Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то возможно, батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя».
Как только эта дикость стала доступна широкой общественности, Семигин выпустил заявление:
«Был взломан сайт Всероссийского общественного движения «Патриоты России». Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции».
Наивные поверят – наивные оценят, но перед нами типичная попытка раскачать наше общество. Осталось только выяснить, кто так мастерски научился пользоваться методичками ЦИПСО.
Несмотря на всю драматичность вышеописанного, российское общество за полтора с лишним года спецоперации выработало определенный иммунитет к вражеской пропаганде.
Недолго до того часа, когда бойцов ЦИПСО отправят на фронт за ненадобностью. Воевать с теми самыми героями, боевой дух которых они пытались подорвать. А пропагандистов, как известно, в плен не берут.