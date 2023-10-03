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Против снайперов и оптики. Сканирующий обнаружитель средств наблюдения «СОСНА-Н»

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Против снайперов и оптики. Сканирующий обнаружитель средств наблюдения «СОСНА-Н»
Обнаружитель "СОСНА-Н"



В течение нескольких последних лет российская оборонная промышленность показывала на профильных выставках новейший обнаружитель / нейтрализатор средств наблюдения «СОСНА-Н». Не так давно партия таких комплексов попала в зону проведения Спецоперации. В условиях реальных боевых действий они продемонстрировали свои возможности и потенциал.

Комплексы на фронте


О применении изделий «СОСНА-Н» на практике 29 сентября сообщило агентство ТАСС. Информацию об этом оно получило от неназванного источника в отечественном оборонно-промышленном комплексе. При этом раскрытые сведения не отличаются полнотой и подробностью.

Сообщается, что российская армия приобрела партию комплексов «СОСНА-Н». Их передали в подразделения специального назначения, задействованные в текущей Спецоперации. Изделия применялись в зоне боевых действий и успешно справились с такой проверкой.

В сообщении от ТАСС изделие «СОСНА-Н» упоминается как антиснайперский комплекс. Также приводятся основные особенности и характеристики этой системы, причем в качестве одного из примеров цели для нее приводятся оптические прицельные средства снайперских стрелковых комплексов. По всей видимости, обнаружитель-нейтрализатор использовался, в первую очередь, для борьбы со снайперами противника.

«СОСНА-Н» справилась с поставленными задачами и успешно прошла проверку боевыми действиями. Теперь следует ожидать, что армия и другие структуры сделают выводы и начнут более активно приобретать подобную технику. Ее смогут использовать не только на поле боя, но и в иных ситуациях.

Обнаружение и нейтрализация


Оптико-электронные комплексы серии «СОСНА» («Сканирующий обнаружитель средств наблюдения») разрабатывает московский НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящий в состав холдинга «Швабе» (Госкорпорация «Ростех»). Первые работы в этом направлении начались достаточно давно, и еще в десятых годах Институт представил первый обнаружитель «СОСНА».


Компоновка оптических приборов

Как ясно из названия, это изделие предназначалось для слежения за назначенной зоной и выявления оптических средств. Информация о найденной цели выдавалась оператору и могла использоваться для целеуказания другим системам и комплексам.

На военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые представили глубокую модернизацию существующей системы под названием «СОСНА-Н» («Нейтрализатор»). За счет внедрения новых элементов и приборов, а также обновления управляющего программного обеспечения комплекс получил возможность не только находить, но и подавлять / нейтрализовывать оптику противника.

Организация-разработчик считала, что «СОСНА-Н» сможет заинтересовать широкий круг заказчиков – военных, спецслужбы и гражданские организации. Большие коммерческие перспективы определялись высокими характеристиками системы и ее низкой стоимостью. Кроме того, имеет значение отсутствие прямых конкурентов: НИИ «Полюс» отмечает, что системы с возможностями обнаружителей «СОСНА» в нашей стране и за рубежом отсутствуют.

Обнаружители серии «СОСНА» ранее регулярно демонстрировались на профильных выставках, но об их коммерческих успехах пока не сообщалось. Только несколько дней назад, в конце сентября, стало известно, что новые изделия попали в армию и прошли проверку в условиях Спецоперации.

Роботизированный комплекс


«Сканирующий обнаружитель средств наблюдения – нейтрализатор» типа «СОСНА-Н» представляет собой специализированную оптико-электронную станцию с характерными особенностями и функциями. От прочих ОЭС ее отличает способность засекать и сопровождать характерные цели, а также возможность их оптического подавления. Такие возможности определяются конструкцией и составом оборудования прибора.


"СОСНА-Н" засекла бинокль с дистанции 700 м

В целом комплекс «СОСНА-Н» состоит из двух элементов – самой оптической станции и пульта управления. Станция-обнаружитель представляет собой компактный прибор в виде неподвижного основания с поворотной головкой, вмещающей оптические устройства. Размеры станции не превышают 250х250х150 мм. Масса изделия всего 4,6 кг, что позволяет переносить его вручную и быстро размещать на требуемой позиции. Прибору требуется электропитание напряжением 12 В.

В качестве пульта используется планшетный компьютер в защищенном исполнении с необходимым программным обеспечением. Масса пульта – 1,1 кг. Станция и пульт могут соединяться при помощи кабеля или использовать радиоканал Wi-Fi.

В общем корпусе обнаружителя помещено шесть оптических приборов с разными функциями. Это обзорная телекамера, зондировщик и приемник обнаружения, зондировщик и приемник точного наведения, а также лазерный излучатель нейтрализации. Имеются приводы для поворота головки вокруг вертикальной оси в пределах 180° вправо и влево от нейтрального положения. Вертикальное наведение отсутствует.

Во время работы, в автоматическим или ручном режиме, «СОСНА-Н» постоянно поворачивает головку и сканирует заданный сектор, подсвечивая его двумя лазерами-зондировщиками ИК-диапазона. Оптические приборы в секторе засекаются по отражениям и бликам зондирующего излучения, фиксируемым двумя приемниками. За счет этого определяется направление на цель, причем отдельный канал точного обнаружения улучшает общие характеристики. Возможна работа в любое время суток.

По команде оператора или в автоматическом режиме оптика подавляется при помощи лазера – используется луч ограниченной мощности видимого диапазона. Такая подсветка фактически исключает эффективное применение оптических прицелов, наблюдательных приборов, ОЭС и т.д. Дальность эффективного действия – до 3 км.


Блик от телекамеры на дистанции 300 м

Обнаружитель-нейтрализатор «СОСНА-Н» может управляться оператором или работать в полностью автоматическом режиме. Имеется функция автоматической отсечки помех и посторонних предметов, создающих блики, как оптика. Прибор может работать самостоятельно или в составе более крупных охранных систем. В зависимости от способа применения, данные целеуказания могут передаваться разным потребителям.

Сферы применения


Как сообщает организация-разработчик, «СОСНА-Н» может использоваться для защиты разнообразных стационарных сооружений – промышленных, инфраструктурных и административных объектов. Также возможно применение в охране подвижных объектов, таких как автомобили, автоколонны и т.д. При этом пресекается использование оптики для наблюдения, сбора информации и т.д.

Военный потенциал изделия «СОСНА-Н» так же велик. С его помощью можно засекать и подавлять оптику на технике и на вооружениях. В первую очередь, прибор рассматривается в качестве средства противодействия снайперам и расчетам ПТРК, критически зависящим от оптических приборов. Возможна работа и по другим целям. Так, прибор сможет выявить замаскированную технику с частично открытой оптикой.

Согласно последним новостям, в зоне проведения Спецоперации несколько приборов «СОСНА-Н» использовались именно для борьбы со снайперами. Подобный вариант применения позволяет в полной мере использовать потенциал обнаружителя / нейтрализатора. При этом комплекс способен работать и выполнять контрснайперские задачи как самостоятельно, так и вместе с живыми бойцами.

При борьбе со снайперами «СОСНА-Н» размещается на замаскированной позиции и следит за указанным сектором пространства. При обнаружении подозрительного объекта, прибор может передать его координаты и изображение оператору. Дальнейшие действия зависят от выбранного способа борьбы с противником. Вражеский снайпер может стать целью для лазера и потерять возможность прицельного огня. Кроме того, данные о его позиции могут быть переданы своему снайперу или более мощным огневым средствам.


Прибор "СОСНА" без возможности нейтрализации оптики

Оба алгоритма применения дают понятные положительные результаты. В первом случае «СОСНА-Н» вынуждает снайпера покинуть вскрытую позицию и, как минимум временно, прекратить работу. Во втором его деятельность прекращается радикальным способом. То же касается и противников иных специальностей, использующих оптику – разведчиков-наблюдателей, операторов ПТРК и т.д.

От выставок к практике


Таким образом, еще одна современная отечественная разработка вышла за пределы выставочных павильонов и испытательных полигонов, а также попала в зону реальных боевых действий. Как сообщается, сканирующий обнаружитель-нейтрализатор «СОСНА-Н» прошел испытания в спецподразделениях и успешно справился со своей работой.

Теперь можно ожидать, что изделия «СОСНА-Н» получат более широкое распространение в нашей армии и силовых структурах. Также возможна модернизация исходной системы с учетом опыта реального боевого применения. Вероятно, переработанный обнаружитель / нейтрализатор будет больше и мощнее, сможет засекать и подавлять цели на большей дистанции и т.д. Впрочем, и в нынешнем виде «СОСНА-Н» соответствует основным требованиям и справляется со своими задачами.
Автор:
Использованы фотографии:
НИИ "Полюс", "Ростех"
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5 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:59
    -1
    Хорошая штука ! А как обстоит обнаружение СОСНЫ-М вражеским прибором SOSNA-M ?
  2. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 05:41
    0
    Активное сканирование легко обнаруживается... Да и наведение ракеты на активный источник дело совсем не трудное... Сколько простоит СОСНА, пока ее не срубят???
    До тех пор, пока не впишут режим наведения на точечный источник в ИК головку самонаведения любой ракеты любого комплекса...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:20
      0
      Цитата: tsvetahaki
      Активное сканирование легко обнаруживается...

      При наличии приборов у противника и отсутствии дисциплины применения у операторов.
      Цитата: tsvetahaki
      Да и наведение ракеты на активный источник дело совсем не трудное...
      Да ладно... На узко, очень узконаправленный источник, к тому же не особо мощный?! Грустно, если у нас военные с такими очень слабыми знаниями...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:14
    0
    Буквально недавно была статья об этом комплексе. Принцип "повторение-мать учения" в действии? Конечно все то, что направлено на повышении эффективности боевой работы можно только приветствовать.
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:20
    0
    А говорили что у нас ничего не делается, вся промышленность уничтожена и кругом одни манагеры. Где эти говоруны?