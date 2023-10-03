Против снайперов и оптики. Сканирующий обнаружитель средств наблюдения «СОСНА-Н»

Обнаружитель "СОСНА-Н"
В течение нескольких последних лет российская оборонная промышленность показывала на профильных выставках новейший обнаружитель / нейтрализатор средств наблюдения «СОСНА-Н». Не так давно партия таких комплексов попала в зону проведения Спецоперации. В условиях реальных боевых действий они продемонстрировали свои возможности и потенциал.
Комплексы на фронте
О применении изделий «СОСНА-Н» на практике 29 сентября сообщило агентство ТАСС. Информацию об этом оно получило от неназванного источника в отечественном оборонно-промышленном комплексе. При этом раскрытые сведения не отличаются полнотой и подробностью.
Сообщается, что российская армия приобрела партию комплексов «СОСНА-Н». Их передали в подразделения специального назначения, задействованные в текущей Спецоперации. Изделия применялись в зоне боевых действий и успешно справились с такой проверкой.
В сообщении от ТАСС изделие «СОСНА-Н» упоминается как антиснайперский комплекс. Также приводятся основные особенности и характеристики этой системы, причем в качестве одного из примеров цели для нее приводятся оптические прицельные средства снайперских стрелковых комплексов. По всей видимости, обнаружитель-нейтрализатор использовался, в первую очередь, для борьбы со снайперами противника.
«СОСНА-Н» справилась с поставленными задачами и успешно прошла проверку боевыми действиями. Теперь следует ожидать, что армия и другие структуры сделают выводы и начнут более активно приобретать подобную технику. Ее смогут использовать не только на поле боя, но и в иных ситуациях.
Обнаружение и нейтрализация
Оптико-электронные комплексы серии «СОСНА» («Сканирующий обнаружитель средств наблюдения») разрабатывает московский НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящий в состав холдинга «Швабе» (Госкорпорация «Ростех»). Первые работы в этом направлении начались достаточно давно, и еще в десятых годах Институт представил первый обнаружитель «СОСНА».
Компоновка оптических приборов
Как ясно из названия, это изделие предназначалось для слежения за назначенной зоной и выявления оптических средств. Информация о найденной цели выдавалась оператору и могла использоваться для целеуказания другим системам и комплексам.
На военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые представили глубокую модернизацию существующей системы под названием «СОСНА-Н» («Нейтрализатор»). За счет внедрения новых элементов и приборов, а также обновления управляющего программного обеспечения комплекс получил возможность не только находить, но и подавлять / нейтрализовывать оптику противника.
Организация-разработчик считала, что «СОСНА-Н» сможет заинтересовать широкий круг заказчиков – военных, спецслужбы и гражданские организации. Большие коммерческие перспективы определялись высокими характеристиками системы и ее низкой стоимостью. Кроме того, имеет значение отсутствие прямых конкурентов: НИИ «Полюс» отмечает, что системы с возможностями обнаружителей «СОСНА» в нашей стране и за рубежом отсутствуют.
Обнаружители серии «СОСНА» ранее регулярно демонстрировались на профильных выставках, но об их коммерческих успехах пока не сообщалось. Только несколько дней назад, в конце сентября, стало известно, что новые изделия попали в армию и прошли проверку в условиях Спецоперации.
Роботизированный комплекс
«Сканирующий обнаружитель средств наблюдения – нейтрализатор» типа «СОСНА-Н» представляет собой специализированную оптико-электронную станцию с характерными особенностями и функциями. От прочих ОЭС ее отличает способность засекать и сопровождать характерные цели, а также возможность их оптического подавления. Такие возможности определяются конструкцией и составом оборудования прибора.
"СОСНА-Н" засекла бинокль с дистанции 700 м
В целом комплекс «СОСНА-Н» состоит из двух элементов – самой оптической станции и пульта управления. Станция-обнаружитель представляет собой компактный прибор в виде неподвижного основания с поворотной головкой, вмещающей оптические устройства. Размеры станции не превышают 250х250х150 мм. Масса изделия всего 4,6 кг, что позволяет переносить его вручную и быстро размещать на требуемой позиции. Прибору требуется электропитание напряжением 12 В.
В качестве пульта используется планшетный компьютер в защищенном исполнении с необходимым программным обеспечением. Масса пульта – 1,1 кг. Станция и пульт могут соединяться при помощи кабеля или использовать радиоканал Wi-Fi.
В общем корпусе обнаружителя помещено шесть оптических приборов с разными функциями. Это обзорная телекамера, зондировщик и приемник обнаружения, зондировщик и приемник точного наведения, а также лазерный излучатель нейтрализации. Имеются приводы для поворота головки вокруг вертикальной оси в пределах 180° вправо и влево от нейтрального положения. Вертикальное наведение отсутствует.
Во время работы, в автоматическим или ручном режиме, «СОСНА-Н» постоянно поворачивает головку и сканирует заданный сектор, подсвечивая его двумя лазерами-зондировщиками ИК-диапазона. Оптические приборы в секторе засекаются по отражениям и бликам зондирующего излучения, фиксируемым двумя приемниками. За счет этого определяется направление на цель, причем отдельный канал точного обнаружения улучшает общие характеристики. Возможна работа в любое время суток.
По команде оператора или в автоматическом режиме оптика подавляется при помощи лазера – используется луч ограниченной мощности видимого диапазона. Такая подсветка фактически исключает эффективное применение оптических прицелов, наблюдательных приборов, ОЭС и т.д. Дальность эффективного действия – до 3 км.
Блик от телекамеры на дистанции 300 м
Обнаружитель-нейтрализатор «СОСНА-Н» может управляться оператором или работать в полностью автоматическом режиме. Имеется функция автоматической отсечки помех и посторонних предметов, создающих блики, как оптика. Прибор может работать самостоятельно или в составе более крупных охранных систем. В зависимости от способа применения, данные целеуказания могут передаваться разным потребителям.
Сферы применения
Как сообщает организация-разработчик, «СОСНА-Н» может использоваться для защиты разнообразных стационарных сооружений – промышленных, инфраструктурных и административных объектов. Также возможно применение в охране подвижных объектов, таких как автомобили, автоколонны и т.д. При этом пресекается использование оптики для наблюдения, сбора информации и т.д.
Военный потенциал изделия «СОСНА-Н» так же велик. С его помощью можно засекать и подавлять оптику на технике и на вооружениях. В первую очередь, прибор рассматривается в качестве средства противодействия снайперам и расчетам ПТРК, критически зависящим от оптических приборов. Возможна работа и по другим целям. Так, прибор сможет выявить замаскированную технику с частично открытой оптикой.
Согласно последним новостям, в зоне проведения Спецоперации несколько приборов «СОСНА-Н» использовались именно для борьбы со снайперами. Подобный вариант применения позволяет в полной мере использовать потенциал обнаружителя / нейтрализатора. При этом комплекс способен работать и выполнять контрснайперские задачи как самостоятельно, так и вместе с живыми бойцами.
При борьбе со снайперами «СОСНА-Н» размещается на замаскированной позиции и следит за указанным сектором пространства. При обнаружении подозрительного объекта, прибор может передать его координаты и изображение оператору. Дальнейшие действия зависят от выбранного способа борьбы с противником. Вражеский снайпер может стать целью для лазера и потерять возможность прицельного огня. Кроме того, данные о его позиции могут быть переданы своему снайперу или более мощным огневым средствам.
Прибор "СОСНА" без возможности нейтрализации оптики
Оба алгоритма применения дают понятные положительные результаты. В первом случае «СОСНА-Н» вынуждает снайпера покинуть вскрытую позицию и, как минимум временно, прекратить работу. Во втором его деятельность прекращается радикальным способом. То же касается и противников иных специальностей, использующих оптику – разведчиков-наблюдателей, операторов ПТРК и т.д.
От выставок к практике
Таким образом, еще одна современная отечественная разработка вышла за пределы выставочных павильонов и испытательных полигонов, а также попала в зону реальных боевых действий. Как сообщается, сканирующий обнаружитель-нейтрализатор «СОСНА-Н» прошел испытания в спецподразделениях и успешно справился со своей работой.
Теперь можно ожидать, что изделия «СОСНА-Н» получат более широкое распространение в нашей армии и силовых структурах. Также возможна модернизация исходной системы с учетом опыта реального боевого применения. Вероятно, переработанный обнаружитель / нейтрализатор будет больше и мощнее, сможет засекать и подавлять цели на большей дистанции и т.д. Впрочем, и в нынешнем виде «СОСНА-Н» соответствует основным требованиям и справляется со своими задачами.