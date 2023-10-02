Военное обозрение
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В Степанакерте неизвестный из снайперской винтовки обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль

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В Степанакерте неизвестный из снайперской винтовки обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль

Российских миротворцев снова обстреляли на территории Нагорного Карабаха, на этот раз в Степанакерте во время совместного патрулирования с азербайджанскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Совместный патруль российских миротворцев и азербайджанских военных был обстрелян при патрулировании города Степанакерт (Ханкенди). Как уточняется, огонь велся из снайперского оружия, но никто не пострадал. Сейчас командование российского миротворческого контингента, азербайджанских войск и представителей Карабаха проводят совместное расследование инцидента.

Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, территорию Нагорного Карабаха покинуло более ста тысяч армян, в непризнанной республике осталось менее двадцати. На сегодняшний день продолжается сдача оружия подразделениями армии непризнанной республики. Передача оружия и техники идет под контролем российских миротворцев.

На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 миллиона боеприпасов

- заявили в Минобороны.

Власти непризнанной республики Арцах заявили о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Республика просуществовала 35 лет, Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, а с 1994 года находился в статусе непризнанной республики.
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11 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:55
    -4
    Achtung! Partisanen!
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    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:09
      +4
      Не партизаны это. Кому выгодно это того уши и торчат. Подстрекательство и провокация.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 21:21
        0
        Цитата: Mitos
        Не партизаны это. Кому выгодно это того уши и торчат. Подстрекательство и провокация.

        Само собой.
        Только я все время удивляюсь, неужели что бы распознали сатиру с юмором надо обязательно смайлики ставить.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 21:23
        0
        Цитата: Mitos
        Кому выгодно это того уши и торчат. Подстрекательство и провокация.

        Те кто создал "независимый Арцах" вместе с Западом.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:06
    +1
    Хорошо, что снайпер неумехой оказался - обошлось без жертв (по крайней мере так заявлено).
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 21:33
      0
      Не думаю что снайпер был неумехой. Скорее всего задачу он выполнил.
  3. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 21:07
    -6
    азербайджанцы от армян избавились, принялись за российские войска...Так и рвутся в объятия Турции
  4. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 21:31
    0
    Нет такого города с названием степанакерт, точно так же как и Степана Шаумяна в честь которого назвали город, предавшего 26 бакинских коммисаров.
  5. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 21:41
    +1

    Медаль за взятие Эривани. По гравюре очень похож на армянский город?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:48
    0
    Mitos правильно думает.Явный почерк ЦРУ ,придётся кого нибудь из ЦРУ замочить,на крайняк какого нибудь военного из зарубежного контингента США ,прикрываясь третьей силой..Чтоб Бёрнсу не повадно было.
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 21:58
      -1
      Частично согласен. Но скорее всего это почерк французской DGSE. Американцы бы так по дилетантски не сработали бы. Меня сразу повело в сторону Макрона. У него там и Сефилян и масса сторонников.