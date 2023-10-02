В Степанакерте неизвестный из снайперской винтовки обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль

Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет

На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 миллиона боеприпасов