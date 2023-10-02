В Степанакерте неизвестный из снайперской винтовки обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль

Российских миротворцев снова обстреляли на территории Нагорного Карабаха, на этот раз в Степанакерте во время совместного патрулирования с азербайджанскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Совместный патруль российских миротворцев и азербайджанских военных был обстрелян при патрулировании города Степанакерт (Ханкенди). Как уточняется, огонь велся из снайперского оружия, но никто не пострадал. Сейчас командование российского миротворческого контингента, азербайджанских войск и представителей Карабаха проводят совместное расследование инцидента.
Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет
- говорится в сообщении.
Как уже сообщалось, территорию Нагорного Карабаха покинуло более ста тысяч армян, в непризнанной республике осталось менее двадцати. На сегодняшний день продолжается сдача оружия подразделениями армии непризнанной республики. Передача оружия и техники идет под контролем российских миротворцев.
На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 миллиона боеприпасов
- заявили в Минобороны.
Власти непризнанной республики Арцах заявили о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Республика просуществовала 35 лет, Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, а с 1994 года находился в статусе непризнанной республики.