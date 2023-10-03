Взрыв в районе Оксфорда назвали наиболее мощным за последние десятилетия в Британии

Британские источники сообщают о мощном взрыве в районе Оксфорда. При этом подчёркивается, что это самый мощный взрыв на территории страны за последние десятилетия.Прогремел он, как утверждается, на предприятии по выработке и перекачке биогаза. Компания-оператор заявляет, что причиной стало попадание молнии и последовавшее за этим воспламенение горючего вещества.Возникшее пламя поднялось вверх на высоту в несколько десятков метров. Его видели тысячи местных жителей и тех, кто перемещался в районе Оксфорда транзитом.Сообщается, что в результате взрыва и пожара без электроснабжения остались по меньшей мере 80 тысяч человек. Сам пожар назвали "огненной воронкой" и "варочным котлом".На месте работают десятки пожарных расчётов, что примечательно - и военные.Сообщается о создании комиссии, которая должна установить, действительно ли дело в ударе молнии.