Военное обозрение
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Взрыв в районе Оксфорда назвали наиболее мощным за последние десятилетия в Британии

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Взрыв в районе Оксфорда назвали наиболее мощным за последние десятилетия в Британии

Британские источники сообщают о мощном взрыве в районе Оксфорда. При этом подчёркивается, что это самый мощный взрыв на территории страны за последние десятилетия.


Прогремел он, как утверждается, на предприятии по выработке и перекачке биогаза. Компания-оператор заявляет, что причиной стало попадание молнии и последовавшее за этим воспламенение горючего вещества.

Возникшее пламя поднялось вверх на высоту в несколько десятков метров. Его видели тысячи местных жителей и тех, кто перемещался в районе Оксфорда транзитом.

Сообщается, что в результате взрыва и пожара без электроснабжения остались по меньшей мере 80 тысяч человек. Сам пожар назвали "огненной воронкой" и "варочным котлом".

На месте работают десятки пожарных расчётов, что примечательно - и военные.

Сообщается о создании комиссии, которая должна установить, действительно ли дело в ударе молнии.
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24 комментария
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 04:19
    +18
    Господь все видит. Это как напоминание, тому куда вы втягиваетесь. Сытая мирная жизнь может закончиться в одночасье и в следующий раз биогаз может оказаться Посейдоном.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 04:24
      +9
      Цитата: Седов
      Господь все видит. Это как напоминание, что в следующий раз это может и не биогаз быть..

      Все гораздо прозаично...нарушение техники безопасности...похоже какой экстремал с Украины решил закурить у открытой задвижки с газом...как говорится курение приносит вред здоровью и имуществу.
      Я ни в коем случае не намекаю на высшие силы в лице Боширова и Петрова...жизнь сама устанавливает баланс и равновесие сил в мире.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 04:39
        +9
        Взрыв в районе Оксфорда
        Бог шельму метит ! good
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 07:09
          +1
          У меня есть версия: это месть мелкобриттам от кота Скрипалей)))
    2. andr327
      andr327 Сегодня, 05:21
      +11
      А там где то поблизости база ВВС Брайз Нортон находиться. Наверное молния промахнулась, слишком большое КВО
    3. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 05:43
      +6
      Все гораздо прозаично...нарушение техники безопасности...похоже какой экстремал с Украины решил закурить у открытой задвижки с газом...как говорится курение приносит вред здоровью и имуществу.
      Пердячий пар взорвался...
      Прямо из пуканов!
    4. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 06:58
      +3
      Ну тут на них сам Зевс гневается, пора бы им задуматься над своим поведением.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 04:20
    +18
    Британские источники сообщают о мощном взрыве в районе Оксфорда —

    ***


    ***
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 05:45
      +5
      Да вот и жаль, что это не они. Впрочем, о чём это я? "Всё вырождается, клянусь жизнью!" (с) Людовик XIII
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 06:34
        -1
        Цитата: Аль Манах
        Да вот и жаль, что это не они. Впрочем, о чём это я? "Всё вырождается, клянусь жизнью!" (с) Людовик XIII

        Только из дипмиссий и закупочных комиссий до ВМВ сбежало/не вернулось в СССР около 1 500 человек.Многие приватизировали казенное бабло при этом.
        А еще были высокопоставленные бегунки из страны
        Уничтожили всего в пределах 20 человек.
        Чтоб вырождаться - надо чтоб было с чего...
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 07:11
          +2
          Уничтожили всего в пределах 20 человек.

          Скажите это архивариусам ФСБ, пусть снисходительно улыбнутся.
  3. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 04:28
    +5
    Не сидели бы трусы во власти в России и может быть ИРА возобновила свою деятельность
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 04:46
      +9
      Цитата: Сибиряк70регион
      может быть ИРА возобновила свою деятельность

      Еще и Красные бригады с Rote Armee Fraktion... wink
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 05:49
      +8
      Цитата: Сибиряк70регион
      Не сидели бы трусы во власти в России и может быть ИРА возобновила свою деятельность

      Расшатывать Запад любыми доступными средствами и не считать это позором.
      Всё как учил В.И. Ленин.
  4. kot423
    kot423 Сегодня, 04:51
    +5
    Цитата: Luminman
    Цитата: Сибиряк70регион
    может быть ИРА возобновила свою деятельность

    Еще и Красные бригады с Rote Armee Fraktion... wink

    Ну и король Артур с Робин Гудом до кучи. Тогда сто пудов они бы правительство Наглии на британский флаг порвали.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 04:57
    +5
    Ждем через месяц другой обвинений что это диверсанты из рф сделали. Дадут время забытся новости и очередной билл дэ выдаст на гора обвинение, а там уже никто первоначальную причину и смотреть не будет.
    1. Седов
      Седов Сегодня, 07:35
      +1
      Ждем через месяц другой обвинений что это диверсанты из рф сделали. Дадут время забытся новости и очередной билл дэ выдаст на гора обвинение, а там уже никто первоначальную причину и смотреть не будет.

      Это к гадалке не ходи - они этот взрыв за уши притянут, и на следующем заседании ихнего "политбюро" их безумный Шеппс орать будет (если он ещё конечно будет в свете его последних заявлений), что они мало денег на оборону тратят, и их прямо по центру взрывают. Больше фунтов, больше фунтов..
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:01
    +4
    причиной стало попадание молнии и последовавшее за этим воспламенение горючего вещества
    Для Британии с ее ненавистью к России только остается пожелать побольше хороших "молний" и желательно еще в цеха по производству ракет, которые они поставляют киеву.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:27
    +1
    Счас англицкие учёные посчитают мощность взрыва в килотоннах и сравнят с немецкой Фау,Калибром ,Искандером и в конце ,с Сарматом.Вовремя рвануло- психологический эфект будет.
  8. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:28
    +3
    А агента Молнию, хоть представили к награде? laughing
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 07:56
      0
      И к награде, и к внеочередному званию.
  9. Ella34
    Ella34 Сегодня, 06:56
    +2
    Небось подумали- русские пришли!!!!! Пусть думают, а то думалка отсохла)))))
  10. aakvit
    aakvit Сегодня, 07:56
    0
    Какая молния?! Это или Петров с Бошировым постарались (что скорее всего и объявят английские "разведичики" и "учёные" wassat ), или кондиционер хлопнул!
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:56
    0
    Никак, опять Петров с Бошировым безобразничают?