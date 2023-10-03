Глава ДНР: Любой оружейный завод западной компании при его появлении на Украине становится законной целью для армии России

Западные чиновники всё активнее призывают владельцев компаний военно-промышленного сектора открывать филиалы предприятий на территории Украины. Наиболее активно такие идеи продвигают в правительствах США и Британии.
Связано это может быть с тем, что в Вашингтоне и Лондоне при всём внешнем снобизме всё же рефлексируют, когда всё большее число стран мира называют их прямыми участниками вооружённого конфликта. Логика создания западных предприятий на Украине такова, что, мол, на своей территории мы ничего военного для Украины производить не будем – всё на самой Украине.
Глава Донецкой Народной Республики прокомментировал вопрос открытия на украинской территории оружейных производств. По словам Дениса Пушилина, высказанным в эфире ТК «Россия 24», любой завод по производству оружия и военной техники сразу же превратится в законную цель для армии России.
Пушилин отметил, что для Запада выгодно производить оружие и боеприпасы на Украине, так как «украинский полигон рядом, плюс ещё и рекламных ход». Кроме того, не нужно решать проблемы доставки крупных партий техники, оружия, боеприпасов разного калибра.
Комментируя заявления главы киевского режима о создании «альянса свободного мира», который, как планируется, будет состоять в производстве оружия, глава ДНР отметил, что целью такого альянса становится исключительно прибыль. Ни о какой заботе о жизнях простых украинцев речи со стороны Запада и Зеленского, конечно, не идёт.