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Глава ДНР: Любой оружейный завод западной компании при его появлении на Украине становится законной целью для армии России

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Глава ДНР: Любой оружейный завод западной компании при его появлении на Украине становится законной целью для армии России

Западные чиновники всё активнее призывают владельцев компаний военно-промышленного сектора открывать филиалы предприятий на территории Украины. Наиболее активно такие идеи продвигают в правительствах США и Британии.


Связано это может быть с тем, что в Вашингтоне и Лондоне при всём внешнем снобизме всё же рефлексируют, когда всё большее число стран мира называют их прямыми участниками вооружённого конфликта. Логика создания западных предприятий на Украине такова, что, мол, на своей территории мы ничего военного для Украины производить не будем – всё на самой Украине.

Глава Донецкой Народной Республики прокомментировал вопрос открытия на украинской территории оружейных производств. По словам Дениса Пушилина, высказанным в эфире ТК «Россия 24», любой завод по производству оружия и военной техники сразу же превратится в законную цель для армии России.

Пушилин отметил, что для Запада выгодно производить оружие и боеприпасы на Украине, так как «украинский полигон рядом, плюс ещё и рекламных ход». Кроме того, не нужно решать проблемы доставки крупных партий техники, оружия, боеприпасов разного калибра.

Комментируя заявления главы киевского режима о создании «альянса свободного мира», который, как планируется, будет состоять в производстве оружия, глава ДНР отметил, что целью такого альянса становится исключительно прибыль. Ни о какой заботе о жизнях простых украинцев речи со стороны Запада и Зеленского, конечно, не идёт.
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7 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 06:19
    0
    К тому времени, как заводы построятся (если построятся), Окраина уже в "404" превратится. Так что можно обещать..
  2. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 06:23
    +3
    Если на этот счёт не будет особых договорённостей
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:25
    -1
    Хорошую придумали комбинацию развода на бабки западные жулики.
    Вложили допустим в военный завод на Украине 2 миллиарда баксов...1 миллиард можно смело ложить в карман себе и заявлять что он сгорел вместе с заводом разбомбленным нашим ВКС.
    Прохиндеи с Зеленским ещё те. smile
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    +1
    любой завод по производству оружия и военной техники сразу же превратится в законную цель для армии России.
    Об этом лишний раз можно было и не говорить, т.к. это просто обязано быть заложено в задачи выполняемые при проведения операции. Поэтому появление (строительство) предприятий "Байрактара" или Rheinmetall AG должно уничтожаться еще на начальном этапе.
    1. Седов
      Седов Сегодня, 06:41
      +1
      Поэтому появление (строительство) предприятий "Байрактара" или Rheinmetall AG должно уничтожаться еще на начальном этапе.

      Другую площадку найти не проблема, сделав определённые выводы. Пускай поглубже вложатся деньгами, создают инфраструктуру, строят, подвозят оборудование. Выходят на конечный этап. Тогда можно и долбить. Так боль для инвесторов ощутимее прочуствуется. Убыток страховой во время БД не покрывается. А для нас главное чтобы завод не начал продукцию выпускать..
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 06:42
    +2
    скорее будут макеты заводов,чтобы ракеты на них тратились или пво тестировать современное. ну хотя, если за счет денег украины запад и заводы может построить, чтобы опять же заодно и пво своё проверить
  6. Игореш
    Игореш Сегодня, 06:44
    -3
    Ещё одна красная линия и озабоченность. Они под Москвой построят заводы, и все будут дальше говорить про законные цели.