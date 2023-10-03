Хорватия получила первый истребитель Rafale B из наличия французских ВВС

Хорватские ВВС получили на вооружение первый французский истребитель Dassault Rafale, торжественная церемония передачи самолета прошла на французской авиабазе Мон-де-Марсан.Хорватия получила первый самолет из наличия французских ВВС, им оказался двухместный истребитель Rafale B, на борту которого уже был нанесен хорватский бортовой номер "170". Вслед за первым самолетом хорваты должны получить еще пять, они будут поступать по одному в месяц. Во второй половине следующего года начнется поставка еще шести истребителей с окончанием в 2025 году. Всего хорваты получат 12 самолетов из наличия ВВС Франции, из которых два двухместных Rafale B и десять одноместных Rafale C.Контракт на закупку двенадцати истребителей Dassault Rafale был подписан в ноябре 2021 года, после того, как мае того же года Загреб объявил французов победителями тендера на поставку истребителей, способных заменить в ВВС страны советские самолеты МиГ-21 "бис". Все самолеты французы возьмут из наличия собственных ВВС, они должны быть доработаны до стандарта F3R и иметь возраст не старше 10 лет.Кроме самих самолетов, французы поставят наземный тренажер, "базовый" комплект вооружения, различное оборудование, запчасти и т.д. Кроме того, в контракт входит обучение пилотов и технического персонала, поддержка со стороны производителя и гарантия на каждый самолет 12 месяцев.Напомним, что в хорватском тендере участвовали США (F-16V Block 70/72 новой постройки), Израиль (модернизированные F-16C/D Block 30 из наличия), Франции (Rafale F3R из наличия) и Швеции (JAS-39C/D Gripen новой постройки).