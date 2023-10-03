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В ночь на 3 октября ВС РФ нанесли огневое поражение объектам военной логистики и промышленности противника в Павлограде и Днепропетровске

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В ночь на 3 октября ВС РФ нанесли огневое поражение объектам военной логистики и промышленности противника в Павлограде и Днепропетровске

Иллюстративное фото



В ночь на 3 октября российские войска нанесли удары по объектам противника, используя различные средства огневого поражения, включая дроны-«камикадзе». Напомним, что ранее на Западе и на Украине заявили о рекордном числе запущенных ВС РФ ударных дронов, сбивать которые украинской ПВО становится всё сложнее. Мало того, они перегружают украинскую ПВО, что признал одиозный советник главы офиса Зеленского Подоляк. Он призвал Запад производить и передавать Украине «больше дешёвых ЗРК, так как сбивать дроны-«камикадзе» ракетами комплексов Patriot и IRIS-T слишком дорого».

Стало известно о поражении крупного военного объекта противника в городе Павлограде Днепропетровской области. Этот город находится на автодороге Днепропетровск-Донецк и продолжает использоваться войсками киевского режима для переброски личного состава и военной техники в оккупированную им часть ДНР. Через Павлоград проходит и железная дорога.



В общей сложности в Павлограде прогремели как минимум два взрыва, один из них пришёлся по объекту военной логистики.

Сообщается и о взрывах в областном центре – Днепропетровске (Днепре). Нанесено огневое поражение объектам размещения личного состава ВСУ, а также производственным мощностям, связанным с обслуживанием и созданием военной техники.

С помощью ударных дронов поражены ряд целей в оккупированном ВСУ Херсоне, а также в районе города Запорожье.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +3
    в Павлограде прогремели как минимум два взрыва, один из них пришёлся по объекту военной логистики... Днепропетровске (Днепре) нанесено огневое поражение объектам размещения личного состава ВСУ, а также производственным мощностям
    И так каждую ночь иногда с добавкой утром. Не давать продыху тем кто вознамерился "победить" Россию и грозит ее территории в глубине страны.
    Подоляк призвал Запад производить и передавать Украине «больше дешёвых ЗРК
    Так Запад старается в поте лица, но уже постепенно начинает понимать, что не в коня корм.
    1. макс702
      макс702 Сегодня, 07:08
      0
      ДА на интенсивность СОТНЯ геранек в день выйти не помешает..
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:00
    +2
    Он призвал Запад производить и передавать Украине «больше дешёвых ЗРК, так как сбивать дроны-«камикадзе» ракетами комплексов Patriot и IRIS-T слишком дорого» —

    ***

    ***
  3. Седов
    Седов Сегодня, 07:16
    0
    Он призвал Запад производить и передавать Украине «больше дешёвых ЗРК, так как сбивать дроны-«камикадзе» ракетами комплексов Patriot и IRIS-T слишком дорого».

    Как дети малые: "Мамка помоги, меня Петька обижает". Запад помоги, запад спаси. Сами же воевать хотели, а оказывается "сами то ниочём"..
    Дешёвые ЗРК запад делать не будет. С низкой рентабельностью там никто не работает. За дешёвым - это к себе. Палками, банками, из автоматов сбивали же все сначала?! Дорого-богато.