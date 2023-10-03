В ночь на 3 октября ВС РФ нанесли огневое поражение объектам военной логистики и промышленности противника в Павлограде и Днепропетровске

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В ночь на 3 октября российские войска нанесли удары по объектам противника, используя различные средства огневого поражения, включая дроны-«камикадзе». Напомним, что ранее на Западе и на Украине заявили о рекордном числе запущенных ВС РФ ударных дронов, сбивать которые украинской ПВО становится всё сложнее. Мало того, они перегружают украинскую ПВО, что признал одиозный советник главы офиса Зеленского Подоляк. Он призвал Запад производить и передавать Украине «больше дешёвых ЗРК, так как сбивать дроны-«камикадзе» ракетами комплексов Patriot и IRIS-T слишком дорого».
Стало известно о поражении крупного военного объекта противника в городе Павлограде Днепропетровской области. Этот город находится на автодороге Днепропетровск-Донецк и продолжает использоваться войсками киевского режима для переброски личного состава и военной техники в оккупированную им часть ДНР. Через Павлоград проходит и железная дорога.
В общей сложности в Павлограде прогремели как минимум два взрыва, один из них пришёлся по объекту военной логистики.
Сообщается и о взрывах в областном центре – Днепропетровске (Днепре). Нанесено огневое поражение объектам размещения личного состава ВСУ, а также производственным мощностям, связанным с обслуживанием и созданием военной техники.
С помощью ударных дронов поражены ряд целей в оккупированном ВСУ Херсоне, а также в районе города Запорожье.