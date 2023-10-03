Профессор Колумбийского университета (США): Условия мирного договора для нас ухудшились из-за успехов армии России

Один из ведущих американских аналитиков и экспертов финансового рынка Джеффри Сакс прокомментировал происходящие в ходе украинского вооружённого конфликта события. По словам профессора Колумбийского университета, конфликт изрядно затянулся, при этом у российской армии есть успехи, состоящие в том, что армия Украины не достигла и малой части тех целей, которые ставила перед своим контрнаступлением.
Джеффри Сакс:
Нам больше не следует направлять деньги Украине, нам нужен мирный договор. При этом условия такого договора для нас ухудшились из-за успехов российской армии и неуспехов украинской.
По словам экономиста, не стоит обращать внимания на то, что изначально планировалось выделить Киеву 24 млрд долларов. Джеффри Сакс заявляет, что если продолжать выделение средств, то за этими 24-мя миллиардами последуют и другие 24 миллиарда, но к разрешению конфликта это никак не приведёт.
Сакс:
Пора серьёзнее подходить к расходованию бюджетных средств и не забывать о контроле такого расходования.
Напомним, что ранее Украине отказали в выделении 24 млрд долларов, пообещав шесть. Выделяют из них пока лишь 300 млн. В Киеве тем временем ждут отдельного голосования в конгрессе США по финансированию. Ждут и решений от ЕС. Накануне главы МИД стран Евросоюза, проводя неформальный саммит организации в Киеве, режим Зеленского сильно огорчили, не согласовав выделение нового пакета финансовой помощи в размере 5 млрд евро. Решение заблокировала Венгрия, заявив, что сначала ЕС обязан выделять финансирование тем странам, которые в нём (в ЕС) состоят, а потом уже то, что останется, можно было бы выделить и Украине.