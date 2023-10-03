Нам больше не следует направлять деньги Украине, нам нужен мирный договор. При этом условия такого договора для нас ухудшились из-за успехов российской армии и неуспехов украинской.

Пора серьёзнее подходить к расходованию бюджетных средств и не забывать о контроле такого расходования.

Один из ведущих американских аналитиков и экспертов финансового рынка Джеффри Сакс прокомментировал происходящие в ходе украинского вооружённого конфликта события. По словам профессора Колумбийского университета, конфликт изрядно затянулся, при этом у российской армии есть успехи, состоящие в том, что армия Украины не достигла и малой части тех целей, которые ставила перед своим контрнаступлением.Джеффри Сакс:По словам экономиста, не стоит обращать внимания на то, что изначально планировалось выделить Киеву 24 млрд долларов. Джеффри Сакс заявляет, что если продолжать выделение средств, то за этими 24-мя миллиардами последуют и другие 24 миллиарда, но к разрешению конфликта это никак не приведёт.Сакс:Напомним, что ранее Украине отказали в выделении 24 млрд долларов, пообещав шесть. Выделяют из них пока лишь 300 млн. В Киеве тем временем ждут отдельного голосования в конгрессе США по финансированию. Ждут и решений от ЕС. Накануне главы МИД стран Евросоюза, проводя неформальный саммит организации в Киеве, режим Зеленского сильно огорчили, не согласовав выделение нового пакета финансовой помощи в размере 5 млрд евро. Решение заблокировала Венгрия, заявив, что сначала ЕС обязан выделять финансирование тем странам, которые в нём (в ЕС) состоят, а потом уже то, что останется, можно было бы выделить и Украине.