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Профессор Колумбийского университета (США): Условия мирного договора для нас ухудшились из-за успехов армии России

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Профессор Колумбийского университета (США): Условия мирного договора для нас ухудшились из-за успехов армии России

Один из ведущих американских аналитиков и экспертов финансового рынка Джеффри Сакс прокомментировал происходящие в ходе украинского вооружённого конфликта события. По словам профессора Колумбийского университета, конфликт изрядно затянулся, при этом у российской армии есть успехи, состоящие в том, что армия Украины не достигла и малой части тех целей, которые ставила перед своим контрнаступлением.

Джеффри Сакс:

Нам больше не следует направлять деньги Украине, нам нужен мирный договор. При этом условия такого договора для нас ухудшились из-за успехов российской армии и неуспехов украинской.

По словам экономиста, не стоит обращать внимания на то, что изначально планировалось выделить Киеву 24 млрд долларов. Джеффри Сакс заявляет, что если продолжать выделение средств, то за этими 24-мя миллиардами последуют и другие 24 миллиарда, но к разрешению конфликта это никак не приведёт.

Сакс:

Пора серьёзнее подходить к расходованию бюджетных средств и не забывать о контроле такого расходования.

Напомним, что ранее Украине отказали в выделении 24 млрд долларов, пообещав шесть. Выделяют из них пока лишь 300 млн. В Киеве тем временем ждут отдельного голосования в конгрессе США по финансированию. Ждут и решений от ЕС. Накануне главы МИД стран Евросоюза, проводя неформальный саммит организации в Киеве, режим Зеленского сильно огорчили, не согласовав выделение нового пакета финансовой помощи в размере 5 млрд евро. Решение заблокировала Венгрия, заявив, что сначала ЕС обязан выделять финансирование тем странам, которые в нём (в ЕС) состоят, а потом уже то, что останется, можно было бы выделить и Украине.
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5 комментариев
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  1. sub307
    sub307 Сегодня, 07:13
    0
    "Нам больше не следует направлять деньги Украине, нам нужен мирный договор. При этом условия такого договора для нас ухудшились из-за успехов российской армии и неуспехов украинской." "Кристально" мыслит мужчина..., его бы слова "бидону в башню"! winked
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:15
    +1
    Нам больше не следует направлять деньги Украине, нам нужен мирный договор —

    ***
    — Мы тоже за мир!
    — За мир после победы,а не вместо победы...


    ***
  3. fiv
    fiv Сегодня, 07:23
    +2
    Заметьте, этот америкос пишет свою фразу, используя "нам, нас". То есть решаются чисто фашингтонские задачи, нет никакой украины, есть просто ресурсы для войны. Каким же надо быть недалеким хлохлом, чтобы до сих пор этого не понять. Ну, или быть купленным с потрохами, или некуда деваться.
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:28
    0
    его бы слова "бидону в башню"

    Бидон, я думаю, не дурняцкие суммы имеет с финансирования украины (как и Зеля). Успехи там у хрюнделей или не успехи - пофиг. Деньги крутятся и в свой карман лезут
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:41
    0
    Венгрия ведёт себя так, как будто говорит ЕС: не бросай меня в терноввй куст (не исключай меня с ЕС). Знает, что само ЕС не исключит, а если сделает, то репутации конец, хотя её и так нет.
    Хотя по отношению к Венгрии ЕС сейчас ведёт себя по-скотски, не отдаёт назначенные ей от ЕС 6 млрд.евро. Демократия она такая