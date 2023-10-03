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Советник главы офиса Зеленского призвал Запад поставить Украине «более дешёвые» зенитные комплексы

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Советник главы офиса Зеленского призвал Запад поставить Украине «более дешёвые» зенитные комплексы

Россия увеличивает количество ударов по территории Украины дронами-камикадзе, украинская противовоздушная оборона вынуждена тратить для перехвата дешевых беспилотников дорогие ракеты. Как заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, для решения этой проблемы Западу необходимо поставить Украине "дешевые" зенитные комплексы.


Украина не в состоянии производить свое вооружение, в том числе и зенитные системы, все поставки комплексов ПВО обеспечивает западная коалиция во главе с США. Как следует из заявления представителя Киева, Запад поставляет Украине "слишком дорогие" комплексы, ракеты которых стоят гораздо дороже применяемых Россией дронов-камикадзе типа "Герань". Речь идет о системах Patriot, SAMP/T, NASAMS и IRIS-T, поступивших на вооружение Воздушных сил ВСУ за два последних года.

Как утверждает Подоляк, эти комплексы хороши для перехвата российских ракет, но сбивать ими беспилотники, это все равно, что палить из пушки по воробьям. По его словам, это не только не выгодно Украине, но и ее западным союзникам, арсеналы которых истощаются. Поэтому советник Ермака предлагает Западу поднапрячься и поставить Киеву более дешевые ЗРК типа немецких ЗСУ Gepard или американских ЗРК Vampire, созданных специально для борьбы с беспилотниками.

Решение очевидно: помимо мобильных крупнокалиберных пулеметов сегодня доступно множество более простых и дешевых зенитных систем, доказавших свою эффективность против дронов. К ним относятся Gepard и Vampire

- написал Подоляк в своем ТГ-канале.

Как подчеркнул советник, увеличение Западом поставок зенитных комплексов Киеву приведет к стабильности в небе не только Украины, но и соседних стран НАТО.
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7 комментариев
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  1. sub307
    sub307 Сегодня, 07:21
    0
    Да ладно...всё у них есть....

    ...а то всё просят и просят
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:21
    0
    Решение очевидно: помимо мобильных крупнокалиберных пулеметов сегодня доступно множество более простых и дешевых зенитных систем, доказавших свою эффективность против дронов —

    ***


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    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:23
      +4
      ....Помидорки жалко. crying Закусь переводят почём зря.
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  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:22
    0
    По его словам, это не только не выгодно Украине, но и ее западным союзникам,

    О финансах союзников беспокоится как о своих.
    Что-то он путает самое дешёвое ПВО придумали сами украинцы бабкины банки с соленьями и дробовики селян.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:27
      0
      Ну надо же ему лизнуть свои хозяевам - а то не дадут ведь.......
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:34
    +1
    Х@хол- состояние души. Будет ныть, клянчить, скулить и унижаться. Получив своей- нагадит, оскорбит, выльет ушат грязи и уйдет. Так же и с поставками оружия.
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:52
    0
    Но сколько таких комплексов надо? ЛБС огромна + побережье + граница Беларуси + об'ектовая ПВО в тылу. Потребуются тысячи установок и десятки тысяч человек для их обслуживания.