Главком Сухопутных войск Салюков сообщил о применении танками Т-90М в зоне СВО новых снарядов «Тельник»

Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды "Тельник" с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории

Российские танки Т-90М в зоне спецоперации получили новые осколочно-фугасные снаряды для уничтожения живой силы противника. О применении боеприпасов с названием "Тельник" рассказал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.Экипажи российских танков Т-90М в зоне СВО используют для уничтожения украинской пехоты новые осколочно-фугасные снаряды 3ВОФ128 "Тельник". Данные боеприпасы, называемые также осколочно-шрапнельными или околочно-пучковыми, позволяют накрывать личный состав противника готовыми поражающими элементами после подрыва в воздухе.- заявил Салюков в интервью газете "Красная Звезда" Многофункциональный снаряд 3ВОФ128 "Тельник"входит в арсенал только танков Т-90М "Прорыв", поскольку для его применения необходима соответствующая аппаратура. Полностью комплекс выглядит так: танковый баллистический вычислитель, адаптированный к новому типу выстрела и его баллистике, блок ввода информации в сам боеприпас, стыковочное устройство и сам 125-мм выстрел 3ВОФ128 со снарядом осколочного типа с воздушным подрывом на траектории.Как заявляется, эффективность применения "Тельника" по живой силе противника в 6-8 раз превосходит штатный осколочно-фугасный снаряд 3ОФ26. При подрыве снаряд выбрасывает 5,4 кг осколков и готовых элементов, которые конусом накрывают площадь поражения. Снаряд выполнен в обводах и массе штатного осколочно–фугасного танкового снаряда ЗОФ26.