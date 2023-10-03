Индия потребовала от Канады отзыва из страны более 40 канадских дипломатов

Продолжает набирать обороты дипломатический конфликт между Индией и Канадой, власти которой обвинили Нью-Дели в причастности к организации убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара в в городе Суррей канадской провинции Британская Колумбия, произошедшего 18 июня 2023 года. В Индии Ниджар, выступающий сторонником создания независимого сикхского государства Халистан в индийском штате Пенджаб, обвиняется в терроризме. С 2016 года Нью-дели безупешно требует от Оттавы его экстрадиции.После инцидента канадское МИД объявило персоной нон грата сотрудника посольства Индии Павана Кумара Рая, якобы возглавлявшего резидентуру индийской внешней разведки в Канаде. В ответ из Индии был выслан неназванный высокопоставленный дипломат канадского посольства, которого в МИД страны объявили «главой канадской разведки в Индии». Кроме того, Нью-Дели приостановил переговоры о подписании торгового соглашения с Оттавой.Выступая в конце сентября перед канадскими парламентариями, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что лично призвал своего индийского коллегу Нарендру Моди к сотрудничестве в расследовании убийства гражданина канады Хардипа Сингха Ниджара на недавнем саммите G20. На пресс-конференции уже после выступления в парламенте Трюдо отметил, что Канада намерена и дальше придерживаться своих демократических принципов, призвав правительство Индии «отнестись к этому со всей серьезностью». В индийском МИД выразили протест после заявлений канадского премьер-министра.На этом дипломатическая война между двумя государствами не завершилась. Ряд западных СМИ сообщают, что Индия потребовала от Канады отозвать более сорока сотрудников своего дипведомства в Нью-Дели до 10 октября. По данным британской газеты Financial Times, речь идет о 41 канадском дипломате из 62, работающих в этой стране. В случае неисполнения этого требования в установленный срок, все они лишатся дипломатической неприкосновенности. Ранее сообщалось, что Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады с 21 сентября.К настоящему времени Оттава так и не предъявила доказательств наличия «индийского следа» в организации убийства лидера сикхской общины. Зато Трюдо сумел испортить отношения с Нью-Дели, по тому же типу, как ранее поступил Джо Байден. В июле прошлого года президент США назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи, произошедшее в начале октября 2018 года в Стамбуле. После этого некогда союзнические отношения двух стран резко испортились.