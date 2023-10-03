Военное обозрение
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Индия потребовала от Канады отзыва из страны более 40 канадских дипломатов

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Индия потребовала от Канады отзыва из страны более 40 канадских дипломатов

Продолжает набирать обороты дипломатический конфликт между Индией и Канадой, власти которой обвинили Нью-Дели в причастности к организации убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара в в городе Суррей канадской провинции Британская Колумбия, произошедшего 18 июня 2023 года. В Индии Ниджар, выступающий сторонником создания независимого сикхского государства Халистан в индийском штате Пенджаб, обвиняется в терроризме. С 2016 года Нью-дели безупешно требует от Оттавы его экстрадиции.


После инцидента канадское МИД объявило персоной нон грата сотрудника посольства Индии Павана Кумара Рая, якобы возглавлявшего резидентуру индийской внешней разведки в Канаде. В ответ из Индии был выслан неназванный высокопоставленный дипломат канадского посольства, которого в МИД страны объявили «главой канадской разведки в Индии». Кроме того, Нью-Дели приостановил переговоры о подписании торгового соглашения с Оттавой.

Выступая в конце сентября перед канадскими парламентариями, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что лично призвал своего индийского коллегу Нарендру Моди к сотрудничестве в расследовании убийства гражданина канады Хардипа Сингха Ниджара на недавнем саммите G20. На пресс-конференции уже после выступления в парламенте Трюдо отметил, что Канада намерена и дальше придерживаться своих демократических принципов, призвав правительство Индии «отнестись к этому со всей серьезностью». В индийском МИД выразили протест после заявлений канадского премьер-министра.

На этом дипломатическая война между двумя государствами не завершилась. Ряд западных СМИ сообщают, что Индия потребовала от Канады отозвать более сорока сотрудников своего дипведомства в Нью-Дели до 10 октября. По данным британской газеты Financial Times, речь идет о 41 канадском дипломате из 62, работающих в этой стране. В случае неисполнения этого требования в установленный срок, все они лишатся дипломатической неприкосновенности. Ранее сообщалось, что Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады с 21 сентября.

К настоящему времени Оттава так и не предъявила доказательств наличия «индийского следа» в организации убийства лидера сикхской общины. Зато Трюдо сумел испортить отношения с Нью-Дели, по тому же типу, как ранее поступил Джо Байден. В июле прошлого года президент США назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи, произошедшее в начале октября 2018 года в Стамбуле. После этого некогда союзнические отношения двух стран резко испортились.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_иностранных_дел_Индии
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15 комментариев
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  1. seti
    seti Сегодня, 11:38
    +10
    Раскол между Западным блоком и всем остальным миром усугубляется. Будем надеется скоро наглосаксы и Гейропа останутся в пассивном одиночестве враждебные всему Миру.
    1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:18
      +5
      Давно пора понять Канада это пристанище для всех бандеровцев, нацистов и террористов.
  2. StopTheUSA
    StopTheUSA Сегодня, 11:43
    +4
    А ещё на саммите G 20 индусы Трюдо кокоса лишили)
    Тем самым полностью деморализовав его.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:48
    +7
    Неужели мир пробуждается? Я имею ввиду мир, отличный от Запада. Очень хочется верить, что это не разовые случаи , а устойчивая и главное, долгосрочная тенденция. Или, как там говорят - тренд(?).
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:16
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Неужели мир пробуждается?

      Великий Энрико Ферми сформулировал один социальный закон:
      "Все предсказуемые исторические события происходят гораздо позже, чем мы их ожидаем."
      Сегодня, в частности, это относится к срокам Победы над укрофашистами.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:54
    +4
    Как это мило с канадской стороны, китайцы их поимели посадив под расстрельную статью двух канадцев в КНР ,индусам надо брать пример - лишь бы в Индии штук 10 канадцев были ,а статья найдётся.Американцам ведь можно.Кстати в арабских эмиратах американку ,посадили на год ,исключительная не захотела проходить досмотр перед вылетом с пристрастием,ой с раздеванием,оказала сопротивление.( шоколадка Афроамериканка) good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:11
      +3
      годик посидеть в исламской тюрьме - ей мало не покажется. традиционно палками по пяткам получит пару раз за борзость - сразу присмиреет.
      у турок например до сих пор по пяткам палками лупят заключенных за неподчинение .
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:33
        +1
        Цитата: Nexcom
        у турок например до сих пор по пяткам палками лупят заключенных за неподчинение .

        Несколько лет назад утром на селекторном совещании (утренней конференции, как сейчас говорят, но мне больше нравится по-старому) я пообещал бить инженерный состав палками по пяткам за неисполнение своих распоряжений.

        Удивительно, но многие из числа ИТР среднего и низшего командного звена поверили...
        А самое удивительное, что произошла утечка, "новость" пошла в массы и рядовой состав фирмы принял её с таким воодушевлением, что, говорят, водку после работы пил за стиль моего руководства.
        lol
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:36
          0
          drinks
          ----------------------------------
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:00
    +3
    Еще год назад Си сказал этому трюдору, что он идиёт, походу выводов не сделал, через год история повторяется с тем же результатом.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:08
    +1
    Отрадно всё это. Нехрен вообще с ними водиться: где Индия и где Канада...
    А Индия входит в БРИКС...
    good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:17
      +1
      Теперь уже не Индия, теперь уже Бхарат. Переобозвались они. Так что теперича они не индусы а бхаратцы (ну или бхаратяне). laughing

      Получается и БРИКС как-то там тоже менять наверно придётся название. Что уважить индус.... ой бхаратцев. Они ж переобзвались чтобы откреститься окончательно от колониального прошлого.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:10
    0
    Продолжает набирать обороты дипломатический конфликт между Индией и Канадой
    Трюдо - "демократ" в цветных носках, нужной западной ориентации с Индией испортил отношения очевидно окончательно. После чего попал в политический скандал с приглашенным в парламент эсэсовцем. Не складывается что-то внешняя политика у очередного нарцисса. Зато с Зеленским отношения и дружба не "разлей вода" и это наверное компенсирует его самолюбивое эго. А западный "инкубатор" продолжает штамповать такие кадры пачками.
  8. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 12:43
    -2
    Ув други и не други!
    Бог, Аллах, Будда - всем нам в помощь, как в сказке - кучный звездопад, как сказал в широко известном российском культурном произведении - кучно стреляете, это к тому, что никто толком и сосчитать не сможет сколько славных сынов и дочерей на высоких постах потеряла Гейропа и скоро может потерять Америка!? Чубатый мелкобрит и лицо с красной Push кнопкой, порочащей имя Лизы не даст соврать и все их последыши, то ли ещё будет... ЗЫ- оёй -оёй... как наш знаменитый соотечественник в. Высоцкий справедливо предвидел ход истории, соглашусь с ув. Румата и гениями Э. Ферми и А. Эйнштейном:
    Я от восторга прыгаю,
    Я обхожу искусы
    Удобную религию
    Придумали индусы!

    Стремилась ввысь душа твоя
    Родишься вновь с мечтою.
    Но ,если жил ты как свинья,
    Останешься свиньёю
    Честь имею.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:02
    +1
    Эх, нашему бы МИДу у индусов поучиться со всякими выпендрежниками общаться. Не понравилось выступление премьера - 2/3 сотрудников посольства "а посол бы" до хоума.
    Это вовсе не "озабоченная Маша". Это уровень собственного достоинства.