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В Польше уточнили количество отремонтированных и переданных Киеву танков Leopard 2А4

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В Польше уточнили количество отремонтированных и переданных Киеву танков Leopard 2А4

Польша провела ремонт не одного, как сообщалось накануне, танка Leopard 2А4 украинской армии, а четырех. Все они уже отправились на Украину. Такие данные привел польский интернет-портал onet.pl.


В понедельник вечером польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) объявил о передаче Киеву отремонтированных танков Leopard 2А4 из состава ВСУ, подбитых в ходе летнего контрнаступления. В сообщении не уточнялось, какое именно количество бронетехники восстановили поляки, поэтому было сообщено об одном танке, да и на снимках изображался всего один.

Как оказалось, специалисты PGZ отремонтировали целых четыре танка Leopard 2А4 и уже передали украинским военным. По данным портала, все четыре танка имели относительно небольшие повреждения, которые в полевых условиях не исправить. Техника была доставлена на завод "Бумар-Лабенды" в Гливице недалеко от Кракова.

По крайней мере четыре очередных Leopard 2A4 получили небольшие или умеренные повреждения

- пишет портал добавляя, что еще три украинских Leopard 2А4 восстановлению не подлежат после подрыва на минах или попадания в них артиллерийских снарядов, ракет или дронов. Они полностью выгорели.

Всего на вооружении ВСУ стоит 40 танков Leopard 2А4, они были переданы 33-й механизированной бригаде ВСУ, которая участвовала в первой волне контрнаступления, потеряв уже в первые дни большое количество бронетехники. Как оказалось, хваленные немецкие танки неплохо горят в запорожских степях, как и 80 лет назад.
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24 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:51
    +2
    Не битый, не крашенный! Так, мал-мал по ходовке.........................
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:53
      -5
      И?Ездит,стреляет.Что надо еще танку?На войне они все коцанные,залатанные
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:00
      +2
      От блин гумманитарии. При подрыве или попадании в боеукладку одинаково хорошо горят американские и немецкие, израильские и русские, английские и турецкие танки.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:48
        +1
        А турецкие, небось, уцелели, да и корейские
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:02
        0
        Цитата: Арон Заави
        При подрыве или попадании в боеукладку одинаково хорошо горят американские и немецкие, израильские и русские, английские и турецкие танки.

        При попадании в боеукладку как правило не горят ,их сразу делит на атомы
  2. andr327
    andr327 Сегодня, 11:52
    -2
    А ремонтные предприятия техники ВФУ являются законной целью для ВС РФ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:54
      -4
      Это Вы у кого спрашиваете?Мы считаем одно,на верхах считают по другому
    2. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 12:06
      -2
      Страны, где получают образование дети российских олигархов, где олигархи хранят свои деньги и где они управляют и хотят продолжать вести свой бизнес, не подвергаются нападениям.
    3. Vert
      Vert Сегодня, 12:46
      -2
      К великому сожалению не сегодня но не дай Бог в ближайшей перспективе
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:59
    -1
    Добивать их нужно пока стоят на поле. Или вообще расстреливать до состояния металлолома.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: Бережливый
      Добивать их нужно пока стоят на поле. Или вообще расстреливать до состояния металлолома.

      Какая мудрая мысля! Добивайте, если сможете.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:05
      0
      бутыль с дрона с бензином в смеси с маслом сбросить в люк - и пусть выгорит. дешево и сердито. после такого пожара явно будет уже не восстановить так просто. и боеприпасы тратить не придётся.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 12:49
      +1
      Да они до фронта доезжать не должны, в идеале-то
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:56
        0
        Ну так то да, в идеале то именно всё так.
  4. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 12:03
    -2
    Лучше проверить источники, чем вводить читателей в заблуждение, я об этом вчера писал. Танков, переданных Украине – 60. Утеряно полностью без возможности ремонта - 5. Отправлено на ремонт 15, половина из которых уже отремонтирована и возвращена на Украину. Информация из немецких газет.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 14:58
      0
      А сколько находится леопардов на линии соприкосновения там не написано?
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:59
      0
      40 а не 60 читайте внимательно, 60 это обещали только
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:07
    0
    А вариант без пробега по Украине не рассматривается совсем? bully
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:19
      +1
      А Вам, Андрей , просто покататься пару лет или для себя-для души ? laughing
      Если покататься - берите кабриолет (без башни) - клёво будет. yes
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:23
    -2
    «Польша провела ремонт не одного, как сообщалось накануне, танка Leopard 2А4 украинской армии, а четырех» —

    ***
    — Польские слесаря-сантехники на все руки мастера ...


    ***
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:24
      0
      Лёлек и Болек в польском автосервисе танков Леопард - новые серии. yes
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:41
    -1
    Сейчас четыре , завтра сорок . Чо прикольного ! Диверсия на подстанции данной рембазы не помешала бы . А можно в коллектор , куда сер.. , сливаются отходы , сотню баллонов пены с СВУ на50 г ТНТ . нехай чистят ... долго . Тож срыв пр-ва - менжующемуся работнику не до работы
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:24
    0
    Только один вопрос. Почему до сих пор существует транспорт, которым ввозят/вывозят на Украину тяжелую технику? Почему этот транспорт до сих пор не разбомбили в пух и прах. Чего не хватает - техники, умения или желания?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:00
      0
      поэтому и дилетант потому что не можешь головой подумать)))))))