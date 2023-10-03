В Польше уточнили количество отремонтированных и переданных Киеву танков Leopard 2А4

Польша провела ремонт не одного, как сообщалось накануне, танка Leopard 2А4 украинской армии, а четырех. Все они уже отправились на Украину. Такие данные привел польский интернет-портал onet.pl.
В понедельник вечером польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) объявил о передаче Киеву отремонтированных танков Leopard 2А4 из состава ВСУ, подбитых в ходе летнего контрнаступления. В сообщении не уточнялось, какое именно количество бронетехники восстановили поляки, поэтому было сообщено об одном танке, да и на снимках изображался всего один.
Как оказалось, специалисты PGZ отремонтировали целых четыре танка Leopard 2А4 и уже передали украинским военным. По данным портала, все четыре танка имели относительно небольшие повреждения, которые в полевых условиях не исправить. Техника была доставлена на завод "Бумар-Лабенды" в Гливице недалеко от Кракова.
По крайней мере четыре очередных Leopard 2A4 получили небольшие или умеренные повреждения
- пишет портал добавляя, что еще три украинских Leopard 2А4 восстановлению не подлежат после подрыва на минах или попадания в них артиллерийских снарядов, ракет или дронов. Они полностью выгорели.
Всего на вооружении ВСУ стоит 40 танков Leopard 2А4, они были переданы 33-й механизированной бригаде ВСУ, которая участвовала в первой волне контрнаступления, потеряв уже в первые дни большое количество бронетехники. Как оказалось, хваленные немецкие танки неплохо горят в запорожских степях, как и 80 лет назад.