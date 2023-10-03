Подразделения ВС России контратаковали под Работино и Урожайным, сумев занять новые позиции

Российские войска контратаковали на линии Работино - Вербовое и под Урожайным, сумев продвинуться вперед и занять новые позиции. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
О контратаках российских войск под Ореховом на Запорожском направлении и под Урожайным на Южно-Донецком, сегодня в утренней сводке сообщал Генштаб ВСУ, но без каких-либо уточнений. Как оказалось, на линии Работино-Вербовое наши поймали ВСУ на контратаке, сначала отбив атаку штурмовых групп у Вербового, а затем атаковав в районе Работино. Общее продвижение составило несколько сотен метров, успех тактический, но от этого не менее ценный. Произошло это или ночью, или под утро.
Были попытки наступления противника по ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работина. Есть определенные успехи, на несколько сот метров наши продвинулись. (...) Несколько сот метров сдвинутого фронта есть
- приводит ТАСС слова Рогова.
Также продвижение российских войск отмечено и в районе Урожайного, там наши также продвинулись на несколько сотен метров вперед. Подробности не уточняются. В то же время подчеркивается, что российские войска уже точно устали сидеть в обороне.
На времевском направлении в результате боев в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров. Можно говорить о расширении подконтрольной нам территории и серой зоны и на ореховском, и на времевском направлениях
- добавил Рогов.