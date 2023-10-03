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Подразделения ВС России контратаковали под Работино и Урожайным, сумев занять новые позиции

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Подразделения ВС России контратаковали под Работино и Урожайным, сумев занять новые позиции

Российские войска контратаковали на линии Работино - Вербовое и под Урожайным, сумев продвинуться вперед и занять новые позиции. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.


О контратаках российских войск под Ореховом на Запорожском направлении и под Урожайным на Южно-Донецком, сегодня в утренней сводке сообщал Генштаб ВСУ, но без каких-либо уточнений. Как оказалось, на линии Работино-Вербовое наши поймали ВСУ на контратаке, сначала отбив атаку штурмовых групп у Вербового, а затем атаковав в районе Работино. Общее продвижение составило несколько сотен метров, успех тактический, но от этого не менее ценный. Произошло это или ночью, или под утро.

Были попытки наступления противника по ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работина. Есть определенные успехи, на несколько сот метров наши продвинулись. (...) Несколько сот метров сдвинутого фронта есть

- приводит ТАСС слова Рогова.

Также продвижение российских войск отмечено и в районе Урожайного, там наши также продвинулись на несколько сотен метров вперед. Подробности не уточняются. В то же время подчеркивается, что российские войска уже точно устали сидеть в обороне.

На времевском направлении в результате боев в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров. Можно говорить о расширении подконтрольной нам территории и серой зоны и на ореховском, и на времевском направлениях

- добавил Рогов.
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11 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 12:30
    +6
    Украинский нахрюк полностью выдохся. Надеюсь, что зимой начнётся наше наступление на временно оккупированные территории Малороссии.
    Смерть еврофашистам. am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      +3
      Насчет выдохся-соглашусь.Что будет дальше-узнаем,гадать тут дело дохлое.Лично я вижу позиционный тупик.На наступление сил нет ни у кого.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:44
      +1
      Надеюсь, что зимой начнётся наше наступление
      Хотелось бы...но наступать, это значит покинуть свои хорошо укрепленные блиндажи и окопы, которые строились полгода с помощью техники в том числе. А в наступлении придется ночевать и каждый раз окапываться в мерзлом грунте или захватывать города и деревни. начнется совсем иной характер войны, который требует кратного превосходства в л/с и технике. Есть ли у нас на "завтрашний" день это преимущество, знает только ГШ. А пока ВСУ само нарывается на наши укреп-позиции, разумнее перемалывать их в окопной войне и брать на измор. Однако вечно так продолжаться не может...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +5
    Общее продвижение составило несколько сотен метров, успех тактический, но от этого не менее ценный.
    Если учесть, что каждый десяток метров дается кровью, то успех действительно ценный. Удачи нашим бойцам и минимальных потерь.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 12:34
    +4
    Молодцы, ребята! Берегите себя.

    А контрнаступ, конечно, становится ещё большим провалом. Уже начинают терять те крохи, которые удалось получить.

    И не слышно ничего по поводу новых масштабных поставок, без которых ловить уже нечего будет украинцам абсолютно. Только "не дали", "не согласовали", " уже заканчивается". Да дикий троллинг зеленского и "слава Урине!" повсюду, чего ещё год назад невозможно было и представить...
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:46
    0
    контатаковали...сумев занять новые позиции
    Стесняюсь спросить...
    Это значит... вернули свои?
    1. Alexej
      Alexej Сегодня, 14:08
      +3
      Цитата: Смею_заметить_
      контатаковали...сумев занять новые позиции
      Стесняюсь спросить...
      Это значит... вернули свои?

      Вот зачем эти неудобные уточнения? Тут их никто не любит soldier
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 14:25
        +2
        Я говорю только то, что все и без меня знают.
        Но боятся себе в этом признаться.
        Иначе... рушится привычное мироустройство.
        "Нельзя одновременно и на сосну залезть и жопу не поцарапать." (нар.мудрость)
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:51
      -1
      головой думать не пробовали? свои это свои а теперь если враг захватил то стали чужие
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 15:30
        0
        свои это свои а теперь если враг захватил то стали чужие
        Интересно. То есть если бы у Вас, Настя, какой-нибудь гопник отобрал сумочку, то сумочка бы стала для Вас чужой? И что тогда в заявлении в полицию писать: "Прошу найти гопника и вернуть мне чужую сумочку?". laughing Мне кажется, предложенная Вами манера работать головой требует существенной доработки! yes А иначе получается как в анекдоте:
        - Это мои часы, фамильные! Их ещё мой прадед украл!!!
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:19
    +4
    К сожалению того, что сейчас происходит на линии фронта, толком никто не знает. Все эти "самопальные" новости от т.н. "военкоров", "известных блогеров" и прочих самокомпетентных лиц ничего, кроме раздражения не вызывают. "Бухгалтерские отчеты" генерала Конашенкова уже даже не комментируют, ибо нечего.
    Если МО РФ считает, что следует обеспечить режим секретности о фактическом положении на фронте (все равно из каких соображений), то пусть так прямо и скажут: "Потерпите товарищи, к сожалению мы пока не имеем права рассказать, т.к это может повредить...".
    Иди на базар и купи петуха.
    Потом оторви ему голову
    И вот её крути
    (Восточная народная мудрость)