Подразделения ВС России контратаковали под Работино и Урожайным, сумев занять новые позиции

Были попытки наступления противника по ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работина. Есть определенные успехи, на несколько сот метров наши продвинулись. (...) Несколько сот метров сдвинутого фронта есть

На времевском направлении в результате боев в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров. Можно говорить о расширении подконтрольной нам территории и серой зоны и на ореховском, и на времевском направлениях