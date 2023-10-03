Появились кадры удара корректируемыми ракетами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ в Дружковке

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен удар двумя корректируемыми ракетами, выпущенными из установки РСЗО "Торнадо-С" по оборудованному боевиками киевского режима пункту временной дислокации на территории промышленного предприятия в оккупированном ВСУ населенном пункте Дружковка. Отмечается, что за последние дни значительно возросла интенсивность применения боеприпасов этого типа.Удар был нанесен по строениям на территории Кондратьевского угнеупорного завода в Алексеево-Дружковке, цеха которого используются 67 ОМБр ВСУ для размещения личного состава, военной техники и вооружений, а также складирования боеприпасов. О результативности ударов свидетельствует то, что вскоре после нанесения ударов к предприятию подъехали как минимум три автомобильных рефрижератора, предназначенные для транспортировки тел погибших.Кроме того, сообщается о поражении высокоточными вооружениями командный заглубленного командного бункера 25-й ОДШБр ВСУ на Горловском направлении, в результате которого удалось ликвидировать старших офицеров бригады, а также группу иностранных военных.Также сообщается об активизации боевых действий на рубеже Урожайное — Новодонецкое, где штурмовым отрядам российской армии удалось зачистить лесополосы восточнее населенного пункта Урожайное и продвинуться на глубину до 200 метров. В настоящее время украинские формирования проводят перегруппировку и подготовку к атаке. Российские артиллеристы ведут массированный обстрел передовых рубежей противника.