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Появились кадры удара корректируемыми ракетами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ в Дружковке

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Появились кадры удара корректируемыми ракетами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ в Дружковке

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен удар двумя корректируемыми ракетами, выпущенными из установки РСЗО "Торнадо-С" по оборудованному боевиками киевского режима пункту временной дислокации на территории промышленного предприятия в оккупированном ВСУ населенном пункте Дружковка. Отмечается, что за последние дни значительно возросла интенсивность применения боеприпасов этого типа.


Удар был нанесен по строениям на территории Кондратьевского угнеупорного завода в Алексеево-Дружковке, цеха которого используются 67 ОМБр ВСУ для размещения личного состава, военной техники и вооружений, а также складирования боеприпасов. О результативности ударов свидетельствует то, что вскоре после нанесения ударов к предприятию подъехали как минимум три автомобильных рефрижератора, предназначенные для транспортировки тел погибших.



Кроме того, сообщается о поражении высокоточными вооружениями командный заглубленного командного бункера 25-й ОДШБр ВСУ на Горловском направлении, в результате которого удалось ликвидировать старших офицеров бригады, а также группу иностранных военных.

Также сообщается об активизации боевых действий на рубеже Урожайное — Новодонецкое, где штурмовым отрядам российской армии удалось зачистить лесополосы восточнее населенного пункта Урожайное и продвинуться на глубину до 200 метров. В настоящее время украинские формирования проводят перегруппировку и подготовку к атаке. Российские артиллеристы ведут массированный обстрел передовых рубежей противника.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:08
    +6
    «Удар корректируемыми ракетами по оборудованному боевиками киевского режима пункту временной дислокации» —

    ***
    — Отправили на постоянную дислокацию ...
    ***
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 13:50
      +1
      Какой удачный КАПУТ ! Красиво, сверху вниз, прям божья кара !
      Ну а чего ? Церкви тоже разгоняют. Теперь пусть думают, если есть чем !
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:09
    +1
    Хорошие новости! Таких бы побольше и почаще...
  3. d4rkmesa
    d4rkmesa Сегодня, 13:32
    +1
    Хорошо, если решили проблемы с точностью.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:40
    +1
    Отличная новость! Нам надо увеличивать количество высокоточных изделий - чтобы не перепахивать поля. Вот только всегда думал, что снаряды РСЗО приходят по баллистической траектории, а тут строго вертикально залетели.
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:42
    +1
    Разведка это для арты глаза и уши и минус бандерлоговские души! Молодцы!
  6. Дмитрий22
    Дмитрий22 Сегодня, 14:45
    +1
    Вопрос: насколько сложно блок коррекции от Торнадо-С поженить с БП от Солнцепёка? Одна ракета - один опорник. На зачистку можно не выходить. И приладить 2-4 трубные направляющие на Т-55/62, для массовости.
    1. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 16:07
      0
      Наверно не сложнее, чем с Торнадо-С. С технической точки зрения вообще ИМХО без разницы, только софт допилить с учётом профиля полета. Кстати, для Торнадо-С по-моему есть и термобарическая голова, так что главное, наделать из побольше и забыть про эшелоны 152мм как про страшный сон.
    2. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 16:07
      0
      Наверно не сложнее, чем с Торнадо-С. С технической точки зрения вообще ИМХО без разницы, только софт допилить с учётом профиля полета. Кстати, для Торнадо-С по-моему есть и термобарическая голова, так что главное, наделать из побольше и забыть про эшелоны 152мм как про страшный сон.