Несмотря на осуждение со стороны оппозиции, парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Власти Армении во главе с премьером Николом Пашиняном продолжают обострять отношения с Москвой. После обвинений российской стороны в невыполнении союзнических обязательств, Ереван сделал следующий шаг, ведущий к конфронтации с РФ.Как сообщают армянские СМИ, парламент страны на сегодняшнем заседании ратифицировал Римский статут МУС. Что характерно, участие в обсуждении и голосовании принимала только правящая партия Пашиняна «Гражданский договор».Оппозиционные политические силы Армении отказались участвовать в голосовании за ратификацию Римского статута, так как считают, что подобный шаг нанесет существенный вред отношениям с Россией. В частности, фракции «Честь имею» и «Армения» покинули зал прямо во время обсуждения.В то же время о начале ратификации вышеупомянутого международного договора Никол Пашинян сообщал еще 11 сентября. С его слов это необходимо для того, чтобы привлечь суд в Гааге к расследованию событий мая 2021-го и сентября 2022 года, произошедших на границе с Азербайджаном. Армянский премьер подчеркнул, что участие МУС сможет существенно усилить безопасность его страны на фоне бездействия ОДКБ.В данном случае стоит напомнить, что в марте текущего года судом в Гааге был выдан ордер на арест российского президента Владимира Путина. Принимая решение о ратификации Римского статута, армянские власти, по сути, присоединились к решению суда в Гааге, что явно является недружественным шагом по отношению к России.Более того, ранее в МИД РФ предупредили армянскую сторону, что присоединение Еревана к международному договору будет иметь негативные последствия для отношений между нашими странами. В Армении, очевидно, это предупреждения попросту проигнорировали, заявив, что ратификации Римского статута даст Армении дополнительные гарантии безопасности.