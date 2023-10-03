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Несмотря на осуждение со стороны оппозиции, парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

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Несмотря на осуждение со стороны оппозиции, парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Власти Армении во главе с премьером Николом Пашиняном продолжают обострять отношения с Москвой. После обвинений российской стороны в невыполнении союзнических обязательств, Ереван сделал следующий шаг, ведущий к конфронтации с РФ.


Как сообщают армянские СМИ, парламент страны на сегодняшнем заседании ратифицировал Римский статут МУС. Что характерно, участие в обсуждении и голосовании принимала только правящая партия Пашиняна «Гражданский договор».

Оппозиционные политические силы Армении отказались участвовать в голосовании за ратификацию Римского статута, так как считают, что подобный шаг нанесет существенный вред отношениям с Россией. В частности, фракции «Честь имею» и «Армения» покинули зал прямо во время обсуждения.

В то же время о начале ратификации вышеупомянутого международного договора Никол Пашинян сообщал еще 11 сентября. С его слов это необходимо для того, чтобы привлечь суд в Гааге к расследованию событий мая 2021-го и сентября 2022 года, произошедших на границе с Азербайджаном. Армянский премьер подчеркнул, что участие МУС сможет существенно усилить безопасность его страны на фоне бездействия ОДКБ.

В данном случае стоит напомнить, что в марте текущего года судом в Гааге был выдан ордер на арест российского президента Владимира Путина. Принимая решение о ратификации Римского статута, армянские власти, по сути, присоединились к решению суда в Гааге, что явно является недружественным шагом по отношению к России.

Более того, ранее в МИД РФ предупредили армянскую сторону, что присоединение Еревана к международному договору будет иметь негативные последствия для отношений между нашими странами. В Армении, очевидно, это предупреждения попросту проигнорировали, заявив, что ратификации Римского статута даст Армении дополнительные гарантии безопасности.
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69 комментариев
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  1. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:38
    +6
    Все идет Украинским сценарием, только в разы быстрее....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:40
      +7
      А чего Вы хотели когда там у руля сами знаете кто уселся.

      Армяне наивные - думаю что если что, то Запад ломанётся их защищать. Ага, да ЩАЗ.....
      Выдоят и выкинут.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:45
        +1
        Даже не Запад,а суд...Возьмут судьи автоматы и пойдут защищать Армению и этот "Гражданский сговор" во главе с Пашиняном...
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 13:02
          +2
          Цитата: dmi.pris1
          и пойдут защищать Армению

          Они, скорее, пойдут зачищать.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 15:33
            0
            Как сообщают армянские СМИ, парламент страны на сегодняшнем заседании ратифицировал Римский статут МУС. Что характерно, участие в обсуждении и голосовании принимала только правящая партия Пашиняна «Гражданский договор».
            Рыба в Армении давно прокисла и гниёт с головы! А именно.

            Считается, что Пашинян завербован ЦРУ с 2006 года.
            Ещё во время апрельских событий 2016 года в Карабахе - глава фракции блока «Елк» Никол Пашинян уже тогда представлял "соросятский" проект о выходе Армении из ЕАЭС, заявляя, что в рамках Евразийского Союза власти Армении якобы "провалили и экономику, и безопасность".
            А с его приходом к власти в 2018 году пашинянцами уже тогда также поднимался вопрос о возможном выходе Р. Армения из ОДКБ.

            С приходом к власти Пашиняна сеть агентов фонда Сороса в Армении разрослась и окрепла. В неё вошли:

            Давит Хачатрян – председатель Совета директоров фонда Сороса-Армения
            Даниэл Иоаннисян – руководитель комиссии по избирательным реформам, связной с Правительством Р.Армения.

            Правительство (все 9 "соросят" из 10 человек в правительстве !) :
            1. Никол Пашинян – премьер-министр Армении
            2. Армен Григорян – секретарь Совета Национальной Безопасности
            3. Эдуард Агаджанян – руководитель Аппарата правительства             и т.д.
            4. Мгер Григорян – вице-премьер
            5. Сасун Хачатрян – глава Специальной следственной службы
            6. Араик Аратюнян (Арутюнян) – министр образования, науки, культуры и спорта
            7. Арсен Торосян – министр здравоохранения
            8. Аргишти Карамян – директор Службы национальной безопасности
            9. Рустам Бадасян – министр юстиции Армении
            10. Сурен Папикян – министр территориального управления и инфраструктур

            Парламент (9 "соросят"):
            1. Арарат Мирзоян - спикер Национального Собрания
            2. Лилит Макунц – экс-замминистра культуры, депутат
            3. Мхитар Айрапетян – экс-замминистра по делам диаспоры, депутат
            4. Сос Аветисян – депутат
            5. Лена Назарян – депутат
            6. Гаяне Абрамян – депутат
            7. Ованнес Ованнисян – депутат
            8. Тагуи Казарян – депутат
            9. Хамазасп Даниэлян – депутат

            Лариса Минасян – исполнительный директор Фонда Сороса в Армении, куратор медиа и НКО
            Подконтрольные Соросу СМИ:
            1. Civilnet.am
            2. Ilragir.am
            3. 1in.am
            4. Factor.tv
            5. Aravot.am
            6. Azatutyun.am
            7. Boon.am
            8. Armtimes.com
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 16:15
              0
              парламент страны на сегодняшнем заседании ратифицировал Римский статут МУС. Что характерно, участие в ОБСУЖДЕНИИ и ГОЛОСОВАНИИ принимала только правящая партия Пашиняна «Гражданский договор».
              Оппозиционные политические силы Армении ОТКАЗАЛИСЬ УЧАСТВОВАТЬ в ГЛОСОВАНИИ за ратификацию Римского статута, так как считают, что подобный шаг нанесет существенный вред отношениям с Россией. В частности, фракции «Честь имею» и «Армения» покинули зал прямо во время обсуждения.

              Отказ оппозиционеров лткрыир участвовать в голосовании в парламенте со знаком "против" в отношении принимаемого русофобского и антироссийского решения правящей партией Пашиняна в Армении говорит только об их персональной нерешительности противостоять проамерикански-колониальному режиму Пашиняна в Армении. Ибо молчание - тоже своего рода знак согласия по принципу: "Моя хата с краю! Ничего не знаю!".

              При этом не надо забывать то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и все члены его семьи являются гражданами Канады!
              Паспорта, а также значительные денежные средства он получил от главы СВР Азербайджана Орхана Султанова в 2020 году, при посещении Тбилиси.

              Учитывая, что О. Султанов до 2011 года являлся первым секретарём по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в Лондоне и имел тесные связи с Mi-6, становится очевидным, кто конечный бенефициар деструктивных действий Пашиняна в регионе.
              Т.е. через канадское гражданство семейства Пашинянов "Англичанка снова гадит" России!

              См. подробно - https://cont.ws/@matveychev/2637989?
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:53
        +2
        Цитата: Nexcom
        А чего Вы хотели когда там у руля сами знаете кто уселся.

        Армяне наивные - думаю что если что, то Запад ломанётся их защищать. Ага, да ЩАЗ.....
        Выдоят и выкинут.

        Пора России ратифицировать оккупацию Азербайджаном Зангезурского коридора Армении для обеспечения транспортного коридора в Турцию.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 14:42
          +1
          Цитата: Бородач
          Пора России ратифицировать оккупацию Азербайджаном Зангезурского коридора Армении для обеспечения транспортного коридора в Турцию.

          Отличная идея. Я предложу следующее, Армению создала Россия. А не пора ли Армению сделать новый федеральным округом России?
          1. SHURAVI
            SHURAVI Сегодня, 14:59
            0
            А "оно" России надо ? Надо выводить наших ребят из Армении. Пусть сами разбираются со своим " авном"
        2. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 15:16
          0
          Пашинян уже скоро словит 10 грамм обжигающего счастья - причем от своих же
        3. Escariot
          Escariot Сегодня, 15:24
          +1
          Цитата: Бородач
          Цитата: Nexcom
          А чего Вы хотели когда там у руля сами знаете кто уселся.

          Армяне наивные - думаю что если что, то Запад ломанётся их защищать. Ага, да ЩАЗ.....
          Выдоят и выкинут.

          Пора России ратифицировать оккупацию Азербайджаном Зангезурского коридора Армении для обеспечения транспортного коридора в Турцию.

          Не думаю, что Россию в этом вопросе кто-то будет спрашивать.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:02
        +6
        Выдоят и выкинут.
        Что выдоят нет сомнения. А зачем выкидывать? Выкинут скорее нашу базу в Гюмри и сядут вместо нас. Самое главное, что наши СМИ все 30 лет кормили нас баснями о непоколебимой дружбе армян с Россией, которую не могут разрушить всякие временщики во власти. Только "временщиками" оказались именно те, кто ещё цеплялся за Россию, причём, в подавляющем меньшинстве у себя в парламенте.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 13:34
          +2
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Выдоят и выкинут.
          Что выдоят нет сомнения. А зачем выкидывать? Выкинут скорее нашу базу в Гюмри и сядут вместо нас. Самое главное, что наши СМИ все 30 лет кормили нас баснями о непоколебимой дружбе армян с Россией, которую не могут разрушить всякие временщики во власти. Только "временщиками" оказались именно те, кто ещё цеплялся за Россию, причём, в подавляющем меньшинстве у себя в парламенте.

          Так дружба была, только не со всеми армянами, а с руководящей кликой выходцев из Нагорного Карабаха. С ними наши власти вполне дружили и пилили бабло вместе.
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:01
            0
            С ними наши власти вполне дружили и пилили бабло вместе.
            Интересно, каким баблом располагала эта верхушка Карабаха, чем расплачивалась? Шмурдяком "Агдам" или вонючим суррогатом под маркой коньяка? Хотелось бы поконкретней понять, что можно было с них взять?
            1. isv000
              isv000 Сегодня, 14:33
              -1
              Цитата: Сабуров_Александр53
              С ними наши власти вполне дружили и пилили бабло вместе.
              Интересно, каким баблом располагала эта верхушка Карабаха, чем расплачивалась? Шмурдяком "Агдам" или вонючим суррогатом под маркой коньяка? Хотелось бы поконкретней понять, что можно было с них взять?

              Геоположение и полезные ископаемые.
            2. Escariot
              Escariot Сегодня, 15:27
              0
              Цитата: Сабуров_Александр53
              С ними наши власти вполне дружили и пилили бабло вместе.
              Интересно, каким баблом располагала эта верхушка Карабаха, чем расплачивалась? Шмурдяком "Агдам" или вонючим суррогатом под маркой коньяка? Хотелось бы поконкретней понять, что можно было с них взять?

              Не верхушка Карабаха, а руководство Армении, кои было из Карабахцев. Активные участники Первой Карабахской 20 лет рулили в самой Армении. Ну а расплачивались естественно российскими же деньгами.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:03
          +1
          Цитата: Сабуров_Александр53
          А зачем выкидывать? Выкинут скорее нашу базу в Гюмри и сядут вместо нас.

          Это если их турки пустят, в чем большие сомнения, а вот турки могут поставить свою базу в Гюмри.
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 14:40
            -1
            Цитата: carpenter
            Это если их турки пустят, в чем большие сомнения, а вот турки могут поставить свою базу в Гюмри.

            Турок ныне поумнел. Сам не пойдёт, "меньшого брата" пошлёт - азербайджанцев. Пусть воюют с армянами, зачищают поляну, в надежде что султан даст руку облобызать верному нукеру...
      4. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:32
        +1
        Цитата: Nexcom
        Армяне наивные - думаю что если что, то Запад ломанётся их защищать. Ага, да ЩАЗ..

        Так уже подобие такого уже было. Армяне в 1919–1920 годах пребывали в состоянии некоторой восторженной эйфории. Они очень верили президенту США Вудро Вильсону. А он предложил только что народившейся Армянской Республике вступить в войну на стороне Антанты, пообещав за это помощь деньгами, оружием и продовольствием, а также американский арбитраж по вопросу границ Армении. Предполагалось, что американцы поспособствуют расширению Армении на запад и юг, а на первых порах просто оккупируют Западную Армению и Курдистан.
        Всё были обещалки и хотелки, а действительность оказалась для Армении крахом. Вот Пашинян и его дашнакские братья забыли про то, что 24 октября 1920 года Турция официально объявляет войну Армении, и генерал Карабекир Кязим-паша буквально за несколько дней уничтожает армянскую армию. Занимает Карс, Ардаган, Артвин, Сарыкасмыш, Ыгдыр и Баязет. На занимаемых территориях начинаются этнические чистки и массовые убийства армян. Мирное население массово бежит. 7 ноября Кязим-паша входит в Александрополь, то есть по-современному – в Гюмри. Армянская армия перестала существовать, а территория Армении сократилась до собственно города Еревана и его окрестностей, а также горного района у озера Севан. Армия Карабекира и примкнувшие к ней курды оставляли после себя только огонь и трупы.
        И это может повторится, даже в этом году.
      5. MAESTRO_33
        MAESTRO_33 Сегодня, 15:55
        +2
        Какая разница кто там у руля уселся. Его выбирали сами армяне и он отражает позицию большинства.
        Поэтому не жду от армян никакой лояльности по отношению к России.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:46
      +10
      Что нам от этой Армении ? о каком присутствии в Закавказье идет речь ? Военная база ВС России это только источник доходов местных, работы-то нет, о пять же отсутствие общей границы делает бесполезным этот регион. Что касается разрыва с Россией, то это их право, только давайте по-взрослому ушли так ушли и не забудьте забрать с России дядю Ашота с многочисленными племянниками. Кто не согласен назовите три причины по которым нам надо цепляться за них любой ценой, 1915 год и дружбу народов прошу не упоминать. Кстати жду третью серию сериала под названием "Нахичевань возвращается в родную гавань".
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:32
        0
        Цитата: Silver99
        Что нам от этой Армении ? о каком присутствии в Закавказье идет речь ?

        Да так то бы есть над чем подумать, поскольку тут геополитические интересы гораздо шире, чем территория базы в Гюмри.
        Как говорится -"свято место пусто не бывает" и при уходе России туда непременно войдут матрасы с натовцами. Учитывая то, что Армения граничит с Грузией, то НАТО получит не хилый плацдарм в Закавказье, что даст им возможность мутить свои дела не только против России, но и против Ирана с Турцией и Азербайджаном. Если вникнуть в ситуацию более глубоко, то на поверхность выходит то, что все эти страны всерьёз рассматривают проект транспортного коридора от Средиземноморья до Европы, на который влияние матрасов будет ограничено под ноль и они не могут этого допустить. Пока мы там стоим, их возможности в данном регионе весьма ограничены.
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 13:35
        +1
        Цитата: Silver99
        причины по которым нам надо цепляться за них любой ценой

        Ну одна из основных это просто присутствие там наших войск пусть и в небольшом количестве.
        Ну получается так,что пока мы там даже при руссофобском правительстве НАТО там нет, а это значит нет там их баз на которых они могут располагать любую свою технику и системы от систем нападения на прилегающие страны с Россией как и системы разведки сильно шпионящие за нами.
        Далее не забывайте, что возможно влияние этих баз и их присутствие для вмешательство во внутренние дела соседей и влияние на транспортный коридор Россия-Иран с которыми США в противостоянии. Ведь этот коридор не под влиянием США будет, а их это бесит.
        Ну и ещё близость этих баз от Каспийского моря куда США нет доступа и отсутствует их флот, что так же для нас очень не желательно.
        Кроме того наша база как некий поводок сдерживающий пыл вассалов Сороса на другие антироссийские действия например выход из ОДКБ для прецедента и наглядности другим, что выходите ничего страшного и так далее.
        Даже некоторые экономические аспекты будут вредны для обеих стран, но Армяне этого ещё не понимают.
        Ну и самое невероятное спровоцировать и развязать войну Армения-Иран или Азербайджан для ещё одного полыхающего очага в мире.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:07
        0
        Цитата: Silver99
        Кстати жду третью серию сериала под названием "Нахичевань возвращается в родную гавань".

        Можно и четвертую серию дождаться -"Ереван присоединяется к дружеской Турции". А там и второй сезон подоспеет.
      4. isv000
        isv000 Сегодня, 14:52
        -1
        Цитата: Silver99
        Что нам от этой Армении ? о каком присутствии в Закавказье идет речь ?

        yes Вот она, соль вопроса! Нам нужен сухопутный коридор в Иран и, соответственно, в Индию. На пути стоит Азербайджан, который так же нужен и Турции как выход на Каспий, к ресурсам но - на их пути стоит ... Армения. Грузия и Армения сами по себе никому не нужны, только как точки базирования, аэродромы подскока, и то сомнительные...
    3. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 12:59
      0
      Нет там ни какого украинского сценария, в любой стране есть оппозиция и прокакаянибудь власть. А по итогу все решает бабло и его распил
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: Dave36
      Все идет Украинским сценарием, только в разы быстрее....

      Да и сама Армения в десять раз меньше Украины, все пойдет намного быстрее.
    5. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: Dave36
      Все идет Украинским сценарием, только в разы быстрее....

      Турция и Азербайджан им в помощь. Не хотели хлеба с маслом, пусть грызут Armorácia rusticána- многолетнее травянистое растение из семейства Капустные с горчицей. laughing laughing laughing
    6. isv000
      isv000 Сегодня, 14:30
      -1
      Цитата: Dave36
      Все идет Украинским сценарием, только в разы быстрее....

      Я валяюсь как армяне всё проглатывают, всё что им не предложат. Вот и сейчас "оппа зиция" вместо блокировки этой резолюции просто вышла из зала но - с гордым профилем! За Арцах уже забыли, бузить перестали хотя, только за это надо было всех чертей ответственных запереть и сжечь! Вангую: не за горами обсуждение автономии в составе султаната...
    7. alystan
      alystan Сегодня, 14:33
      0
      Все уже там шло в то же время, но по отдельному сценарию и с временным сдвигом.

      Небольшой экскурс в историю прихода во власть Пашиняна

      Начало берет в относительно далеком 2015 году, когда Пашинян уже был депутатом парламента. Пройдет совсем немного времени и он займет кресло премьера Армении. Только совсем непонятно почему все эти восемь лет Россия "снисходительно" наблюдала за его проделками?

      В создавшихся на то время условиях проявлялся соблазн попытаться заполнить оппозиционную нишу не только провластными организациями, но и с западными миссиями в Ереване. Представители общественных организаций "Гражданский договор", "Учредительный парламент", активисты НПО и прозападных группировок уже обсуждали необходимость создания так называемой институциональной оппозиции. Подбирались и новые лидеры, среди которых на себя обратил внимание депутат Национального Собрания Никола Пашинян. В вопросах внешней политики Пашинян ориентировался строго на Запад.

      По мнению некоторых армянских наблюдателей, налицо были попытки США и некоторых других западных стран сформировать в Армении эффективно действующую прозападную "колонну". "Засветилась" в этих попытках и небезызвестная Виктория Нуланд, которая посетила Армению в феврале месяце и провела в Ереване закрытые встречи с представителями финансируемых американцами армянских НКО.

      Делались попытки манипулировать политическими процессами в Армении с целью получения управляемого парламента с переводом республики на парламентскую форму правления. Тогда уже делался упор на работу оппозиционных партий, способных вывести на улицы Еревана и других городов республики массы протестующих людей.

      В конце 2014 года власти объявили о том, что работа по внесению изменений в конституцию форсируется. В первых числах марта следующего года глава Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян представил процесс конституционных реформ в стране (!?) новоназначенному послу США Ричарду Миллсу.
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:40
    +2
    Ну и что это меняет? Проблема в том, что Арменией рулит соросовская марионетка, Пашинян. Не будет его - не будет и остальной бредятины.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:44
      +4
      Как это что? Теперь после ратификации как раз любая бредятина придуманная МУС в виде официального решения будет у армян обязательна к исполнению. Только и всего. И, например, требование арестовать ВВП и препроводить в Гаагу - тоже.
      1. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 12:56
        +5
        Цитата: Nexcom
        Теперь как раз любая бредятина придуманная МУС в виде официального решения будет у армян обязательна к исполнению.

        Причём даже когда пашиняна уже не будет .
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:58
          +3
          Причём даже когда пашиняна уже не будет .

          Вот именно.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:58
      -1
      Цитата: ТермиНахТер
      Ну и что это меняет? Проблема в том, что Арменией рулит соросовская марионетка, Пашинян. Не будет его - не будет и остальной бредятины.

      Будет. Каждый народ заслуживает своего правительства. Армяне за 30 лет так и не смогли навести порядок ни в Арцахе, ни у себя.
      Хотя, как парадокс, ВВП у них растёт как на дрожжах, самый высокий на постсоветском пространстве... Это ещё раз доказывает, что армян всё устраивает и суверенитет для них - вторичен! Есть бабки - есть армяне, нет бабок - нет армян...
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 12:44
    +5
    Закономерный итог нашей беззубой внешней политики. Ближайшие соседи кладут на РФ болт, халявщики с окраин Ойкумены осаждают в ООН Лаврова с криками "Дэнги давай, тэбэ танцую", что выдаётся за победу МИДа и поддержку СВО " остальным миром".
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:06
      -1
      Цитата: RuAbel
      Закономерный итог нашей беззубой внешней политики. Ближайшие соседи кладут на РФ болт, халявщики с окраин Ойкумены осаждают в ООН Лаврова с криками "Дэнги давай, тэбэ танцую", что выдаётся за победу МИДа и поддержку СВО " остальным миром".

      Внешняя политика должна своевременно иллюстрироваться локтевой фигурой из двух рук! На окраине возимся второй год! Напалма нет?!! Или это не наш метод, деньгами засыпем слёзы вдов?! Даже подумать страшно, что бы сделал с Европой Пётр I, обладай он современными возможностями России!..
  4. HUNTERDON
    HUNTERDON Сегодня, 12:46
    0
    Надежды Лаврова не оправдались...
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:55
      0
      Надежды не оправдались, настало время выразить озабоченность. lol
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:48
    0
    Одним словом МУС - это мусоро-уборочное судно....
  6. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 12:48
    +5
    Хитро.опость армян их до добра не доведет. Их извечное желание и рыбку съесть и на копулятивный орган сесть. Сами себе могилу роют. Ощущение, что последние проблески ума потеряли.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:10
      -1
      Цитата: Ларкис
      Хитро.опость армян их до добра не доведет. Их извечное желание и рыбку съесть и на копулятивный орган сесть. Сами себе могилу роют. Ощущение, что последние проблески ума потеряли.

      Армения мало обладала суверенитетом, чаще была в составе других государств. Но только в России им были дарованы наибольшие свободы и привилегии. Надоел бородинский хлеб?
      Ну, пусть теперь турецкую пахлаву пососут, не привыкать, и на Арарат воют...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    +1
    Пашинян пустился во все тяжкие заручившись поддержкой Сша и Франции и его уже не остановить. С одной стороны жалко армян, а с другой сами внесли это чудо на руках в парламент.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:53
      +3
      Из разговоров с армянами живущими в России следует, что они горячо защищают Пашиняна, он для них борец с коррупцией. Только никто из живущих в России не поехал на защиту соплеменников, предпочитают ругать Россию, у руководства которой хватило ума не влезать на их защиту. За защитой армянам теперь следует обращаться к США и Европе.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 13:31
        0
        Цитата: Silver99
        Из разговоров с армянами живущими в России следует, что они горячо защищают Пашиняна, он для них борец с коррупцией. Только никто из живущих в России не поехал на защиту соплеменников, предпочитают ругать Россию, у руководства которой хватило ума не влезать на их защиту. За защитой армянам теперь следует обращаться к США и Европе.

        Так на саму Армению пока что никто не нападал, а Карабахцев не особо жалуют, ибо именно карабахские кланы рулили Арменией до Пашиняна и развели там коррупцию и кумавство.
  8. likana
    likana Сегодня, 12:53
    0
    Не терпится посмотреть, чем это аукнется Армении. Неужели нет?
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 12:58
      +3
      Друг был ещё в 1975 году там. Хотел в Ереване у фонтанов сфоткаться, подошли пару молодых - давай домой в Россию. Ничего у них не меняется. Уже 30 лет в разрухе, а с головой лучше не стало
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:04
        +8
        В СССР в 1977 году в Москве была осуществлена серия террористических актов в виде трёх взрывов в общественных местах. Первое взрывное устройство взорвалось в вагоне московского метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская», что стало первым терактом в истории Московского метрополитена. Второй взрыв прогремел в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья взрывчатка взорвалась у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек (все — при первом взрыве в метро), 37 были ранены. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Приговором суда от 24 января 1979 года они были осуждены к высшей мере наказания — смертной казни и 30 января 1979 года расстреляны.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 15:16
        -1
        Цитата: Strannik96
        Друг был ещё в 1975 году там. Хотел в Ереване у фонтанов сфоткаться, подошли пару молодых - давай домой в Россию. Ничего у них не меняется. Уже 30 лет в разрухе, а с головой лучше не стало

        А это потому, что мы это позволяем. На наших улицах ары - смелый и гордый народ! Пока толпой ходят. По одному - масляна головушка, шёлкова бородушка, тише воды, ниже травы...
    2. Грац
      Грац Сегодня, 13:38
      +2
      разорвут турки, азербайджанцы и иран, армении как страны не будет
  9. superoper
    superoper Сегодня, 13:00
    +5
    Да и плевать на этих чернож.......х, гнать всех в шею обратно, пусть в горах живут без соли.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:18
      -1
      Цитата: superoper
      Да и плевать на этих чернож.......х, гнать всех в шею обратно, пусть в горах живут без соли.

      yes А я давно говорю: заключить обычный договор подряда с ... КНДР. А "новых русских", кто рыло воротит, на исторические родины.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:15
    +1
    Как сообщают армянские СМИ, парламент страны на сегодняшнем заседании ратифицировал Римский статут МУС.

    Верной дорогой идете товарищи "пашинянцы", к гибели Армении.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:12
      +1
      Верной дорогой идете товарищи "пашинянцы", к гибели Армении.
      Если копнуть глубже, то там похоже одни "пашинянцы", наших там нет.
      После первого президента Левона Тер-Петросяна, которого называют «крестным» Пашиняна, именно Серж Саргсян выступил одним из его покровителей. Он выпустил нынешнего главу государства из тюрьмы, где тот сидел по обвинению в подготовке государственного переворота. Саргсян позволил Пашиняну попасть в парламент. И точно так же, с молчаливого согласия прежних властей, в его оппозиционную команду вошли представители запрещенных во многих странах тоталитарных сект.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:38
    0
    Армянское радио спросили: "Сами додумались или подсказал кто?"
    Армянское радио ответило: (варианты ответов)
    - Слюшай, зачем так? Сами, ты не поверишь, все сами.
    - Э, дарагой, давно хотели, кьворюма не било.
    - Армян вам что, дикий народ? Нэт!!! Уевропийский! Понимаешь?
  12. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:51
    0
    Два армянина и каждый в меру своих сил старался. Лавров-Калантарян и Пашинян.

    Что на выходе?

    Россию выдавливают с Южного Кавказа. Далее Турция и США введут свои миротворческие силы. НАТО, однако.
    И выход Турции к Каспийскому морю. Транзит энергоносителей из Казахстана, минуя Россию. Вот почему Токаев встрепенулся и прогнулся перед Западом.
    Алиев сегодня поддерживает уКраину, а завтра может открыто взбрыкнуть и против России. НАТО будет рядом, значит можно.

    Армянам подбросят деньжат, чтобы активнее русофобствовали.

    Ложь Еревана о том, что это не касается Путина, — не более, чем ложь. И Ереван это знает. И сознательно рифмует это решение с анонсированным выходом из ОДКБ и со своими обвинениями против российских миротворцев в Карабахе



    Возможно ли продолжение конфликта уже на территории самой Армении?

    Речь идёт об угрозе оккупации Сюника и Зангезура и появления «Западного Азербайджана».

    Такую цель преследует Турция вместе с Азербайджаном, чтобы открыть Зангезурский коридор. И в принципе карабахский вопрос во многом так остро стоял, поскольку Азербайджан заручился поддержкой Турции с целью открыть коридор через территорию Армении. И разблокировка его – это сухопутная дорога, дальше ведущая в Среднюю Азию.

    Внешняя политика Эрдогана нацелена на строительство «Великого Турана». И в данном аспекте он рассматривает, спекулируя этими тюркскими вопросами, возможность развития инфраструктурных проектов, которые будут под эгидой Турции строиться.

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    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:17
      -1
      Цитата: Фактор
      Алиев сегодня поддерживает уКраину, а завтра может открыто взбрыкнуть и против России. НАТО будет рядом, значит можно.

      От себя пять копеек: весь рецепт от взбрыкиваний прост и основной ингредиент его - решительные действия на окраине. С применением всех вооружений, кроме ядрёного разумеется. В кровь, но - дистанционно, поберечь надо солдатушек, им ещё Союз заново строить!..
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 15:34
        -1
        Цитата: isv000
        Цитата: Фактор
        Алиев сегодня поддерживает уКраину, а завтра может открыто взбрыкнуть и против России. НАТО будет рядом, значит можно.

        От себя пять копеек: весь рецепт от взбрыкиваний прост и основной ингредиент его - решительные действия на окраине. С применением всех вооружений, кроме ядрёного разумеется. В кровь, но - дистанционно, поберечь надо солдатушек, им ещё Союз заново строить!..

        Так уже полтора года как всё вооружение решительно применяется, а воз и ныне там. И видя что данное "решительное применение" не так уж и страшно остальные тоже могут взбрыкнуть.
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 14:11
    +1
    Вечерний Ереван красиво смотрится, весь в огнях - ярко! За наши бабки. Не пора ли свет гасить, да асфальтоукладчиков проверить на знание российского уголовного законодательства?!
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:16
    +1
    Армянский премьер подчеркнул, что участие МУС сможет существенно усилить безопасность его страны на фоне бездействия ОДКБ

    Сколько он будет еще про ОДКБ нести пургу??? Он НИ РАЗУ не обратился официально за помощью в ОДКБ! А Россия что, должна сама принять решение о вводе войск?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:24
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Сколько он будет еще про ОДКБ нести пургу??? Он НИ РАЗУ не обратился официально за помощью в ОДКБ! А Россия что, должна сама принять решение о вводе войск?

      В январе 2022-го Ереван прислал в ОДКБ для наведения порядка в Казахстане аж 100 "бойцов".
      Сила! После их прибытия беспорядки в стране быстро пошли на убыль. wassat bully lol
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:39
    0
    Врагов не надо ,еще пару таких "друзей"
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: APASUS
      Врагов не надо ,еще пару таких "друзей"

      России давно пора открыть все шлюзы не только сябрам, но и северным корейцам. Послать Запад на ...хутор, бабочек ловить, и помогать всемерно, и от них помощь принять - те давно предлагают всё, что могут, а могут они не мало...
      Персы, опять же, могут здорово помочь к индусам тропку протоптать. Да мало ли кто к нам поближе жмётся, а мы всё Западу линии малюем...
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:43
    +1
    По моему пора предупредить армянское правительство , что мы становимся в нейтралитет .Если Баку начнет пробивать дорогу в Нахичевань
  17. bandabas
    bandabas Сегодня, 15:21
    +1
    А вот нисколько армяшек не жалко. И так три четверти болтаются по всему миру. Ну значит азербайджанецы пустят под нож оставшихся, как баранов.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: bandabas
      А вот нисколько армяшек не жалко. И так три четверти болтаются по всему миру. Ну значит азербайджанецы пустят под нож оставшихся, как баранов.

      Виноваты во всём происходящем ... наши вороватые чиновники, отдающие подряды проверенным хачикянам, тоже касается и миграционных властей. Дали бы разок под зад коленом диаспоре - Пашинян уже на центральном столбе Степанокерта висел, а не по Ханкенди расхаживал гостем дорогим...
  18. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 15:29
    0
    История ни к чему их не учит, были клоунами, так и пребывают...Ради денег всё сделают
  19. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 15:57
    0
    Катрин Колонна едет открывать консульства Франции в Зангезуре
    «Возвращение из Киева, направление в Армению», – написала глава МИД Франции в Х.
    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 3 октября посетит Армению. Колонна заявила, что Франция назначит военного атташе в посольстве в Ереване, а также откроет консульство в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
    Границы им будет охранять русский солдат, а Катя едет открывать консульство)))
    Хоть что-то у армян своё есть?
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 15:59
      0
      МИД Франции Катрин Колонна приветствовала ратификацию парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда.
      «Из Еревана я приветствую решение парламента Армении ратифицировать Римский статут», - написала она в соцсети X (бывшая Twitter).
      Ну а мы приветствуем Зангезурский коридор, который в ближайшей перспективе будет проходить прям по середине консульства лягушатников!