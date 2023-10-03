Шойгу подтвердил отсутствие у Минобороны России планов на новую мобилизацию

В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции

Дополнительной мобилизации в России не будет, все сообщения на эту тему являются вбросами украинской и западной пропаганды. Российский Генштаб не имеет никаких планов на призыв дополнительного количества военнослужащих резерва. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Глава военного ведомства подтвердил отсутствие планов на вторую, третью и последующие мобилизации в России, как это преподносят украинские информационные помойки. По его словам, на сегодняшний день ВС России располагают необходимым количеством личного состава для проведения спецоперации.Минобороны сделало ставку на добровольцев и она сыграла, с начала 2023 года контракты с военным ведомством подписали уже 335 тысяч человек, причем количество желающих не убывает, а наоборот, прибывает. Только за сентябрь подписано более 50 тысяч контрактов.- заявил Шойгу.Как подчеркнул министр, большую роль в этом играет патриотическая позиция наших граждан, существенный вклад вносят российские субъекты, крупные предприятия, корпорации, российской казачество. В регионах формируются и оснащаются именные подразделения. Особо министр отметил Чечню, где было сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона, выполняющих задачи в зоне спецоперации.Стоит отметить, что периодически украинская и западная пропаганда вбрасывают очередной фейк о якобы планируемой в России новой волне мобилизации, после чего активно ее раскручивают, особенно в российском сегменте интернета. Последний вброс был совсем недавно, утверждалось, что призываемых в рамках осеннего призыва срочников отправят служить в новые регионы и в зону СВО.