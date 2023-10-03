Военное обозрение
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Шойгу подтвердил отсутствие у Минобороны России планов на новую мобилизацию

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Шойгу подтвердил отсутствие у Минобороны России планов на новую мобилизацию

Дополнительной мобилизации в России не будет, все сообщения на эту тему являются вбросами украинской и западной пропаганды. Российский Генштаб не имеет никаких планов на призыв дополнительного количества военнослужащих резерва. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.


Глава военного ведомства подтвердил отсутствие планов на вторую, третью и последующие мобилизации в России, как это преподносят украинские информационные помойки. По его словам, на сегодняшний день ВС России располагают необходимым количеством личного состава для проведения спецоперации.

Минобороны сделало ставку на добровольцев и она сыграла, с начала 2023 года контракты с военным ведомством подписали уже 335 тысяч человек, причем количество желающих не убывает, а наоборот, прибывает. Только за сентябрь подписано более 50 тысяч контрактов.

В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции

- заявил Шойгу.

Как подчеркнул министр, большую роль в этом играет патриотическая позиция наших граждан, существенный вклад вносят российские субъекты, крупные предприятия, корпорации, российской казачество. В регионах формируются и оснащаются именные подразделения. Особо министр отметил Чечню, где было сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Стоит отметить, что периодически украинская и западная пропаганда вбрасывают очередной фейк о якобы планируемой в России новой волне мобилизации, после чего активно ее раскручивают, особенно в российском сегменте интернета. Последний вброс был совсем недавно, утверждалось, что призываемых в рамках осеннего призыва срочников отправят служить в новые регионы и в зону СВО.
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28 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:00
    -9
    Не понимаю... У МО всегда должен быть план на дополнительную мобилизацию, если страна воюет... А вводить его или нет зависит от положения армии РФ на поле боя... Если мы будем продолжать обороняться это одно, атаковать это совсем другое... В наступление нужен хотя бы 3-х кратный перевес в живой силе и технике, а для этого необходим план мобилизации... В обороне войны не выигрываются...
    Быть беременным слегка,
    У нас не получится...
    Воевать одной рукой –
    Только дурью мучится...
    Может хватит в СВО
    С хлопцами играть...???
    Надо это «баловство»
    С ними прекращать...
    Не поймут они, увы,
    Что они для НАТО
    Просто «мясо» для войны –
    Их беречь не надо...
    А страна вся полигон –
    «Зброи» испытание...
    Так устроим «Бесогон»,
    Им для понимания...
    Пусть горят они в Аду
    И с ЕС и с НАТО!!!
    И пусть вечно там их ждут
    Раз им это надо!!! 
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 13:12
      -2
      В обороне войны не выигрываются...

      Сейчас войны вообще по другому ведутся. Вполне возможно, выиграть войну можно просто истощив напрочь противника и вынудив его самого просить мира
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 13:17
        +8
        Выиграть войну "истощив напрочь" весь коллективный запад?
        1. Смею_заметить_
          Смею_заметить_ Сегодня, 14:10
          +1
          Ну зачем Вы задаёте такие... неудобные вопросы?!
          Они же... подрывают... и думать заставляют...
          Нельзя же так!..
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:18
        +1
        Сейчас войны вообще по другому ведутся. Вполне возможно, выиграть войну можно просто истощив напрочь противника и вынудив его самого просить мира
        Враг занимает траншеи на линии "Суровикина", у нас как всегда "успехов не имеет".
      3. Маз
        Маз Сегодня, 14:03
        -2
        Информация к сведению: Ангола ввела безвизовый режим с Россией - время сегодня. Шось мне кажется неспроста, сначала Куба и кубинцы, Теперь Ангола с безвизом.... К чему нам мобилизацию проводить? Шойгу прав!!! Больше чем полмира за нас и готовы сразиться с НАТО и Северной Америкой . Уверен из пяти миллиардов мужского населения Земли можно наскрести ещё одну армию полноценных контрактников , которые замотивировано и профессионально (Уже обучены) готовы зубами рвать и НАТО и Американцев...Только дай оружие и проведщи боевое слаживание... Шось мне кажется, шо у этой темы очень большое и перспективное будущее в нашем российском МО .
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 14:20
          +3
          Цитата: Маз
          Информация к сведению: Ангола ввела безвизовый режим с Россией - время сегодня. Шось мне кажется неспроста, сначала Куба и кубинцы, Теперь Ангола с безвизом.... К чему нам мобилизацию проводить? Шойгу прав!!! Больше чем полмира за нас и готовы сразиться с НАТО и Северной Америкой . Уверен из пяти миллиардов мужского населения Земли можно наскрести ещё одну армию полноценных контрактников , которые замотивировано и профессионально (Уже обучены) готовы зубами рвать и НАТО и Американцев...Только дай оружие и проведщи боевое слаживание... Шось мне кажется, шо у этой темы очень большое и перспективное будущее в нашем российском МО .

          Да ты чо? laughing
          1. Маз
            Маз Сегодня, 14:25
            -1
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Маз
            Информация к сведению: Ангола ввела безвизовый режим с Россией - время сегодня. Шось мне кажется неспроста, сначала Куба и кубинцы, Теперь Ангола с безвизом.... К чему нам мобилизацию проводить? Шойгу прав!!! Больше чем полмира за нас и готовы сразиться с НАТО и Северной Америкой . Уверен из пяти миллиардов мужского населения Земли можно наскрести ещё одну армию полноценных контрактников , которые замотивировано и профессионально (Уже обучены) готовы зубами рвать и НАТО и Американцев...Только дай оружие и проведщи боевое слаживание... Шось мне кажется, шо у этой темы очень большое и перспективное будущее в нашем российском МО .

            Да ты чо? laughing

            Как сообщается, на данных кадрах непальские добровольцы, проходящие службу по контракту в одной из бригад ВДВ.

            А вы думали?
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 15:51
              0
              Цитата: Маз

              А вы думали?

              Маз, ты издеваешься? request
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:21
      +1
      Предположим СВ РФ сегодня 1млн человек. Из них 140тыс срочники. Этими срочниками должны командовать и обучать их 30тыс офицеров и прапорщиков. Часть СВ находится в местах постоянной димлокации. Пусть еще 200 тыс. Таким образом для войны остаются 600 тыс человек. Из них половина это части обеспечения и логистики, которые черезвычайно важны, но все таки не бойцы первой линии. ВСУ опираясь на то что полностью убрала войска с Запада и за счет того что основную логистику в прифронтовой зоне осуществляют гражданские подрядчики, может выстовить сегодня в первую линию тоже до 300 тыс л/с. При отсутствии сильного военно технического преимущества одной из сторон в перспективе только сегодняшний тяни-толкай.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:22
      +1
      А можно вопрос? А первая, "частичная" мобилизация уже закончилась? Где можно почитать приказ, об ее окончании?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:51
        0
        А сообще о "нпнужности мобилизации" я уже слышал.Год назад-летом.Ага.
    4. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:23
      +1
      А можно вопрос? А первая, "частичная" мобилизация уже закончилась? Где можно почитать приказ, об ее окончании?
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 13:00
    +16
    Российский Генштаб не имеет никаких планов

    Я в этом ему полностью верю.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:05
    -3
    Стесняюсь спросить...
    Дык... наступать, походу, не собираемся?
    Не, ну, а как ещё понять эти заявления?
    Завтра будут опробовать системы оповещения...
    Значит, отгонять от своих границ "немцев" (ну, чтоб системам не было причины оповещать) - не время.
    Посмотришь телек... такое впечатление, что война... где-то там... и не у нас совсем... и "войной" это называть НИЗЗЯ.
    Это другое! (тм)
    Могу представить, какой взрыв мозга от всего этого у пацанов, которые с передка в отпуск приезжают. (
    Вот именно они (после Победы) и будут менять Россию.
    На это надежда.
    1. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 13:12
      +4
      Опять набрать полмиллиона трудоспособного мужского населения, миллион с лишнем, опять, убегут. А теперь вопрос, кто будет работать и так специалистов не хватает?
      1. Zoer
        Zoer Сегодня, 13:20
        +1
        На этот вопрос нашими мудрыми правителями давно найден ответ. Ценные сотрудники из ближнего зарубежья. Т.к. импортозамещение и развитие технологий и производства в стране в очередной раз оказалось блефом, опять же наших мудрейших правителей, то ценные зарубежные специалисты вполне справятся с импортозамещением коренных народов России.
        Сегодня только несколько ошалел от продвижения промышленности самим царем...
        https://www.rbc.ru/business/03/10/2023/651bc73f9a79478d4a799c32?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

        Глава «Россетей» попросил Путина запретить бесплатный переход компаний на собственную генерацию и взимать с промышленников компенсацию недополученных доходов за выход из общей сети, узнал «Ъ». Президент предложение поддержал.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:15
      -4
      Вот поэтому нужно, чтобы пацанам рассказывали их папы воевавшие в чеченские войны, про взрыв мозга на гражданке или дедушка-афганец свои ощущения, а может даже прадедушка-ветеран. Что то вроде "милок, ты будешь нифига не первый, ага".
    3. A2AD
      A2AD Сегодня, 13:20
      +1
      Дык... наступать, походу, не собираемся?
      Не, ну, а как ещё понять эти заявления?
      Да так и понимать. Планов нет. Вообще ни каких нет. Совсем! Вот если б парад, или выставку какую. То тут планов громадье. А в войну они не умеют. И вообще им лучше если о войне ни кто даже напоминать не будет. А то у них от этого несварение.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 13:31
        +3
        Так этот человек уже "дал старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне..." Так что другие планы просто уже не уместны.
    4. resident_again
      resident_again Сегодня, 13:44
      -4
      Завтра будут опробовать системы оповещения...
      Значит, отгонять от своих границ "немцев" (ну, чтоб системам не было причины оповещать) - не время.


      Специально для истеричек, всёпропальщиков и граждан с напрочь отсутствующей способностью находить причинно-следственные связи накидаю несколько объявлений из прошлых лет :

      15 сентября 2010
      Проверка систем оповещения
      Главное управление МЧС России по Кемеровской области информирует:
      20 сентября 2010 года с 15.30 до 16.30 часов местного времени будет проведена плановая техническая проверка работоспособности региональной системы оповещения Кемеровской области с включением электросирен и передачи речевой информации по каналам телевидения и радиовещания.




      Сирены оповещения о чрезвычайных ситуациях проверят сотрудники гражданской обороны Нижнего Тагила 6 октября 2021 года.


      14.11.2019
      Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщает, что 15 ноября 2019 года будет проходить комплексная проверка системы оповещения и информирования населения Республики Коми по сигналам гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.


      04 октября 2021 16:24
      6 октября по всей стране завоют сирены
      6 октября во всех регионах России состоится комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.


      24 сентября 2018
      В Белгороде проверят систему оповещения. В рамках плановой проверки будут включены уличные громкоговорители, сообщили в пресс-службе мэрии.


      Внимание! Сегодня проходит проверка системы оповещения Брянской области!
      Главное управление МЧС России по Брянской области информирует население Брянской области, что 18 октября 2018 года с 14.20 до 15.20 будет проведена комплексная техническая проверка готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения населения Брянской области с включением электросирен.


      Похоже ты не посмел заметить ( laughing ) , что подобные проверки систем оповещения проводятся регулярно, осенью, по всей стране. Но ведь это другое, верно? Тогда проверяли потому, что так положено, а сейчас потому, что не собираемся наступать и отодвигать врага от границ ,да ? laughingПохоже, именно такие граждане, как ты, и генерировали в Сети бред про "вакцинацию от ковида с целью чипирования всего население Земли" Ну а чё, по вашему уровню логического мышления самое оно...

      Блин, граждане-товарищи-земляки-соотечественники, ну что же у вас в головах творится-то, а?
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 14:17
        +4
        Я знаю одно: в прошлом году сирены проверяли, но ничего по нашим городам не прилетало.
        А в этом году...
        Почувствуйте разницу, охранитель Вы наш.
    5. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:48
      -4
      что за понос написали тут?..................
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:22
    +3
    Посмотрев на зятя этого человека, пусть и "бывшего" - совсем не воспринимается слова этого человека о "патриотической позиции наших граждан..."
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:25
      +6
      Ну после недавнего зашквара "Патриотов России", лучше про патриотизм совсем не вспоминать. Ну или хотя бы персоналиям из власти не заикаться.
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 14:15
      +1
      *совсем не воспринимается слова этого человека*
      А это не его слова. Ему самому нечего сказать.. Что написали--то и зачитывает по бумашке* .
  5. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 13:23
    +5
    Значит все идёт по плану,раз Шойгу сказал(а он человек слова)что мобилизации не будет,значит не будет.Хватает контрактников.но это до выборов, а дальше...ну вы сами знаете...скажут-прошу отнестись с пониманием...
  6. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:19
    0
    в пору задать вопрос товарищу, в преддверии выборов главного - где планируется проводиться черта, на карте в западном направлении, границ новой Российской Федерации.