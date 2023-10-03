Военное обозрение
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На Донецком направлении ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородское) в направлении Юрьевки

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На Донецком направлении ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородское) в направлении Юрьевки

За четыре месяца так называемого контрнаступления украинская армия так и не добилась сколько-нибудь существенных успехов ни на одном участке фронта, выбранных для прорыва российской обороны. Украинский Генштаб признает переход ВС РФ к контратакующим действиям как минимум на Ореховском направлении Запорожского фронта и южнее Артемовска (Бахмута).


К югу от Артемовска обстановка остается довольно напряженной. У Андреевки и Курдюмовки противник в последние дни ведет «ползучее» наступление, постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги. Бои с переменным успехом идут северо-восточнее Клещеевки и севернее Зеленополья. Украинские военные аналитики отмечают, что ВС РФ дополнительно перебросили на этот участок артиллерию. С учетом контроля нашими бойцами высот постоянные артобстрелы приводят к большим потерям в рядах ВСУ.

На Донецком направлении ситуация кардинально не изменилась. Российские штурмовики внезапно атаковали позиции боевиков в районе поселка Нью-Йорк (Новгородское) в направлении Юрьевки. На Авдеевском участке наши наступают у Степного и проводят штурм позиций ВСУ к югу от города. В Марьинке бои продолжаются на западных окраинах города.



Российские военкоры подтверждают контратакующие действия ВС РФ в районе села Вербовое, где наши штурмуют одну из занятых противником высот. В свою очередь, ВСУ пытаются наступать в направлении Новопрокоповки. Однако в ходе этих маневров украинские штурмовые группы столкнулись с серьезной проблемой. Сегодня ночью уже наши бойцы контратаковали у Работино во фланг стремящимся пробиться к Новопрокоповке формированиям противника. По наступающим отрядам ВСУ работают ТОС «Солнцепёк».

На Времевском участке Южно-Донецкого направления (стык Запорожья и ДНР) российские войска расширили зону контроля в районе поселка Урожайное. В данное время бой продолжается.

На Херсонском направлении, которое в последнее время считается как одно из основных, где ВСУ могут активизировать наступательную деятельность, нарастает активность противника напротив Новой Каховки. При этом северо-восточнее, в районе Берислава и Золотой Балки, противник, наоборот, занят активным минированием правого берега. По контролю над островами в пойме Днепра точной информации нет, ситуация меняется ежесуточно.



Российские войска продолжают медленное, но уверенное продвижения на Купянском направлении. Накануне ВС РФ провели успешное наступление у Кисловки, что в 20 километрах восточнее Купянска. Отбиты встречные атаки ВСУ у Торского.

Не очень оптимистичную для ВСУ картину происходящего на украинском фронте описывает даже американский Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, ВС РФ осуществили наступательные операции и преуспели в некоторых районах в направлении Кременной, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, а также на восточных и западных участках Запорожского фронта. Две украинские атаки возле Дибровой и Белогоровки в ЛНР были отражены российскими войсками. Об успехах ВСУ ISW в последней сводке ничего не сообщает.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:57
    +11
    «ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Нью-Йорка» —

    ***
    — На Брайтон-Бич переполох ...
    ***
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:05
      0
      «ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Нью-Йорка»
      ***
      — На Брайтон-Бич переполох

      Классно сказано!!! Даже добавить нечего... laughing
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:08
      +3
      Представляю сегодня США проснется под эту новость, все паника и крики. Самоходный дед тоже не сразу поймет, что к чему.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:13
      +3
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — На Брайтон-Бич переполох ...
      ***

      А Байденская немецкая овчарка Commodor, укусила секретного агента, это уж на ее счету 11-й укушенный. Ну дела в кривозеркалье.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:17
        +1
        немецкая овчарка Commodor

        Точно, не Клинтонша??
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:07
        0
        Цитата: carpenter
        А Байденская немецкая овчарка Commodor,

        winked Был у меня когда то Опель Коммодор, 2,5 л., 6 горшков, капот - 2 метра... Зверь, а не машина! А задний диван какой! Мне в молодости большим подспорьем был... feel
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 14:36
          0
          Цитата: isv000
          Цитата: carpenter
          А Байденская немецкая овчарка Commodor,

          winked Был у меня когда то Опель Коммодор, 2,5 л., 6 горшков, капот - 2 метра... Зверь, а не машина! А задний диван какой! Мне в молодости большим подспорьем был... feel

          Да, это предтеча Омеги. Омега у меня была. Всё лучшее взяла от своего предшественника Рекорда/Коммодора. Капот огромный, багажник огромный, в салоне плясать можно good
    4. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 15:58
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Нью-Йорка» —

      ***
      — На Брайтон-Бич переполох ...
      ***

  2. isv000
    isv000 Сегодня, 14:03
    0
    ВС РФ внезапно атаковали позиции ... в районе Нью-Йорка

    Вот таким заголовком я был бы удовлетворён!
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:25
    0
    Скоро наши Нью-Йорк возьмут... вот визгу-то будет в американских пабликах. Русские вышли к Нью-Йорку...Русские танки на улицах Нью-Йорка...
    Они же тупые, очень долго не вдуплят, что это не тот Нью-Йорк.
    Помню как в 2008 году от истерики лопались американские паблики:"Что значит - русские войска вошли в Джорджию?!" "Как мы могли такое позволить?! Я надеюсь, наши ракеты уже летят на Москву?!" "Я плачу налоги, и мне, черт подери, нужны ответы! Мистер президент, как вы допустили, что русские танки колесят по Джорджии?!" Ну и всё в таком тоне...
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:39
    0
    ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Нью-Йорка

    Представляю как это читают американцы. Помнится 080808 были возмущения американцев ,что русские напали на Джорджию
  5. Найджел
    Найджел Сегодня, 15:05
    0
    А в западной прессе каждый день пишут, что ВСУ "прорвали первую линию обороны русских" и уже "усиленно штурмуют вторую"...