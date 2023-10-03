На Донецком направлении ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородское) в направлении Юрьевки

За четыре месяца так называемого контрнаступления украинская армия так и не добилась сколько-нибудь существенных успехов ни на одном участке фронта, выбранных для прорыва российской обороны. Украинский Генштаб признает переход ВС РФ к контратакующим действиям как минимум на Ореховском направлении Запорожского фронта и южнее Артемовска (Бахмута).К югу от Артемовска обстановка остается довольно напряженной. У Андреевки и Курдюмовки противник в последние дни ведет «ползучее» наступление, постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги. Бои с переменным успехом идут северо-восточнее Клещеевки и севернее Зеленополья. Украинские военные аналитики отмечают, что ВС РФ дополнительно перебросили на этот участок артиллерию. С учетом контроля нашими бойцами высот постоянные артобстрелы приводят к большим потерям в рядах ВСУ.На Донецком направлении ситуация кардинально не изменилась. Российские штурмовики внезапно атаковали позиции боевиков в районе поселка Нью-Йорк (Новгородское) в направлении Юрьевки. На Авдеевском участке наши наступают у Степного и проводят штурм позиций ВСУ к югу от города. В Марьинке бои продолжаются на западных окраинах города.Российские военкоры подтверждают контратакующие действия ВС РФ в районе села Вербовое, где наши штурмуют одну из занятых противником высот. В свою очередь, ВСУ пытаются наступать в направлении Новопрокоповки. Однако в ходе этих маневров украинские штурмовые группы столкнулись с серьезной проблемой. Сегодня ночью уже наши бойцы контратаковали у Работино во фланг стремящимся пробиться к Новопрокоповке формированиям противника. По наступающим отрядам ВСУ работают ТОС «Солнцепёк».На Времевском участке Южно-Донецкого направления (стык Запорожья и ДНР) российские войска расширили зону контроля в районе поселка Урожайное. В данное время бой продолжается.На Херсонском направлении, которое в последнее время считается как одно из основных, где ВСУ могут активизировать наступательную деятельность, нарастает активность противника напротив Новой Каховки. При этом северо-восточнее, в районе Берислава и Золотой Балки, противник, наоборот, занят активным минированием правого берега. По контролю над островами в пойме Днепра точной информации нет, ситуация меняется ежесуточно.Российские войска продолжают медленное, но уверенное продвижения на Купянском направлении. Накануне ВС РФ провели успешное наступление у Кисловки, что в 20 километрах восточнее Купянска. Отбиты встречные атаки ВСУ у Торского.Не очень оптимистичную для ВСУ картину происходящего на украинском фронте описывает даже американский Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, ВС РФ осуществили наступательные операции и преуспели в некоторых районах в направлении Кременной, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, а также на восточных и западных участках Запорожского фронта. Две украинские атаки возле Дибровой и Белогоровки в ЛНР были отражены российскими войсками. Об успехах ВСУ ISW в последней сводке ничего не сообщает.