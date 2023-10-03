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ВС России нанесли удар по украинским военным объектам в Николаеве

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ВС России нанесли удар по украинским военным объектам в Николаеве

В Николаеве сегодня утром местными жителями зафиксированы взрывы. Воздушную тревогу объявили в данном регионе, а также в Харьковской области.

Об этом сообщается в украинской прессе.

В сообщении говорится, что население двух украинских регионов при помощи тревожных сирен предупредили об угрозе российской ракетной атаки.

Известно, что ВС России нанесли удар по украинским военным объектам в Николаеве, но подробности не сообщаются, так как официальная информация о нем отсутствует. Согласно одной из версий, целью мог стать центр подготовки операторов морских дронов.

Подобный удар российские военные нанесли более полугода назад – в начале марта прошлого года. Тогда ими был уничтожен в Николаевской области объект, где инструкторы из Британии готовили операторов подводных беспилотников к атакам на корабли Черноморского флота России. Он располагался на острове Майский (он же – Первомайский). Этот небольшой кусочек суши расположен между Кинбурном и Очаковом. В советские времена здесь действовала школа боевых пловцов.

Тогда при атаке на объект ВСУ взрыв получился очень сильным, так как одна из российских ракет угодила в склад боеприпасов.

Николаевская область также «славится» тем, что там в районе Очакова велась подготовка диверсионных подразделений украинских сил специальных операций, которой занимались, в том числе, и иностранные инструкторы.

На фоне активной помощи Британии и других стран Запада киевскому режиму несколько фальшиво звучат заявления некоторых западных лидеров о том, что НАТО не является стороной украинского конфликта.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:22
    +3
    Если коротко, то - им прилетело, возможно второй раз за год в тоже место, информативно так.
    1. Комментарий был удален.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:57
      +3
      Если коротко, то - им прилетело, возможно второй раз за год в тоже место, информативно так.

      Да-а-а не работать вам журналистом, максимум в ленте новостей. hi
      Человек старался растягивал на статью как мог, а вы её опять в первоначальный вид сократили.
  2. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 14:16
    +1
    Ув други и не други!
    Всё это вселяет бодрость и силу духа, но ,как всегда, мечтается о большем, джентльмены ЛженедоЗапада заигрались с огнём в принятом ими стиле всё время чужими руками, а как хотелось бы ё......ь по о-ву невезения в Северном море, отправить привет за лужу дяде Сёме и иже с ним за детей "Аллеи Ангелов", РК "Москва", Северные потоки, Крым и мост, всех погибших по вине самых циничных в мире недочеловеков!
    Но нужны холодная голова, горячее сердце и чистые руки, а расплата найдёт хе-роев!
    Честь имею.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:30
    0
    Там в первый день войны Центр разбомбили. Англичане не успокоятся до тех пор, пока мы не заберем Одессу и Николаев, похоронив их планы насчет коридора в Персидский залив...
  4. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 14:53
    0
    Что должно быть подвергнуто бомбардировке в первую очередь, так это логистические маршруты.

    Маршруты, поезда, аэропорты и аэродромы.

    Узлы передачи энергии (газа и электричества).

    Логистика - это все!

    Приветствую вас!


    На испанском языке :

    "Lo que se debería bombardear primero son las rutas logísticas.

    Rutas, trenes, aeropuertos y aérodromos.

    Nudos de transmisión de energía (gas y electricidad).

    La logística lo es todo!

    Saludos!"