В Николаеве сегодня утром местными жителями зафиксированы взрывы. Воздушную тревогу объявили в данном регионе, а также в Харьковской области.
Об этом сообщается в украинской прессе.
В сообщении говорится, что население двух украинских регионов при помощи тревожных сирен предупредили об угрозе российской ракетной атаки.
Известно, что ВС России нанесли удар по украинским военным объектам в Николаеве, но подробности не сообщаются, так как официальная информация о нем отсутствует. Согласно одной из версий, целью мог стать центр подготовки операторов морских дронов.
Подобный удар российские военные нанесли более полугода назад – в начале марта прошлого года. Тогда ими был уничтожен в Николаевской области объект, где инструкторы из Британии готовили операторов подводных беспилотников к атакам на корабли Черноморского флота России. Он располагался на острове Майский (он же – Первомайский). Этот небольшой кусочек суши расположен между Кинбурном и Очаковом. В советские времена здесь действовала школа боевых пловцов.
Тогда при атаке на объект ВСУ взрыв получился очень сильным, так как одна из российских ракет угодила в склад боеприпасов.
Николаевская область также «славится» тем, что там в районе Очакова велась подготовка диверсионных подразделений украинских сил специальных операций, которой занимались, в том числе, и иностранные инструкторы.
На фоне активной помощи Британии и других стран Запада киевскому режиму несколько фальшиво звучат заявления некоторых западных лидеров о том, что НАТО не является стороной украинского конфликта.