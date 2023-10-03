Военное обозрение
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Новый министр обороны Украины установил дополнительные выплаты некоторым категориям военнослужащих ВСУ

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Новый министр обороны Украины установил дополнительные выплаты некоторым категориям военнослужащих ВСУ

Украинским военным увеличат дополнительные выплаты, но не всем, а только отдельным категориям. Соответствующее решение приняло Минобороны страны, говорится на сайте ведомства.


Новый министр обороны Украины Рустем Умеров решил сделать популистский шаг, увеличив дополнительные выплаты отдельным категориям украинских военнослужащих. Этим он убивает сразу двух зайцев. Во-первых, показывает простым солдатам какой он "хороший", в отличие от Резникова, во-вторых, делает более привлекательной службу. Ну, и, не нужно забывать, что половина обещанных выплат до простых солдат не доходит, оседая в карманах чиновников.

В общем, с 29 сентября увеличиваются с 30 до 100 тысяч гривен выплаты военнослужащим ракетных войск, артиллерии и ПВО, участвующим в ударах по российским войскам, но без нахождения на передовой и военнослужащим, занимающиеся разминированием в районах ведения боевых действий. С 30 до 50 тысяч гривен поднимается доплата военнослужащим из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия. Саперы, участвующие в разминировании территорий вне зоны боевых действий будут получать по 30 тысяч гривен.

Раненые, находящиеся в распоряжении, но по состоянию здоровья не способные выполнять свои обязанности более двух месяцев, получат по 20,1 тысяче гривен. Также доплату в сумме от 15 до 30 тысяч будут получать инструкторы учебных центров, срочникам добавят 6 тысяч, а курсантам - 2350 гривен.

При этом сохраняются выплаты по 100 тысяч всем военным на передовой, раненым и семьям пленных и пропавших без вести, если они докажут, что военнослужащий действительно пропал без вести или не сдался в плен добровольно.
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16 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:29
    +3
    И всё это за счёт американских налогоплательщиков... А их Рустем Умеров предупредил...??? Мол так и так, дорогие наши кормильцы - ещё один банкет за ваш счёт...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:52
      +1
      Надо признать, значит есть деньги на такие выплаты...
      А я смотрю на очередной международный саммит у нас - Россия Латинская Америка с парой сотен делегатов. До этого был ещё более многочисленный с Африкой и перед ним ПМЭФ, потом на Д. Востоке, в Казани и т.д. до бесконечности... А за чей счёт все эти посиделки? Хорошо если авиаперелеты гости оплачивают "со своих", но проживание и питание, наверняка со щедрой души России. Могу ошибаться и прошу поправить, если кто знает точно. Но я хорошо помню, как у нас подрядчики строительства крупных объектов, регулярно устраивали выездные семинары для руководства, на курортах Турции и Таиланда. Естественно все на халяву, от выигранного тендера.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:20
        0
        Ой, морковку перед носом повесили.)
        А Вам, милейший Лев, который якобы из Раши, жаль американских деблинбилов?... не хочу применять формулу Лаврова
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 14:45
          0
          Цитата: Egeny
          не хочу применять формулу Лаврова

          Да уж.. не надо. Мое первое предупреждение было именно за неё fool
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Надо признать, значит есть деньги на такие выплаты..

        Ну у меня другая версия: не "есть деньги на такие выплаты", а "есть наглость обещать такие выпаты".
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:30
    +1
    Видимо, курс гривны резко подкорректируют... Сегодня как раз его в свободное плавание отпускают
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:40
    0
    ДенЁг у нас!..
    Кури нэ йидять и свыни не клюють! (с)
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      ДенЁг у нас!..
      Кури нэ йидять и свыни не клюють! (с)

      -А, шо так?
      - Так нема, ни грошей, ни курэй, ни свыней!
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:48
    -1
    Даже если это за счёт американских денег...
    Это хоть и популизм, но для жен, детей и родителей наших врагов полезный. К сожалению.
    Что выплаты не все дойдут, то нам и лучше.
    А вообще то, если Умеров о солдатах своей армии заботится, то кувыркнул бы Зеленского со товарищи из власти, и сам возглавил страну. Пусть бы стал путчистом. Да, страну, Украину. Она пока есть. И просто предложил нормальные условия, при которых и Украина есть, и боёв нет, и нам ни за наши территории, ни за украинцев, кто русский родным языком считает, более не нужно воевать.
    1. Igor1915
      Igor1915 Сегодня, 14:44
      0
      Странно почему минусуют Ваш пост , не понятно зачем вообще эта статья здесь - она показывает что у врага дела улучшается, зачем это публиковать?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:52
    0
    Алгоритм доказывания, что всушник сгинул без вести или ушел в полон не добровольно?
    Пример - семья из Жмеринки, жена, двое детей, мать, отец. Ну и? С чего и кого начинать?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Uprun
      Ну и? С чего и кого начинать?

      Ну все с того - "ваш сын, муж, отец, позорно сбежал с поля боя и сдался москалям. Денег не будет, только позор". (Это мне рассказала наша уборщица с Украины).
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:35
    +1
    А дальше идет целый список причин или действий командования ВСУ ,что бы никто не получил данных денег.
    Это как на Майдане -сотники стали миллионерами ,а рядовые бойцы калеками
  7. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:50
    0
    Выплаты, это конечно хорошее дело, только вот как до этих выплат, с начала нужно выжить на передовой, а потом скажуть - денех нет....
  8. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:54
    0
    Так вот оно ще...., кто за Родину воюет, а кто за деньги, поэтому такие и успехи наблюдаем... Да, только видимо за деньги никак не получается.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:57
    0
    если они докажут, что военнослужащий действительно пропал без вести или не сдался в плен добровольно.

    Интересно, а кто нибудь, хоть один раз, доказали это ?.