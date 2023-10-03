Новый министр обороны Украины установил дополнительные выплаты некоторым категориям военнослужащих ВСУ

Украинским военным увеличат дополнительные выплаты, но не всем, а только отдельным категориям. Соответствующее решение приняло Минобороны страны, говорится на сайте ведомства.Новый министр обороны Украины Рустем Умеров решил сделать популистский шаг, увеличив дополнительные выплаты отдельным категориям украинских военнослужащих. Этим он убивает сразу двух зайцев. Во-первых, показывает простым солдатам какой он "хороший", в отличие от Резникова, во-вторых, делает более привлекательной службу. Ну, и, не нужно забывать, что половина обещанных выплат до простых солдат не доходит, оседая в карманах чиновников.В общем, с 29 сентября увеличиваются с 30 до 100 тысяч гривен выплаты военнослужащим ракетных войск, артиллерии и ПВО, участвующим в ударах по российским войскам, но без нахождения на передовой и военнослужащим, занимающиеся разминированием в районах ведения боевых действий. С 30 до 50 тысяч гривен поднимается доплата военнослужащим из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия. Саперы, участвующие в разминировании территорий вне зоны боевых действий будут получать по 30 тысяч гривен.Раненые, находящиеся в распоряжении, но по состоянию здоровья не способные выполнять свои обязанности более двух месяцев, получат по 20,1 тысяче гривен. Также доплату в сумме от 15 до 30 тысяч будут получать инструкторы учебных центров, срочникам добавят 6 тысяч, а курсантам - 2350 гривен.При этом сохраняются выплаты по 100 тысяч всем военным на передовой, раненым и семьям пленных и пропавших без вести, если они докажут, что военнослужащий действительно пропал без вести или не сдался в плен добровольно.