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Сетчатые и решетчатые экраны и «шторки» над башней танка: для чего они нужны

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Сетчатые и решетчатые экраны и «шторки» над башней танка: для чего они нужны

Еще в конце 2021 года в сети появилось множество фото с российскими танками, к башне которых были приварены сетчатые или решетчатые экраны, так называемые «козырьки». Объяснялось такое ноу-хау необходимостью защиты от кумулятивных снарядов «Джавелинов» и NLAW, поставленных Западом ВСУ.


Однако в экспертном сообществе возникли споры по поводу пользы подобной защиты, а в западных СМИ ее и вовсе высмеяли, прозвав «клеткой для самоуспокоения».

Позднее высинилось, что против вышеупомянутого вооружения «козырьки» и «шторки» действительно малоэффективны. В итоге, весной 2022 года такие надстройки на танках исчезли. Правда, ненадолго.

Уже в текущем году «козырьки» появились не только на российских, но и на украинских танках. И этому есть свое объяснение.

Во-первых, данная надстройка, особенно сетчатая, прекрасно защищает экипаж от гранаты или ВОГа, попавшего в открытый люк. Вернее, практически со снайперской точностью «заброшенного» туда с квадрокоптера противника.

Во вторых, решетчатые экраны вполне неплохо защищают экипаж танка от попадания в машину снарядов, выпущенных из крупнокалиберного миномета или гаубицы. Все дело в том, что даже, если броня танка выдерживает прямое попадание, то на внутренней стороне нередко получаются сколы, фрагменты которых калечат экипаж.

Решетчатый экран ослабляет удар, что исключает вышеупомянутую ситуацию. К слову, здесь немаловажно, чтобы экран был именно решетчатый (жесткий). Дело в том, что металлическая сетка далеко не всегда приводит к срабатыванию взрывателя на гаубичном снаряде.

Наконец, в-третьих. Надстройки над башей танка весьма неплохо защищают от кумулятивной струи из суббоеприпасов, содержащихся в кассетной боевой части ракет для MLRS или «Хаймарс».

Ввиду малого диаметра кумулятивной воронки, ослабить действие данного суббоеприпаса может расстояние в метр-полтора от корпуса. Здесь подойдут, как решетчатые, так и сетчатые экраны.
Использованы фотографии:
topwar.ru
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4 комментария
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  1. Почеркушник
    Почеркушник Сегодня, 18:02
    0
    Нормально, есть эффект, скоро на абрамсы привесят. Учитесь.
  2. Анатоль Клим
    Анатоль Клим Сегодня, 18:31
    0
    Все дело в том, что даже, если броня танка выдерживает прямое попадание, то на внутренней стороне нередко получаются сколы, фрагменты которых калечат экипаж.

    Насколько я знаю, сколы с внутренней стороны брони случались с гомогенной бронёй старых танков. На всех современных танках используется многослойная броня, которая исключает образование сколов. Сейчас даже БТР, БМП, где тонкая гомогенная броня, дополняют с внутренней стороны так называемый бронебойный подбой из кевлара и арамидной нити, для защиты экипажа и десанта hi
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: Анатоль Клим
      Насколько я знаю, сколы с внутренней стороны брони случались с гомогенной бронёй старых танков.

      Не знаю с каких наших танков пошла установка на них вязкой брони, но на Т-62 она уже была. Она то, крепкая, но как пластилин, осколков от неё нет:
      Башня Т-55 после обстрела

      Башня Т-90А
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 20:12
        +1
        Зонтик над Т-80БВМ

        PS
        Как задолбало это предупреждение о коротком комментарии !!!!!!!!!
        Если нужно больше комментариев, то могли бы восстановить функцию, где указывается, что на твой комментарий ответили и ждут продолжения диспута. Это функционировало раньше, и этого нет теперь.