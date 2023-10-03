Сетчатые и решетчатые экраны и «шторки» над башней танка: для чего они нужны

Еще в конце 2021 года в сети появилось множество фото с российскими танками, к башне которых были приварены сетчатые или решетчатые экраны, так называемые «козырьки». Объяснялось такое ноу-хау необходимостью защиты от кумулятивных снарядов «Джавелинов» и NLAW, поставленных Западом ВСУ.
Однако в экспертном сообществе возникли споры по поводу пользы подобной защиты, а в западных СМИ ее и вовсе высмеяли, прозвав «клеткой для самоуспокоения».
Позднее высинилось, что против вышеупомянутого вооружения «козырьки» и «шторки» действительно малоэффективны. В итоге, весной 2022 года такие надстройки на танках исчезли. Правда, ненадолго.
Уже в текущем году «козырьки» появились не только на российских, но и на украинских танках. И этому есть свое объяснение.
Во-первых, данная надстройка, особенно сетчатая, прекрасно защищает экипаж от гранаты или ВОГа, попавшего в открытый люк. Вернее, практически со снайперской точностью «заброшенного» туда с квадрокоптера противника.
Во вторых, решетчатые экраны вполне неплохо защищают экипаж танка от попадания в машину снарядов, выпущенных из крупнокалиберного миномета или гаубицы. Все дело в том, что даже, если броня танка выдерживает прямое попадание, то на внутренней стороне нередко получаются сколы, фрагменты которых калечат экипаж.
Решетчатый экран ослабляет удар, что исключает вышеупомянутую ситуацию. К слову, здесь немаловажно, чтобы экран был именно решетчатый (жесткий). Дело в том, что металлическая сетка далеко не всегда приводит к срабатыванию взрывателя на гаубичном снаряде.
Наконец, в-третьих. Надстройки над башей танка весьма неплохо защищают от кумулятивной струи из суббоеприпасов, содержащихся в кассетной боевой части ракет для MLRS или «Хаймарс».
Ввиду малого диаметра кумулятивной воронки, ослабить действие данного суббоеприпаса может расстояние в метр-полтора от корпуса. Здесь подойдут, как решетчатые, так и сетчатые экраны.