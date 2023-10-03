Варшава и Киев договорились ускорить транзит украинских зерновых, экспортируемых через Польшу в третьи страны

С завтрашнего дня зерно, которое идет на мировые рынки транзитом через Литву, будет проходить проверку в литовском порту, а не на польско-украинской границе

Варшава и Киев объявили, что договорились ускорить транзит украинских зерновых, экспортируемых через Польшу, в третьи страны, что является первым шагом в разрешении их «зерновой войны», пишет интернет-версия канала France24.В материале говорится, что трехстороннее соглашение между Варшавой, Киевом и Вильнюсом, подписанное сегодня, означает, что экспорт украинского зерна, предназначенного, в частности, для рынков Африки и Ближнего Востока, будет осуществляться напрямую через Польшу, без предварительной проверки на польско-украинской границе.- заявил журналистам министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.Во французском издании напоминают, что после начала российско-украинского конфликта, Киев потерял возможность в полной мере использовать свои черноморские порты для экспорта агропродукции, в частности, зерна, на мировые рынки. В итоге, товар был отправлен по суше через Евросоюз, что привело к возникновению серьезных проблем у местных фермеров.Все дело в том, что из-за логистических трудностей, среди которых тщательная проверка на границе, зерно начало скапливаться в соседних с Украиной странах ЕС. Это, в свою очередь, привело к снижению цен и убыткам у местных фермеров.Чтобы решить проблему, Брюссель разрешил нескольким странам ввести временное эмбарго на украинское зерно. Но когда эти ограничения были сняты, Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет, вызвав дипломатическую размолвку между Киевом и его союзниками.Более того, польские власти в середине прошлого месяца запретили импортировать украинское зерно, а также ввозить продукты, полученные в результате переработки зерновых и семян (жмых, отруби, пшеничная мука и пр).Сегодняшним соглашением, как говорится в статье, Украина и Польша сделали важный шаг к завершению так называемых «зерновых войн».