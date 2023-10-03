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Варшава и Киев договорились ускорить транзит украинских зерновых, экспортируемых через Польшу в третьи страны

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Варшава и Киев договорились ускорить транзит украинских зерновых, экспортируемых через Польшу в третьи страны

Варшава и Киев объявили, что договорились ускорить транзит украинских зерновых, экспортируемых через Польшу, в третьи страны, что является первым шагом в разрешении их «зерновой войны», пишет интернет-версия канала France24.


В материале говорится, что трехстороннее соглашение между Варшавой, Киевом и Вильнюсом, подписанное сегодня, означает, что экспорт украинского зерна, предназначенного, в частности, для рынков Африки и Ближнего Востока, будет осуществляться напрямую через Польшу, без предварительной проверки на польско-украинской границе.

С завтрашнего дня зерно, которое идет на мировые рынки транзитом через Литву, будет проходить проверку в литовском порту, а не на польско-украинской границе

- заявил журналистам министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Во французском издании напоминают, что после начала российско-украинского конфликта, Киев потерял возможность в полной мере использовать свои черноморские порты для экспорта агропродукции, в частности, зерна, на мировые рынки. В итоге, товар был отправлен по суше через Евросоюз, что привело к возникновению серьезных проблем у местных фермеров.

Все дело в том, что из-за логистических трудностей, среди которых тщательная проверка на границе, зерно начало скапливаться в соседних с Украиной странах ЕС. Это, в свою очередь, привело к снижению цен и убыткам у местных фермеров.

Чтобы решить проблему, Брюссель разрешил нескольким странам ввести временное эмбарго на украинское зерно. Но когда эти ограничения были сняты, Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет, вызвав дипломатическую размолвку между Киевом и его союзниками.

Более того, польские власти в середине прошлого месяца запретили импортировать украинское зерно, а также ввозить продукты, полученные в результате переработки зерновых и семян (жмых, отруби, пшеничная мука и пр).

Сегодняшним соглашением, как говорится в статье, Украина и Польша сделали важный шаг к завершению так называемых «зерновых войн».
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3 комментария
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:28
    0
    А после выборов в Польше, опять начнут с бандэрлогами лобызатся.
  2. Alex777
    Alex777 Сегодня, 15:29
    +1
    Поляки пендель получили и побежали мириться?
    Полагаю, что так ПиС свои выборы не выиграет...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:52
    0
    Ну вот ПАПКА видать сказал свое слово, вот и весь сыр-бор.