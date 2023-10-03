ВКС РФ нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам противника в оккупированной ВСУ части ДНР

На Краснолиманском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии, а также ударов штурмовой и армейской авиации в районах Серебрянского лесничества и Торского выступа удалось сорвать и отразить семь атак штурмовых групп 63, 67 механизированных бригад украинской армии и 12 бригады специального назначения "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ).
В результате неудачной атаки боевики киевского режима потеряли более 60 человек. Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина и автомобиль противника. При помощи средств противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кременная был сбит беспилотный летательный аппарат противника. В ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены до 20 артиллерийских расчетов украинской армии.
Кроме того, силами тактической авиационной группы в районе населенного пункта Торское были уничтожены два командно-наблюдательных пункта противника.
На Купянском направлении ВКС РФ нанесли два удара по пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Терны и Новолюбовка. Также был нанесен удар при помощи тяжелых огневых систем по взводному опорному пункту украинских боевиков в районе населенного пункта Площанка.
В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией в районе населенных пунктов Лозовая, Берестовое, Синьковка и Первомайское уничтожены 152-мм буксируемая гаубица "Мста-Б", 122-мм орудие Д-30 и два крупнокалиберных миномета. При этом противник потерял около двух взводов живой силы и несколько единиц автомобильной техники.