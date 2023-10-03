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МИД Азербайджана: Мы полны решимости реинтегрировать армян как равноправных граждан

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МИД Азербайджана: Мы полны решимости реинтегрировать армян как равноправных граждан

После фактически полного перехода территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана вследствие проведенной в сентябре крупномасштабной военной операции и объявления властями этой республики о прекращении ее существования с 1 января следующего года, регион стало массово покидать армянское население.


Однако азербайджанские власти заявляют, что бояться армянам нечего и они будут реинтегрированы в общественно-политическую жизнь Азербайджана. Это подтвердил и руководитель пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.

Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей как равноправных граждан
- написал Гаджизаде в соцсети.

Напомним, что ранее жителям Карабаха было предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Баку. Президент Азербайджана Алиев также отмечал, что карабахским армянам предоставят те же права, которые имеют другие нацменьшинства страны.

По некоторым данным, в план реинтеграции карабахских армян будут включены такие вопросы, как, например, условия их приема в гражданство Азербайджана или условия амнистии определенных категорий жителей Нагорного Карабаха. Сам процесс реинтеграции, как ожидается, будет проходить постепенно в течении нескольких лет.

При этом Карабах покинули уже десятки тысяч армян, опасаясь преследования по национальному признаку
Использованы фотографии:
flagistran.ru
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37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:33
    0
    Мы полны решимости реинтегрировать армян как равноправных граждан —

    ***
    — Некого уже там "реинтегрировать" ...
    ***
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:38
      +2
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Некого уже там "реинтегрировать" ...

      Есть. Кому не куда деться, остались. Около 1000 человек.
      Мы им уже сказали, чувствуйте себя как дома, но не забывайте что вы в гостях. Кстати Армения ратифицировала Римский статуc Я глупее народа не видел. Ладно не хотите с Россией дружить, куда вы палки в колеса суете? Они хотят сказать что смогут Путина задержать?)))))))))) Ой смешные они. Там потом камень на камне не останется. Они берега попутали.
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 14:55
        +4
        Турки тоже в 1915 г. пытались армян "реинтегрировать"... Хорошо, что Россия их спасла... Не было бы сейчас никакой проблемы с реинтеграцией... Да и Грузин бы уже не было... Их тоже Россия спасла от полного уничтожения... Впрочем и болгары вряд ли бы как нация существовали... Может не зря всё таки говорят - "Не делай добра, не получишь зла..." Вот такая она - "черная неблагодарность"...
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 15:12
          +1
          Цитата: Lev_Russia
          Турки тоже в 1915 г. пытались армян "реинтегрировать"

          во 1-ых в 15-ом году как армяне говорят, турки убили 1.5 млн армян. Кто нибудь может мне показать захоронение хотя бы 50 000 армян? Армяне хорошо зарекламированы. Но в эпоху интернета, лапшу вешать о 1.5 млн и о бедных армян о том что они белые пушистые не получится. Они там в Турции сделали то что сделали с Азербайджаном в 90-ых и турков убили на много больше чем армян.
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 15:49
          0
          Цитата: Lev_Russia
          Турки тоже в 1915 г. пытались армян "реинтегрировать"... Хорошо, что Россия их спасла... Не было бы сейчас никакой проблемы с реинтеграцией... Да и Грузин бы уже не было... Их тоже Россия спасла от полного уничтожения... Впрочем и болгары вряд ли бы как нация существовали... Может не зря всё таки говорят - "Не делай добра, не получишь зла..." Вот такая она - "черная неблагодарность"...

          yes Думаю, что на турецких пляжах Варны и Батума россияне вполне себе с комфортом бы отдыхали. Границы по Дунаю и Аджарии вполне нас бы устраивали, при условии что Каспий оставался нашим и иранским...
      2. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 15:11
        +2
        У вас странное понятие о гражданстве. Иностранец или турист – гость в чужой стране. Гражданин азербайджанской Армении, уважающий закон, платящий налоги, был бы таким же арендодателем, как вы. Если эти армяне решат остаться и принять гражданство, с почестями и бременами, они будут равны вам.. hi
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 15:30
          0
          Цитата: Decimalegio
          У вас странное понятие о гражданстве.

          So che non conosci la lingua russa e usi un traduttore, quindi ti scrivo nella tua lingua. Nel Karabakh rimarranno solo gli armeni che vivevano prima del 1988 e i loro discendenti. Tutti gli altri saranno espulsi. Coloro che hanno vissuto lì dal 1988 non sono nativi, quindi saranno deportati.
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 15:46
            0
            Grazie per la gentilezza. Ma conosci l italiano? Oppure usi un traduttore?? Comunque hai detto che gli armeni che resteranno nel nagorno-karabah sono ospiti. Ma quelli che vivevano prima del 88 ed i loro discendenti non sono quindi ospiti. Se avranno la cittadinanza dell' Arzebaijan saranno uguali a tutti gli altri.
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 15:54
          -1
          Цитата: Decimalegio
          Гражданин азербайджанской Армении, уважающий закон, платящий налоги,

          good Вангуете вы здорово! Такими темпами всё сбудется быстро!
          Армении и Азербайджану надо срочно решить все территориальные вопросы, с ними в Нату не берут и, потому, коридор в Нахичевань будет пробит, хотят этого армяне или нет. Если нет - то коридор будет расширен до Эривани, включительно...
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 16:11
            0
            Коллега из Азербайджана понял мои мысли. Есть ошибка перевода. Гражданин Азербайджана, даже если он армянин, имеет равные права с другими гражданами Азербайджана. Все началось с его заявления о том, что армяне (даже если они имеют гражданство) в Азербайджане – гости.
            hi
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:58
      +2
      Нет печальнее на свете явления чем махровый национализм во всех его проявлениях.
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:34
    +3
    Если Алиев решил принять карабахских армян в Азербайджан на равных правах сдругими гражданами Азербайджана, то он в двух шагах от величия.
    Главное, чтобы слова не разошлись с делом, невзирая на то, что "партнеры" всеми силами будут толкать всех к войне, чтобы влезть в регион миротворцами и еще больше отравить там атмосферу.
    Будет огромное число разного рода провокаций, организованных Мi 6 и ЦРУ, в том числе и через Пашиняна и Азербайджану надо быть к этому готовым.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:40
      +2
      Цитата: Романенко
      Если Алиев решил принять карабахских армян в Азербайджан на равных правах сдругими гражданами Азербайджана, то он в двух шагах от величия.

      Он так и делает. В Карабахе уже начали процесс гражданство и интеграции, вот только есть одно НО, они предатели и мы это знаем и никогда не забудем. Раньше во времена СССР когда армяне рисовали карты Карабаха в составе Армении, и наша сторона злилась, нам говорили молчите, тихо, дружба народов, но сейчас если одна такая выходна, под статьёй терроризма однозначно в тюрьму!
      1. rait
        rait Сегодня, 14:54
        +1
        вот только есть одно НО, они предатели и мы это знаем и никогда не забудем


        И кого же они предали? recourse
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 15:16
          -2
          Цитата: rait
          И кого же они предали?

          в 1915-ом они предали турков. В 1988-ом они предали Азербайджанцев. В 2018-ом они предали Россию и кстати не впервые. В 2008 они предали Грузин. Предательство их сущность. Мало того, они Россию предали ещё при Николае и при Елизавете или Екатерине. Тогда был издан царский указ и закрыли все армянские храмы, школы.

          О том что они ненадежный народ писали многие великие умы, в том числе и сами армяне говорили что

          «В нас лицемерие проявляется еще в утробе матери»:


          Пушкин говорил, ты трус, ты вор , ты армянин. Великие умы не просто так говорили об этом
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 15:38
            0
            Пушкин говорил, ты трус, ты вор , ты армянин. Великие умы не просто так говорили об этом

            Всю жизнь наблюдаю корреляцию между уровнем национализма и уровнем глупости.
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 15:57
          0
          Цитата: rait
          вот только есть одно НО, они предатели и мы это знаем и никогда не забудем


          И кого же они предали? recourse

          Всех и всегда. Перед сдачей Арцаха армянская "армия" не пропускала добровольцев в Карабах и беженцев - в Армению... Начали принимать армян, когда Пашику леща отвесили, от гегемона передали...
  3. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 14:47
    +4
    У азербайджанцев есть даже чувство юмора в данном вопросе. Да, так вот СВО-то надо проводить. И что-то не слышно международных слезниц об этнических чистках, агрессиях, гуманитарных катастрофах, "имперском наследии", "недопустимости применения силы". Взяли и решили вопрос.
    А для многонационалочки 10 армян оставят - журналистам показывать.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: Рязанец87
      А для многонационалочки 10 армян оставят - журналистам показывать.


  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:58
    +1
    Знаю я одного армянина. Из Баку бежал, бросив всё, когда его другу у него на глазах голову отрезали. До сих пор заикается. Это ещё на закате Советов было.
    1. rait
      rait Сегодня, 15:01
      0
      Судя по всему это был погром в Баку в 1990 году, одно из событий "Черного января".
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: Roma-1977
      Знаю я одного армянина. Из Баку бежал, бросив всё, когда его другу у него на глазах голову отрезали. До сих пор заикается.

      в Баку живёт 30 000 армян. Вы это знали? Верить армянину, это себя не уважать. Зачинщиком в их резне был тоже армянин. Мало верьте их басням. Я могу вам видео суда показать. Документацию.
  5. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 14:59
    +1
    Ув други и не други!
    Мнение каждого из вас бесценно, потому что верно, но есть нюансы:
    1. Как г..рится, Бог в помощь! Опираясь на успешный мировой опыт процветания таких стран, как демократичная в полном смысле ШсА с многонациональным укладом успешного проживания всех трудящихся мира ( BLM -Жизнь Чёрных имеет Значение и др. , ККК не даст соврать, кто не в теме).
    2. Многочисленные примеры успешного проживания и мирного сосуществования разных народностей наблюдаются в толерантной Гейропе, где мирно уживаются христиане -католики, лютеране, протестанты, с временным недопониманием отдельных категорий к ценностям Корана и Библии.
    3. А также благодаря огромной помощи и влиянию основных демократических сил ЛженендоЗапада, включая Сороса и им подобным, больших успехов достигло общество бу страны 404, где признаются равными все народы и нац .меншинства, как и их язык.
    4. Надеемся, ничтоже сумняшеся ( вне всяких сомнений) ,что опыт реинтеграции и процветания указанных территорий Закавказья будет активно воспринят всем мировым сообществом, включая ООН.
    Выводы делать токмо нам и вам.
    Честь имею.
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 15:02
    -1


    Постер на автобусной остановке в Степанакерте

    Ничего не напоминает?

    [/center]

    Точка зрения, согласно которой Азербайджан удовлетворится зачистками, осуществляемыми в Карабахе, мягко говоря, неумна. Все понимают, что Азербайджан этим никогда не удовлетворится. И сам Азербайджан высказывается по этому поводу вполне определенно, предъявляя претензии и на армянскую территорию, находящуюся за пределами Карабаха, позволяющую пробивать определенные транспортные коридоры, и на территорию, входящую в состав Российской Федерации.

    А то, что Ильхам Алиев говорил про азербайджанский «Ирэвань», это мы помним. Так что и здесь с аппетитами всё в порядке.

    Когда нам говорят, что претензий к РФ не будет, то ответить можно только одно:
    «Вы либо говорите нечто, понимая, что оно не имеет никакого отношения к действительности, либо проявляете неимоверную близорукость. Вскоре всё, о чем вы говорите, будет опровергнуто реальным ходом событий, но вы даже не вспомните о том, что было вами сказано.
    Считая, что общество, во-первых, не выставляет никакого счета тем, кто его обманывает.
    И, во-вторых, забывает обо всем, что ему было сказано, примерно за две недели. И нынешнему российскому обществу очень легко вешать лапшу на уши.

    До поры до времени Азербайджан был нормальным постсоветским государством. И Россия имела самые серьезные основания относиться к этому государству с той же сдержанной корректностью, как и к Армении. В каких-то русских кругах Азербайджан считали более чужим в конфессиональном плане, чем христианскую Армению, и симпатизировали Армении. А в каких-то кругах Азербайджан считали менее прозападным, чем Армению, и потому более заслуживающим симпатии как с идеологической, так и с коммерческо-нефтяной точек зрения.

    Но ситуация изменилась и можно констатировать сейчас, что всё это в прошлом. Что Азербайджан отказался быть нормально суверенным даже на сомнительный постсоветский манер.

    Что произошло его неслыханное, буквально экстатическое сближение с Турцией.

    Что это все теперь понимают.

    Что вскоре мы будем иметь дело не с единством народа при наличии двух государств, о чем говорится сейчас. А с единым турецко-азербайджанским государством, в котором доминировать будет Турция, являющаяся членом НАТО.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:27
      -1
      Цитата: Фактор
      И сам Азербайджан высказывается по этому поводу вполне определенно, предъявляя претензии и на армянскую территорию

      Вы про Зензезур. А с каких пор это земля их? Мне показать вам билеты депортации Азербайджанцев? Вот карта 1918 года, красным это зона как они говорят СЮНИК по нашему ЗЕНГЕЗУР. У них даже купчи нет на Армению. Они пришлый народ на нашу территорию. Карта Французская. Не мы рисовали. Мало того, у нас отжали земли и с севара около озера Гёйча, армяне его изменили на Севан. Так что не зная историю не надо тут армянскую мантру рассказывать. А если вы хотите вспомнить эпоху динозавров, мы согласны, тогда давайте весь мир переделаем по той эпохе. Представьте что в сенате США скажете о том что давайте США вернем индейцам. вы представляете что с Вами сделают? Засадят на всю жизнь за сепаратизм. Выходит, в нас ло-хов увидели?




      Цитата: Фактор
      А то, что Ильхам Алиев говорил про азербайджанский «Ирэвань», это мы помним.

      и не забывайте! Иреванское ханство было переделано на армянскую губернию а потом Армения.
      ВОТ ДОКУМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ИРЕВАНА армянам. (НАСИЛЬНО)



      Цитата: Фактор
      До поры до времени Азербайджан был нормальным постсоветским государством.

      Азербайджан и сейчас нормально относится к России. Одно наше село Ивановка чего стоит,, русские школы, Вузы, ТВ и многое другое.

      ВЫ ТОВАРИЩЬ, ДРУГА ОТ ВРАГА НЕ ОТЛИЧАЕТЕ.
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 16:03
        0
        Tuttavia, non si può andare indietro nel tempo e tirare fuori mappe che dimostrano questo e quello. Ad un certo punto bisogna prendere atto della realtà. L Italia dopo la seconda guerra mondiale ha perso l' Istria, abbiamo avuto molti profughi. Sono stati accolti e sistemati. Non siamo rimasti a pensare che un giorno l avremmo ripresa. Abbiamo fatto la pace, per poter andare avanti, abbiamo pensato a tutelare gli italiani che sono rimasti in Istria ed è finita. Lo stesso vale per i tedeschi dell' Alto Adige. Dopo la 2 guerra mondiale, Italia, Austria ed i rappresentanti locali si sono accordati e tutto si è risolto. La Austria non sogna di riprendere l Alto Adige e oggi sono pochi i tedeschi dell' Alto Adige che vorrebbero fare parte dell' Austria. Facendo parte dell' Italia ne hanno dei vantaggi, se facessero parte dell' Austria sarebbero uguali agli altri.
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:12
    +1
    Надеюсь реинтегрируют . А о бежали и явно в реинкарнацию не верили . Большач часть уехала ? Нихкера се страна... снялись и уе..ли .. причём большая часть к нам . И эти люди ...? и тд и тп , хотя и есть продолжение у меня .. а за базу уже требаут чемоданы с зеленью
  8. Seal
    Seal Сегодня, 15:14
    0
    Цитата: Lev_Russia
    Турки тоже в 1915 г. пытались армян "реинтегрировать"... Хорошо, что Россия их спасла... Не было бы сейчас никакой проблемы с реинтеграцией... Да и Грузин бы уже не было... Их тоже Россия спасла от полного уничтожения... Впрочем и болгары вряд ли бы как нация существовали..
    Всё таки преувеличивать не надо.
    Что значит
    Хорошо, что Россия их спасла..
    ? Каким образом ??
    Почему вы считаете, что
    и Грузин бы уже не было... Их тоже Россия спасла от полного уничтожения..
    На грузин-то кто покушался ?
    А болгары ? Основная их масса при турках жили очень даже хорошо. Да, во время войны 1877-1878 г.г. со стороны турок и всевозможных "иррегулярных формирований" были эксцессы и довольно кровавые. Но затронули они весьма небольшую часть болгар.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:17
    0
    Тогда всё ведь хорошо? Хороший армянин - реинтегрированный армянин? Да?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Тогда всё ведь хорошо? Хороший армянин - реинтегрированный армянин? Да?

      Да. Иначе он собирает партизанский отряд. С.А. Ковпак, к слову, начал с 11 человек а закончил БД командуя крупнейшим соединением!
  10. Seal
    Seal Сегодня, 15:17
    0
    Цитата: Фактор
    Что вскоре мы будем иметь дело не с единством народа при наличии двух государств, о чем говорится сейчас. А с единым турецко-азербайджанским государством, в котором доминировать будет Турция, являющаяся членом НАТО.
    А если "вскоре" этого такие не произойдет, вы с собой что-то сделаете ? И что такое в вашем понимании "вскоре" ??
  11. _DD_
    _DD_ Сегодня, 15:18
    0
    Ну если только на правах "Fuc*ing Slaves"
  12. Seal
    Seal Сегодня, 15:19
    0
    Цитата: Roma-1977
    Знаю я одного армянина. Из Баку бежал, бросив всё, когда его другу у него на глазах голову отрезали. До сих пор заикается. Это ещё на закате Советов было.
    Что же он за друга не вступился ?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: Seal
      Что же он за друга не вступился ?

      красавчик!
      вот так у армян во всём. Вот из дела суда о Сумгаитских погромах. Армянка указывает на Эдуарда Григоряна, который и избивал и убивал армян, и выдавал себя за Азербайджанца. В сети уйма фактов. И кстати Сумгаит был не просто так выбран, там компактно проживали беженцы из Армении, которые спасли свою жизнь. Играли на их чувствах ненависти к армянам.

    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: Seal
      Что же он за друга не вступился ?

      Этот вопрос можно задать каждому из нас. За развал СССР...
  13. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 15:38
    0
    Сложно что-либо сказать, а тем более прогнозировать. азербайджанецы это не государство, а протурецкий анклав, пока их матрасники с фондом Сороса не трогают, видно ещё рано.
  14. isv000
    isv000 Сегодня, 15:42
    0
    МИД Азербайджана: Мы полны решимости реинтегрировать армян как равноправных граждан

    Громко сказано, гостеприимно! Или в колхоз вступай, или корову отберём!