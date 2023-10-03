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Младший министр обороны Великобритании заявил о «функциональном поражении» Черноморского флота России

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Младший министр обороны Великобритании заявил о «функциональном поражении» Черноморского флота России

Черноморский флот России понес "функциональное поражение" от Украины. С таким заявлением выступил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, пишет украинская пресса.


Джеймс Хиппи, занимающий пост младшего министра по делам Вооруженных сил и ветеранов (не входит в правительство), выступая на Варшавском форуме безопасности, решил перечислить "победы" Украины, одержанные с начала российской спецоперации, но ничего, кроме "Харьковской операции" прошлого года вспомнить не смог. Тогда он заявил, что Украина нанесла "функциональное поражение" российскому Черноморскому флоту. Мол, мало кто может так делать, как когда-то говаривал мэр Киева. Поэтому нужно очень высоко оценивать "военные достижения" Украины.

Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота

- заявил Хиппи.

Однако, младший министр обороны так и не пояснил, что понимает под "функциональным поражением" Черноморского флота, а также не привел деталей этого "поражения". Впрочем, сюда можно добавить заявление главы военной разведки Украины Буданова о том, что Украина якобы парализовала деятельность Черноморского флота, и теперь российские корабли "боятся из портов выйти", а в сторону Украины даже не смотрят.

В Киеве неоднократно заявляли, что после ударов по Севастополю и российским кораблям Россия "фактически потеряла" контроль над Черным морем. Как заявил глава СНБО Данилов, в дальнейшем Украина полностью уничтожит Черноморский флот России.
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31 комментарий
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 14:13
    +5
    Однако, младший министр обороны так и не пояснил, что понимает под "функциональным поражением"


    По ходу он сам не понимает что сказал....Понапридумывают себе хрени всякой и несут эту хрень в средства массовой информации, а те как попугаи.....
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:33
      +6
      Ну, если учесть, что Урсула фон дер Ляйен по молодости была гинекологом, то можно допустить, что и тут младшенький из медицины пришел. Соответственно и термины медицинские по привычке употребляет (а может просто перед сном справочник фельдшера начитался - что более вероятно). Функциональное поражение - это когда органических поражений нет, но функции свои орган либо не выполняет, либо выполняет плохо. В принципе после этого возникает другой вопрос: а какие вообще функции возложены на Черноморский флот, и действительно ли он их выполняет не так, как должен? Но, я думаю, смысла задавать такой вопрос младшОму нет, поскольку это совсем не в его компетенции! laughing
      1. Юра
        Юра Сегодня, 14:58
        +2
        Цитата: БМП-2
        Ну, если учесть, что Урсула фон дер Ляйен по молодости была гинекологом, то можно допустить, что и тут младшенький из медицины пришел
        Профессиональный проктолог? С нужного ракурса рассматривает проблему, после чего ставит достоверный и неоспоримый диагноз?
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:36
      +4
      Британия - родина футбола. Решили техническое поражение присвоить за неявку на матч в Днепре с укроенскими боевыми байдарочниками
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 14:41
        +2
        Тогда напрашивается другое сравнение: Британия - родина бокса. Решили присвоить своему протеже победу по очкам, пока его в нокаут не отправили! laughing
  2. Alexej
    Alexej Сегодня, 14:15
    +3
    Черноморский флот России понес "функциональное поражение"

    Сколько новых формулировок выдумано обеими сторонами за последнее время. Только успевай записывать. Вот еще одна в копилочку "функциональное поражение"...
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:02
      +2
      у нас тоже прибавление у ВМФ,
      "если мы по черному морю не ходим то и никому ходить не дадим" - БПРК Бастион
      laughing аналогия с девизом ПВО: "сами не летает и другим не даём" - С-400
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:16
    +4
    Это что за хмырь такой - младший министр обороны. Наверное все таки зам. министра. Явно шароварник
    запостил, гугл переводом. Палево.))))
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:38
      +2
      Это что за хмырь такой - младший министр обороны.
      ...ну примерно как Степан у Сан Саныча из фильма "Спортлото 82"..."ты Степан в нашей организации первый...после меня"
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:21
    +2
    Залп калибров с кораблей и подводных лодок придадут сомнений по поводу "функциональности" ЧФ wink И сделать надо тогда, когда они выступать будут на форумах или советах ))
  5. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 14:21
    +3
    Какие термины хитрые придумывает, ему бы книжки писатьlaughing
    Еще бы объяснил, где там вообще украина в боевых действиях на море, поскольку абсолютно все, от разведки, связи и планирования, до самих ракет, морских беспилотников и людей которые их пускают с доразведкой результатов ударов - натовское. Украинцы только у телевизора радостно ручки вверх поднимают, если одна из 10ти ракет долетает, доплывает laughing
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:44
      +2
      Какие термины хитрые придумывает,
      ...да уж ...младшие министры они такие...палец в рот не клади...по локоть откусят..потому и младшие....а бывают ещё средние, промежуточные, подготовительные, детсадовские. роддомные....короче много их там бездарей...идут ровным килем на дно
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 14:21
    +3
    Младший министр обороны Великобритании заявил о «функциональном поражении» Черноморского флота России

    Чья бы корова мочала! fellow lol
    Россия, по сути, воюет со всем блоком наты, одна.
    Сможет мелкобритания такое совершить?, Силёнок и экономики хватит? Это не чужих олигархов на бабло доить, безнаказанно, тут текстикулы стальные нужны и кулак по больше и по крепче. Так что не кудахтайте, пока за вас за все ваши подлянки не взялись и фаберже выкручивать не стали.
    Молчком тишком овец пасите! fellow angry
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:24
    +3
    Начиная с младшего министра обороны и заканчивая "функциональным поражением" - термины для оправдания.При том выдуманные под ситуацию с Украиной .В них можно вложить любой смысл по ситуации : "функциональное поражение"ВМС РФ на Черном море - ситуационная победа ВМС Украины .Все ,модно накрывать столы ,русский флот поражен украинской наглостью
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    +2
    Только наше наступление выведет из зазеркалья Англию.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      Только наше наступление выведет из зазеркалья Англию.

      Этих из зазеркалья не вывести . От злости и жадности мозг поражён , выведен из строя laughing функционально .... lol Не бритые бриты ... Ловили б себе треску , кушали овсянку и молчали в тряпочку ...
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:27
    +3
    Ну и должность...
    По сути, англичане носятся с идеей коридора из Англии в Персидский залив. Пока мы Одессу не заберем, они так и будут бредить своим могуществом.
    Второй аспект, они крепко расходятся с матрасами, которые гораздо прагматичнее... Ермака скоро убьют, вспомните потом мои слова...
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:38
      +2
      Да там много кого скоро убьют. laughing Ну, может не так скоро, как того хотелось бы...
  10. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:28
    +2
    Младший помощник старшего дворника, а туда же лезет. Лишь бы что-нибудь ляпнуть...
  11. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 14:35
    0
    Ув други и не други!
    Ценно мнение каждого из Вас, но есть нюансы:
    1.Трудно не согласиться с мнением широко известного мировой величины высокого ранга мелкобрита.
    2. К слову сказать, вооружённые силы, как и военно - морской флот царицы морей по настоящее время находятся на ....м месте в мире по данным и аналитически подтверждённым сведениям военных экспертов мирового уровня!
    3. Продолжают радовать победные реляции многочисленных успехов перечисленных сил в странах Глобального Юга, Гейропе, и др горячих точках планеты.
    4. Надеемся под эгидой и не без помощи некоторых стран увидеть победу реального по
    принадлежности хозяина Islas Malvinas- Мальвинских о-вов!
    А в народе как "Бог шельму метит".
    Честь имею.
  12. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:41
    +1
    Бритты вдохновились подводными дронами.

    То, что на сегодняшний день получает от британцев уКраина, и где-то в подпольном сарае собирает из британских комплектующих беспилотные подводные аппараты, а их всего может быть до десятка – не более, то они никакой погоды не делают.

    Говорить же в будущем о налаживании какого-то постоянного производства не приходится, потому что все это своевременно российская разведка выявляет – не только агентурная, но и космическая.
  13. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:46
    +5
    на самом деле так и есть.. не имея флота, укры утопили наш флагман, БДК, серьезно повредили несколько кораблей в том числе ухитрились серьезно повредить подводную лодку.. постоянно терроризируют своими морскими дронами флот в месте базирования и в открытом море.. .. фактически вся роль нашего флота сведена к периодическому выходу в море для запуска калибров.. но с этими функциями может справить любая баржа.. разрушен штаб флота.. нет, можно конечно надувать щёки и орать "урряяя!" но факты от этого не изменятся..
  14. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 14:49
    0
    Корабли тонут - история проджается .Нужна победа .
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:53
    +1
    Конечно конечно. Как же может быть иначе то. За неимением перемоги придумываем. А вот в реале то послать британские еорабли побоялся, знает что флот есть и может навалять, но функционально, ментально, астрально или еще как он конечноже побежден.
  16. sub307
    sub307 Сегодня, 14:56
    +1
    Цитата: SS68SS
    Однако, младший министр обороны так и не пояснил, что понимает под "функциональным поражением"


    По ходу он сам не понимает что сказал....Понапридумывают себе хрени всякой и несут эту хрень в средства массовой информации, а те как попугаи.....

    Да не "на ком" нашему КЧФ "функционировать", собственно, в акватории ЧФ. Остаётся заниматься охраной своего берега, и по заявкам "пулять" по фашистскому "берегу",...ну и катера "укров" иногда топить. Британцы, вроде, чего то там собирались, в Чёрное море "прогуляться", но, вот "блин"..., передумали...Вот и попробуй тут "функционировать"..., никто не хочет связываться. request
  17. Zoer
    Zoer Сегодня, 14:56
    +4
    Ухх, сколько шапкометателей набежало то!)))
    А ведь по сути, чем занимается сейчас ЧФ? Калибры запускает по наземным целям? Как то мне кажется Искандеры сильно дешевле и эффективнее, чем дорогущие корветы и ДЭПЛ в вопросе нанесения ракетных ударов по наземным целям на Украине. Других задач наш ЧФ к сожалению выполнить не может. Ни захват и удержание о. Змеиный, ни обеспечение ПВО, ни блокирование укр портов, ни высадки десанта в Николаев и Одессу (привет современным минным тральщикам). Т.к. пример с флагманом ЧФ как то не хочется повторять. Сколько небратья нам потопили/уничтожили кораблей, мы столько не сможем им уничтожить в принципе, т.к. их у них просто нет.
    Так, что да, как бы горько не было, но мелкобрит прав. Флот не у дел оказался.
  18. Седов
    Седов Сегодня, 14:57
    +1
    Лучше бы рассказал в каком состоянии их королевский флот находится. Из двух великих авианосцев только один до середины Ла-Манша дойдёт, и то с двумя вертолётами..
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:01
    0
    Младший министр обороны Великобритании заявил о «функциональном поражении» Черноморского флота России
    . Глуп как пробка... к России найдётся что предъявить, более существенного, реального, а это... пустая болтовня.
  20. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:04
    0
    Читаем внимательно - Джеймс Хиппи, занимающий пост младшего министра по делам Вооруженных сил и ветеранов (не входит в правительство), что в переводе - председатель совета ветеранов. Ну и? Свадебный "генерал" на очередных посиделках, который сказал очередной тост. Да, да, тост, не более.
  21. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:14
    0
    Ни какого поражения черноморскому флоту не было. Он и не учавствовал особо в боевых действиях, ибо не с кем. Да, есть локальные поражения кораблей от террористических атак бандеровских беспилотников и ракет, и то, тут без помощи НАТО не обошлось. Думаю, что выводы сделаны правильные и работа идёт.
  22. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:51
    0
    Если ничто приноситит чему-то что-то - то это спекуляции . Хотя вы все и так об этой хрени знаете .льлол87зф