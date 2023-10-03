Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота

Черноморский флот России понес "функциональное поражение" от Украины. С таким заявлением выступил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, пишет украинская пресса.Джеймс Хиппи, занимающий пост младшего министра по делам Вооруженных сил и ветеранов (не входит в правительство), выступая на Варшавском форуме безопасности, решил перечислить "победы" Украины, одержанные с начала российской спецоперации, но ничего, кроме "Харьковской операции" прошлого года вспомнить не смог. Тогда он заявил, что Украина нанесла "функциональное поражение" российскому Черноморскому флоту . Мол, мало кто может так делать, как когда-то говаривал мэр Киева. Поэтому нужно очень высоко оценивать "военные достижения" Украины.- заявил Хиппи.Однако, младший министр обороны так и не пояснил, что понимает под "функциональным поражением" Черноморского флота, а также не привел деталей этого "поражения". Впрочем, сюда можно добавить заявление главы военной разведки Украины Буданова о том, что Украина якобы парализовала деятельность Черноморского флота, и теперь российские корабли "боятся из портов выйти", а в сторону Украины даже не смотрят.В Киеве неоднократно заявляли, что после ударов по Севастополю и российским кораблям Россия "фактически потеряла" контроль над Черным морем. Как заявил глава СНБО Данилов, в дальнейшем Украина полностью уничтожит Черноморский флот России.