Одной из основных причин, по которой ВСУ не смогли добиться успеха в ходе четырехмесячного «контрнаступления», в Киеве и на Западе называют отсутствие у украинских Воздушных сил не то что преимущества, но и даже паритете в боевой авиации с ВС РФ. Да и те самолеты, которыми располагает Украина, проигрывают многим российским.
В эфире немецкого телеканала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет. Наибольшую эффективность на фронте данный самолет демонстрирует с учетом применения планирующих авиабомб большой дальности.
Этот истребитель во всех планах лучше любого украинского самолета. Он дает русским преимущество в воздухе
— констатировал Шмидтке.
По его словам, в последние несколько месяцев на фоне попытки ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ российские военные более активно используют боевую авиацию, что буквально «загоняет в угол» украинские войска. Представители командования Воздушных сил Украины неоднократно заявляли, что наличествующими средствами ПВО, в том числе западными, не способны перехватывать российские ФАБы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые стали настоящим кошмаром для ВСУ.
Кроме того, продолжил Шмидтке, большую проблему для ВСУ создают российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые очень эффективно поражают бронетехнику, в том числе западные танки. При этом немецкий журналист утверждает, что в последнее время данная боевая машина «реже используется для атак по причине усиления средств ПВО», предоставленных Киеву западными партнерами.
Российский многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С, разработка которого была завершена в в ОКБ Сухого в 2008 году, серийно поступал на вооружение ВВС (ВКС) РФ в период с 2012 по 2015 годы. За это время российские военные летчики получили 48 машин. В декабре 2015 года был подписан второй контракт на поставку 50 единиц Су-35С в Воздушно-космические силы РФ до 2020 года, он полностью выполнен в установленный срок.
Согласно заявлению ОКБ Сухого, назначенный ресурс Су-35 (кроме двигателей) составляет 6000 летных часов или 30 лет. Заявленный назначенный ресурс двигателей — 4000 часов. В истребителе использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над боевыми машинами аналогичного класса.