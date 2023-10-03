Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий телеканал: Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет

18
Немецкий телеканал: Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет

Одной из основных причин, по которой ВСУ не смогли добиться успеха в ходе четырехмесячного «контрнаступления», в Киеве и на Западе называют отсутствие у украинских Воздушных сил не то что преимущества, но и даже паритете в боевой авиации с ВС РФ. Да и те самолеты, которыми располагает Украина, проигрывают многим российским.


В эфире немецкого телеканала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет. Наибольшую эффективность на фронте данный самолет демонстрирует с учетом применения планирующих авиабомб большой дальности.

Этот истребитель во всех планах лучше любого украинского самолета. Он дает русским преимущество в воздухе

— констатировал Шмидтке.

По его словам, в последние несколько месяцев на фоне попытки ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ российские военные более активно используют боевую авиацию, что буквально «загоняет в угол» украинские войска. Представители командования Воздушных сил Украины неоднократно заявляли, что наличествующими средствами ПВО, в том числе западными, не способны перехватывать российские ФАБы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые стали настоящим кошмаром для ВСУ.

Кроме того, продолжил Шмидтке, большую проблему для ВСУ создают российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые очень эффективно поражают бронетехнику, в том числе западные танки. При этом немецкий журналист утверждает, что в последнее время данная боевая машина «реже используется для атак по причине усиления средств ПВО», предоставленных Киеву западными партнерами.

Российский многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С, разработка которого была завершена в в ОКБ Сухого в 2008 году, серийно поступал на вооружение ВВС (ВКС) РФ в период с 2012 по 2015 годы. За это время российские военные летчики получили 48 машин. В декабре 2015 года был подписан второй контракт на поставку 50 единиц Су-35С в Воздушно-космические силы РФ до 2020 года, он полностью выполнен в установленный срок.

Согласно заявлению ОКБ Сухого, назначенный ресурс Су-35 (кроме двигателей) составляет 6000 летных часов или 30 лет. Заявленный назначенный ресурс двигателей — 4000 часов. В истребителе использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над боевыми машинами аналогичного класса.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 14:24
    +2
    ФАБЫ с УМПК это про Су-34 в основном, Су-35 конечно крутой самолёт, но он скорее на другие самолёты охотиться... Странная статья
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:25
    +1
    Риторика западных СМИ сильно меняется, конец уже близок и всем известен. Как им надо будет с нами договариваться, и пора смягчать заголовки статей :)
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:40
      +4
      Цитата: Вадим С
      Риторика западных СМИ сильно меняется, конец уже близок и всем известен. Как им надо будет с нами договариваться, и пора смягчать заголовки статей :)

      Нет. Это подбор статей редакторами ВО помннялся. Вообще то что Су-35 превосходит любой самолет ВСУ это как 2×2=4.
  3. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 14:32
    0
    Цитата: Fluoride11
    ФАБЫ с УМПК это про Су-34 в основном

    Су-34, и Су-35 берут на подвески такую прелесть, как КАБ-1500 различных модификаций. Су-35 берет три таких бомбы, Су-34 – две или четыре, источник:
    https://topwar.ru/222148-umpk-hitryj-plan-ili-udachnaja-improvizacija.html
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:33
    +4
    Дошло на второй год, что самолеты ВКС РФ превосходят самолёты ВСУ. Эстония аплодирует.
  5. bobnew2017
    bobnew2017 Сегодня, 14:40
    -3
    У Украины ничего не было кроме лаптей.
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 14:41
    +3
    корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет.
    Поздравляю херра Шмидтке с присвоением звания капитана (очевидность)
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:42
    +2
    Цитата: Fluoride11
    Странная статья

    Обычная новостная статья.
    И надо понимать что такие заявления наши враги делают исключительно для обоснования необходимости передачи окраине новых более мощных вооружений (ф16 и тд)
  8. Irokez
    Irokez Сегодня, 14:45
    0
    Этот истребитель во всех планах лучше любого украинского самолета. Он дает русским преимущество в воздухе

    А вот совсем не понятно.
    Почему только любой самолёт ВСУ, а что есть европейские которые превосходят Су-35?
    Говоря о ВСУ они боятся говорить о бундесвере.
    Даже в ЕС у кого есть пингвины ну никак не тянут на пятое поколение как и наш Су-35, но да элементы пятого поколения есть, а по итогу 4++.
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:45
    +2
    Шмидтке журналист какого издательства, канала? Немец даже не в курсе, что украинских самолётов не существует, только советские. Засоряют военное обозрение, дешёвыми статейками.
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:46
    +2
    Шмидтке журналист какого издательства, канала? Немец даже не в курсе, что украинских самолётов не существует, только советские. Засоряют военное обозрение, дешёвыми статейками.
  11. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:46
    0
    "Я не упал, меня уронили!.."
    Запад не может проиграть. Запад ищет обоснования проигрышу непосредственно Украины. Ню-ню...
  12. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:01
    0
    У украины нет своих самолетов, только советские
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:03
    +2
    Немецкий телеканал: Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет
    . Зачем сравнивать не сравнимое?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:46
      0
      Су-35 это поколение 4++
      украина еще пока использует самолеты 4 поколения но только истребители МиГ-29, Су-27
      3-е поколение фронтовые бомберы Су-24 и дозвуковые штурмовики Су-25
  14. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:15
    0
    Немецкий телеканал: Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет

    "Капитаны "очевидность". Ну так скажите же украинцам, чтоб быстрее сдавались! :))
    А вообще, звчем всякую фигню на ВО публиковать? "Одна баба сказала" -- и уже отдельная статья? Хорошо хоть Захаровой стало поменьше в новостях..
    И почему пропали публикации про обстановку в Сирии? Или наших там уже нет?
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:23
    -1
    Почему СУ-35 100 штук а не тысяча? Почему СУ-57 в час по чайной ложке? Кто тянет резину? Кого ставить к стенке за саботаж? soldier
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:11
    0
    Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский боевой самолет

    О, прекрасный, могучий аналитик! Новая российская Сушка превосходит старые советские Сушки тридцати-сорокалетней давности! Как прозорлив этот эксперт!!!