Пресса Британии: Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине

Мы отдали как раз столько, сколько могли позволить (...) Каждый отданный танк означает, что у нас самих на один танк меньше

(...) предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды британского снаряжения, Лондон должен сыграть свою роль в побуждении других стран давать Украине больше денег и оружия