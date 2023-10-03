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Пресса Британии: Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине

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Пресса Британии: Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине

Украина может не ждать новых поставок оружия от Великобритании, несмотря на продолжающуюся поддержку. Просто у британцев кончились вооружения, которые они могли поставить Киеву. Об этом заявил высокопоставленный военный британской газете The Daily Telegraph.


Хотя Зеленский продолжает требовать от Запада поставок оружия и боеприпасов, сделать это становится все труднее, военные запасы многих стран уже показали дно или находятся на самом низком уровне. Уже нет того прошлогоднего энтузиазма, с которым страны западной коалиции передавали Украине вооружения, а Зеленского встречали с распростертыми объятиями и бурными аплодисментами. Все больше стран сворачивают свои программы помощи, отделываясь поставкой небольших партий. Дошла очередь и до Великобритании.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление высокопоставленного британского военного, пожелавшего остаться анонимным, Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине. На сегодняшний день Британия больше не может передавать военную помощь Украине и уступает эту "почетную обязанность" другим странам.

Мы отдали как раз столько, сколько могли позволить (...) Каждый отданный танк означает, что у нас самих на один танк меньше

- приводит слова чиновника The Daily Telegraph.

Военный подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, но у нее нет необходимых Киеву систем противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов, они просто закончились. Такая же ситуация и с танками.

(...) предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды британского снаряжения, Лондон должен сыграть свою роль в побуждении других стран давать Украине больше денег и оружия

- добавил он.
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7 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:57
    +4
    Пресса Британии: Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине

    Британские беспредельщики достигли своего предела... Абсурд, но звучит красиво... fellow
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:04
      0
      ...Лондон должен сыграть свою роль в побуждении других стран давать Украине больше денег и оружия - добавил он.

      "Как это понимать?" - заискивающе спросил Зеленский Сунака.
      "Как, как, да очень просто денег и оружия больше Вам не дадим, но гадить будет продолжать во все стороны" - сказал резко Риши, и тут же приобнял по отечески Зеленского и успокоительно произнёс - "Не дрейфь Вовка, всё будет хорошо, гадить под двери другим мы умеем классно!". tongue
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:58
    +1
    Ну вот, а так все красиво начиналось. Сусеки все выгребли за год.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:59
    0
    Теперь- все становится понятно. Украину надо было- бомбить,со времен Потемкина. А мы- строили и вкладывали в нее ресурсы и деньги. Вот поэтому мы и " аккупанты", триста лет. А ГамЭрЫка-их союзник.
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 15:05
    0
    Значит будут продолжать поставлять небританское оружие. В прошлом году был скандал о поставках оружия из Казахстана через Иорданию по средствам подставных фирм, но тогда лавочку прикрыли. Однако подобных контрагентов у Великобритании хоть отбавляй.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    +2
    Пресса Британии: Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине
    . Сбагрили старое, это понятно, но ведь надо восполнять отсутствующее...
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:37
      +1
      скорее это информация для тех, кто ныл что нужно наступление, кто устал от обороны
      вот итог этой обороны - перемолотили все резервы и запасы всех стран НАТО (!)
      а воевать то по настоящему мы еще так и не начинали