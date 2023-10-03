Пресса Британии: Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине

Украина может не ждать новых поставок оружия от Великобритании, несмотря на продолжающуюся поддержку. Просто у британцев кончились вооружения, которые они могли поставить Киеву. Об этом заявил высокопоставленный военный британской газете The Daily Telegraph.
Хотя Зеленский продолжает требовать от Запада поставок оружия и боеприпасов, сделать это становится все труднее, военные запасы многих стран уже показали дно или находятся на самом низком уровне. Уже нет того прошлогоднего энтузиазма, с которым страны западной коалиции передавали Украине вооружения, а Зеленского встречали с распростертыми объятиями и бурными аплодисментами. Все больше стран сворачивают свои программы помощи, отделываясь поставкой небольших партий. Дошла очередь и до Великобритании.
Как пишет издание, ссылаясь на заявление высокопоставленного британского военного, пожелавшего остаться анонимным, Лондон достиг своего предела в поставках оружия Украине. На сегодняшний день Британия больше не может передавать военную помощь Украине и уступает эту "почетную обязанность" другим странам.
Мы отдали как раз столько, сколько могли позволить (...) Каждый отданный танк означает, что у нас самих на один танк меньше
- приводит слова чиновника The Daily Telegraph.
Военный подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, но у нее нет необходимых Киеву систем противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов, они просто закончились. Такая же ситуация и с танками.
(...) предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды британского снаряжения, Лондон должен сыграть свою роль в побуждении других стран давать Украине больше денег и оружия
- добавил он.