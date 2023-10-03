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Власти США намерены ужесточить действующие ограничения на вывоз чипов в КНР

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Власти США намерены ужесточить действующие ограничения на вывоз чипов в КНР

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила руководство КНР о намерении ужесточить действующие в настоящее время ограничения на вывоз чипов и технологий, предназначенных для производства микросхем. Новые меры могут вступить в силу уже в октябре текущего года.


Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правительстве США, вопросами, связанными с ужесточением действующих экспортных ограничений занимается министерство торговли страны.

Таким образом в ведомстве намерены ограничить доступ Китая к значительному количеству технологий, используемых в производстве микросхем, по аналогии с аналогичными протекционистскими мерами властей Японии и Нидерландов. Кроме того, в американском Минторге работают над мерами, направленными на закрытие возможных каналов доставки через третьи страны в Китай продукции этого вида.

Торговое противостояние США и Китая началось в октябре прошлого года, когда американскими властями был введен расширенный контроль за экспортом в КНР чипов и технологий для производства микросхем. Власти США объяснили ограничения необходимостью защиты своих национальных интересов и национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что американский Минторг запретил Китаю использование американских субсидий, предназначенных для финансирования производства полупроводников, таким образом лишив получателей финансовой поддержки возможности для использования денежных средств, предназначенных для расширения производства на территории других стран, включая Китай и Россию.
Использованы фотографии:
Pixabay
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2 комментария
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  1. Alex777
    Alex777 Сегодня, 15:31
    +3
    Американские производители чипов опять в печали.
    Самый большой рынок. Собственное правительство. bully
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:33
    +1
    Запрещай не запрещай, а прогресс не остановить. Можно только замедлить.
    Да и сами пострадают. Сами же себе обрезают рынок сбыта чипов в Китай который кстати обратно в США товары поставляет на этих чипах.
    Будет как с Россией санкции - это прогресс и благо для экономики.
    В Китае щас освоят свои литографы (12...18 нм) для микросхем с сопутствующим оборудованием и химией, а в России планикуют к 2026 свой самостоятельный литограф с оборудованием (повторяю свой) и химией промышленного образца, но с технологией ещё пока 95 нм, но и этого хватает обеспечить 20...30 процентов внутреннего рынка. А в последствии техпроцесс будет уменьшаться (65...48...28...22...18) и это наша реальная независимость в электронике. Бабки выделяются большие.
    Пусть не сегодня, но уж точно завтра.