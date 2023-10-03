Власти США намерены ужесточить действующие ограничения на вывоз чипов в КНР

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила руководство КНР о намерении ужесточить действующие в настоящее время ограничения на вывоз чипов и технологий, предназначенных для производства микросхем. Новые меры могут вступить в силу уже в октябре текущего года.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правительстве США, вопросами, связанными с ужесточением действующих экспортных ограничений занимается министерство торговли страны.Таким образом в ведомстве намерены ограничить доступ Китая к значительному количеству технологий, используемых в производстве микросхем, по аналогии с аналогичными протекционистскими мерами властей Японии и Нидерландов. Кроме того, в американском Минторге работают над мерами, направленными на закрытие возможных каналов доставки через третьи страны в Китай продукции этого вида.Торговое противостояние США и Китая началось в октябре прошлого года, когда американскими властями был введен расширенный контроль за экспортом в КНР чипов и технологий для производства микросхем. Власти США объяснили ограничения необходимостью защиты своих национальных интересов и национальной безопасности.Ранее сообщалось, что американский Минторг запретил Китаю использование американских субсидий, предназначенных для финансирования производства полупроводников, таким образом лишив получателей финансовой поддержки возможности для использования денежных средств, предназначенных для расширения производства на территории других стран, включая Китай и Россию.