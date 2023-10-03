Военное обозрение
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Ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени»

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Ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени»

Эстонский министр обороны Ханно Певкур встретился в Киеве со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе встречи он сообщил, что ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени».

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны прибалтийского государства.

Украина нуждается в нашей поддержке и помощи, чтобы выиграть эту войну

- отметил эстонский чиновник.

Певкур сказал, что Киев имеет право самостоятельно выбрать темп, в котором будет «прогрессировать» в зоне боевых действий, не теряя единства. Министр призвал киевский режим сохранять решимость и не отказываться от выбранного курса.


Умеров и Певкур обсудили в ходе встречи дальнейшую поддержку Киева со стороны Таллина, положение ВСУ на передовой и варианты сотрудничества двух ведомств, включая развитие оборонной отрасли.

Глава Минобороны Украины рассказал гостю с балтийских берегов о последних событиях на фронте и сообщил о недавних поступлениях от западных партнеров. Со своей стороны, Певкур подробно перечислил ту военную помощь, которую Таллин оказывал Киеву с момента начала вооруженного конфликта.

Эстонский министр также встретился в украинской столице с секретарем Совета безопасности Украины Алексеем Даниловым.

Ранее в Минобороны Эстонии анонсировали создание воинского подразделения, специализирующего на применении дронов-камикадзе. Формирование такого типа станет первым в Североатлантическом альянсе.
Использованы фотографии:
Минобороны Эстонии
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24 комментария
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 15:09
    +7
    Ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени»


    ОХ, уж этот могучий ВПК огромной страны... увеличение производства консервов и подгузников?
    в эстонии осталось хотя бы среднее машиностроение?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:27
      0
      Эти "балтийские тигры" такие тигры ... bully
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:10
    +4
    Одна страна, выживающая на брюссельских подачках, собирается спасать страну, живущую на американских и европейских подачках... А вместе не утоните...???
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:10
    +1
    Еперный театр, оборонная промышленность эстонии. Как гордо и грозно звучит. Да ещё и на военные рельсы. С укрофюрером нюхнул что ли? Вон уже главный смотрящий "достиг предела", а эти то оказывается ещё и начинали, только собираются.))))
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:13
      +4
      Гражданские рельсы уже почти разобрали за ненадобностью. Теперь вот военными пользоваться будут
    2. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 15:14
      0
      может и принял стимуляторов, но все эти болтуны заложники своей же риторики, влажные фантазии могут только возрастать, будем надеяться, что они когда нибудь подскользнуться на все той слизи, что постоянно льется из их отверстий!
  4. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:15
    +2
    "Ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени». Что может сделать Эстония? Рогатки? Мышеловки и мухобойки? Не очень страшно.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:16
    +3
    Это ВПК страны, в армии которой нет ни одного танка? Я не ошибаюсь?
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:16
    +2
    Минобороны Эстонии Певкур сказал, что Киев имеет право самостоятельно выбрать темп, в котором будет «прогрессировать» в зоне боевых действий —

    ***
    — То есть свой "темп прогрессирования" эстонцы свидомым не предлагают,а то те проскочат "линию Суровикина" и не заметят ...
    ***
  7. Владимир_Борисович
    Владимир_Борисович Сегодня, 15:17
    +2
    Шпроты испугались и больше не ловятся.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 15:17
    +1
    Ради Украины Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени»

    эстонцы могут тужиться с производством как им заблагоросудится.
    Производство существует для того, чтобы конечную продукцию кто-то покупал, тем самым обеспечивая оборот деньги-товар-деньги.
    Кто им за суету платить будет? У? Нищи как церковные крысы. Пин до сия? Зачем? Они сами с удовольствием к этой кормушке присосались, зачем им делиться?
    Так что, всё суета сует, напрасные дёргания и словоизвержения! yes
  9. al3x
    al3x Сегодня, 15:18
    +1
    А у Эстонии есть военная промышленность? Ресурсы и сырье тоже из недр своей необъятной недостраны добывать начнут?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: al3x
      А у Эстонии есть военная промышленность?

      У них и обычной-то промышленности нет... откуда там военная?
  10. faiver
    faiver Сегодня, 15:21
    +1
    Кремль в ужасе, Генштаб РФ в панике, Лавров в 8-ой раз переписывает ноту правительству Эстонии (тьфу опять кляксу поставил) - уже в 9-ый laughing
  11. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 15:22
    +1
    Трибалты из Вымиратов разве что только смогут, как это только запустить производство садового инвентаря и калош.
  12. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:23
    +2
    Лол. Да уж... тут все утверждают, что-де мотивация украинской армии - результат антироссийской агитации... бросьте, главная её составляющая - это страх. Страх, как у нашкодившего подростка. Вот и гордые трибалты тоже его испытывают - вот-вот наступит время, когда с них спросят - что же вы тут натворили, воспользовавшись минутной слабостью?
  13. Боромир1941
    Боромир1941 Сегодня, 15:25
    0
    вот и отлично. и весь мир увидит какие они все не хорошие
  14. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:25
    0
    Никак завод свой по производству памперсов решили запустить.
  15. ASM
    ASM Сегодня, 15:28
    0
    Пытаются присосаться к деньгам Ес и штатов для поддержки скакуасии, ведь эти деньги идут прямиком предприятиям Впк. Сами по себе эти нищие голодранцы ничего из себя не представляют. Теоретически может частично сработать, особенно если много орать и постоянно клянчить - почему, мол, рейнметаллу отстегивают, а нам нет.
  16. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 15:29
    +2
    На счёт промышленности не знаю, нет у Эстонии промышленности, а вот в сфере IT technology могут нагадить, NATO CCD COE находится в Таллинне.
  17. a_2573
    a_2573 Сегодня, 15:29
    0
    Подскажите пожалуйста, а какое вооружение и техника производится в этой "стране"? А то что-то информации нет, и какую долю мирового рынка ВТ и В занимает этттта странннна ? feel
  18. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:31
    0
    Смотришь , вроде умный , а присмотришься , то дураком .) С) а вообще прибалты значат меньше нуля . Их защищать никто не будет . У них истерика будет , когда русский зверь проснётся . Е пока они в предистеричном состоянии . НАМ НАДО НАСТУПАТЬ
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:00
    0
    Эстония готовится запустить оборонную промышленность «в масштабах военного времени»

    Ух тыы... неужели вместо трех рабочих - будут работать целых четверо?
  20. Седов
    Седов Сегодня, 16:03
    0
    Вместе потом наверное ржали после совместного коммунике) Как ловко им удалось напугать русского зверя)