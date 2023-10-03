Шойгу: Попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Соледаро-Артемовском направлении, в районах Вербового и Работино провалились

Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм

Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. Вступительную речь глава российского военного ведомства начал с общей оценки ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Он отметил, что все попытки противника прорвать оборону ВС РФ на Соледаро-Артемовском направлении, в районах Вербового и Работино Запорожского фронта провалились. В ходе боев ВСУ понесли и продолжают нести большие потери в живой силе и технике. На Артемовском участке особо отличились бойцы 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад «Южной» группировки войск ВС РФ, отметил министр.На Краснолиманском направлении мужество и героизм в отражении атак врага проявили 55-я мотострелковая бригада и 228-й мотострелковый полк. Успешно выполнили поставленные задачи военнослужащие 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады, отметил глава Минобороны РФ особо отличившиеся подразделения.— подчеркнул Шойгу.Примером стойкости, отваги и профессионализма российских военнослужащих в зоне СВО стал тот факт, что только с 1 июня 57-ми объединениям, соединениям и воинским частям ВС РФ присвоены почетные наименования гвардейские. Двадцать соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил удостоены орденов Российской Федерации. Количество военнослужащих, получивших государственные награды, в наиболее отличившихся подразделениях составляет от 50 до 90 процентов всего личного состава.Министр отметил хорошую организацию медицинской помощи на передовой и в прифронтовой зоне. На поле боя помощь раненым оказывается в первые минуты, что кратно увеличило выживаемость пострадавших в боях солдат и офицеров.Немалое значение в этом играет наличие полевых госпиталей, оснащенных всем необходимым. Эти медцентры усилены опытными хирургами из центральных лечебных заведений страны, делающими уникальные операции, спасающие жизни и сохраняющие здоровье наших бойцов. В результате высокоэффективной работы военных медиков, летальность в госпитальном звене составляет 0,43 процента и продолжает снижаться.— особо отметил Шойгу.