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Шойгу: Попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Соледаро-Артемовском направлении, в районах Вербового и Работино провалились

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Шойгу: Попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Соледаро-Артемовском направлении, в районах Вербового и Работино провалились

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. Вступительную речь глава российского военного ведомства начал с общей оценки ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине.


Он отметил, что все попытки противника прорвать оборону ВС РФ на Соледаро-Артемовском направлении, в районах Вербового и Работино Запорожского фронта провалились. В ходе боев ВСУ понесли и продолжают нести большие потери в живой силе и технике. На Артемовском участке особо отличились бойцы 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад «Южной» группировки войск ВС РФ, отметил министр.

На Краснолиманском направлении мужество и героизм в отражении атак врага проявили 55-я мотострелковая бригада и 228-й мотострелковый полк. Успешно выполнили поставленные задачи военнослужащие 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады, отметил глава Минобороны РФ особо отличившиеся подразделения.

Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм

— подчеркнул Шойгу.

Примером стойкости, отваги и профессионализма российских военнослужащих в зоне СВО стал тот факт, что только с 1 июня 57-ми объединениям, соединениям и воинским частям ВС РФ присвоены почетные наименования гвардейские. Двадцать соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил удостоены орденов Российской Федерации. Количество военнослужащих, получивших государственные награды, в наиболее отличившихся подразделениях составляет от 50 до 90 процентов всего личного состава.

Министр отметил хорошую организацию медицинской помощи на передовой и в прифронтовой зоне. На поле боя помощь раненым оказывается в первые минуты, что кратно увеличило выживаемость пострадавших в боях солдат и офицеров.

Немалое значение в этом играет наличие полевых госпиталей, оснащенных всем необходимым. Эти медцентры усилены опытными хирургами из центральных лечебных заведений страны, делающими уникальные операции, спасающие жизни и сохраняющие здоровье наших бойцов. В результате высокоэффективной работы военных медиков, летальность в госпитальном звене составляет 0,43 процента и продолжает снижаться.

Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу

— особо отметил Шойгу.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 15:54
    0
    "Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу", - ну, хоть врачи работают добросовестно, а остальные? Вот Умеет уважаемый Сергей Кажугетович Шойгу создать интригу одной только фразой. Сверкающие кресла, чистенькие глаженные мундиры, вылизанный подиум, орденские планки, зелень униформы и цветочки, О,5 минеральной водички на столе, звездатые и мордатые генералы рядом, обнадеживующий порядок излучается со всех сторон, много света, ни пылинки, ни соринки, никакого мусора, благодать. Успокоил, обнадежил, убедил...Орёл, верю на все сто сразу и мгновенно. Доллар за сто, но как сказал многоуважаемый Дмитрий Сергеевич, - Курс рубля беспокойства в Кремле не вызывает - Песков
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:07
    0
    все попытки противника прорвать оборону ВС РФ на Соледаро-Артемовском направлении, в районах Вербового и Работино Запорожского фронта провалились.
    Что, все уже закончилось?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:10
      0
      Личро я думаю,что это все отложено на весну.Они снова соберут бригады и попытаются ещп раз.Теперь учтя свои ошибки