Зеленский сообщил о посещении Купянско-Лиманского направления, где прошла встреча с командирами бригад ВСУ

Зеленский снова отправился на передовую, на этот раз он посетил позиции украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях. По крайней мере, об этом он заявил сам, опубликовав несколько снимков с военнослужащими ВСУ в своем ТГ-канале.
Согласно публикации, во вторник, 3 октября 2023 года, Зеленский вместе с главой офиса Ермаком, а также другими сопровождающими, посетили "самое горячее" направление на линии фронта - Купянско-Лиманское. А "горячее" оно потому, что здесь российская армия не обороняется, а наступает, причем ВСУ не могут остановить продвижение россиян, особенно в районе Купянска.
Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задания на одном из самых горячих направлений — купянско-лиманском
- написал Зеленский.
Как утверждается, глава киевского режима встретился с командирами бригад и батальонов 103-й бригады ТРО, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Главной темой обсуждения была ситуация на переднем крае. Зеленский пообещал поддержку, еще больше западного оружия и техники, а также "победу" Украины над Россией.
Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы — мощь!
- заявил он.
На передовую Зеленский не ходил, с простыми солдатами не общался, но по просьбе командования одной из бригад подписал флаг подразделения, в подарок получив знак бригады и шеврон с рукава командира подразделения.