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Зеленский сообщил о посещении Купянско-Лиманского направления, где прошла встреча с командирами бригад ВСУ

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Зеленский сообщил о посещении Купянско-Лиманского направления, где прошла встреча с командирами бригад ВСУ

Зеленский снова отправился на передовую, на этот раз он посетил позиции украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях. По крайней мере, об этом он заявил сам, опубликовав несколько снимков с военнослужащими ВСУ в своем ТГ-канале.


Согласно публикации, во вторник, 3 октября 2023 года, Зеленский вместе с главой офиса Ермаком, а также другими сопровождающими, посетили "самое горячее" направление на линии фронта - Купянско-Лиманское. А "горячее" оно потому, что здесь российская армия не обороняется, а наступает, причем ВСУ не могут остановить продвижение россиян, особенно в районе Купянска.

Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задания на одном из самых горячих направлений — купянско-лиманском

- написал Зеленский.

Как утверждается, глава киевского режима встретился с командирами бригад и батальонов 103-й бригады ТРО, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Главной темой обсуждения была ситуация на переднем крае. Зеленский пообещал поддержку, еще больше западного оружия и техники, а также "победу" Украины над Россией.

Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы — мощь!

- заявил он.

На передовую Зеленский не ходил, с простыми солдатами не общался, но по просьбе командования одной из бригад подписал флаг подразделения, в подарок получив знак бригады и шеврон с рукава командира подразделения.

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7 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:53
    +2
    Теперь всю бригаду заставят целовать сей прапор освещенный Зеленским.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:54
    0
    Не добрая примета для В. С. У. прилет этого "пианиста".
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: Ропот 55
      Не добрая примета для В. С. У. прилет этого "пианиста".

      Да уж, всех кого он посетил и прилюдно челомкался, ожидала глубокая попа. При чем не только собственных военных, но и политиков из за бугра. Ждёмс теперь и этих очередников.)))
  3. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 15:58
    +2
    Зеленский снова отправился на передовую, на этот раз он посетил позиции украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

    Когда Зе посещает ЛБС, то отстрелы, канонады стихают, бпла и су-35 не летают, а «удары по центрам принятия решений» мирно засыпают
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:58
    +1
    А может и самом деле приезжал куда-нибудь поблизости. Он же своим вояжам не хозяин: куда вашингтонские хозяева прикажут ради пиара ехать - туда и едет. Отказаться нельзя - можно пулю затылок от охранников получить.
  5. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 16:07
    0
    Казалось бы,вот желанная цель,на которую ни "Кинжала" ничего не жалко.Но - нет.Партнеры прочертили линии о которых не кричали прилюдно,но Кремль их переступить серется.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 16:09
    0
    Зеленский сообщил о посещении Купянско-Лиманского направления

    - Доктор, а сосед говорит, что он бабку каждый день лохматит!
    - Так и вы говорите!