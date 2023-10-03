Зеленский сообщил о посещении Купянско-Лиманского направления, где прошла встреча с командирами бригад ВСУ

Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задания на одном из самых горячих направлений — купянско-лиманском

Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы — мощь!