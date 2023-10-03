Власти Украины внесли три крупнейшие нефтегазовые компании КНР в список «международных спонсоров войны»

Украинское руководство включило в перечень так называемых "международных спонсоров войны" три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, сотрудничающие с Россией. Об этом сообщает подконтрольное США Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК).В опубликованном ведомством сообщении утверждается, что три крупнейшие нефтегазовые компании Китая продолжают реализацию совместных с Россией проектов, тем самым осуществляя финансирование своими налоговыми отчислениями стратегической отрасли РФ.Уточняется, что речь идет о компаниях China National Petroleum Corporation, Sinopec Group и CNOOC Group, занимающихся инвестициями в российские добывающие отрасли и активно закупающие в России углеводороды.Ранее НАПК внесло в свой список "международных спонсоров войны" ирландскую компанию Peninsula Petroleum, поставляющую судовое топливо и использующую для перевозок российские танкеры. Кроме того, в перечень вошли австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, французская корпорация Auchan Holding, итальянская компания Buzzi Unicem, индийская компания Shree Ramkrishna Exports, китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, являющаяся владельцем платформы онлайн-коммерции Aliexpress, а также компании Auchan, Leroy Merlin и Procter&Gamble, продолжающие вести свой бизнес в России.Однако, пожалуй единственной мерой, которую способно ввести против этих компаний украинское правительство, является планируемая Киевом специальная маркировка для товаров компаний, признанных НАПК "международными спонсорами войны", на украинском рынке.