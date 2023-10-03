Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: Байден и Пентагон кивают друг на друга

В США продолжает разыгрываться «водевиль» с поставками на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Напомним, что как только Байден принял Зеленского в ходе его недавнего визита в Соединённые Штаты, украинская и западная пресса вышли с материалами о том, что президент США одобрил поставку Украине таких ракет, но не с «единой» боеголовкой, а с кассетной боевой частью. Причём добавлялось, что партия ракет для поставки будет «небольшой».
Потом стали появляться другие публикации – уже о том, что, дескать, те газетчики, которые написали о принятом решении, опережают события.
И вот – новое действие этого водевиля. В Пентагоне заявляют, что они поставят Украине ракеты ATACMS сразу же после одобрения таких поставок Байденом. То есть, в Пентагоне хотят сказать, что президентом США к настоящему моменту такое решение принято не было. Это притом, что в ходе одного из брифингов в Белом доме было заявлено, что в «Пентагоне идут консультации по вопросу отправки дальнобойных ракет». Кивают друг на друга.
Но и это ещё не всё. Напомним, что ранее в западной прессе вышел материал, в котором говорилось, что все эти разговоры о поставке «небольшой партии ATACMS» ставят своей целью надавить на правительство Германии с тем, чтобы Шольц одобрил поставке Украине немецких ракет Taurus. Пока Олаф непоколебим… Возможно, сказывается то, что он уже многократно видел горящими свои поставки в запорожских степях, когда американцы фактически вынудили его начать поставки танков Leopard, со своей стороны заявив: а наши «Абрамсы» мы поставим потом, потому что «слишком сложны в использовании». А возможно дело и в падении рейтинга партии Шольца в Германии. Так, в ряде восточных «бундес-земель» «Альтернатива для Германии» уже чуть ли не двукратно обходит партию Шольцу, не говоря уже о партии «зелёных» г-жи Анналены Бербок.
Однако сомневаться не приходится: рано или поздно киевскому режиму поставят и ATACMS, и Taurus, и всё, что там попросят, если только не случится того, чего не случится никогда – у власти в странах Запада окажутся политики, которые просто по определению не будут понимать: а зачем вообще воевать против России…