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Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: Байден и Пентагон кивают друг на друга

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Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: Байден и Пентагон кивают друг на друга

В США продолжает разыгрываться «водевиль» с поставками на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Напомним, что как только Байден принял Зеленского в ходе его недавнего визита в Соединённые Штаты, украинская и западная пресса вышли с материалами о том, что президент США одобрил поставку Украине таких ракет, но не с «единой» боеголовкой, а с кассетной боевой частью. Причём добавлялось, что партия ракет для поставки будет «небольшой».


Потом стали появляться другие публикации – уже о том, что, дескать, те газетчики, которые написали о принятом решении, опережают события.

И вот – новое действие этого водевиля. В Пентагоне заявляют, что они поставят Украине ракеты ATACMS сразу же после одобрения таких поставок Байденом. То есть, в Пентагоне хотят сказать, что президентом США к настоящему моменту такое решение принято не было. Это притом, что в ходе одного из брифингов в Белом доме было заявлено, что в «Пентагоне идут консультации по вопросу отправки дальнобойных ракет». Кивают друг на друга.

Но и это ещё не всё. Напомним, что ранее в западной прессе вышел материал, в котором говорилось, что все эти разговоры о поставке «небольшой партии ATACMS» ставят своей целью надавить на правительство Германии с тем, чтобы Шольц одобрил поставке Украине немецких ракет Taurus. Пока Олаф непоколебим… Возможно, сказывается то, что он уже многократно видел горящими свои поставки в запорожских степях, когда американцы фактически вынудили его начать поставки танков Leopard, со своей стороны заявив: а наши «Абрамсы» мы поставим потом, потому что «слишком сложны в использовании». А возможно дело и в падении рейтинга партии Шольца в Германии. Так, в ряде восточных «бундес-земель» «Альтернатива для Германии» уже чуть ли не двукратно обходит партию Шольцу, не говоря уже о партии «зелёных» г-жи Анналены Бербок.

Однако сомневаться не приходится: рано или поздно киевскому режиму поставят и ATACMS, и Taurus, и всё, что там попросят, если только не случится того, чего не случится никогда – у власти в странах Запада окажутся политики, которые просто по определению не будут понимать: а зачем вообще воевать против России…
Использованы фотографии:
Википедия
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33 комментария
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:23
    +2
    Киев сейчас будет пинать Вашингтон и Берлин для ускорения поставок - до начала 20 чисел декабря.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:42
      -1
      Цитата: ximkim
      Киев сейчас будет пинать Вашингтон и Берлин

      Нечем. bully
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 17:22
      +3
      Киев сейчас будет пинать Вашингтон и Берлин

      А не поймут- включат в перечень сайта "Миротворец" и введут санкции. Запретят въезд вна украину и конфискуют активы в пользу "правого сектора" wassat
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:30
      -2
      Цитата: ximkim
      Киев сейчас будет пинать Вашингтон и Берлин для ускорения поставок - до начала 20 чисел декабря.

      рано или поздно киевскому режиму поставят и ATACMS, и Taurus,

      Значит нашим ПВОшникам работы прибавится! Научатся и эти сбивать!
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:44
        +3
        А сколько наших до этого собют??
        Задолбали со своим коротким
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 18:00
          +2
          У ВСУ течет крыша…
          И вообще все: оборона, тыл, медицина…
          Большая фронтовая сводка 26.09-02.10 2023 г.

          В конце прошлой недели казалось, что на фронте наступило некое затишье - укроНАТОвцам ценою огромных потерь удалось если не остановить, то затормозить продвижение наших войск на рубеже от Купянска до Кременной(где за 3 месяца наши войска отвоевали >1200 квадратных километров территории, в 6 раз больше чем ВСУ на Запорожском за 4 месяца). И то не до конца: в эти самые часы наша 47 танковая дивизия при поддержке частей 74 гвардейской бригады  и штурмовиков 23 полка ВДВ очень серьезно шатают оборону укров под Макеевкой(не путать с одноименным городом). Расположенная на границе Луганской области маленькая деревня превращена укропами в серьезный укрепрайон, контролирующий важный перекресток. Прежде всего ч/з Макеевку идет одна из двух дорог к Оскольскому водохранилищу и, соответственно, переправы.
          Вторая важная для этого участка фронта дорога, напомню, идет через Райгородок на Першотравенск. Там наши заняли исходные позиции еще несколько недель назад.
          А вторая дорога в перекрестке под Макеевкой это небольшая, но важная рокада (дорога, которая идет вдоль линии фронта), идущая на Ямполовку. На окраине которой также несколько недель назад закрепились наши войска. 
          Теперь вот наши десантники и пехотинцы занимают позиции на окраине Макеевки, продвигаясь сразу с двух сторон - с севера и юга.
          УкрлНАТОвцы начали спешный отход за реку Жеребец, которая протекая через это село. 
          Но, тем не менее, главное событие недели заключается не в этом движении наших войск.
          А в великолепном стратегическом решении, благодаря которому наши планировщики в очередной раз обвели ВСУ вокруг пальца.
          Для того, чтобы остановить продвижение наших войск на этом участка фронта, напомню, протяженность его более 100 км, враг последовательно загнал сюда ~80 тысяч своих подкреплений - по факту все, что у них было.
          Эта миграция началась, если помните, больше месяца назад, когда наши вдруг начали неожиданно двигаться вперед одновременно под Синьковкой на северном фланге и, форсировав реку Жеребец, создали Карамзиновский плацдарм. Далее последовательно заняли важную станцию Кисловка, село Новоселовское, Крахмальное, вышли на окраины Ямполовки и закрепились на окраинах Торского.
          Весь август и сентябрь укроНАТОвцы пытались отчаянно остановить этот «русский наступ». И вот, наконец, Сырский отчитался, что ему "удалось остановить" очередной наступ. Вернее, в реальности «почти остановить», а виртуально он об этом заявлял еще месяц назад.
          Но как видим, до фронта его заявлялка дошла лишь через месяц с лишним. И то хорошо, обычно вообще не доходят - Сырский давно стал чемпионом по виртуальным победам и одновременно главным неудачником ВСУ, давно прозванный самими «укропами» «Кровавым» из-за чудовищных потерь, которые сопровождают все его военные авантюры.
          Есть такая притча во языцах и одновременно железное правило: хочешь гарантировано и быстро сдохнуть - иди воевать под Сырским, он всегда знает, как наиболее эффективно угробить нк только своих солдат но и западных наемников.
          Будете смеяться, но ровно это (очередная полная задница) происходит и в этот раз. Не успел Сырский насладиться своей такой редкой "победой", как хитрозадые русские опять напакостили, разбомбив основные переправы через р.Оскол. И, таким образом, скопившаяся на участке от Кременной до Купянска 200 тысячная группировка врага оказалась запертой на правом берегу Оскола.
          А теперь внимательно посмотрите на карту - в самом широком месте, рядом с Торским выступом, задача которого, напомню, контролировать важнейшую переправу через реку Жеребец, открывающую дорогу на Лиман, Изюм и т.д., укропский плацдарм составляет ~30 км. Но в большей части ширина этого укропского плацдарма составляет от 10 до 20 км.
          Чтобы понаслаждаться  моментом, мы затянем паузу (для тех, кто еще не догадался) и окунемся на минутку в прошлое. Считается, что самая высокая в истории человечества концентрация средств поражения была достигнута Красной Армией во время Курской битвы - там под Прохоровкой наши сконцентрировали более 90 артиллерийских стволов на километр.
          Так вот на этом участке концентрация средств поражения даже ВЫШЕ. Россия тотпльно опережает НАТО и по количеству артиллерии(что ни для кого нк секрет) и в контрбатарейной борьбе(несмотря на визги гламурного московского ТГ-милитари-курятника). Арта (и, прошу заметить, никакой проблемы 30+), минометка, РСЗО и на сладкое полное господство нашей авиации с так полюбившимися украм ФАБ-500, уже ежедневно и 1500. Ну и ракеты с "Геранями" - их тоже никуда не деть.
          Знаете, это вот каким тэбилом надо быть, чтобы последовательно загонять  в эту ловушку бригаду за бригадой, неделю за неделей и бить себя при этом радостно пяткой даже не в грудь, а в лоб. Одерживать одну информпобеду за другой, в то время, как все очевидные признаки того, что тебя открыто заманивают в крысоловку, были налицо?
          Это действительно надо быть, прошу прощения, конченным укром, чтобы самому влезать в петлю и веселиться, веселиться до упаду. Хотя, западные генералы-кураторы - не меньше профаны.
          Например, наши выкосили все ближние склады на левом (укропском берегу Оскола), но при этом демонстративно не трогали ни ж/д-узлы, ни мосты (здесь очередной привет нашему тупому дивану, особенно тем, кто "учил жить" ГШ ВС). То есть для любого российского пехотного лейтенанта было понятно, что на правом берегу Оскола лежит большая такая «крысоловка». Лезть туда, как минимум глупо - накроешься медным тазом. Но то, что понятно российским лейтенантам, вражеским генералам по барабану.
          Хочу подчеркнуть, что, судя по всему, это даже не политическая необходимость, а именно, что ни на есть самый матерый кретинизм в крайней стадии.
          Посудите сами - политическая необходимость в интересах Запада диктует украм подыхать медленно и дозированно, чтобы продержаться до выборов Бидон-Альцгеймера, а дальше могут хоть всем составом ВСУ демонстративно повеситься - американцам уже будет пофиг. И, разумнее всего, в этих условиях было бы отойти за Оскол и сурово обороняться. Никакой необходимости удерживать правый берег у них не было. Но не такие люди укропы, чтобы любую свою галушку отдать без боя - ведь именно это они продают Западу. Укры никогда не отступают и никогда без боя не отдают ни один населенный пункт(что для нас хорошо - весь мужской репродуктивный потенциал 404 будет навечно и невосстановимо истреблен). Все стратегия их на этом построена - каждый населенный пункт превращают в крепость. Эта такая любимая фишка укров, которую они продают Западу - посмотрите, какие мы тупые и упертые, ни шагу назад. Отступления, как маневра, у нас не существует. Нам пофиг, сколько умрет наших военных, главное мы принесем русским хоть какие-то потери и заодно превратим в руины города, чтобы им не достались - пусть, ха-ха, восстанавливают. А мы как бахмутили, так и будем бахмутить (да, дорогие мои, после эпического облома в Артемовске появился такой термин - означает, кто не понял, утопить в дерьме 70-80 тысяч своих лучших бойцов и потом на их могилах зажигательно плясать гопак, волшебно превращая этот ужас в информпобеду). Но тупые и глупые люди просто физически не умеют просчитывать хотя бы на 1-2 хода вперед.
          И совсем уж непосильная для них задача - не просто предусмотреть другие варианты развития событий, но и придумать план Б на каждый из вариантов (это уже квантовая математика, только кванты и русские это умеют делать).
          Украм невдомек, что раз за разом, демонстрируя свою фирменную упертость, они становятся очень предсказуемыми: вот не умеем наступать, поэтому просто упремся лбом в стену, и вот результат - русские прогнулись, на целый 1 км отступили. Как это здорово, мы на целый 1 км победили русских, какая это прекрасная информационная победа.
          Правда при этом укры попали в огненный мешок и дохнут, как мухи, но им на это плевать, потому что они тупые, поэтому укры пляшут гопак и упираются дальше. И до сегодняшнего дня главным символом тупости укров были как раз огненные мешки под Работино, Старомайорским, Клещеевкой, которые они сами себе прогрызли и, самое главное, сидели там месяц за месяцем под изумленными взглядами всего мира.
          Но на Оскольском плацдарме укры переплюнули сами себя - как выясняется, укропская тупость безгранична, как вселенная. По крайне мере пока границ мы не видим.
          Загнать 200 тысяч человек в огненную ловушку и радоваться - это еще уметь надо.
          Сейчас эти 200 тысяч укроНАТОвских вояк оперативно уничтожат.
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:03
      +3
      Америка и Нато проиграли эту прокси-войну против России, вот и хотят минимизировать последствия поражения всякими "заморозками", и активно западные говорящие головы высказываются на эту тему. Только, России это не интересно. Это всё равно что в конце 1944г Гитлер предложил бы за заморозку. Около 85% сухопутного потенциала Нато уничтожено, сейчас примерный эквивалент конца 1944 года. А те же боеприпасы, например арт.снаряды 155мм, Сша потратили абсолютно все какие у них только были, причем не только со складов но и с военных баз на БВ и в ЮВА.
      Сша уже возят военную технику и оружие с Кувейта и своих ближневосточных баз. Снаряды свои они 2 млн потратили, а производство лишь 230 тыс в год (против российских 6-7 млн, и остатков в 47 млн на складах РФ), Япония, Корея и Израиль отдали свои снаряды выше неснижаемого остатка на случай войны. Европа истощена. Российская армия же лишь сильнее и больше, чем до СВО. Так что, заморозки попросту не интересны, только добивание перемалыванием катком американских прокси-сил, в конце перемалывания - взятие зап. границы Руины под контроль, и всё.
      Производство снарядов у НАТО в ~24-30 раз ниже, чем у России. 
      В таких условиях, естественно, никто ни на какую заморозку не пойдет.
      Читаем ультиматум ВГК: По всем статьям ультиматума деятельный (не только на словах, но и на деле!) отказ НАТО и США. Это означает что безопасность по периметру будет обеспечена не на основе договоренностей по заморозке конфликта. Польше, пр@@балтике, Японии и всем негодяям поменьше приготовить чистое трусы, всем им предстоит демилитаризация, не исключаю что сценарий будет подобен сценарию демилитаризации Финляндии.
      Примерно к февралю/в феврале Россия добьет остатки сухопутного потенциала Запада и сконфигурирует расклад, как ей нужно. Возьмет под контроль зап.границу Украины, и скорее всего посадит в Киев свою марионетку (а не будет полностью физически захватывать всю территорию, тк во-1 это накладно постоянно держать огромный контингент на большой территории, а во-2, когда вы физически берете под контроль какие-то территории, то и по международному праву, и исходя из самой жизни вы полностью отвечаете за обустройство этой территории, решение гуманитарных проблем - от хавчика до инфраструктуры, жилья и борьбы с украинской корью, например. Зачем России этот геморрой? Марионетка, которая будет отвечать за всё и без российского содержания - оптимально. Достаточно лишь контролировать зап. границу Руины, а также пару военных баз на остальной укр. территории - под Киевом и 1-2 где-нибудь еще)
      Кстати, вариант с марионеточным, как бы "самостийным" руководством хорош еще и тем, что всю ненависть украинцев можно будет замкнуть внутри их же контуров, чтобы они сами себя жрали, сами себя сдавали, сами на себя стучали, и сами себя казнили. Делать с этими отбросами цивилизации все равно нечего, материал - полный брак. Надо как-то утилизировать, но чтобы нам руки не пачкать, вот тут и подойдет вариант натравить их друг на друга.
      Вообще, Армия России очень старается не торопиться, всё-таки утилизировать бандеровцев удобнее на минных полях у Работино, нежели ловить потом по всей стране, а особо отличившихся - по Европе и тайно. Во-вторых, скорее всего есть план отработать стрельбы по американской авиации, а там пока научат пилотов, пока передадут самолеты, пока наши ребята всё изучат, уже и осень будет.
      Вообще в России всячески пытаются продемонстрировать на "весь мир" который с ними, украинцами, что на фронте "на тоненького", все эти оркестры из "военкур" Свинчуков и прочих майоров и Прилепиных спокойно срут в ТГ (там вообще кроме фейков про армию и сборы на лодки, которые очень нужны иначе всё пропало, они что-нибудь публикуют?) и более того, их даже лично к Путину собирают в кружок чтобы он лично их простебал (на сайте Кремля полная запись висит, это лучшее юмористическое шоу за последнее время что я видел).
      Да, в условиях разрухи Украина быстро обезлюдивается, а без внешнего содержания это вообще станет евро-Афганистаном, только с порядком, за котором будет следить российская марионетка, ну и контролем зап. границы Руины нашим контингентом. А в остальном - нищая территория с СКР ~0.6 уже сейчас (и будет еще ниже), просто чудовищной естественной смертностью из-за разрушения среды обитания и разбегающимся кто куда населением.
      Судя по тому как действует Россия, у меня складывается ощущение что "всему миру" и украинским дурачкам Россия всеми силами пытается продать идею что "перемога возможна, нужно только поднажать", и для этого Свинчук с лодками и по одному оставленному поселку в неделю на 500 жителей до войны как раз и нужны. На Украине на факты давно уже не смотрят, если медийная картинка будет, то и конвейер по утилизации НАТОвской техники останавливать не будут до последнего.
      Идейное укро-мясо почти всё сдохло, в основном осталось гражданское обычное мясо. Хоть и нелюбящее Россию, но не желающее ради этой нелюбви подыхать (хотя, их принуждают). Прилепины, Свинчуки и прочие Запригожины - это иноагенты, пытающиеся совершить в России т.н. "патриотический" керенско-февралистский переворот, это не ширма, они искренне гадят и врут. Почему их слабо трогают? Они работают на нелиберальную часть Запада - ту, что стоит за Трампом, Орабном, АдГ, Ле Пен, Фараджем, Сальвини, др, и это обычная договоренность с ними, что трампистские марионетки по разным странам в совместной нелюбви к либералам помогают нам, блокируют некоторые санкции, делятся развед инфой (через того же трампо-пригожинца-хайпожёра Филатова передают инфу), а в ответ Кремль их не трогает несмотря на тысячи фейков и бредней. К февралю, тк помимо чисто военных аспектов (сухопутный потенциал Нато будет добит в прокси-войне, если экстраполировать западные потери, как раз к февралю) есть еще один, и он тоже говорит что ~в феврале всё закончится (+-1 мес).
      P.S.Если вспомнить, Владимир Владимирович всегда предлагает только три варианта. Первый самый выгодный для сторон. США от него отказались в конце 21 года. Второй вариант договориться в 2022 году США заблокировали. Третий вариант для них будет самый плохой и они от него откажутся. Третий вариант - НАТО в границах 1985 года или даже 1945... Они на это добровольно не могут пойти. Поэтому мы его будем реализовать самостоятельно. Но предварительно США будут растянуты на широкий поперечный шпагат между Тайванем и Украиной. Никто их беречь не собирается. От напряжения в невозможном у США должен выпасть позвоночник в полосатые трусы.
    5. Тополь
      Тополь Сегодня, 21:27
      0
      Киев сейчас будет пинать Вашингтон и Берлин

      Ну "пинать" это слишком сильно сказано. Скорее: будут ныть и дергать за рукав.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:32
    +2
    Они и Берлин и Вашингтон уже поняли , что поставки КРВБ и ATACMS не имеют смысла, а лишь вызовут ещё большие затрудения в переговорах с Москвой, если таковые будут иметь место. Не говоря уже, что может прилететь и не факт, что только по Украине
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:40
      +2
      Полагаю, что тема испытания Буревестника не просто так возникла.
      Что там, откуда эта стрельба, дым и дикие крики?
      А там как раз обращают внимание общественности
      © М.Жванецкий
  3. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 16:35
    -6
    Ув други и не други!
    Мнения каждого из Вас заслуживают уважения, но есть нюансы:
    1.Приз в студию, кто отгадает с первого раза....: у шатуна деда появилось новое увлечение, кроме приветствий паркинсона и альцгеймера, а также джек поца и казино,... как ни странно, не русская рулетка, а ну-ка, догони!
    Господа- товарищи- барины, пора делать ставки: кто прибежит первый?
    2. Заметим, что шоу и спектакли джентльменов ЛженедоЗапада с прикормленными масс медиа и прокурорами с судьями в самой демократической стране мира продолжаются!
    Это к вопросу- где больше процветает коррюпция: вна бу 404 или в самой демократической стране мира?
    3. Пока экс-экс президент ШсА успешно набирает очки, семье и команде давно пора найти надёжное место и сховати ( укр - спрятать) нажитое непосильным трудом!
    4. В ....00 лет жизнь только начинается.
    А в это время..., после многочисленных напоминаний от ответственных лиц, включая С. Викторовича и С. Кажугетовича,.. под звуки - когда усталая ......лодка из глубины идёт домой, от долгой спячки медленно и верно просыпается "Посейдон" и вместе с Зевсом начинают морскую прелюдию...
    ...А над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет "Буревестник", чёрной молнии подобен...
    Продолжение шоу следует.
    Честь имею.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 16:47
    0
    Если мне не изменяет склероз, то эти ракеты просто баллистические, типа, как Точка. Естественно, что они имеют Гпс и попадают заметно точнее, но у них нет изменения курса в полете. К тому же пархатые боятся, что ракеты будут использованы против мирных жителей, ведь старые модификации оснащались кассетной Бч. А новье кастрюлям никто не отпустит.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:09
      +3
      Цитата: ASM
      Если мне не изменяет склероз, то эти ракеты просто баллистические, типа, как Точка. Естественно, что они имеют Гпс и попадают заметно точнее, но у них нет изменения курса в полете. К тому же пархатые боятся, что ракеты будут использованы против мирных жителей, ведь старые модификации оснащались кассетной Бч. А новье кастрюлям никто не отпустит.

      На самом деле это уже не баллистическая ракета. Баллистические ракеты - это ракеты от Катюши, Града или заморского М26, где направление ракеты задаётся исключительно углом возвышения и поворотом ПУ. АТАКМС всё-таки изменяет свою траекторию, а значит вычислить ее будущее положение с помощью метода двух точек не получится.
      Ну и кассетные части хороши супротив неукрепленных целей, например самолётов на аэродроме или систем ПВО. Подземный бункер или корабль ими не завалить, но это естественные ограничения для данного типа боеприпасов.
      1. ASM
        ASM Сегодня, 17:26
        0
        Ну и кассетные части хороши супротив неукрепленных целей, например самолётов на аэродроме или систем ПВО.

        И нанесения урона мирным жителям. А вообще как квалифицировать эти ракеты? Летят они сугубо по баллистической траектории, но на конечном участке, когда двигатель давно уже не работает, а ракета падает вниз, она подруливает согласно указаниям Гпс, как управляемая авиабомба.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 17:52
          0
          Цитата: ASM
          Ну и кассетные части хороши супротив неукрепленных целей, например самолётов на аэродроме или систем ПВО.

          И нанесения урона мирным жителям. А вообще как квалифицировать эти ракеты? Летят они сугубо по баллистической траектории, но на конечном участке, когда двигатель давно уже не работает, а ракета падает вниз, она подруливает согласно указаниям Гпс, как управляемая авиабомба.

          Так в том и соль, что сбить то на конечном участке очень сложно, а вот на начальном, когда она набирает высоту вообще невозможно, ибо для этого надо притащить ПВО за линию фронта.
          Ну и по мирному населению любое оружие работает хорошо, однако 5мть цели гораздо лакомее чем десяток мирных граждан - самолёты и установки ПВО с радарами.
          1. ASM
            ASM Сегодня, 18:01
            +1
            Отрубить Гпс, или внести значимые помехи? Или пытаться бить Пво на 40 км высоты, чтобы ракета тупо не вышла на конечный участок траектории, где она может подруливать.
            1. Escariot
              Escariot Сегодня, 20:53
              0
              Цитата: ASM
              Отрубить Гпс, или внести значимые помехи? Или пытаться бить Пво на 40 км высоты, чтобы ракета тупо не вышла на конечный участок траектории, где она может подруливать.

              С отрубание GPS проблемы ибо ракета летит высоко и антенна направлена на спутник + ИСН работает всегда. С учётом кассетных боеприпасов, кои бьют по площади оставшейся точности хватит.
              ПВО на 40км не бьёт. Да и тащить его близко к линии фронта опасно.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 16:48
    -1
    у власти в странах Запада окажутся политики, которые просто по определению не будут понимать: а зачем вообще воевать против России…


    А тут еще острый вопрос есть - а зачем вообще было начинать воевать?

    Какая была такая уж "неразрешимая" проблема, что ее совершенно невозможно было решить путем переговоров?
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 17:15
      -1
      Неразрешимая проблема была в том, что амеры никак не хотели мириться с потерей так нужного им для своих военных баз, Крыма. Признали бы Крым, ДНР и ЛНР, территорией России и не готовились к их силовому захвату, никакой бы СВО не было. Но они посчитали что могут творить любую дичь, какую только захотят и никто им не указ. Их давно и настоятельно просили не расширять "границы НАТО" на Восток, но они и слушать не хотели. Вот и результат. Их непомерные имперские амбиции привели к этому. Кроме этих амбиций мирового господства, не было никаких реальных причин обкладывать Россию "красными флажками".
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: Уарабей
        Неразрешимая проблема была в том, что амеры никак не хотели мириться с потерей так нужного им для своих военных баз, Крыма. Признали бы Крым, ДНР и ЛНР, территорией России и не готовились к их силовому захвату, никакой бы СВО не было. Но они посчитали что могут творить любую дичь, какую только захотят и никто им не указ. Их давно и настоятельно просили не расширять "границы НАТО" на Восток, но они и слушать не хотели. Вот и результат. Их непомерные имперские амбиции привели к этому. Кроме этих амбиций мирового господства, не было никаких реальных причин обкладывать Россию "красными флажками".

        А зачем им так сильно нужен Крым? Даже без Крыма ведя боевые действия супротив страны без флота ЧФ фактически заперт в своих базах. А выход из черного моря контролируется страной НАТО, коя закрыла проход для наших кораблей. Так что Крым не особо то и нужен.
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 18:36
          -1
          Ну так что же они Крым не признали тогда, если он им не нужен? Я ж написал, всему виной именно - "имперские амбиции" США и Британии. Они не хотят останавливаться на достигнутом и хотят взять вообще всех под свой контроль. Вот этого не надо было делать. Надо уметь понимать, что и когда по силам.
          А ЧФ нигде не заперт. Пока нет необходимости его как то серьезно задействовать, вот и всё. Если таковая возникнет в прямом столкновении с НАТО, расклад изменится. Вся эта шляпа из-за того, что амеры не смогли смириться с тем, что упустили Крым и готовились его захватить силами "Украины".
          1. dump22
            dump22 Сегодня, 18:50
            +1
            Ну так что же они Крым не признали тогда, если он им не нужен?


            Ну так Крым нашим никто не признал, не только США.
            Например Китай и Индия тоже не признали - это что же, значит Крым и Китаю с Индией тоже нужен?

            амеры не смогли смириться с тем, что упустили Крым


            Какая-то странная их зацикленность на Крыме.
            А вот другие ВМБ НАТО в Черном море им никак не подходили?
            Румынская Констанца, болгарская Варна, турецкий Синоп, грузинский Батуми?
            1. Уарабей
              Уарабей Сегодня, 19:21
              -2
              Им не нужен. Они, пока, не собираются претендовать на мировое господство. А не признали просто потому, что им пофигу на это и обращать на себя внимания подобной "оппозицией" им незачем.

              Еще раз говорю, зацикленность у них не странная, а вполне закономерная. Они привыкли всегда и везде добиваться своего. А тут случился оболом. Они двадцать пять лет готовили Украину, чтобы те стали самыми оголтелыми врагами России, и стали частью НАТО (собственная бешенная собака под дверями России, которую можно спустить с поводка в любой момент, а если что не получится, то и пристрелить в любой момент, это удачное приобретение), а та взяла и упустила важную в стратегическом отношении, территорию. Естественно у них закипело не по детски. А так как они не привыкли по мордасам отхватывать, вот удила и закусили. А то в мире уважать перестанут. Собственно сейчас они по этой же причине и продолжают накачивать Украину оружием, чтобы потери лица избежать.
          2. Escariot
            Escariot Сегодня, 21:06
            -1
            Цитата: Уарабей
            Ну так что же они Крым не признали тогда, если он им не нужен? Я ж написал, всему виной именно - "имперские амбиции" США и Британии. Они не хотят останавливаться на достигнутом и хотят взять вообще всех под свой контроль. Вот этого не надо было делать. Надо уметь понимать, что и когда по силам.
            А ЧФ нигде не заперт. Пока нет необходимости его как то серьезно задействовать, вот и всё. Если таковая возникнет в прямом столкновении с НАТО, расклад изменится. Вся эта шляпа из-за того, что амеры не смогли смириться с тем, что упустили Крым и готовились его захватить силами "Украины".

            Естественно не признали. И никогда не признают.
            Вот у ЧФ РФ была необходимость держать целый крейсер недалеко от Одессы, однако после ее кончины необходимость держать флот так близко к берегу сразу же отпала. У ЧФ РФ была необходимость удерживать остров Змеиный, однако после кончины Василия Беха и обстрелов острова из гаубиц такая необходимость тоже отпала. Сейчас есть необходимость держать корабли в бухте Севастополя, но и эта необходимость может тоже отпасть.
            1. Уарабей
              Уарабей Сегодня, 21:35
              0
              А может и не отпасть. Ничего еще не закончилось. А войн без потерь не бывает.
              А Крым они признают Российским. И не только Крым. И никуда не денутся.
              Так что как бы вам и вашим западным хозяевам не хотелось, но Россию вы не победите.
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:50
    +2
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Они и Берлин и Вашингтон уже поняли , что поставки КРВБ и ATACMS не имеют смысла, а лишь вызовут ещё большие затрудения в переговорах с Москвой, если таковые будут иметь место. Не говоря уже, что может прилететь и не факт, что только по Украине

    Тоже самое вы писали про Химеры, Пэтриоты и бронетехнику
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:02
    0
    Rakety ATACMS už budou možná na Ukrajině a pečlivě plánují Ruské cíle. Pokud se podaří je vystopovat a zničit před odpálením, bylo by to skvělé, protože tyto rakety jsou největším nebezpečím pro velitelství, letiště a muniční sklady.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:02
      +1
      Ракеты ATACMS уже будут возможны в Украине и тщательно спланируют российские цели. Если их удастся выследить и уничтожить перед запуском, это было бы здорово, поскольку эти ракеты представляют собой самую большую угрозу для штабов, аэродромов и складов боеприпасов.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:42
    -2
    Цитата: ASM
    Если мне не изменяет склероз, то эти ракеты просто баллистические, типа, как Точка. Естественно, что они имеют Гпс и попадают заметно точнее, но у них нет изменения курса в полете. К тому же пархатые боятся, что ракеты будут использованы против мирных жителей, ведь старые модификации оснащались кассетной Бч. А новье кастрюлям никто не отпустит.

    Всё таки верно, одно но: ПВО даёт гарантию поражения объекта где то около 80%. Это наше, а оно лучшее в мире.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:20
    -1
    Армия сша готова поставить Украине ракеты большой дальности после одобрения Байдена
    Ракеты дальнего действия несут от 300 до 950 кассетных боеприпасов.
    Пентагон готовился, говорит глава отдела закупок армии Буш
    https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-03/army-set-to-go-fast-once-biden-approves-atacms-for-ukraine

    Буш заявил, что ракеты, которые США отправят, идентифицированы. ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Разница лишь в том, что один ATACMS запускается залпом из одной и той же пусковой установки.
    Армия готовится к начальным поставкам в ближайшее время первой версии замены ATACMS большей дальности под названием Precision Strike Missile, которая развеет некоторые опасения по поводу готовности к поставке ATACMS из армейского арсенала, сообщил Буш репортерам в прошлом месяце. Оба производства Lockheed Martin Corp.



    когда ядерные удары по сша и европе ???????????????
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 19:51
      +2
      когда ядерные удары по сша и европе ???????????????

      Тогда, когда с их территории обнаружат старт баллистических и межконтинентальных ракет, и ни минутой раньше.
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 18:33
    +1
    Эти ракеты будут 100% на Окраине и бить они будут по нашим. С нетерпение жду выступления кремлёвских чинуш - что будут говорить? Мы не такие или опять всех в рай определят, за своё предательство 91 - 93 годов.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 20:25
      0
      Как Вы думаете, осилит Украина одномоментный запуск этих ракет по многочисленным и важным целям на территории России? А если начнет "понемногу", то потом ответом не подавится, так, что пропадет всякое желание запускать остатки? Вы напрасно считаете, что Россия будет терпеть всё до бесконечности.