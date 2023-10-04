ВДВ усилят дополнительными танками и собственными вертолетами

Танки ВДВ на учениях, 2020 г.
В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса российские воздушно-десантные войска демонстрируют высокий потенциал и возможности решения разнообразных задач. При этом министерство обороны ищет и находит пути дальнейшего развития ВДВ и повышения их боеспособности. На днях стало известно, что с этой целью планируется увеличить число танков в войсках, а также придать им собственную армейскую авиацию.
Новое усиление
О новых планах Минобороны в контексте развития ВДВ сообщило 2 октября издание «Известия». От неназванных источников в ведомстве оно узнало, что принципиальное решение о совершенствовании организационно-штатной структуры и парка техники воздушно-десантных войск уже принято. В обозримом будущем в войсках приступят к его выполнению.
С целью повышения огневой мощи и обеспечения поддержки соединений ВДВ при решении разных задач планируется увеличить численность танковых подразделений. Соответствующим образом вырастет количество боевых машин и танкистов. При этом «Известия» пока не могут назвать конкретные числа, соединения, которые будут усилены и т.д.
Также предлагается создать в составе ВДВ собственные подразделения и части армейской авиации. Они должны будут заменить соответствующие структуры из состава ВКС и выполнять те же функции и задачи. Объединение десантных / десантно-штурмовых и авиационных подразделений в рамках одного рода войск должно дать преимущества организационного характера.
Транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ-ВН
Раскрыты некоторые особенности комплектования таких подразделений. Функции транспортного средства и средства огневой поддержки в авиации ВДВ будут выполнять современные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Кроме того, появятся эскадрильи на ударных Ми-28 и Ка-52, которым предстоит оказывать поддержку.
Впрочем, все подробности будущей реорганизации пока не сообщаются. Какие соединения будут усилены новыми танковыми и авиационными подразделениями, какое количество техники получат последние, и когда это произойдет, неизвестно. Тем не менее, принципиальное решение принято, и теперь, вероятно, все преобразования являются только делом времени.
Сухопутный потенциал
По известным данным, в настоящее время в составе российских ВДВ имеется всего два танковых батальона – в 7-й и 76-й гвардейских десантно-штурмовых дивизиях. Общая численность ОБТ в них достигает 150-160 ед. Прочие части и подразделения этих и иных дивизий укомплектованы легкой бронетехникой, такой как боевые машины десанта, специализированные бронетранспортеры, бронеавтомобили и т.д.
В зависимости от поставленных задач, обстановки на участке фронта и т.д., танковые батальоны должны взаимодействовать с другими подразделениями и частями своих дивизий и иных формирований. Как и в сухопутных войсках, танки ВДВ должны обеспечивать огневую поддержку в наступлении и обороне, осуществлять прорывы и т.д.
Новейший ударный Ми-28НМ
Вероятно, скорректированные планы Минобороны предполагают формирование именно новых танковых батальонов. Такие части могут появиться в дивизиях на данный момент не имеющих собственных танков. Они повысят общую огневую мощь и уровень защиты соединений, позволят им решать более сложные задачи, а также упростят организацию боевой работы за счет большей самостоятельности.
Следует напомнить, что в прошлом ВДВ неоднократно демонстрировали необходимость одновременного наличия и применения как специализированной десантируемой техники, так и «обычных» танков. Последние эффективно сопровождали и поддерживали десантников огнем. С февраля прошлого года части ВДВ постоянно участвуют в боях, не предусматривающих воздушные десанты. При этом штатные ОБТ и умение правильно их применять подтверждают на практике показывают свою необходимость и роль в войсках.
В зависимости от точных намерений Минобороны, количество танковых частей в ВДВ может увеличиться в полтора-два раза или более. Соответственно, численность танков вырастет до нескольких сотен. Это меньше, чем у сухопутных войск, но достаточно для значительного роста всех показателей десантных частей и соединений.
Своя авиация
В настоящее время российские ВДВ имеют только беспилотную авиацию некоторых классов. Задачи перевозки и высадки десанта, огневой поддержки и т.д. решаются за счет привлечения самолетов и вертолетов воздушно-космических сил. Такое взаимодействие разных родов войск регулярно отрабатывается на учениях, а с прошлого года используется в рамках Спецоперации.
Ка-52 атакует цель
Впрочем, достаточно давно появилось мнение о необходимости создания в составе ВДВ собственных авиационных частей, способных выполнять транспортные и боевые задачи. Также предлагалось сформировать соответствующие десантные части. С конца прошлого десятилетия этот вопрос прорабатывался на уровне теории и в рамках учений воздушно-десантных войск.
Еще в 2019 г. сообщалось, что в обозримом будущем в составе ВДВ может появиться собственная вертолетная бригада, включающая несколько эскадрилий разного назначения. Согласно сообщениям СМИ, в ее состав планировали ввести транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также боевые Ми-35М.
Предлагалось максимально использовать потенциал вертолетов и их возможностей по высадке десанта. Для этого на базе одной из бригад ВДВ создали т.н. аэромобильный батальон. Он должен был перемещаться на вертолетах и десантироваться посадочным способом. В ходе учений батальон хорошо показал себя, и сообщалось о возможном создании таких частей в прочих бригадах и дивизиях.
Тем не менее, на рубеже десятилетий такие идеи не получили развития, и ВДВ продолжили полагаться на поддержку ВКС. Однако теперь к этой концепции возвращаются. При этом общая идея остается прежней, а способы ее реализации делаются более актуальными. Так, согласно последним новостям, в авиационные подразделения ВДВ попадут транспортные и боевые вертолеты последних моделей, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе Спецоперации.
Бронеобъект противника в объективе ПрНК вертолета Ка-52
Как сообщается, транспортные и десантные задачи возложат на вертолет Ми-8АМТШ-ВН. Он способен перевозить до 16 десантников с оружием, а также имеет штатное вооружение и средства управления им. От других вертолетов семейства Ми-8 современный «АМТШ-ВН» отличается расширенной номенклатурой боеприпасов и улучшенным прицельно-навигационным комплексом.
При этом в качестве основного средства поддержки в авиацию ВДВ попадут ударные Ка-52 и Ми-28. Эти вертолеты несут полноценный ПрНК и средства управления оружием. Они способны с высокой эффективностью бороться с широким спектром целей, от живой силы до танков. Как показывает практика, современные отечественные ударные вертолеты способны работать в разных условиях. Соответственно, ВДВ на передовой или в тылу противника не останутся без эффективной поддержки.
Активное развитие
Воздушно-десантные войска России в их нынешнем виде способны решать широкий круг боевых задач, как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами войск и видами вооруженных сил. В последнем случае обеспечивается значительный рост показателей и эффективности, обусловленный сложением всех лучших качеств и возможностей разных структур.
С учетом опыта многочисленных учений и реальных боевых действий в рамках нынешней Спецоперации министерство обороны приняло решение доработать организационно-штатную структуру ВДВ и усилить их парк техники. Для улучшения разных возможностей, войска дополнят авиацией и новыми танками. Выполнение таких планов займет некоторое время, но результаты полностью оправдают это ожидание.