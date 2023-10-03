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Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожены цеха предприятия по выпуску ракетного топлива

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Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожены цеха предприятия по выпуску ракетного топлива

В районе города Павлограда Днепропетровской области российскими военными были уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива. Там производилась также различная взрывчатка.


Об этом сообщается в сегодняшней сводке, опубликованной пресс-службой Минобороны РФ.

Также наши военные поразили цеха завода в Харькове, где производился ремонт бронетехники ВСУ. А в окрестностях Купянска в Харьковской области целью удара Вооруженных сил России стал оружейный склад, принадлежавший 41-й ОМБр украинской армии, который удалось уничтожить.

Сегодня ВС России «обнулили» пусковую установку комплекса «Бук» ПВО ВСУ

В сводке отмечены и успехи российской противовоздушной обороны. Ее подразделениям удалось перехватить и ликвидировать за минувшие сутки две ракеты, которые украинские военные выпустили из РСЗО HIMARS производства Соединенных Штатов. Также было уничтожено 58 дронов ВСУ. Это происходило в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, то есть во всех четырех новых российских регионах.

Если учитывать сегодняшние, то за все время специальной военной операции ВС России уничтожили почти 7,5 тысячи беспилотников противника.

Поддерживаемые авиацией и артиллерией, подразделения ВС России, действующие на передовой на разных участках фронта продолжают отражать атаки украинской армии. Так, только на Донецком направлении группировка «Юг» отразила три штурма ВСУ в районе Клещеевки и Красногоровки.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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24 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:52
    0
    « В Днепропетровской области уничтожены цеха предприятия по выпуску ракетного топлива.
    Также наши военные поразили цеха завода в Харькове, где производился ремонт бронетехники ВСУ » —

    ***
    — День удался ...
    ***
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:23
      -5
      Хочу видео этого фейерверка! Вопрос только в масштабах события: если там делали топлива на 1...2 ракеты и взрывчатки на пару ящиков тротиловых шашек в неделю -это не большая потеря для врага, а если действительно крупняк был...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:36
      -2
      Этот день должен быть 24 февраля прошлого года yesЭто предприятие,критически важное пля производства ракет на вна...Почти два года,Карл-почти два года понадобилось на поражение предприятия.
      1. Архитектор
        Архитектор Сегодня, 17:47
        +1
        Этот день должен быть 24 февраля прошлого года

        До 24 они могли там стиральный порошок делать .
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:38
          +1
          Да ну?Этот химкомбинат в Павлограде-головное предприятие ракетной отрасли еще со времен СССР.Производство компонентов ракетного топлива,в том числе и твердого.Завод не прятался,производство работало,на складах хранилась продукция.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 18:47
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Этот химкомбинат в Павлограде-головное предприятие ракетной отрасли еще со времен СССР.

            . В Днепропетровске прилетело по частному предприятию, а в Павлограде по промышленному объекту, разрушены производственные помещения.
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 17:57
        +2
        По этому предприятию уже как минимум пару раз били.
        1. Алексей Лантух
          Алексей Лантух Сегодня, 19:07
          +1
          По этому предприятию уже как минимум пару раз били.

          Это точно. Уже били. Не меньше 2-х раз. Большое оборонное предприятие разрушить полностью большая задача.
      3. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 17:59
        +3
        У ВСУ течет крыша…
        И вообще все: оборона, тыл, медицина…
        Большая фронтовая сводка 26.09-02.10 2023 г.

        В конце прошлой недели казалось, что на фронте наступило некое затишье - укроНАТОвцам ценою огромных потерь удалось если не остановить, то затормозить продвижение наших войск на рубеже от Купянска до Кременной(где за 3 месяца наши войска отвоевали >1200 квадратных километров территории, в 6 раз больше чем ВСУ на Запорожском за 4 месяца). И то не до конца: в эти самые часы наша 47 танковая дивизия при поддержке частей 74 гвардейской бригады  и штурмовиков 23 полка ВДВ очень серьезно шатают оборону укров под Макеевкой(не путать с одноименным городом). Расположенная на границе Луганской области маленькая деревня превращена укропами в серьезный укрепрайон, контролирующий важный перекресток. Прежде всего ч/з Макеевку идет одна из двух дорог к Оскольскому водохранилищу и, соответственно, переправы.
        Вторая важная для этого участка фронта дорога, напомню, идет через Райгородок на Першотравенск. Там наши заняли исходные позиции еще несколько недель назад.
        А вторая дорога в перекрестке под Макеевкой это небольшая, но важная рокада (дорога, которая идет вдоль линии фронта), идущая на Ямполовку. На окраине которой также несколько недель назад закрепились наши войска. 
        Теперь вот наши десантники и пехотинцы занимают позиции на окраине Макеевки, продвигаясь сразу с двух сторон - с севера и юга.
        УкрлНАТОвцы начали спешный отход за реку Жеребец, которая протекая через это село. 
        Но, тем не менее, главное событие недели заключается не в этом движении наших войск.
        А в великолепном стратегическом решении, благодаря которому наши планировщики в очередной раз обвели ВСУ вокруг пальца.
        Для того, чтобы остановить продвижение наших войск на этом участка фронта, напомню, протяженность его более 100 км, враг последовательно загнал сюда ~80 тысяч своих подкреплений - по факту все, что у них было.
        Эта миграция началась, если помните, больше месяца назад, когда наши вдруг начали неожиданно двигаться вперед одновременно под Синьковкой на северном фланге и, форсировав реку Жеребец, создали Карамзиновский плацдарм. Далее последовательно заняли важную станцию Кисловка, село Новоселовское, Крахмальное, вышли на окраины Ямполовки и закрепились на окраинах Торского.
        Весь август и сентябрь укроНАТОвцы пытались отчаянно остановить этот «русский наступ». И вот, наконец, Сырский отчитался, что ему "удалось остановить" очередной наступ. Вернее, в реальности «почти остановить», а виртуально он об этом заявлял еще месяц назад.
        Но как видим, до фронта его заявлялка дошла лишь через месяц с лишним. И то хорошо, обычно вообще не доходят - Сырский давно стал чемпионом по виртуальным победам и одновременно главным неудачником ВСУ, давно прозванный самими «укропами» «Кровавым» из-за чудовищных потерь, которые сопровождают все его военные авантюры.
        Есть такая притча во языцах и одновременно железное правило: хочешь гарантировано и быстро сдохнуть - иди воевать под Сырским, он всегда знает, как наиболее эффективно угробить нк только своих солдат но и западных наемников.
        Будете смеяться, но ровно это (очередная полная задница) происходит и в этот раз. Не успел Сырский насладиться своей такой редкой "победой", как хитрозадые русские опять напакостили, разбомбив основные переправы через р.Оскол. И, таким образом, скопившаяся на участке от Кременной до Купянска 200 тысячная группировка врага оказалась запертой на правом берегу Оскола.
        А теперь внимательно посмотрите на карту - в самом широком месте, рядом с Торским выступом, задача которого, напомню, контролировать важнейшую переправу через реку Жеребец, открывающую дорогу на Лиман, Изюм и т.д., укропский плацдарм составляет ~30 км. Но в большей части ширина этого укропского плацдарма составляет от 10 до 20 км.
        Чтобы понаслаждаться  моментом, мы затянем паузу (для тех, кто еще не догадался) и окунемся на минутку в прошлое. Считается, что самая высокая в истории человечества концентрация средств поражения была достигнута Красной Армией во время Курской битвы - там под Прохоровкой наши сконцентрировали более 90 артиллерийских стволов на километр.
        Так вот на этом участке концентрация средств поражения даже ВЫШЕ. Россия тотпльно опережает НАТО и по количеству артиллерии(что ни для кого нк секрет) и в контрбатарейной борьбе(несмотря на визги гламурного московского ТГ-милитари-курятника). Арта (и, прошу заметить, никакой проблемы 30+), минометка, РСЗО и на сладкое полное господство нашей авиации с так полюбившимися украм ФАБ-500, уже ежедневно и 1500. Ну и ракеты с "Геранями" - их тоже никуда не деть.
        Знаете, это вот каким тэбилом надо быть, чтобы последовательно загонять  в эту ловушку бригаду за бригадой, неделю за неделей и бить себя при этом радостно пяткой даже не в грудь, а в лоб. Одерживать одну информпобеду за другой, в то время, как все очевидные признаки того, что тебя открыто заманивают в крысоловку, были налицо?
        Это действительно надо быть, прошу прощения, конченным укром, чтобы самому влезать в петлю и веселиться, веселиться до упаду. Хотя, западные генералы-кураторы - не меньше профаны.
        Например, наши выкосили все ближние склады на левом (укропском берегу Оскола), но при этом демонстративно не трогали ни ж/д-узлы, ни мосты (здесь очередной привет нашему тупому дивану, особенно тем, кто "учил жить" ГШ ВС). То есть для любого российского пехотного лейтенанта было понятно, что на правом берегу Оскола лежит большая такая «крысоловка». Лезть туда, как минимум глупо - накроешься медным тазом. Но то, что понятно российским лейтенантам, вражеским генералам по барабану.
        Хочу подчеркнуть, что, судя по всему, это даже не политическая необходимость, а именно, что ни на есть самый матерый кретинизм в крайней стадии.
        Посудите сами - политическая необходимость в интересах Запада диктует украм подыхать медленно и дозированно, чтобы продержаться до выборов Бидон-Альцгеймера, а дальше могут хоть всем составом ВСУ демонстративно повеситься - американцам уже будет пофиг. И, разумнее всего, в этих условиях было бы отойти за Оскол и сурово обороняться. Никакой необходимости удерживать правый берег у них не было. Но не такие люди укропы, чтобы любую свою галушку отдать без боя - ведь именно это они продают Западу. Укры никогда не отступают и никогда без боя не отдают ни один населенный пункт(что для нас хорошо - весь мужской репродуктивный потенциал 404 будет навечно и невосстановимо истреблен). Все стратегия их на этом построена - каждый населенный пункт превращают в крепость. Эта такая любимая фишка укров, которую они продают Западу - посмотрите, какие мы тупые и упертые, ни шагу назад. Отступления, как маневра, у нас не существует. Нам пофиг, сколько умрет наших военных, главное мы принесем русским хоть какие-то потери и заодно превратим в руины города, чтобы им не достались - пусть, ха-ха, восстанавливают. А мы как бахмутили, так и будем бахмутить (да, дорогие мои, после эпического облома в Артемовске появился такой термин - означает, кто не понял, утопить в дерьме 70-80 тысяч своих лучших бойцов и потом на их могилах зажигательно плясать гопак, волшебно превращая этот ужас в информпобеду). Но тупые и глупые люди просто физически не умеют просчитывать хотя бы на 1-2 хода вперед.
        И совсем уж непосильная для них задача - не просто предусмотреть другие варианты развития событий, но и придумать план Б на каждый из вариантов (это уже квантовая математика, только кванты и русские это умеют делать).
        Украм невдомек, что раз за разом, демонстрируя свою фирменную упертость, они становятся очень предсказуемыми: вот не умеем наступать, поэтому просто упремся лбом в стену, и вот результат - русские прогнулись, на целый 1 км отступили. Как это здорово, мы на целый 1 км победили русских, какая это прекрасная информационная победа.
        Правда при этом укры попали в огненный мешок и дохнут, как мухи, но им на это плевать, потому что они тупые, поэтому укры пляшут гопак и упираются дальше. И до сегодняшнего дня главным символом тупости укров были как раз огненные мешки под Работино, Старомайорским, Клещеевкой, которые они сами себе прогрызли и, самое главное, сидели там месяц за месяцем под изумленными взглядами всего мира.
        Но на Оскольском плацдарме укры переплюнули сами себя - как выясняется, укропская тупость безгранична, как вселенная. По крайне мере пока границ мы не видим.
        Загнать 200 тысяч человек в огненную ловушку и радоваться - это еще уметь надо.
        Сейчас эти 200 тысяч укроНАТОвских вояк оперативно уничтожат.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:52
    -3
    Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожены цеха предприятия по выпуску ракетного топлива


    Неужели это нельзя было сделать раньше?

    СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Над Джанкойским районом Крыма системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили в Минобороны. "Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.

    https://ria.ru/20231001/raketa-1899746184.html

    Опять реагируем на события ,а не действуем на опережение.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:57
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      https://ria.ru/20231001/raketa-1899746184.html

      Опять реагируем на события ,а не действуем на опережение.

      Если Гром-2 сбиваем, значит и атакмс сможем сбивать, всякие скальпы/шторм шадоу и таурусы значительно опаснее.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 17:00
      +5
      Цитата: Orange-Bigg
      Опять реагируем на события ,а не действуем на опережение.

      Ну тут все зависит от точки зрения на полупустой стакан. wink
      В чем-то не успели, а в чем-то на опережение сработали.
      Если серьезно, то говорят, что контрнаступление пошло.
      А разведанные склады накрывают перед наступлением.
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:26
      0
      Orange-Bigg

      Неужели это нельзя было сделать раньше?

      Наверно разведка наладила свою работу на всех уровнях. good
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:41
        -1
        Разведка обнаружила действующий завод(со времен СССР)? belay Если это так,то в топку такую разведку.
  3. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:08
    -7
    Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожены цеха предприятия по выпуску ракетного топлива
    Мы должны поверить? Когда есть результаты - выкладывают видео, хоть маломальское, здесь же ни чем не подтверждённое, декларативное сообщение. Либо у МО с видеофиксацией, и другими разведвозможностями проблема, либо МО может писать и докладывать что угодно, о чём угодно, и кому угодно... . Пипл схавает? sad
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 17:48
    +2
    В районе города Павлограда Днепропетровской области российскими военными были уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива.
    Реально УДИВЛЕН... Места размещения, проекты и планы этих цехов известны со времен СССР и до сих пор их оставлять целыми????? Зная, что там производят топлива для ПКР "Нептун", ОТР "Гром-2" и модернизации ОТР "Точка-У", а так же ракет ЗРК????? Отлично зная и понимая, что производство этого топлива требует особого оборудования, технологии и его в сарайчики во дворе дома не наладишь...
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 17:55
      -4
      Цитата: svp67
      В районе города Павлограда Днепропетровской области российскими военными были уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива.
      Реально УДИВЛЕН... Места размещения, проекты и планы этих цехов известны со времен СССР и до сих пор их оставлять целыми????? Зная, что там производят топлива для ОТР "Гром-2" и модернизации "Точек-У" и ракет ЗРК?????

      А аммиакопровод работает?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:42
        +1
        Цитата: A.A.G.
        А аммиакопровод работает?

        Давно уже нет, так как его подорвали на территории Украины
        1. A.A.G.
          A.A.G. Сегодня, 20:33
          0
          Цитата: svp67
          Цитата: A.A.G.
          А аммиакопровод работает?

          Давно уже нет, так как его подорвали на территории Украины

          Спасибо, напомнили. hi
          А то не мог понять мотивов минусаторов.)))
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:50
    0
    А вот это очень хорошая новость: не должно быть у укронацистов : ни ракет, ни топлива.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:02
    -2
    Это, конечно радует. Но, памятуя, как на медни "уничтожили" гигантский цех одним Краснополем, хотелось бы кадры объективного контроля. Но, в любом случае- молодцы ребята!
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:07
    +2
    Хорошие новости: украинская промышленная инфраструктура должна быть полностью разрушена
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 18:36
    -1
    Странная новость, как минимум запоздала на 1год. Хотя с договорняками это не предел по времени.
  9. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 23:07
    0
    Ув други и не други!
    Ценно мнение каждого из Вас.
    Я уверен , что МО РФ просчитало все возможные негативные последствия таковой крупной потери и продолжающийся рост цен на топливо на мировых рынках и биржах?! На кону осенняя посевная в Гейропе и мире?
    Честь имею.