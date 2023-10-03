Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожены цеха предприятия по выпуску ракетного топлива

В районе города Павлограда Днепропетровской области российскими военными были уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива. Там производилась также различная взрывчатка.
Об этом сообщается в сегодняшней сводке, опубликованной пресс-службой Минобороны РФ.
Также наши военные поразили цеха завода в Харькове, где производился ремонт бронетехники ВСУ. А в окрестностях Купянска в Харьковской области целью удара Вооруженных сил России стал оружейный склад, принадлежавший 41-й ОМБр украинской армии, который удалось уничтожить.
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В сводке отмечены и успехи российской противовоздушной обороны. Ее подразделениям удалось перехватить и ликвидировать за минувшие сутки две ракеты, которые украинские военные выпустили из РСЗО HIMARS производства Соединенных Штатов. Также было уничтожено 58 дронов ВСУ. Это происходило в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, то есть во всех четырех новых российских регионах.
Если учитывать сегодняшние, то за все время специальной военной операции ВС России уничтожили почти 7,5 тысячи беспилотников противника.
Поддерживаемые авиацией и артиллерией, подразделения ВС России, действующие на передовой на разных участках фронта продолжают отражать атаки украинской армии. Так, только на Донецком направлении группировка «Юг» отразила три штурма ВСУ в районе Клещеевки и Красногоровки.