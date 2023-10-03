Премьер Финляндии призвал к приему новых стран в ЕС, чтобы они не попали под влияние РФ или КНР

Расширение ЕС — это геополитическая необходимость и вопрос безопасности. Для этих стран альтернативой членству в Евросоюзе является попадание в сферу влияния России или Китая. Сейчас необходимо обсудить сроки и условия расширения объединения

Турция не возлагает никаких надежд на Евросоюз, у дверей которого нас заставили ждать 60 лет

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью финской газете Helsingin Sanomat призвал к приему в Евросоюз новых стран, назвав процесс расширения ЕС геополитической необходимостью и вопросом безопасности. По его мнению, в противном случае государства, ранее изъявившие желание стать членами европейского объединения, могут попасть в сферу влияния Китая или России.— считает глава финского правительства.По его словам, решение о сроках вступления стран-кандидатов в Евросоюз может быть принято уже в декабре этого года. Орпо отметил, что претенденты на членство в ЕС должны уже сейчас серьезно готовиться к этой процедуре и предложил рассмотреть модель их постепенной интеграции.Среди государств, в разное время подавших заявки на вступление в ЕС, числятся: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Почти у каждой из этих стран есть довольно серьезные проблемы, которые могут помешать им реализовать все требования по подготовке к приему в европейское сообщество.На Украине продолжаются боевые действия с непредсказуемым результатом и сроками их окончания. Молдавия не может решить проблему с Приднестровьем, которое в Кишиневе вроде как считают частью республики. Довольно нестабильная ситуация и в автономном территориальном образовании в составе Молдавии — Гагаузии.Брюссель продолжает оказывать давление на Белград, требуя официально признать Косово, и ставя этот как главное условие на интеграцию Сербии в ЕС. Президент Александр Вучич, как и сербский народ, категорически против этого.Грузия, в отличии от Украины, вообще даже не получала статус кандидата на вступление и нет ясности, когда это может произойти.Не все просто и с Анкарой. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посетовал, что его страна выполнила все предварительные требования по принятию в Евросоюз, но Брюссель все еще медлит с принятием решения. Турецкий лидер вообще упрекнул все страны блока в невыполнении ранее достигнутых договоренностей.— заявил Эрдоган, выступая 1 октября на открытии осенней сессии Великого Национального Собрания (парламента) Турции.Так что призывы главы правительства Финляндии, которая сама с большим трудом сумела преодолеть сопротивлении Турции на вступление в НАТО, по расширению ЕС могут остаться лишь прожектерством. К тому, же нарастают противоречия по многим вопросам, особенно в части украинского кризиса, и среди действующих членов Евросоюза.