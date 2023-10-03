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Премьер Финляндии призвал к приему новых стран в ЕС, чтобы они не попали под влияние РФ или КНР

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Премьер Финляндии призвал к приему новых стран в ЕС, чтобы они не попали под влияние РФ или КНР

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью финской газете Helsingin Sanomat призвал к приему в Евросоюз новых стран, назвав процесс расширения ЕС геополитической необходимостью и вопросом безопасности. По его мнению, в противном случае государства, ранее изъявившие желание стать членами европейского объединения, могут попасть в сферу влияния Китая или России.


Расширение ЕС — это геополитическая необходимость и вопрос безопасности. Для этих стран альтернативой членству в Евросоюзе является попадание в сферу влияния России или Китая. Сейчас необходимо обсудить сроки и условия расширения объединения

— считает глава финского правительства.

По его словам, решение о сроках вступления стран-кандидатов в Евросоюз может быть принято уже в декабре этого года. Орпо отметил, что претенденты на членство в ЕС должны уже сейчас серьезно готовиться к этой процедуре и предложил рассмотреть модель их постепенной интеграции.

Среди государств, в разное время подавших заявки на вступление в ЕС, числятся: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Почти у каждой из этих стран есть довольно серьезные проблемы, которые могут помешать им реализовать все требования по подготовке к приему в европейское сообщество.

На Украине продолжаются боевые действия с непредсказуемым результатом и сроками их окончания. Молдавия не может решить проблему с Приднестровьем, которое в Кишиневе вроде как считают частью республики. Довольно нестабильная ситуация и в автономном территориальном образовании в составе Молдавии — Гагаузии.

Брюссель продолжает оказывать давление на Белград, требуя официально признать Косово, и ставя этот как главное условие на интеграцию Сербии в ЕС. Президент Александр Вучич, как и сербский народ, категорически против этого.

Грузия, в отличии от Украины, вообще даже не получала статус кандидата на вступление и нет ясности, когда это может произойти.

Не все просто и с Анкарой. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посетовал, что его страна выполнила все предварительные требования по принятию в Евросоюз, но Брюссель все еще медлит с принятием решения. Турецкий лидер вообще упрекнул все страны блока в невыполнении ранее достигнутых договоренностей.

Турция не возлагает никаких надежд на Евросоюз, у дверей которого нас заставили ждать 60 лет

— заявил Эрдоган, выступая 1 октября на открытии осенней сессии Великого Национального Собрания (парламента) Турции.

Так что призывы главы правительства Финляндии, которая сама с большим трудом сумела преодолеть сопротивлении Турции на вступление в НАТО, по расширению ЕС могут остаться лишь прожектерством. К тому, же нарастают противоречия по многим вопросам, особенно в части украинского кризиса, и среди действующих членов Евросоюза.
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19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:28
    -3
    Среди государств, в разное время подавших заявки на вступление в ЕС, числятся: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория —

    ***
    — Грузия уже не числится? ...
    ***
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 18:17
      0
      даёшь анголу с нигером и мозамбик до кучи)
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 18:30
        +1
        Разбухать до бесконечности невозможно... Рано или поздно любая разбухшая излишне структура, перестает справляться с контролем своих территорий, финансов и налогов, а также внутренних и внешних проблем и просто лопает... Причём все равно была ли это империя, союз государств, республик или штатов - всё это заканчивается одинаково... Бах и брызги в разные стороны, сопровождаемые эконмическим и политическим кризисом...
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 18:41
          0
          Цитата: Lev_Russia
          Разбухать до бесконечности невозможно... Рано или поздно любая разбухшая излишне структура, перестает справляться с контролем своих территорий, финансов и налогов, а также внутренних и внешних проблем и просто лопает...

          В Европе историю ХХ века не помнят, а то, о чём Вы говорите - это историю Древнего Рима читать надо и далее по списку. В современных европейских головах такой объём исторического материала не умещается.
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 22:27
          0
          Цитата: Lev_Russia
          Разбухать до бесконечности невозможно... Рано или поздно любая разбухшая излишне структура, перестает справляться с контролем своих территорий, финансов и налогов, а также внутренних и внешних проблем и просто лопает... Причём все равно была ли это империя, союз государств, республик или штатов - всё это заканчивается одинаково... Бах и брызги в разные стороны, сопровождаемые эконмическим и политическим кризисом...

          Так это ведь значит, что нам надо из-под полы поддержать идеи финского премьера! fellow На официальном уровне обругать его, конечно, чтоб все ещё больше ощутили, как он прав, раз Москва бухтит, а на неофициальном подтолкнуть правительства стран-членов в ЕС показать готовность к немедленному вступлению в обход всех процедур. Думаю, можно и еврочиновникам взятки занести, чтоб они одобрили такое. Пусть понапринимают к себе стран, а потом сами офигевают от последствий.
          Параллельно не мешало бы устроить к ним ещё одну волну беженцев из Африки. Да и среди украинских беженцев, думаю, можно формировать деструктивные структуры (во сказанул-то, а - не знал, как лучше выразить это, извиняюсь), пользуясь дружественной к нам языковой средой.
          Европейскую крепость мы танками не возьмём - это очевидно. А вот ослами с золотом и трупами (заражёнными) вполне можно попытаться... Тем более в тех идеальных условиях, когда они приняли к себе кучу проблемных стран, как того хочет финский премьер.
  2. Roust
    Roust Сегодня, 17:31
    0
    Добро пожаловать к корыту под названием ЕС, господа свиньи!
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 17:32
    +1
    Как там звучит на древнешумерском лозунг: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь"?
    "Голодранці, гоп до кучи!"
  4. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 17:34
    0
    Евро должно расширятся, а то у ЕС не предпосылок для роста...Дорогая энергия и конкуренция это не шутка
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: Berserk23
      Евро должно расширятся, а то у ЕС не предпосылок для роста...Дорогая энергия и конкуренция это не шутка

      Рынки сбыта. Да
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:37
    +1
    Шикарный мурал в Норвегии,на зерновом элеваторе,для новых членов ЕС.[center]Плакат в руках мужика , читатся : "Буду работать за еду".Велком в ЕС.
  6. ASM
    ASM Сегодня, 17:39
    +2
    И финансировать этих новых есовцев будут остальные страны Ес. Да там не знают куда от нахлебников типа поляков с трибалтами деваться, а тут еще подарочек. Ну веселуха, одним словом. Очень напоминает Ссср, когда вливали бабло куда ни поподя.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 22:31
      0
      Помню, как-то раз в телевизоре кто-то сказанул что-то по типу: "Запад сейчас - это СССР перед развалом". Да я читал, что в 80-х обе структуры были близки к краху. Вопрос был лишь в том, кто первый упадёт. Упал СССР, и Запад за счёт разграбления социалистической системы продлил своё существование. По крайней мере, такую теорию почитывал на досуге в довольно лёгкой форме. Если это так, то, надеюсь, сейчас как раз время конца этого продления. Современной мировой системе пора рухнуть.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:03
    0
    Пусть с Сомали начинают. Ну и тупые.
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:04
    0
    Хитроопые финны, сами вляпались в это натовское евроомно и теперь других за собой тянут, что бы за свою глупость не так обидно было.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: Ныробский
      сами вляпались в это натовское евроомно и теперь других за собой тянут

      Так вместе, гуано через тряпочку, сосать легче.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:45
      +1
      Цитата: Ныробский
      сами вляпались в это натовское евроомно и теперь других за собой тянут

      Где-то я это уже видел.... Вспомнил!
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:40
    0
    Петтери Орпо в интервью финской газете Helsingin Sanomat призвал к приему в Евросоюз новых стран

    Как говорят в народе - "бери каждую шваль, Боженька увидит, хорошую подаст".
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 18:42
    0
    Чухна всегда выезжала и выживала с помощью других стран. Убогие заговорили о сферах влияния.
  11. костя1
    костя1 Сегодня, 18:44
    +1
    Точно-берите всех-кто отказаться боится