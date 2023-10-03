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Индийские ВВС планируют принять на вооружение истребителей Су-30МКИ ракету Astra BVR

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Индийские ВВС планируют принять на вооружение истребителей Су-30МКИ ракету Astra BVR

Индийские ВВС заключили контракты с Bharat Dynamics Limited (BDL) на поставку ракет класса "воздух-воздух" Astra Beyond Visual Range (BVR) и сопутствующего оборудования. Общая сумма контрактов составляет 29,7 миллиардов рупий (около 35 миллиардов рублей). Этот шаг направлен на снижение зависимости от поставок вооружений из-за рубежа и укрепление национальной безопасности.


Первую партию разработанных в Индии ракет Astra-MK1 планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. BDL уже получила от индийских властей разрешение на серийное производство ракеты Astra-МК1, что является знаковым событием в области ракетного производства страны.

Ракеты Astra были успешно интегрированы для использования на самолетах Су-30МКИ, в ходе испытаний продемонстрировав свою полную совместимость и эффективность. Теперь планируется оснастить истребители российской разработки новыми ракетами.

Пресса Индии:

Результаты проведенных в индийском штате Гоа на высоте более шести тысяч метров испытаний в полной мере продемонстрировали высокие возможности ракет этого типа.

В настоящее время ведутся разработки более совершенной модели Astra-MK2, обладающей большей дальностью полета. Проведены статические огневые испытания, свидетельствующие о прогрессе в разработке этого варианта ракеты. Предполагается, что внедрение Astra-MK2 способно повысить боевые возможности индийских ВВС, при этом укрепив глобальные позиции Индии. По крайней мере, на это надеются в самой Индии.
Использованы фотографии:
Минобороны Индии
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:50
    -1
    Это по сути индийский аналог ракеты воздух-воздух Meteor.



    Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) спроектировала и построила ASTRA MK-I BVR AAM самостоятельно. Она была разработана в ответ на требования ВВС Индии к персоналу для ведения боевых действий за пределами видимости.

    Astra Mk2 - это ракета класса "воздух-воздух" нового поколения, которая использует двухимпульсный двигатель для поражения на расстоянии до 160 километров. На видео, которое впервые продемонстрировало общественности запуск, не было показано, как ракета запускает свой двухимпульсный двигатель, что, по мнению экспертов, наводит на мысль о том, что видео было сделано в ходе испытаний по катапультированию макета.

    https://www.eurasiantimes.com/indias-astra-mk2-bvr-missile-breaks-cover-iafs-new-promo/

    А что у нас?Новость от августа 2023 года.
    Российские ВКС применяют в зоне СВО истребитель пятого поколения СУ-57, самолет выполняет боевые задачи, поражая цели на дальности более ста километров. В ближайшее время истребитель должен получить новые ракеты гораздо большей дальности. Об этом сообщил источник в российском ОПК.По словам источника, российские истребители Су-57 в ближайшее время должны получить на вооружение новые авиационные ракеты для поражения высокоскоростных воздушных целей на дальности до 300 км. Проверка новых боеприпасов будет проведена в реальных боевых условиях в зоне СВО.

    https://topwar.ru/224905-istochnik-soobschil-o-postuplenii-na-vooruzhenie-istrebitelja-su-57-novyh-raket-s-dalnostju-porazhenija-do-300-km.html

    У нас ведь вышла на финальные испытания ракета аналог К-77МЭ,но одно время решили её в серию не пускать и сделали ставку на более дешёвую К-77М,теперь же по слухам,даже статья была на ВО,ВКС РФ скоро получат ракету воздух-воздух с дальностью поражения до 300 км и это не Р-37М,та уже применялась в СВО и принята на вооружение не первый год.Так что велика вероятность что К-77МЭ дали зелёный свет.Она в качестве противовеса Метеору.



    Но сейчас на финальной стадии испытаний находится «изделие 180БД» или К-77МЭ, у которой была существенно увеличена дальность, а также усилены другие характеристики. Характеристики не разглашаются, однако получить о них некоторое представление можно, рассмотрев параметры Р-77−1, которые будут улучшены. Максимальная скорость ракеты — 4,5 М, подлежащей уничтожению цели — 3600 км/ч. Высота полета цели — от 20 м до 2500 м. Масса БЧ — 22 кг. Наведение на цель такое же как и у КС-172. К-77МЭ имеет меньшие размеры, чем сверхдальняя ракета, и размещается в ракетном отсеке истребителя.



    https://m.vk.com/wall-50377583_984046
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 22:15
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Это по сути индийский аналог ракеты воздух-воздух Meteor.

      Нет.
      MBDA Meteor маршевый комбинированный ПВРД

      Astra Mk 1 : РДТТ
      Astra Mk 2: двухрежимный многоимпульсный РДТТ ( в разработке)
      Только Astra Mk 3 должна будет иметь fellow Solid Fuel Ducted Ramjet (SFDR) , как у Метеор.
      Лет через 15 может и осилят

      Цитата: Orange-Bigg
      У нас ведь вышла на финальные испытания ракета аналог К-77МЭ

      Цитата: Orange-Bigg
      У нас ведь вышла на финальные испытания ракета аналог К-77МЭ

      «Э» в су-57 не лезет, ему только М.
      Вы путаете с
      К-77ПД / РВВ-АЕ-ПД:
      Двигатели - стартовый РДТТ-ускоритель и маршевый ПВРД КРПД-ТТ.
      Странным образом: страна лидирующая в ПВРД на ТТ, нежданно негаданно прекратила работы по самой совершенной и нужной рвв на рубеже 1999-2001
    2. shikin
      shikin Сегодня, 23:01
      0
      Высота полета цели не 2500 м, а 25000 м. Наверное, опечатка?
  2. poquello
    poquello Сегодня, 18:50
    0
    перспективненько, су30 в сво работает, можно сказать - брэнд
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:54
    0
    Вопрос классический-насколько это ракета "индийская "по проценту комплектующих?