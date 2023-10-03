«В России действует мораторий»: Песков прокомментировал слова Симоньян о возможном ядерном испытании над Сибирью

В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения

Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно. Пока они не поймут эту неминуемую угрозу, они не остановятся. И будут и инструкторы, и "инструктора", и ракеты дальнего действия, и истребители