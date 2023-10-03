«В России действует мораторий»: Песков прокомментировал слова Симоньян о возможном ядерном испытании над Сибирью

В России действует мораторий на ядерные испытания и Москва пока не планирует выходить из этого режима. По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний день дискуссии о проведении испытания ядерных испытаний неуместны.
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о возможном термоядерном взрыве над территорией Сибири заявив, что на сегодняшний день в России действует запрет на испытания такого рода. К тому же, напомнил он, Симоньян не работает в официальных органах власти и ее слова не отражают официальную позицию Кремля.
В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения
- заявил Песков.
Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу. По ее словам, другого выхода нет, Запад будет продолжать поставлять оружие на Украину, конфликт по другому не закончить.
Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно. Пока они не поймут эту неминуемую угрозу, они не остановятся. И будут и инструкторы, и "инструктора", и ракеты дальнего действия, и истребители
- добавила она.
Напомним, что мораторий на ядерные испытания в СССР/России действует с октября 1991 года, он был принят почти через год после последнего взрыва ядерного заряда мощностью 70 кт, который был произведен 24 октября 1990 года на Новой Земле.