Военное обозрение
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«В России действует мораторий»: Песков прокомментировал слова Симоньян о возможном ядерном испытании над Сибирью

88
«В России действует мораторий»: Песков прокомментировал слова Симоньян о возможном ядерном испытании над Сибирью

В России действует мораторий на ядерные испытания и Москва пока не планирует выходить из этого режима. По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний день дискуссии о проведении испытания ядерных испытаний неуместны.


Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о возможном термоядерном взрыве над территорией Сибири заявив, что на сегодняшний день в России действует запрет на испытания такого рода. К тому же, напомнил он, Симоньян не работает в официальных органах власти и ее слова не отражают официальную позицию Кремля.

В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения

- заявил Песков.

Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу. По ее словам, другого выхода нет, Запад будет продолжать поставлять оружие на Украину, конфликт по другому не закончить.

Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно. Пока они не поймут эту неминуемую угрозу, они не остановятся. И будут и инструкторы, и "инструктора", и ракеты дальнего действия, и истребители

- добавила она.

Напомним, что мораторий на ядерные испытания в СССР/России действует с октября 1991 года, он был принят почти через год после последнего взрыва ядерного заряда мощностью 70 кт, который был произведен 24 октября 1990 года на Новой Земле.
Использованы фотографии:
https://t.me/margaritasimonyan
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88 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:54
    +31
    Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью —

    ***



    — Ультиматум Западу,а взрывать над Сибирью? ...
    (Живём мы здесь)
    ***
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 17:58
      +26
      "... Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью... "

      А почему не над Москвой?
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 18:08
        +6
        Цитата: A.A.G.
        "... Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью... "

        А почему не над Москвой?

        родичи боброедки против
      2. красноярск
        красноярск Сегодня, 18:53
        +5
        Цитата: A.A.G.
        "... Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью... "

        А почему не над Москвой?

        Так ведь она там живет.
        Журналист.., чо с нее взять. Хотя..., занимая такой пост можно и поумнее быть.
      3. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 19:43
        +7
        [А почему не над Москвой?]
        А давайте лучше над Ериваном! wassat
        P. S. Симоньян пора голову проверить...
      4. Dizel200
        Dizel200 Сегодня, 20:01
        +6
        А ещё лучше над Арменией wassat что уж мелочиться
      5. alystan
        alystan Сегодня, 22:07
        0
        Потому что она родом из Адлера и это ее ответ на вот такую новость:

        Произошедшая ночью 1 октября атака беспилотников на Сочи и его район Адлер затронула в том числе и журналистку Маргариту Симоньян, которая в своем телеграм-канале поделилась подробностями случившегося.

        По словам Симоньян, беспилотник упал прямо напротив ее родового дома. Здесь выросла и она сама, и ее мама.

        Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее.

        Журналистка также уточнила, что в доме на территории Адлера до сих пор живут ее родственники с маленькими детьми (???)

        Офигеваю от этой журналистки...
    2. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 18:02
      +6
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ультиматум Западу,а взрывать над Сибирью? ...

      Это ж: Симоньян.
      Они с мужем своим, только, что с карабахского фронта вернулись, все в копоти и ранах.
      Ещё разноряченные
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 20:37
        0
        Цитата: Оленевод_2
        Они с мужем своим, только, что с карабахского фронта вернулись, все в копоти и ранах.
        Ещё разноряченные

        А как они туда попадут? Им с мужем въезд в Армению закрыт. Она краснодарская армянка. С Арменией у неё общего -- примерно как у русского гражданина Украины з Куева с Россией.
        1. Оленевод_2
          Оленевод_2 Сегодня, 21:22
          0
          Цитата: Аскольд65
          Им с мужем въезд в Армению закрыт.

          В каком смысле «закрыт»? Нежелательные персоны? Типа Кобзона в США? Не слыхивал… не думаю.
          Чемодан-аэропорт-Армения crying
          Цитата: Аскольд65
          С Арменией у неё общего -- примерно как у русского гражданина Украины з Куева с Россией.

          Не скажите. Большинство Тарасиков и Мыкол, пока говорить не начнут сложно отличить от глубинного народа, а эту сладкую ( зачерктнуто) парочку я не спутаю ни с Володiмиром (Сергеем) ни с Лэсей (Наташей), даже если оптическая локация будет отключена, и слуховая. По повадкам и делам
      2. alystan
        alystan Сегодня, 22:10
        0
        Они с мужем своим, только, что с карабахского фронта вернулись, все в копоти и ранах.

        Все колготки изорваны... laughing
        1. Оленевод_2
          Оленевод_2 Сегодня, 22:59
          -1
          Цитата: alystan
          Все колготки изорваны...

          Автор поскромничал и переврал.
          Просмотрел высер этой тошнотины

          Мразь?
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:08
      +8
      Институт теоретической и математической физики ВНИИЭФ завершает разработку ядерных зарядов и ядерных боеприпасов на основе новых физических принципов. Вполне возможно имеется ввиду позитронное (аннигиляционное) и/или субатомное оружие. Безусловно, то что делают Гении(с большой буквы) ОЯК Росатома - на подобное не способны ни сейчас ни через 15 лет специалисты США, Франции, КНР. Высший уровень, MegaScience, доступный исключительно ядерным оружейникам России. С учётом модернизации инфраструктуры на полигоне Новая Земля может быть в будущем начнется испытание такого оружия.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:20
        +1
        Цитата: Сармат Саныч
        С учётом модернизации инфраструктуры на полигоне Новая Земля может быть в будущем начнется испытание такого оружия

        Ну вот, хоть один человек, грамотный коммент написал.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:44
        +6
        Цитата: Сармат Саныч
        разработку ядерных зарядов и ядерных боеприпасов на основе новых физических принципов

        простите, а какое у вас образование?!
        1. ВПП-1
          ВПП-1 Сегодня, 20:18
          +2
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Сармат Саныч
          разработку ядерных зарядов и ядерных боеприпасов на основе новых физических принципов

          простите, а какое у вас образование?!
          А зачем человеку на такой работе образование7! lol
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 20:25
            +1
            Цитата: ВПП-1
            А зачем человеку на такой работе образование

            то же верно
        2. tsvetahaki
          tsvetahaki Сегодня, 20:46
          +2
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Сармат Саныч
          разработку ядерных зарядов и ядерных боеприпасов на основе новых физических принципов

          простите, а какое у вас образование?!

          позитронное (аннигиляционное) и/или субатомное оружие

          Домашне-интернетовское...
          Как там было?
          "... но товарищь полковник самая низкая температура -273 градуса!
          - Кто говорит?
          - Ученые
          - Машина секретная, ученые могут и не знать!"
    4. Rage66
      Rage66 Сегодня, 18:19
      +4
      Она не знает где это.
      Как не знает, что ядерные испытания Россия проводит на Новой Земле
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 19:08
        +2
        Цитата: Rage66
        Она не знает где это.
        Как не знает, что ядерные испытания Россия проводит на Новой Земле

        "... В восьмидесятые годы в семи км от Борохала Осинского района пробурили скважину глубиной 700-800 метров, а 31 июля 1982 года нажали на «кнопку». Взорвали ядерное оружие мощностью около десяти килотонн (!) - это половина хиросимской бомбы. И то, как это было, свидетели тех событий помнят до сих пор…

        - Территорию заранее оцепили… - говорят они. – Потом сборщики ягод натыкались на натянутые в лесу провода. Жителям Борохала сказали выйти из домов и собраться в центре села. После взрыва земля пошла волнами, а вода в реке как будто закипела. В Иркутске же, который находится в 150 км от места испытаний, ощущалось землетрясение силой 3 балла.

        Читайте на WWW.IRK.KP.RU: https://www.irk.kp.ru/daily/27037.4/4101866/.
        Так что Сибири и так досталось... Данные по смертности, онкологии ретушировались.
        1. bondrostov
          bondrostov Сегодня, 19:46
          +1
          Не нЕ не! Друг подземный это сейчас не то! Для демонстрации взрыв должен быть атмосферным. Поэтому только Новая Земля.
          1. alexku69
            alexku69 Сегодня, 21:09
            +1
            И что это даст? Какой подразумевается эффект от данного мероприятия?
    5. mann
      mann Сегодня, 19:11
      -1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью —

      ***



      — Ультиматум Западу,а взрывать над Сибирью? ...
      (Живём мы здесь)
      ***

      Над Сибирью взрывать,конечно,не надо,но сама мысль провести термоядерное испытание очень даже здравая.Например,на Новой Земле.Батя там в 1961 флот представлял и,слава богу,еще почти 30 лет прожил ...
    6. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:24
      0
      — Ультиматум Западу,а взрывать над Сибирью? ...
      — (Живём мы здесь)

      Сомневаюсь что вы живете на ядерном полигоне на новой земле. Хотя формально он то же входит в Сибирь.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 21:35
        -1
        Цитата: A2AD
        на ядерном полигоне на новой земле. Хотя формально он то же входит в Сибирь.

        НЕ входит: Новая земля относится к Северу России. yes

    7. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 20:51
      +1
      У нас есть Новая земля конкретно для этого дела, там всё готово.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:56
    +9
    Симоньян-чудра набитая.У нас есть ядерный полигон,причем действующий на Новой Земле.Ядерное оружие априори требует испытаний,опытов.Что и делается.На моделях.Рвануть заряд?Да пожалуйста,полигон есть.Только кремлевским это пока невдомек.Что так можно было.Показать,что есть Ху.Я не удивлен,что у нас с пропагандой туго совсем,раз такие пропагандистки..
    1. mann
      mann Сегодня, 19:15
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Симоньян-чудра набитая.У нас есть ядерный полигон,причем действующий на Новой Земле.Ядерное оружие априори требует испытаний,опытов.Что и делается.На моделях.Рвануть заряд?Да пожалуйста,полигон есть.Только кремлевским это пока невдомек.Что так можно было.Показать,что есть Ху.Я не удивлен,что у нас с пропагандой туго совсем,раз такие пропагандистки..

      Простим бабенке,может у нее по географии двойка была и она думает,что Новая Земля в Сибири laughing
      1. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 23:04
        0
        Цитата: mann
        Простим бабенке,может у нее по географии двойка была и она думает,что Новая Земля в Сибири

        Не прощайте. Она конкретно НАД СИБИРЬЮ собирается воздушный взрыв осуществить.

        Видать, что бы отставание в микроэлектронике от остального мира ликвидировать recourse
  3. Седов
    Седов Сегодня, 17:58
    -1
    Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу.

    В атмосфере над Оклахомой она имела ввиду?
    1. Был Мамонт
      Был Мамонт Сегодня, 18:05
      +3
      Цитата: Седов
      В атмосфере над Оклахомой она имела ввиду?

      В США нельзя. Она там училась.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:55
        0
        Да там многие учились, учатся и будут учиться.


        https://dzen.ru/a/YK9IBBZUj0LRVOn7
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 17:58
    +9
    Многовато моратория у нас, которые и отменить не грех
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:13
      +2
      Цитата: роман66
      Многовато моратория у нас, которые и отменить не грех

      Вот именно сверх моратории, а испытание ЯО нужно обязательно проводить ( специалисты знают где, это их прерогатива и не Симонян решать). Вон как Штаты и Запад бесятся, после любого испытания КНДР, пора и России знак подать, что "никто не забыт и ничто не забыто".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:30
        +2
        Цитата: carpenter
        Вон как Штаты и Запад бесятся, после любого испытания КНДР, пора и России знак подать, что "никто не забыт и ничто не забыто".

        Здесь вы правы, Запад этого боится, пора его встряхнуть, совсем "рамсы попутали".
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 20:51
          +1
          Так некому встряхивать тех, кто должен встряхивать Запад. Был один, но в авиакатастрофе случайно погиб. Так что всё опять спокойно и стабильно.
    2. mann
      mann Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: роман66
      Многовато моратория у нас, которые и отменить не грех

      Думаю,самое время.А то на западе уже забыли,что такое термоядерный взрыв,страх потеряли
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 18:01
    -12
    Запустят ракету "Буревестник" с ядерным двигателем и возможностью нести ядерные боеголовки. Покажут англосаксам очередные "мультики. Это да, это возможно в ближайшее время.
    1. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:13
      0
      Позвольте поинтересоваться... А как потом этот буревестник ловить и сажать?
  6. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 18:01
    +6
    Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу.


    Очередной пример того что пропагандистам плевать на Россию и народ, бабки отрабатывают.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 18:02
    +13
    Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу.
    А почему бы не над Арменией? Воздушный ядерный взрыв, это заражение на долгие годы огромных площадей... Маргарита Симонян об этом не знала? Зачем такие ГЛУПОСТИ тиражировать?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 18:44
      -3
      Хотел тоже самое написать, но вы опередили. hi
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:49
      +4
      Цитата: svp67
      Воздушный ядерный взрыв, это заражение на долгие годы огромных площадей...

      вы такую чушь написали, что даже и не знаю что ответить
      чем выше точка подрыва тем меньше заражение, при высотных оно практически отсутствует
      наибольше заражения территории возникает при НАЗЕМНОВ взрыве
  8. Комментарий был удален.
  9. BAI
    BAI Сегодня, 18:04
    +4
    Ду.ра. Зачем над Сибирью? Еще бы над Москвой предложила. Надо не испытания, а боевой космический. Над Украиной. И решимость продемонстрируем и спутники США пожгем
  10. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:05
    +1
    Когда красивая до офигения женщина говорит - придётся помолчать . Тигран -ты красаУчиг . Как справляешься , поделись ?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Когда красивая до офигения женщина говорит - придётся помолчать .

      Ну что с нее взять, что ни говори она баба, у них всегда нет логики, только эмоции.
    2. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:14
      +1
      Ему просто. Он точно такого же уровня
  11. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 18:13
    -4
    да же в самом крайнем случае, кремль предпочтет для нас судьбу индейцев, а не использует ЯО.
  12. Radikal
    Radikal Сегодня, 18:13
    +2
    «В России действует мораторий»: Песков прокомментировал слова Симоньян о возможном ядерном испытании над Сибирью
    Какая же она т-варь, антисоветчица! sad
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:13
    -2
    Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно. Пока они не поймут эту неминуемую угрозу, они не остановятся. И будут и инструкторы, и "инструктора", и ракеты дальнего действия, и истребители
    согласен тока сильный напишет историю ! пока не увидят сша и европа что тоже будут уничтожены !
    1. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:16
      +1
      И вы думаете, что испытания устрашат кого-то? :) Все падут ниц и прикажут украине сдаваться? :) Так штоль?...
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:14
    +8
    Можно относится к ней как к громкому фрику. Соловьёв такой же. Поорут, постучат рукой по столу, успокоятся, потом опять и так по кругу. Не принимайте близко к сердцу. laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:21
      -4
      А вдруг,наверзу прислушаются?Там же тоже нет логики
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 18:32
        -3
        Цитата: dmi.pris1
        Там же тоже нет логики

        Есть, Симонян уже поставили на место... в угол.


        Больше читайте, меньше пишете... сержант.
  15. Radikal
    Radikal Сегодня, 18:14
    0
    Цитата: svp67
    Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу.
    А почему бы не над Арменией? Воздушный ядерный взрыв, это заражение на долгие годы огромных площадей... Маргарита Симонян об этом не знала? Зачем такие ГЛУПОСТИ тиражировать?

    Тактический боеприпас ей в...окно особняка. bully
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 18:40
      +3
      Когда то я писал по поводу заражения:
      "Воздушный термоядерный взрыв создает очень слабое радиоактивное заражение. В то же время взрыв реактора создает очень сильное заражение. Для примера цитата из статьи Военного обозрения за 2016 год:
      30 октября 1961 года, когда на полигоне архипелага Новая Земля был осуществлён испытательный взрыв термоядерной бомбы АН602 (РДС-202), известной также как «Царь бомба» или «Кузькина мать». Бомба массой более 26000 кг и длиной 8000 мм была сброшена со специально модернизированного бомбардировщика Ту-95В, на котором демонтировали створки бомбового люка. В противном случае бомбу было просто невозможно подвесить под самолёт. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 58 Мт. Изначально проектная мощность бомбы была 100 Мт, но по соображениям безопасности её уменьшили. Водородная бомба, сброшенная с высоты 10500 метров, взорвалась по команде барометрического датчика на высоте около 4000 метров. При этом образовалась огненная сфера диаметром более 4000 метров. Коснуться поверхности земли ей помешала мощная отраженная ударная волна, отбросившая огненную сферу взрыва от земли.
      Несмотря на то, что по сравнению с «Кастл Браво» мощность советского испытательного взрыва была почти в четыре раза больше, взрыв «Кузькиной матери» на Новой Земле оказался относительно «чистым», и количество образовавшихся радиоактивных веществ было в разы меньше. При этом основная часть продуктов воздушного взрыва поднялась на большую высоту, где распалась, так и не достигнув поверхности земли. Через несколько часов на вертолёте в точку, над которой произошел взрыв, прибыли участники испытаний. Уровень радиации на местности большой опасности не представлял. В данном случае сказались конструктивные особенности советской термоядерной бомбы, а также то, что взрыв произошел на достаточно большом удалении от земной поверхности.
      В общем взрыв взрыву рознь.
  16. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:15
    +6
    В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения - заявил Песков.

    Помнится где то недавно на каком то форуме ВВП по этому поводу высказался в том ключе, что мол - "Если США проведут испытания ядерного оружия, то в этом случае Россия ответит аналогично. Технически мы готовы."
    Так что по всей видимости вся движуха с ядерным бабахом останется в рамках действующего моратория.
    P.S.- Это Ким Чен Ыну все моратории по барабану т.к. КНДР их не подписывала, а стало быть он ничего и не нарушает. winked
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 18:48
      +2
      Помнится летом 2022 в ВО участники комментировали тему мобилизации в одной из статей. Официалы отмалчивались. Однако, в сентябре под Харьковом жареный петух клюнул наши войска в одно место. И, тут же вскоре объявили мобилизацию. При этом помалкивают до сих пор, что в результате быстрого отступления десятки единиц бронетехники были брошены и попали к ВСУ, часть из них исправна. То же получится с ТЯО. Пока по мордам не получим с потерей людей, применять не будем.
    2. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:19
      0
      Ыну был смысл показать, что реально есть технологии. Больше он не будет. Смысла нет. Все и так знают. Зачем проводить испытания, когда всем известно наличие оружия? При наличи математического аппарата для проверки модернизированных зарядов.
  17. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:16
    +2
    Цитата: роман66
    Многовато моратория у нас, которые и отменить не грех

    Согласен, а кое-кто уже звонил в вашингдон, узнавал - можно отменить или нельзя???
  18. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 18:17
    +8
    Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу.


    А наша Сибирь то чем провинилась? am
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:49
      +2
      Цитата: Бывший солдат
      Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу.


      А наша Сибирь то чем провинилась? am

      Похоже, для них она не своя...
  19. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:20
    +3
    слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о возможном термоядерном взрыве над территорией Сибири


    Это всё что надо знать о псевдо патриотической болтовне и участниках соловей тв
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:24
    +2
    Если взрывать то над Змеиным или Киевом: высота 30-50 км, мощность 800 кт.
    1. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:23
      -1
      Если уж идти на такой звон яйцами, то почему вообще не уничтожить Змеиный? Всеобщего осуждения и реальной блокады даже от китайцев в обоих случаях следует ждать. Так почему бы не решить раз и навсегда?
  21. Комментарий был удален.
  22. 89824024836
    89824024836 Сегодня, 18:28
    -7
    Какие ядерные испытания, вы о чем господа всевозможные комментаторы и политики, разных мастей. Пока не исчерпаем возможности обычного высокоточного оружия не сметь вообще о ядерном говорить. Одновременный удар 56 ракетами Искандер и Кинжал по электро генерациям Англии потушит им свет на долго. Пускай включают 5 статью, они итак её включили поставляя ракеты дальностью 150 км Украине, вот уже и гиперзвуковые дальностью 200 км на подходе. И что так и будем терпеть?. Дать просраться англосаксам по самое не хочу обычным оружием. А там будем посмотреть.Тактические атомные боеприпасы они применить не решаться. Ввести войска НАТО на территорию Украины, то же себе дороже. В этом случае наверняка мы запустим Корейские и Китайские дивизии, которые жаждут набраться опыта.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 18:54
      +4
      Цитата: 89824024836
      Тактические атомные боеприпасы они применить не решаться. Ввести войска НАТО на территорию Украины, то же себе дороже. В этом случае наверняка мы запустим Корейские и Китайские дивизии, которые жаждут набраться опыта.

      А китайцы то в курсе? Что вы из них дивизии комплектуете и на фронт.
      Кстати до англо-саксов то же не плохо бы довести, что они атомные боеприпасы применять не решатся. А то мужики то не знают.
    2. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:24
      0
      А если они в ответ по нам? Или это математикой запрещено?...
  23. faiver
    faiver Сегодня, 18:30
    +4
    уровень интеллекта гражданки Симонян зашкаливает, у нас есть уголовная ответственность за призывы к совершению террактов?
    Вот одна из причин почему женщин не стоит подпускать к политике, одна угрожает флотом берегам Белоруссии, другой ничего не стоит бахнуть термоядерной боеголовкой над Сибирью.
    Интересно чем так обидели ее сибиряки?
  24. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:47
    -2
    Девушка пёрнула в лужу и даже не поняла этого yes
  25. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:47
    +2
    Да, с таким подходом , чуму бандеровскую, которую поддерживает запад, не уничтожить. Ядерные испытания проводить необходимо. Конечно не атмосферные, это аксиома. Помимо технических, военных, научно-исследовательских факторов, есть еще психологический и идеологический. И их со счетов сбрасывать- неразумно. Пример- товарищь Ким. Не испытывай он ядерное оружие, когда у всех "мораторий", еще не известно, что бы было с ним и его страной. Без ядерного оружия, в случае масштабной войны ( не дай Бог) с Западом, нам не выстоять . А, лучший способ поддерживать у запада страх получить ядерный удар- демонстрировать наши возможности и решимости его применения . Вот для этого и не помешали бы ядерные испытания, некоторые результаты которых вполне бы могли "случайно" утечь на запад. Обывателя там надо взбодрить. Да и нам уверенности добавит.
    1. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:26
      +2
      Так, так. Интересно. Позвольте узнать о психологическом моменте. Что должно произойти в этом плане с теми, кто сейчас нас не боится? Они вдруг начнут бояться из-за того, что мы НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ что-то подорвем? :)
  26. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:47
    +1
    Ну, можно ещё над Воронежом. (Ирония и сарказм).
  27. guest
    guest Сегодня, 18:52
    +6
    К тому же, напомнил он, Симоньян не работает в официальных органах власти и ее слова не отражают официальную позицию Кремля.

    Усатый пургоносец быстро решил оправдываться перед "партнёрами".
  28. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 18:52
    +4
    Так она ар(а)мянка, Сибирь не её дом, как видно и Россия тоже, так прописка. Зачем позориться? Такие журналисты- пропагандисты занимающиеся не своим делом всегда призывают к глупостям и ставят под сомнение наличие серого вещества.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 19:27
      +3
      Такие журналисты- пропагандисты занимающиеся не своим делом всегда призывают к глупостям


      Российский журналист может не знать где штаты Флорида и Оклахома, но знать где Сибирь и Урал просто обязан.
  29. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 19:57
    -1
    А поче у над сибирью, а не над военной базой в польше.
    Думаете из за этого начнется яд война.?
    НЕ НАЧНЕТСЯ. Англичане же потопили наш флагман - крейсер МОСКВА
    И никакая ядерная война из за этого не началась.
    1. alexku69
      alexku69 Сегодня, 21:28
      -1
      Вот. Верно. Взрывы на своей территории - пустая трата времени и денег. Ну разве, что кто от смеха там приступ гипертонии получит.
      А откуда информация по Москве? Вообще откуда версия, что утопили, а не утопились?...
  30. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 20:16
    -2
    Ранее Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу. По ее словам, другого выхода нет, Запад будет продолжать поставлять оружие на Украину, конфликт по другому не закончить.
    Эпично, что тут скажешь - лицо нашей пропаганды оно такое, под стать некоторым "политикам"... winked
  31. A2AD
    A2AD Сегодня, 20:16
    +3
    заявив, что на сегодняшний день в России действует запрет на испытания такого рода.
    То есть как конституцию поменять для себя любимых, так это на раз. А тут видете ли какой то мараторий им мешает. Авоська с тухлыми помидорами между ног им мешает.
  32. A2AD
    A2AD Сегодня, 20:17
    +3
    заявив, что на сегодняшний день в России действует запрет на испытания такого рода.
    То есть как конституцию поменять для себя любимых, так это на раз. А тут видете ли какой то мараторий им мешает. Авоська с тухлыми помидорами между ног им мешает.
  33. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:28
    +1
    Первый раз когда я говорю что Симоньян несет пургу и ахинею. на в моиз глазах первый раз так сильно облажалась. Вроде умная и грамотная но сморозить такую ахинею.......надо быть совсем тупым что бы говорить об ядерном взрыве нА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ...и не важно в каком статусе будет этот взрыв. Я дерный взрыв для нас приемлем только на территории ВРАГА то есть не на бывшей украине (это наша земля ) а на территории европы \ нато и сша...ну и бриттов особенно.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 22:01
      0
      Цитата: Землекоп
      Первый раз когда я говорю что Симоньян несет пургу и ахинею. на в моиз глазах первый раз так сильно облажалась. Вроде умная и грамотная но сморозить такую ахинею.......надо быть совсем тупым что бы говорить об ядерном взрыве нА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ...и не важно в каком статусе будет этот взрыв. Я дерный взрыв для нас приемлем только на территории ВРАГА то есть не на бывшей украине (это наша земля ) а на территории европы \ нато и сша...ну и бриттов особенно.

      Без испытаний на своей территории мы облажаемся, когда придет время бить по территории врага.
  34. APAHAKC
    APAHAKC Сегодня, 20:38
    +1
    приходит на ум анекдот про Воронеж)))
    1. agond
      agond Сегодня, 20:46
      0
      Цитата: Землекоп
      надо быть совсем тупым что бы говорить об ядерном взрыве нА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ....

      Вообще то она говорила о взрыве не на территории, а о взрыве в космосе над территорией России на расстоянии нескольких сотен километров от поверхности планеты
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 22:04
        0
        Цитата: agond
        Вообще то она говорила о взрыве не на территории, а о взрыве в космосе над территорией России на расстоянии нескольких сотен километров от поверхности планеты

        А лучше на дне океана в нейтральных водах, чтобы всех врагов волной смыло.
  35. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:43
    0
    Правильно, нельзя реально пугать партнёров, достаточно вялых выпусканий газов в медийном пространстве.
  36. штурм
    штурм Сегодня, 22:03
    -1
    Маргарита Симоньян предложила провести ядерное испытание в атмосфере над Сибирью, чтобы поставить "ядерный ультиматум" Западу.

    Так и напрашивается спросить " Маргарита ты с умом дружишь?"
    Ядерный полигон Россиинаходится на Новой Земле, если и будут проводить испытания ядерного оружия, то только там.
    По личной просьбе Симоньян испытания можно провести в горах Армении после вывода Российской 102-й военной базы.
    Давно уже всем осточертело как 20 лет подряд евреи и армяне по ТВ дальнейшую судьбу России решают, если "такие умные" так наведите сначала порядок в своих государствах.......